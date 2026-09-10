Костни фрагменти от ръката на средновековен руски княз, постигнал знаменита победа над монголите, са изпратени на фронта в Украйна за повдигане на бойния дух на армията, съобщава Ройтерс. Това е израз на подкрепа от страна на Руската православна църква за войната на президента Владимир Путин.

Саркофагът на великия княз Дмитрий Донски, починал през 1389 г. и почитан от руските националисти заради победата му над монголската Златна орда в битката при Куликово през 1380 г., бе открит това лято по време на реставрационни дейности в московската катедрала "Свети Архангел Михаил", намираща се в пределите на Кремъл.

Още новини от Украйна

През август Путин лично огледа останките на княза и ги определи като "абсолютно уникално и забележително откритие", укрепващо основите на руската история. Руската православна църква, която подкрепя Путин през целия конфликт, съобщи, че е изпратила частица от дясната ръка на Донски в ​​Донецк, един от четирите украински региона, които Путин обяви за руски през 2022 г.

Наричайки Донски "светия пълководец", Московската патриаршия на Руската православна църква заяви, че част от останките му са изпратени на фронта, за да застанат рамо до рамо с руските войски. "Частица от дясната ръка на великия княз - същата онази ръка, с която е размахвал меча си на Куликовото поле - е изпратена на фронта, за да укрепи духа на войниците", посочват от църквата.

Реликвата, съхранявана в малко, богато украсено ковчеже под закалено стъкло, ще бъде показана на руските бойни части по протежение на фронтовата линия, дълга над 1000 км. Донски е канонизиран за светец от Руската православна църква през 1988 г.

Внимателно организираната кампания за използване на останките му като пиар ход за повишаване на патриотизма и бойния дух се провежда в навечерието на парламентарните избори в Русия.

Представители на руската армия и църквата представят откритието като щастливо събитие, което би могло да помогне на руските сили да надделеят в Украйна - страна, в която вече пета година се води изтощителна война.