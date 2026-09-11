ЕС одобри 6,1 млрд. евро за дронове и ракети за Украйна

В петък, 11 септември, Европейската комисия реши да предостави на Украйна 6,1 милиарда евро - част от общ заем в размер на 90 милиарда евро - за закупуване на дронове и ракети-прехващачи PAC-3 за системите за противовъздушна отбрана Patriot, като същевременно се подготвя да отпусне следващия транш от 4,3 милиарда евро. Това съобщи европейският комисар по отбраната Андрюс Кубилиус, по информация на кореспондент на „Украинская правда“ от Брюксел, предава News.bg.
Европейската комисия ще финансира закупуването на дронове и ракети-прехващачи PAC-3 за Украйна на обща стойност 6,1 милиарда евро.
„Днес Комисията официално одобри отпускането на 6,1 милиарда евро за дронове и ракети за противовъздушната отбрана на Украйна в рамките на заема за подкрепа на страната“, заяви Кубилиус.
Той отбеляза, че „това решение официално позволява на Украйна да закупи ракети PAC-3 за системите Patriot“.
Пет дерогации от стандартните критерии
„Пакетът, финансиран чрез заеми за подкрепа на Украйна, включва пет дерогации (изключения) от стандартните критерии за допустимост. Три от тях се отнасят за дронове и компоненти украинско производство, чиято цена надхвърля определените прагове, а две засягат оборудване американско производство, по-конкретно ракетите PAC-3“, обясни комисарят.
Официалното лице подчерта, че към момента „е договорено цялото финансиране от 28,3 милиарда евро, предвидено за тази година за отбраната на Украйна в рамките на заема за подкрепа“.
„Комисията също така разглежда искания за плащане на обща стойност 4,3 милиарда евро, което е следващата стъпка след вече изплатените 8,3 милиарда евро“, добави Андрюс Кубилиус.
ЕС предвижда още средства за Украйна
Както вече съобщихме, по-рано стана ясно, че ЕС се е съгласил на покупката на ракети Patriot за Украйна на стойност 3,2 милиарда евро. На 24 август Европейската комисия одобри 6,1 милиарда евро за обществени поръчки в сферата на отбраната за Украйна като част от пакета на ЕС със заеми на стойност 90 милиарда евро.
Европейският съюз планира да отпусне на Украйна приблизително 20 милиарда евро до края на 2026 г. по линия на компонента за отбрана от заема на стойност 90 милиарда евро, като е възможно нови траншове да бъдат преведени още през следващите седмици.
Отделно от това, на 30 юли Съветът на ЕС одобри актуализиран план за реформи в рамките на Механизма за Украйна, което ще позволи на страната да получи 8,3 милиарда евро през 2026 г. за покриване на бюджетни нужди.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Банго Васил
14:58 11.09.2026
2 Путин
Коментиран от #5
15:01 11.09.2026
3 Малиии
15:03 11.09.2026
4 Макето
15:03 11.09.2026
5 Дяда Вова
До коментар #2 от "Путин":Казва се - клифора .. Но , Мы с тобой .
Коментиран от #8
15:04 11.09.2026
6 Овчар
15:05 11.09.2026
7 Шопо
15:07 11.09.2026
8 Квото и да
До коментар #5 от "Дяда Вова":се казва, ФАБ-вете ще го оправят.
Коментиран от #14
15:09 11.09.2026
9 Таргашите от ЕС ни набутаха €
15:09 11.09.2026
10 Тези фашисти
15:09 11.09.2026
11 Интересно
Но пък Зелко повече от три нощи, не спи в един и същи хотел и в една и съща държава.
Светът за него е малък, и никой от "даващите" не му завижда!??
15:10 11.09.2026
12 Добре дошли в еврозоната глупаци!
Коментиран от #15, #18
15:10 11.09.2026
13 Тошо
15:10 11.09.2026
14 Дяда Вова
До коментар #8 от "Квото и да":Може ли по-разбираемо , без ЩЕ ?
15:10 11.09.2026
15 Пламен
До коментар #12 от "Добре дошли в еврозоната глупаци!":Е , в русия вече има дигитална рупла. Що се плашиш ?
Коментиран от #20
15:11 11.09.2026
16 зеленкио
15:12 11.09.2026
17 Геро
Без Осранна! Само филмов преглед!
