ЕС одобри 6,1 млрд. евро за дронове и ракети за Украйна

В петък, 11 септември, Европейската комисия реши да предостави на Украйна 6,1 милиарда евро - част от общ заем в размер на 90 милиарда евро - за закупуване на дронове и ракети-прехващачи PAC-3 за системите за противовъздушна отбрана Patriot, като същевременно се подготвя да отпусне следващия транш от 4,3 милиарда евро. Това съобщи европейският комисар по отбраната Андрюс Кубилиус, по информация на кореспондент на „Украинская правда“ от Брюксел, предава News.bg.

Европейската комисия ще финансира закупуването на дронове и ракети-прехващачи PAC-3 за Украйна на обща стойност 6,1 милиарда евро.

„Днес Комисията официално одобри отпускането на 6,1 милиарда евро за дронове и ракети за противовъздушната отбрана на Украйна в рамките на заема за подкрепа на страната“, заяви Кубилиус.

Той отбеляза, че „това решение официално позволява на Украйна да закупи ракети PAC-3 за системите Patriot“.

Пет дерогации от стандартните критерии

„Пакетът, финансиран чрез заеми за подкрепа на Украйна, включва пет дерогации (изключения) от стандартните критерии за допустимост. Три от тях се отнасят за дронове и компоненти украинско производство, чиято цена надхвърля определените прагове, а две засягат оборудване американско производство, по-конкретно ракетите PAC-3“, обясни комисарят.

Официалното лице подчерта, че към момента „е договорено цялото финансиране от 28,3 милиарда евро, предвидено за тази година за отбраната на Украйна в рамките на заема за подкрепа“.

„Комисията също така разглежда искания за плащане на обща стойност 4,3 милиарда евро, което е следващата стъпка след вече изплатените 8,3 милиарда евро“, добави Андрюс Кубилиус.

ЕС предвижда още средства за Украйна

Както вече съобщихме, по-рано стана ясно, че ЕС се е съгласил на покупката на ракети Patriot за Украйна на стойност 3,2 милиарда евро. На 24 август Европейската комисия одобри 6,1 милиарда евро за обществени поръчки в сферата на отбраната за Украйна като част от пакета на ЕС със заеми на стойност 90 милиарда евро.

Европейският съюз планира да отпусне на Украйна приблизително 20 милиарда евро до края на 2026 г. по линия на компонента за отбрана от заема на стойност 90 милиарда евро, като е възможно нови траншове да бъдат преведени още през следващите седмици.

Отделно от това, на 30 юли Съветът на ЕС одобри актуализиран план за реформи в рамките на Механизма за Украйна, което ще позволи на страната да получи 8,3 милиарда евро през 2026 г. за покриване на бюджетни нужди.