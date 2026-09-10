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Помощ от небето! Кремъл изпраща на фронта останките на средновековен воин, за да повдигне бойния дух
  Тема: Украйна

Помощ от небето! Кремъл изпраща на фронта останките на средновековен воин, за да повдигне бойния дух

10 Септември, 2026 15:48 1 860 84

  • русия-
  • украйна-
  • донбас-
  • крит-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски

Реликвата, съхранявана в малко, богато украсено ковчеже под закалено стъкло, ще бъде показана на руските бойни части по протежение на фронтовата линия, дълга над 1000 км

Помощ от небето! Кремъл изпраща на фронта останките на средновековен воин, за да повдигне бойния дух - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Костни фрагменти от ръката на средновековен руски княз, постигнал знаменита победа над монголите, са изпратени на фронта в Украйна за повдигане на бойния дух на армията, съобщава Ройтерс. Това е израз на подкрепа от страна на Руската православна църква за войната на президента Владимир Путин.

Саркофагът на великия княз Дмитрий Донски, починал през 1389 г. и почитан от руските националисти заради победата му над монголската Златна орда в битката при Куликово през 1380 г., бе открит това лято по време на реставрационни дейности в московската катедрала "Свети Архангел Михаил", намираща се в пределите на Кремъл.

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През август Путин лично огледа останките на княза и ги определи като "абсолютно уникално и забележително откритие", укрепващо основите на руската история. Руската православна църква, която подкрепя Путин през целия конфликт, съобщи, че е изпратила частица от дясната ръка на Донски в ​​Донецк, един от четирите украински региона, които Путин обяви за руски през 2022 г.

Наричайки Донски "светия пълководец", Московската патриаршия на Руската православна църква заяви, че част от останките му са изпратени на фронта, за да застанат рамо до рамо с руските войски. "Частица от дясната ръка на великия княз - същата онази ръка, с която е размахвал меча си на Куликовото поле - е изпратена на фронта, за да укрепи духа на войниците", посочват от църквата.

Реликвата, съхранявана в малко, богато украсено ковчеже под закалено стъкло, ще бъде показана на руските бойни части по протежение на фронтовата линия, дълга над 1000 км. Донски е канонизиран за светец от Руската православна църква през 1988 г.

Внимателно организираната кампания за използване на останките му като пиар ход за повишаване на патриотизма и бойния дух се провежда в навечерието на парламентарните избори в Русия.

Представители на руската армия и църквата представят откритието като щастливо събитие, което би могло да помогне на руските сили да надделеят в Украйна - страна, в която вече пета година се води изтощителна война.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КГБ

    49 6 Отговор
    Ай стига вече!
    Смешни сте!!!

    Коментиран от #33, #45, #56, #63, #70

    15:49 10.09.2026

  • 2 Чудодейни останки

    23 7 Отговор
    ще обърнат хода на войната!

    Коментиран от #34

    15:52 10.09.2026

  • 3 Венчето

    13 9 Отговор
    Певицата Тита и новото ѝ мистериозно гадже решиха да направят връзката си още по-специална, като направят една перманентна стъпка. Двойката се сдоби с чисто нови романтични татуировки с инициалите един на друг.

    15:52 10.09.2026

  • 4 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    14 5 Отговор
    мани тоя чukиджия милен (редактора) бе

    15:52 10.09.2026

  • 5 Куриоз

    11 14 Отговор
    ако ВСУ ги гръмне!

    15:53 10.09.2026

  • 6 Ха,ха

    17 7 Отговор
    Другари не мога бе😂😂

    15:53 10.09.2026

  • 7 Скоро

    24 24 Отговор
    останките на Путин ще пращат за повдигане!

    15:54 10.09.2026

  • 8 az СВО Победа 81

    25 24 Отговор
    Те са руснаци и с тях е Бог!

    Коментиран от #12, #14

    15:54 10.09.2026

  • 9 Действат

    16 6 Отговор
    повдига ми се !

