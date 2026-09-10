Помощ от небето! Кремъл изпраща на фронта останките на средновековен воин, за да повдигне бойния дух

Костни фрагменти от ръката на средновековен руски княз, постигнал знаменита победа над монголите, са изпратени на фронта в Украйна за повдигане на бойния дух на армията, съобщава Ройтерс. Това е израз на подкрепа от страна на Руската православна църква за войната на президента Владимир Путин.
Саркофагът на великия княз Дмитрий Донски, починал през 1389 г. и почитан от руските националисти заради победата му над монголската Златна орда в битката при Куликово през 1380 г., бе открит това лято по време на реставрационни дейности в московската катедрала "Свети Архангел Михаил", намираща се в пределите на Кремъл.
През август Путин лично огледа останките на княза и ги определи като "абсолютно уникално и забележително откритие", укрепващо основите на руската история. Руската православна църква, която подкрепя Путин през целия конфликт, съобщи, че е изпратила частица от дясната ръка на Донски в Донецк, един от четирите украински региона, които Путин обяви за руски през 2022 г.
Наричайки Донски "светия пълководец", Московската патриаршия на Руската православна църква заяви, че част от останките му са изпратени на фронта, за да застанат рамо до рамо с руските войски. "Частица от дясната ръка на великия княз - същата онази ръка, с която е размахвал меча си на Куликовото поле - е изпратена на фронта, за да укрепи духа на войниците", посочват от църквата.
Реликвата, съхранявана в малко, богато украсено ковчеже под закалено стъкло, ще бъде показана на руските бойни части по протежение на фронтовата линия, дълга над 1000 км. Донски е канонизиран за светец от Руската православна църква през 1988 г.
Внимателно организираната кампания за използване на останките му като пиар ход за повишаване на патриотизма и бойния дух се провежда в навечерието на парламентарните избори в Русия.
Представители на руската армия и църквата представят откритието като щастливо събитие, което би могло да помогне на руските сили да надделеят в Украйна - страна, в която вече пета година се води изтощителна война.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 КГБ
Смешни сте!!!
Коментиран от #33, #45, #56, #63, #70
15:49 10.09.2026
2 Чудодейни останки
Коментиран от #34
15:52 10.09.2026
3 Венчето
15:52 10.09.2026
4 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️
15:52 10.09.2026
5 Куриоз
15:53 10.09.2026
6 Ха,ха
15:53 10.09.2026
7 Скоро
15:54 10.09.2026
8 az СВО Победа 81
Коментиран от #12, #14
15:54 10.09.2026
9 Действат
15:55 10.09.2026
10 мдаааа
15:55 10.09.2026
11 Гундяев
15:56 10.09.2026
12 а стига бе
До коментар #8 от "az СВО Победа 81":и с Бог се плюнчат 5 години вече над малка Украйна със страхливи военни. Какво ли щеше да е без него? Ха ха ха....
15:56 10.09.2026
13 Атина Палада
Коментиран от #15, #82
15:57 10.09.2026
14 Бог е казал
До коментар #8 от "az СВО Победа 81":Не убивай !!!!
Всички поддръжници на тази орда ще гири в ада
15:57 10.09.2026
15 По руската тв
До коментар #13 от "Атина Палада":си го показват!Какво мучиш?
Коментиран от #21
15:58 10.09.2026
16 Ами
15:58 10.09.2026
17 смях в залата
15:58 10.09.2026
18 ЗАПАДНИЯ МЕЙНСТРИЙМ
15:59 10.09.2026
19 ЕДГАР КЕЙСИ
15:59 10.09.2026
20 И чичко Ленин
15:59 10.09.2026
21 Атина Палада
До коментар #15 от "По руската тв":Ройтерс е американска медия бе шошон;)
Коментиран от #24, #27
16:02 10.09.2026
22 Не е ясно
16:03 10.09.2026
23 az СВО Победа 81
Русия пък традиционно стои на страната на Бог и православието!
16:03 10.09.2026
24 Гледай Первий
До коментар #21 от "Атина Палада":шушолино!
Коментиран от #29
16:04 10.09.2026
25 604
16:04 10.09.2026
26 604
16:06 10.09.2026
27 Салавьов
До коментар #21 от "Атина Палада":и Скабеева ,един час предаване имаха по повода!
16:07 10.09.2026
28 Според разказите на
16:08 10.09.2026
29 Атина Палада
До коментар #24 от "Гледай Первий":В ЕС са спрени руските медии .Кво да гледаш?