15:12 11.09.2026
18 Пламен
До коментар #12 от "Добре дошли в еврозоната глупаци!":Pycия oбявявa oфициaлнa дaтa зa въвeждaнeтo нa цифpoвaтa pyблa - 1 ceптeмвpи 2026 г. Πpeдceдaтeлят нa цeнтpaлнaтa бaнĸa нa Pycия Eлвиpa Haбиyлинa cъoбщи, чe вcичĸи 12 cиcтeмнo знaчими бaнĸи в cтpaнaтa щe тpябвa дa извъpшвaт oпepaции c нoвaтa вaлyтa oт тoзи дeн, a гoлeмитe тъpгoвcĸи вepиги щe ca длъжни дa я пpиeмaт ĸaтo paзплaщaтeлнo cpeдcтвo.
Коментиран от #27
15:18 11.09.2026
19 Атина Палада
15:22 11.09.2026
20 Добре дошли в еврозоната глупаци!
До коментар #15 от "Пламен":Щото требе да има пипе.
В Русия, както и в Китай има НАЦИОНАЛНА дигитална валута.
България НЯМА вече национална валута, има чужда валута и чуждо дигитално евро.
Коментиран от #25
15:22 11.09.2026
21 Атина Палада
15:23 11.09.2026
22 азчо
15:23 11.09.2026
23 Тодор
Коментиран от #30
15:24 11.09.2026
24 Браво!
15:24 11.09.2026
25 Пламен
До коментар #20 от "Добре дошли в еврозоната глупаци!":Глупости пишеш-точно Китай забрани всякакви разновидности на валутата и търговия с финансови деривати.
Наказанията са жестоки.
Коментиран от #31
15:25 11.09.2026
26 Пепи Волгата
15:25 11.09.2026
27 Добре дошли в еврозоната глупаци!
До коментар #18 от "Пламен":И аз искам български дигитален лев, ама ми го унищожиха, сега имам чуждо евро.
При което ако ми го ограничат или спрат както стана с протестиращите в Канада, аз не мога да направя нищо, но с дигитален лев, просто хората ще ги изритат от БГ парламента.
Нещо схващаш ли?
Коментиран от #29
15:27 11.09.2026
28 Иран
15:27 11.09.2026
29 Пламен
До коментар #27 от "Добре дошли в еврозоната глупаци!":Не те знам на колко си годинки , ама лефчето умря по времето на Жанчо.
Сега пепелянките на Жанчо изпълзяха от землянките и се присламчиха при Мунчо.
Тези червени фосили пак ще ни ограбят-дори и Еврото няма да ни помогне.
Ето ,,ново 20" от прогресистите- 100 % увеличаване на данък имоти.
Коментиран от #32, #33, #35
15:32 11.09.2026
30 Русич
До коментар #23 от "Тодор":Не плямпай много .
15:36 11.09.2026
31 Добре дошли в еврозоната глупаци!
До коментар #25 от "Пламен":Новина от преди 3 месеца:
"Централната банка на Китай разширява програмата си за дигитален юан, като включва още 12 финансови институции като оператори, съобщава Reuters. Сред новите участници са China CITIC Bank, China Everbright Bank, China Guangfa Bank и Shanghai Pudong Development Bank, с което общият брой на оторизираните институции достига 22..."
15:41 11.09.2026
32 ежко
До коментар #29 от "Пламен":Нищо не си разбрал.Толкова си объркан в материята.
15:43 11.09.2026
33 Добре дошли в еврозоната глупаци!
До коментар #29 от "Пламен":По тъча ли взе да бягаш, като изместваш темата?
15:43 11.09.2026
34 Пламен
Никакви аргументи нямате-само балтавите и цъкате минучета. :)
15:50 11.09.2026
35 Атина Палада
До коментар #29 от "Пламен":ЛеФчето умря при Костов..Виденов е единственият политик от новото време,който не беше корумпиран и искаше да работи за България,но беше предаден и от чужди и от свои.За Радев ..още с появата на политическата сцена не го харесвам..Дано не направи фатални "зулуми" за България ..А за данъците на имотите ,където пишеш,че щели да се увеличават..В България са ниски тези данъци..Правя сравнение с апартамент в Атина и апартамент със същата квадратура в Пловдив ..В Атина данъка на апартамента е точно 10(Десет) пъти по висока цената от данъка в България на апартамента в Пловдив! Вярно е,че сравнението е между столица на едната държава и град в другата ..но разликата е драстична ..
15:58 11.09.2026
36 От две
16:04 11.09.2026
37 Хаха
16:06 11.09.2026
38 Ехааааааа
16:09 11.09.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 С тази сума можеха да раздадат по...
16:11 11.09.2026
41 Военолюбци
16:14 11.09.2026
42 ДрайвингПлежър
16:18 11.09.2026