    15:55 10.09.2026

  • 10 мдаааа

    27 11 Отговор
    Знам за един с мустачки които също се е надявал на артефакти и помощ от небето. Не свърши много добре за него.

    15:55 10.09.2026

  • 11 Гундяев

    12 7 Отговор
    скоро не е ходил!

    15:56 10.09.2026

  • 12 а стига бе

    15 14 Отговор

    До коментар #8 от "az СВО Победа 81":

    и с Бог се плюнчат 5 години вече над малка Украйна със страхливи военни. Какво ли щеше да е без него? Ха ха ха....

    15:56 10.09.2026

  • 13 Атина Палада

    20 17 Отговор
    Започнат ли либерастите да се пускат една след друга подобни статии за Русия,означава,че руснаците са ги боднали по мазола,заболяло ги е много и сега "врякат" :)

    Коментиран от #15, #82

    15:57 10.09.2026

  • 14 Бог е казал

    16 11 Отговор

    До коментар #8 от "az СВО Победа 81":

    Не убивай !!!!
    Всички поддръжници на тази орда ще гири в ада

    15:57 10.09.2026

  • 15 По руската тв

    13 7 Отговор

    До коментар #13 от "Атина Палада":

    си го показват!Какво мучиш?

    Коментиран от #21

    15:58 10.09.2026

  • 16 Ами

    19 14 Отговор
    Руския позор няма край. Остава да превозът за помощ духовете на вече мъртвите орки и тогава ще успеят да превземат нещо повече от съборена къща с плевня наблизо което обявяват като превзети две села

    15:58 10.09.2026

  • 17 смях в залата

    11 8 Отговор
    Ако изпратят водка е по-вероятно да си повдигнат духа поне за една последна атака

    15:58 10.09.2026

  • 18 ЗАПАДНИЯ МЕЙНСТРИЙМ

    10 10 Отговор
    СЪВСЕМ ОТКАЧИ И ЗАПОЧНА С ТУРБО СЪЧИНЕНИЯ ЗА ТАЛАСЪМИ. ТОВА Е ВСИЧКО ДРУГО ,НО НЕ И ЖУРНАЛИСТИКА.

    15:59 10.09.2026

  • 19 ЕДГАР КЕЙСИ

    9 11 Отговор
    И ГОСПОД НЕ МОЖЕ ДА ПОМОГНЕ НА .................... ТЕZИ КОМУНОФАШИСТИ И УБИЙЦИ .......................... ФАКТ !

    15:59 10.09.2026

  • 20 И чичко Ленин

    11 7 Отговор
    и чичко Ленин...

    15:59 10.09.2026

  • 21 Атина Палада

    9 7 Отговор

    До коментар #15 от "По руската тв":

    Ройтерс е американска медия бе шошон;)

    Коментиран от #24, #27

    16:02 10.09.2026

  • 22 Не е ясно

    6 6 Отговор
    Донски освободил ли ги е от монголско робство?

    16:03 10.09.2026

  • 23 az СВО Победа 81

    10 10 Отговор
    В тази тотална война западът взе на въоръжение и се обедини под идеологията на злото и Антихриста- нацизма.

    Русия пък традиционно стои на страната на Бог и православието!

    16:03 10.09.2026

  • 24 Гледай Первий

    6 3 Отговор

    До коментар #21 от "Атина Палада":

    шушолино!

    Коментиран от #29

    16:04 10.09.2026

  • 25 604

    8 4 Отговор
    И нокът от мечка за всеки войник, а за командирите и по кътен мечи зъб...пхахахахя

    16:04 10.09.2026

  • 26 604

    8 3 Отговор
    Князът бил от киевска рус...оййй

    16:06 10.09.2026

  • 27 Салавьов

    6 3 Отговор

    До коментар #21 от "Атина Палада":

    и Скабеева ,един час предаване имаха по повода!