Коментиран от #42
16:11 10.09.2026
30 Читател
16:11 10.09.2026
31 стоян георгиев
Коментиран от #41
16:11 10.09.2026
32 Хохо Бохо
16:11 10.09.2026
33 Мнение
До коментар #1 от "КГБ":Бате, нямах представа, че тия драскачи в тоя сайт са толкова ж.лки?!
То бива бива ръсене на глупости 24/7, ама тия се оакаха!
Редно е да им се обясни, че сребърниците дето вземат да промиват мозъците на народа си, ще им излизат в последствие от ауспусите!
16:11 10.09.2026
34 Хохо Бохо
До коментар #2 от "Чудодейни останки":Демек хо холите ще стигнат до Сибир? Може но в изправителни лагери за нацисти
16:12 10.09.2026
35 АБСОЛЮТНИ ИЗМИШЛЬОТИНИ
!! ( 15 век)
Нема как ВАСАЛА ( измисления Донски) да е победил...ЗЛАТНАТА ОРДА
Хихихихи
Коментиран от #40
16:13 10.09.2026
36 Украински историк
16:15 10.09.2026
37 Джак Спароу
16:16 10.09.2026
38 Руснак
16:16 10.09.2026
39 Само факти
Тази забележителна история е описана подробно в писмата на Киевския и на цяла Рус митрополит Киприан (родом българин от Търновград) до игумените Сергий Радонежки и Теодор Симоновски (племенник и ученик на Сергий) от 23 юни 1378 г.
25-годишния княз Дмитрий Иванович е бил пионка на митрополит Алексий (родом московчанин, син на влиятелен московски болярин), който е бил фактическият владетел на Московското княжество, надживял трима московски князе.
16:16 10.09.2026
40 Възрожденец
До коментар #35 от "АБСОЛЮТНИ ИЗМИШЛЬОТИНИ":Звучи интересно как Монголо татарските роби --- москалья,...хем са роби ( 290 год)..хем побеждават Монголо татарите - ЗЛАТНАТА ОРДА
16:17 10.09.2026
41 az СВО Победа 81
До коментар #31 от "стоян георгиев":Подобна битка не било имало?!?!
Вече пренаписваме и средновековната история, а?
🤣🤣🤣
Коментиран от #47
16:18 10.09.2026
42 Клети, нещастни копейки 🤪
До коментар #29 от "Атина Палада":Ти с антена ли очакваш да ги гледаш ? 🤣🤣🤣
Коментиран от #57
16:20 10.09.2026
43 хаха
16:25 10.09.2026
44 Цвете
16:27 10.09.2026
45 Не просто войн
До коментар #1 от "КГБ":Тази личност, Димитър Донски е православен светец, с основополагаща роля в Руската история, извоювал Независимост, наравно с Рюрик - Основател, Княз Владимир - Покръстител, цар Иван III - Обединител, Петър I - Реформатор, Александър II -Освободител.. и т. н до Ден днешен на Путин - Възрожденеца.
Коментиран от #71, #72
16:27 10.09.2026
46 От небето
16:27 10.09.2026
47 доктор
До коментар #41 от "az СВО Победа 81":Руска нация няма.
16:28 10.09.2026
48 Троян
16:28 10.09.2026
49 Джабраил Гусейнов
16:29 10.09.2026
50 Дон Корлеоне
16:30 10.09.2026
51 Изненадан съм
16:30 10.09.2026
52 Естествено че ще има
16:30 10.09.2026
53 Разбрал
Ами, така е! Като няма успехи на фронта, трябва да се викат духовете от миналото и да се вадят скелетите от гробовете, за да се насърчава ордата за настъпление!
Коментиран от #58
16:32 10.09.2026
54 А пък Зеленски
16:33 10.09.2026
55 Ай майкуууу
16:34 10.09.2026
56 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "КГБ":нищо не е тва , копей!! я разкажи как мъкнаха мумията на Ушаков ли беше , адмирала
16:35 10.09.2026
57 хахах
До коментар #42 от "Клети, нещастни копейки 🤪":остави го да опитва може и да види хаяско в белия шум
16:35 10.09.2026
58 Хитра копейка
До коментар #53 от "Разбрал":Да завлекат мумията на Ленин при Мала Токмачка.
16:35 10.09.2026
59 ИВО
16:39 10.09.2026
60 Сатана Z
За жълтият парцал става дума.
