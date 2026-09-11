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ЕС одобри 6,1 млрд. евро за дронове и ракети за Украйна
  Тема: Украйна

ЕС одобри 6,1 млрд. евро за дронове и ракети за Украйна

11 Септември, 2026 14:54 691 42

  • европейски съюз-
  • дронове-
  • ракети-
  • украйна-
  • одобри-
  • ес

Средствата са част от общия заем от 90 млрд. евро, като Европейската комисия подготвя и следващ транш от 4,3 млрд. евро

ЕС одобри 6,1 млрд. евро за дронове и ракети за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

В петък, 11 септември, Европейската комисия реши да предостави на Украйна 6,1 милиарда евро - част от общ заем в размер на 90 милиарда евро - за закупуване на дронове и ракети-прехващачи PAC-3 за системите за противовъздушна отбрана Patriot, като същевременно се подготвя да отпусне следващия транш от 4,3 милиарда евро. Това съобщи европейският комисар по отбраната Андрюс Кубилиус, по информация на кореспондент на „Украинская правда“ от Брюксел, предава News.bg.

Европейската комисия ще финансира закупуването на дронове и ракети-прехващачи PAC-3 за Украйна на обща стойност 6,1 милиарда евро.

„Днес Комисията официално одобри отпускането на 6,1 милиарда евро за дронове и ракети за противовъздушната отбрана на Украйна в рамките на заема за подкрепа на страната“, заяви Кубилиус.

Той отбеляза, че „това решение официално позволява на Украйна да закупи ракети PAC-3 за системите Patriot“.

Пет дерогации от стандартните критерии

„Пакетът, финансиран чрез заеми за подкрепа на Украйна, включва пет дерогации (изключения) от стандартните критерии за допустимост. Три от тях се отнасят за дронове и компоненти украинско производство, чиято цена надхвърля определените прагове, а две засягат оборудване американско производство, по-конкретно ракетите PAC-3“, обясни комисарят.

Официалното лице подчерта, че към момента „е договорено цялото финансиране от 28,3 милиарда евро, предвидено за тази година за отбраната на Украйна в рамките на заема за подкрепа“.

„Комисията също така разглежда искания за плащане на обща стойност 4,3 милиарда евро, което е следващата стъпка след вече изплатените 8,3 милиарда евро“, добави Андрюс Кубилиус.

ЕС предвижда още средства за Украйна

Както вече съобщихме, по-рано стана ясно, че ЕС се е съгласил на покупката на ракети Patriot за Украйна на стойност 3,2 милиарда евро. На 24 август Европейската комисия одобри 6,1 милиарда евро за обществени поръчки в сферата на отбраната за Украйна като част от пакета на ЕС със заеми на стойност 90 милиарда евро.

Европейският съюз планира да отпусне на Украйна приблизително 20 милиарда евро до края на 2026 г. по линия на компонента за отбрана от заема на стойност 90 милиарда евро, като е възможно нови траншове да бъдат преведени още през следващите седмици.

Отделно от това, на 30 юли Съветът на ЕС одобри актуализиран план за реформи в рамките на Механизма за Украйна, което ще позволи на страната да получи 8,3 милиарда евро през 2026 г. за покриване на бюджетни нужди.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Банго Васил

    26 4 Отговор
    Това е същото като на ромска сватба - всеки обещава големи неща, но на практика нищо не се случва.

    14:58 11.09.2026

  • 2 Путин

    29 4 Отговор
    Одобрявайте, после ше ми ядете патката

    Коментиран от #5

    15:01 11.09.2026

  • 3 Малиии

    6 15 Отговор
    Таваришчите получиха антиерекция ... 😁

    15:03 11.09.2026

  • 4 Макето

    33 3 Отговор
    Украйна никога няма да спечели войната! Вместо да умират невинни хора, тези - гласувалите от ЕС да отидат и да воюват, да отърват Земята от присъствието си!

    15:03 11.09.2026

  • 5 Дяда Вова

    3 6 Отговор

    До коментар #2 от "Путин":

    Казва се - клифора .. Но , Мы с тобой .