    16:07 10.09.2026

  • 28 Според разказите на

    6 1 Отговор
    „Проклятието на Тамерлан“ (известен още като Тимур) – могъщ средноазиатски тюрко-монголски завоевател от XIV век, който се е считал за духовен и политически наследник на Чингис Хан. През юни 1941 г. съветска научноизследователска група, ръководена от известния антрополог Михаил Герасимов, пристига в мавзолея Гур-Емир в Самарканд, Узбекистан. Целта на Сталин е била да се изследват тленните останки и Герасимов да възстанови лицето на владетеля по неговия череп. Според разказите на местните жители и легендата, върху надгробната плоча и вътре в ковчега е имало надписи, които предупреждавали: „Когато се завърна от мъртвите, светът ще потрепери“ и „Всеки, който наруши покоя ми, ще отпуши кутията на нашественик, по-страшен от мен“. Учените пренебрегват предупрежденията и отварят гроба на 20 юни 1941 г. Само два дни по-късно, в ранната сутрин на 22 юни 1941 г., Адолф Хитлер дава старт на Операция „Барбароса“ и Нацистка Германия нахлува в Съветския съюз без предупреждение. Суеверието или стечението на обстоятелствата стига до ушите на Сталин, когато ситуацията на фронта става критична. Той заповядва останките на Тамерлан да бъдат върнати и погребани обратно с пълни мюсюлмански ритуали. Това се случва през ноември 1942 г. — броени дни преди съветската армия да премине в мащабна контраофанзива и да спечели решителната Битка при Сталинград, която обръща хода на цялата война.

    16:08 10.09.2026

  • 29 Атина Палада

    8 4 Отговор

    До коментар #24 от "Гледай Первий":

    В ЕС са спрени руските медии .Кво да гледаш?

    Коментиран от #42

    16:11 10.09.2026

  • 30 Читател

    3 4 Отговор
    А един друг Александър Донски редовно изплува в Манхатън и мексиканския залив

    16:11 10.09.2026

  • 31 стоян георгиев

    5 4 Отговор
    Подобна битка не е имало ама ...нека се радват другарите.от свети ленин на свети петър трудно се преминава.

    Коментиран от #41

    16:11 10.09.2026

  • 32 Хохо Бохо

    5 4 Отговор
    То май хо хо лите имат нужда от повдигане на духа.

    16:11 10.09.2026

  • 33 Мнение

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "КГБ":

    Бате, нямах представа, че тия драскачи в тоя сайт са толкова ж.лки?!
    То бива бива ръсене на глупости 24/7, ама тия се оакаха!

    Редно е да им се обясни, че сребърниците дето вземат да промиват мозъците на народа си, ще им излизат в последствие от ауспусите!

    16:11 10.09.2026

  • 34 Хохо Бохо

    5 5 Отговор

    До коментар #2 от "Чудодейни останки":

    Демек хо холите ще стигнат до Сибир? Може но в изправителни лагери за нацисти

    16:12 10.09.2026

  • 35 АБСОЛЮТНИ ИЗМИШЛЬОТИНИ

    4 3 Отговор
    Моксель ( УЛУС МУХША ) се освобождава от Монголо татарско РОБСТВО ( У Л У С Е... Д Ж У Ч И ) през...1480 г
    !! ( 15 век)
    Нема как ВАСАЛА ( измисления Донски) да е победил...ЗЛАТНАТА ОРДА
    Хихихихи

    Коментиран от #40

    16:13 10.09.2026

  • 36 Украински историк

    5 4 Отговор
    Княз Дмитрий Донски е украинец, бе!