16:40 10.09.2026
61 Тереза
Когато страната ти е обградена отвсякъде от песовете на фашистите,да се обърнеш към мощите един свят ,велик човек като
великия княз Дмитрий Донски,спасил православието от друговерци!?
Коментиран от #66
16:41 10.09.2026
62 БГ Поп
Защо не пратят колегата Гундяев на фронта да вдига духа? Нещо не ми се връзва картинката с тоя нов езически ритуал. Бога ли ще сърдят.
16:41 10.09.2026
63 ПО ТОЧНО
До коментар #1 от "КГБ":НАПРАВО ЖАЛ КИ , АМА НЕ СЕ УСЕЩАТ ....!
16:41 10.09.2026
64 .....
Коментиран от #69
16:42 10.09.2026
65 Аеееееееее
16:43 10.09.2026
66 Я, новина!
До коментар #61 от "Тереза":Раша била обградена? Ами да капитулира тогава, щом е токоз зле. Гласът на Русия пък рече, че са Непобедимия и Легендарная.
Май само Легендарная е вярно. Могучая е мит.
16:44 10.09.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Звездоброец
Коментиран от #74
16:44 10.09.2026
69 Той се осланя на Бог и Правдата
До коментар #64 от ".....":Няма нужда от вуду магии..
16:46 10.09.2026
70 Е, най после си признахте,
До коментар #1 от "КГБ":че рашките сте смешни.
16:47 10.09.2026
71 Също така
До коментар #45 от "Не просто войн":Началото на династията на Романови през 17 век, начело с Михаил Фьодорович и възстанието за Независимост водено от Минин и Пожарски. А Петър I превръща Русия в Империя. Да не забравяне и кнаьът светец Александър Невски. Все слани имена в Руската и славянска история.
16:47 10.09.2026
72 Каква Руска история бе не грамотнико
До коментар #45 от "Не просто войн":Наименованието Рос сийя се споменава едва през 16 ВЕК! Ааааахахаха
Тогава съществува ( от 50 г).. Княжество Московия
Хахахаха
Коментиран от #77, #81
16:48 10.09.2026
73 ZА ПОБЕДУ!
ПРОЩАЙ $АТАнато И €$! ПРОЩАЙТЕ €вро-дж€н д€ ра$ты!
г€й-парад ОТМ€НЯ€Т$Я! хазаров В ПЛЕН НЕ БРАТЬ!
ZА ПОБЕДУ ВОДКУ БУДЕМ...!
16:49 10.09.2026
74 Ами защото им я даде
До коментар #68 от "Звездоброец":сатанистът кагебеец Гундяев. Той е нарушил всички Божи заповеди и даже е рътял контрабанда с цигари в самата църква.
Затова сега се връщат към езичеството. Зор, бате!
16:50 10.09.2026
75 ПРОЩАЙ уКРАЙна!
ПРОЩАЙ западна Орда-$ащ(нато) И €$!
ПРОЩАЙТ€ ИБ РИК ЧИИ -€ВРО-€НИ Ч€РИ г€рб,б$п, дп$ И пп-дб !
16:52 10.09.2026
76 Добре,бе
16:53 10.09.2026
77 Малоумник
До коментар #72 от "Каква Руска история бе не грамотнико":Повтаряй си го! Може да си повярваш.
16:54 10.09.2026
78 Това не са останки а свети мощи
Коментиран от #80
16:54 10.09.2026
79 ТО И СЛАВЯНСК УТЕЧЕ
16:55 10.09.2026
80 Още примери за комунистическа набожност
До коментар #78 от "Това не са останки а свети мощи":Космическите кораби преди изстрелване ги ръсят със светена вода, по време на Ковида в кой беше град, от самолет пръскаха светена вода върху главите на паството, както се пръска срещу вредители. Главният храм на руската армия има стълби от стоманата на нацистки танкове, а в криптата му се съхранява фуражката на Хитлер. Храмът е зелен на цвят, понеже е на армията. Путин и Шокгу жяха изписани като светци, но се усетиха, че това е суета, тоест грях, и ги замазаха. Има и още комични примери, но стига засега.
17:03 10.09.2026
81 имаш грешка
До коментар #72 от "Каква Руска история бе не грамотнико":Понятието Русь се споменава още през 6 век.
17:04 10.09.2026
82 Важното е руския тролей да е на линия
До коментар #13 от "Атина Палада":и да работи. Останалото е без значение.
17:05 10.09.2026
83 Трябва да вярват във великия
17:07 10.09.2026
84 Атом имат
17:08 10.09.2026