    16:15 10.09.2026

  • 37 Джак Спароу

    5 1 Отговор
    Да палят тамян, щото руснаците от покрайнините ще им иибът майката с тия дронове

    16:16 10.09.2026

  • 38 Руснак

    3 0 Отговор
    У русских святые воины, а у вас святые Джавелины

    16:16 10.09.2026

  • 39 Само факти

    1 1 Отговор
    Дмитрий Донски е бил отлъчен от Църквата и прокълнат. Освен това, няма причина да се предполага, че анатемата някога е била снемана от него. Което обаче не е попречило да бъде канонизиран 700 години след смъртта си.
    Тази забележителна история е описана подробно в писмата на Киевския и на цяла Рус митрополит Киприан (родом българин от Търновград) до игумените Сергий Радонежки и Теодор Симоновски (племенник и ученик на Сергий) от 23 юни 1378 г.

    25-годишния княз Дмитрий Иванович е бил пионка на митрополит Алексий (родом московчанин, син на влиятелен московски болярин), който е бил фактическият владетел на Московското княжество, надживял трима московски князе.

    16:16 10.09.2026

  • 40 Възрожденец

    6 2 Отговор

    До коментар #35 от "АБСОЛЮТНИ ИЗМИШЛЬОТИНИ":

    Звучи интересно как Монголо татарските роби --- москалья,...хем са роби ( 290 год)..хем побеждават Монголо татарите - ЗЛАТНАТА ОРДА

    16:17 10.09.2026

  • 41 az СВО Победа 81

    4 5 Отговор

    До коментар #31 от "стоян георгиев":

    Подобна битка не било имало?!?!

    Вече пренаписваме и средновековната история, а?
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #47

    16:18 10.09.2026

  • 42 Клети, нещастни копейки 🤪

    5 5 Отговор

    До коментар #29 от "Атина Палада":

    Ти с антена ли очакваш да ги гледаш ? 🤣🤣🤣

    Коментиран от #57

    16:20 10.09.2026

  • 43 хаха

    1 2 Отговор
    ХАХАХА!

    16:25 10.09.2026

  • 44 Цвете

    6 3 Отговор
    А ОСТАНКИТЕ НА ЛЕНИН, ЗАЩО НЕ ПРОБВАХА ? 🤔

    16:27 10.09.2026

  • 45 Не просто войн

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "КГБ":

    Тази личност, Димитър Донски е православен светец, с основополагаща роля в Руската история, извоювал Независимост, наравно с Рюрик - Основател, Княз Владимир - Покръстител, цар Иван III - Обединител, Петър I - Реформатор, Александър II -Освободител.. и т. н до Ден днешен на Путин - Възрожденеца.

    Коментиран от #71, #72

    16:27 10.09.2026

  • 46 От небето

    3 2 Отговор
    Ту-туууу !!!

    16:27 10.09.2026

  • 47 доктор

    5 4 Отговор

    До коментар #41 от "az СВО Победа 81":

    Руска нация няма.

    16:28 10.09.2026

  • 48 Троян

    5 3 Отговор
    Путин да им да ги накара задължително цялата си армия да изгледат Похитителите на изчезналият кивот. Все тъпащини от матушката.

    16:28 10.09.2026

  • 49 Джабраил Гусейнов

    6 4 Отговор
    ДА МУ ГО СЛАГАМ НА КРЕМЪЛСКИЯ ГНОМ

    16:29 10.09.2026

  • 50 Дон Корлеоне

    3 4 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    16:30 10.09.2026

  • 51 Изненадан съм

    2 1 Отговор
    че има изненадани!

    16:30 10.09.2026

  • 52 Естествено че ще има

    6 4 Отговор
    подкрепа от страна на Руската православна църква. Нещо друго ли са очаквали атлантенцата ?

    16:30 10.09.2026

  • 53 Разбрал

    6 3 Отговор
    Московски шаманизъм, впрегнат за смазване на великоруския шовинизъм!
    Ами, така е! Като няма успехи на фронта, трябва да се викат духовете от миналото и да се вадят скелетите от гробовете, за да се насърчава ордата за настъпление!

    Коментиран от #58

    16:32 10.09.2026

  • 54 А пък Зеленски

    4 4 Отговор
    е пратил малко, богато украсено ковчеже под закалено стъкло с тестисите на св. Нестор Мики Маус създателя на "украинската писменост"

    16:33 10.09.2026

  • 55 Ай майкуууу

    3 2 Отговор
    От небето.😂😂😂😂😂

    16:34 10.09.2026

  • 56 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "КГБ":

    нищо не е тва , копей!! я разкажи как мъкнаха мумията на Ушаков ли беше , адмирала

    16:35 10.09.2026

  • 57 хахах

    1 3 Отговор

    До коментар #42 от "Клети, нещастни копейки 🤪":

    остави го да опитва може и да види хаяско в белия шум

    16:35 10.09.2026

  • 58 Хитра копейка

    7 2 Отговор

    До коментар #53 от "Разбрал":

    Да завлекат мумията на Ленин при Мала Токмачка.

    16:35 10.09.2026

  • 59 ИВО

    3 1 Отговор
    Русия е свършена.Разделя се на 5 части.

    16:39 10.09.2026

  • 60 Сатана Z

    0 2 Отговор
    Дебили!
    За жълтият парцал става дума.

    16:40 10.09.2026

  • 61 Тереза

    2 5 Отговор
    И какво лошо има в това?
    Когато страната ти е обградена отвсякъде от песовете на фашистите,да се обърнеш към мощите един свят ,велик човек като
    великия княз Дмитрий Донски,спасил православието от друговерци!?

    Коментиран от #66

    16:41 10.09.2026

  • 62 БГ Поп

    4 0 Отговор
    Ами Гундяев каза, че само неговите молитви помагат.
    Защо не пратят колегата Гундяев на фронта да вдига духа? Нещо не ми се връзва картинката с тоя нов езически ритуал. Бога ли ще сърдят.

    16:41 10.09.2026

  • 63 ПО ТОЧНО

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "КГБ":

    НАПРАВО ЖАЛ КИ , АМА НЕ СЕ УСЕЩАТ ....!

    16:41 10.09.2026

  • 64 .....

    0 4 Отговор
    Зеления кви останки ще изкара насреща?

    Коментиран от #69

    16:42 10.09.2026

  • 65 Аеееееееее

    1 1 Отговор
    Дъртите русорасти марш на фронта!

    16:43 10.09.2026

  • 66 Я, новина!

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Тереза":

    Раша била обградена? Ами да капитулира тогава, щом е токоз зле. Гласът на Русия пък рече, че са Непобедимия и Легендарная.
    Май само Легендарная е вярно. Могучая е мит.

    16:44 10.09.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Звездоброец

    2 0 Отговор
    И в крайцера "Москва" имаше "частица свята срещу лошите врази",но това съвсем не го предпази !Когато "каузата е пердута" ,нищо не може смелост да вдъхне на война,който е "на редута" !

    Коментиран от #74

    16:44 10.09.2026

  • 69 Той се осланя на Бог и Правдата

    2 1 Отговор

    До коментар #64 от ".....":

    Няма нужда от вуду магии..

    16:46 10.09.2026

  • 70 Е, най после си признахте,

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "КГБ":

    че рашките сте смешни.

    16:47 10.09.2026

  • 71 Също така

    0 3 Отговор

    До коментар #45 от "Не просто войн":

    Началото на династията на Романови през 17 век, начело с Михаил Фьодорович и възстанието за Независимост водено от Минин и Пожарски. А Петър I превръща Русия в Империя. Да не забравяне и кнаьът светец Александър Невски. Все слани имена в Руската и славянска история.

    16:47 10.09.2026

  • 72 Каква Руска история бе не грамотнико

    4 1 Отговор

    До коментар #45 от "Не просто войн":

    Наименованието Рос сийя се споменава едва през 16 ВЕК! Ааааахахаха
    Тогава съществува ( от 50 г).. Княжество Московия
    Хахахаха

    Коментиран от #77, #81

    16:48 10.09.2026

  • 73 ZА ПОБЕДУ!

    2 4 Отговор
    ПРОЩАЙ уКРАЙна, ОЧЕНЬ БОЛЬШОООЙ Х.Й ва$ ОЖИДАЕТ!
    ПРОЩАЙ $АТАнато И €$! ПРОЩАЙТЕ €вро-дж€н д€ ра$ты!
    г€й-парад ОТМ€НЯ€Т$Я! хазаров В ПЛЕН НЕ БРАТЬ!
    ZА ПОБЕДУ ВОДКУ БУДЕМ...!

    16:49 10.09.2026

  • 74 Ами защото им я даде

    4 1 Отговор

    До коментар #68 от "Звездоброец":

    сатанистът кагебеец Гундяев. Той е нарушил всички Божи заповеди и даже е рътял контрабанда с цигари в самата църква.
    Затова сега се връщат към езичеството. Зор, бате!

    16:50 10.09.2026

  • 75 ПРОЩАЙ уКРАЙна!

    3 1 Отговор
    ПРОЩАЙ уКРАЙна!
    ПРОЩАЙ западна Орда-$ащ(нато) И €$!
    ПРОЩАЙТ€ ИБ РИК ЧИИ -€ВРО-€НИ Ч€РИ г€рб,б$п, дп$ И пп-дб !

    16:52 10.09.2026

  • 76 Добре,бе

    2 1 Отговор
    Не може ли да бъдете поне малко обективна медия и да не ни заливате денонощно с дезинформация и пропаганда!?Що не опитате,а?!?

    16:53 10.09.2026

  • 77 Малоумник

    2 0 Отговор

    До коментар #72 от "Каква Руска история бе не грамотнико":

    Повтаряй си го! Може да си повярваш.

    16:54 10.09.2026

  • 78 Това не са останки а свети мощи

    1 1 Отговор
    Напълно в традициите на бивши пребоядисани комунисти, отричащи религията като опиум за народа, а днес отдадени на вярата Божии чеда. Самият Дмитрий Донски, светец, средновековен главорез и васал на татарите е много уместен като символ в днешно време.

    Коментиран от #80

    16:54 10.09.2026

  • 79 ТО И СЛАВЯНСК УТЕЧЕ

    1 1 Отговор
    АМА ПРОДЪЛЖАВАЙТЕ СЪС СЪЧИНЕНИЯТА ЩОМ ви ПЛАЩАТ ЗА ТОВА

    16:55 10.09.2026

  • 80 Още примери за комунистическа набожност

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "Това не са останки а свети мощи":

    Космическите кораби преди изстрелване ги ръсят със светена вода, по време на Ковида в кой беше град, от самолет пръскаха светена вода върху главите на паството, както се пръска срещу вредители. Главният храм на руската армия има стълби от стоманата на нацистки танкове, а в криптата му се съхранява фуражката на Хитлер. Храмът е зелен на цвят, понеже е на армията. Путин и Шокгу жяха изписани като светци, но се усетиха, че това е суета, тоест грях, и ги замазаха. Има и още комични примери, но стига засега.

    17:03 10.09.2026

  • 81 имаш грешка

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "Каква Руска история бе не грамотнико":

    Понятието Русь се споменава още през 6 век.

    17:04 10.09.2026

  • 82 Важното е руския тролей да е на линия

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Атина Палада":

    и да работи. Останалото е без значение.

    17:05 10.09.2026

  • 83 Трябва да вярват във великия

    0 0 Отговор
    Княз Михаил който спря вятъра и дъждоносните облаци над западна Европа през лятото

    17:07 10.09.2026

  • 84 Атом имат

    1 0 Отговор
    Кокали ше изпращат на фронта за бойния дух🤣🤣🤣🤣

    17:08 10.09.2026

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