    Коментиран от #8

    15:04 11.09.2026

  • 6 Овчар

    28 4 Отговор
    От къде ще влязат дроновете или суровината за производство им..? По кой път..? Под , земята ли.? Руснаците вече събарят и фабриките им за цигари ..! През зимата в украинския курник ще останат само гаргите и лешоядите .

    15:05 11.09.2026

  • 7 Шопо

    3 13 Отговор
    С помощ от България Зеленски може да победи Русия.

    15:07 11.09.2026

  • 8 Квото и да

    11 3 Отговор

    До коментар #5 от "Дяда Вова":

    се казва, ФАБ-вете ще го оправят.

    Коментиран от #14

    15:09 11.09.2026

  • 9 Таргашите от ЕС ни набутаха €

    29 3 Отговор
    Взеха ни парите от валутния борд и ги раздават на урките.

    15:09 11.09.2026

  • 10 Тези фашисти

    23 3 Отговор
    няма да спрат до последният украинец или до разпада на ЕС.

    15:09 11.09.2026

  • 11 Интересно

    16 1 Отговор
    Значи трилионите за възстановяване продължават да се увеличават...
    Но пък Зелко повече от три нощи, не спи в един и същи хотел и в една и съща държава.
    Светът за него е малък, и никой от "даващите" не му завижда!??

    15:10 11.09.2026

  • 12 Добре дошли в еврозоната глупаци!

    22 5 Отговор
    Тия пари няма да ги връща нито Украйна нито Русия. След насилственото въвеждане на еврото 2026 тук и дигиталното евро 2027 ,просто ще ги удържат от държавите членки с евро, без да питат. И нещастният абориген нищо не може да направи.

    Коментиран от #15, #18

    15:10 11.09.2026

  • 13 Тошо

    23 3 Отговор
    После в Неделя да не се чудите че германците са одобрили АзГ

    15:10 11.09.2026

  • 14 Дяда Вова

    9 0 Отговор

    До коментар #8 от "Квото и да":

    Може ли по-разбираемо , без ЩЕ ?

    15:10 11.09.2026

  • 15 Пламен

    3 15 Отговор

    До коментар #12 от "Добре дошли в еврозоната глупаци!":

    Е , в русия вече има дигитална рупла. Що се плашиш ?

    Коментиран от #20

    15:11 11.09.2026

  • 16 зеленкио

    13 4 Отговор
    Трябва ли въобще да купуваме дронове и ракети, които руснаците така или иначе ще унищожат в складовете, или направо да ги похарчим за тоалетни?!

    15:12 11.09.2026

  • 17 Геро

    12 3 Отговор
    Филмът е гледан! Следва придължението!
    Без Осранна! Само филмов преглед!

    15:12 11.09.2026

  • 18 Пламен

    2 6 Отговор

    До коментар #12 от "Добре дошли в еврозоната глупаци!":

    Pycия oбявявa oфициaлнa дaтa зa въвeждaнeтo нa цифpoвaтa pyблa - 1 ceптeмвpи 2026 г. Πpeдceдaтeлят нa цeнтpaлнaтa бaнĸa нa Pycия Eлвиpa Haбиyлинa cъoбщи, чe вcичĸи 12 cиcтeмнo знaчими бaнĸи в cтpaнaтa щe тpябвa дa извъpшвaт oпepaции c нoвaтa вaлyтa oт тoзи дeн, a гoлeмитe тъpгoвcĸи вepиги щe ca длъжни дa я пpиeмaт ĸaтo paзплaщaтeлнo cpeдcтвo.

    Коментиран от #27

    15:18 11.09.2026

  • 19 Атина Палада

    4 9 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    15:22 11.09.2026

  • 20 Добре дошли в еврозоната глупаци!

    14 3 Отговор

    До коментар #15 от "Пламен":

    Щото требе да има пипе.
    В Русия, както и в Китай има НАЦИОНАЛНА дигитална валута.
    България НЯМА вече национална валута, има чужда валута и чуждо дигитално евро.

    Коментиран от #25

    15:22 11.09.2026

  • 21 Атина Палада

    10 3 Отговор
    Русия и Украйна яко ни смучат .САЩ се усетиха и затвориха кранчето а баба Европа нали е вече стара и изкуфяла "фърля" пачките през балкона:)))

    15:23 11.09.2026

  • 22 азчо

    9 3 Отговор
    Наливайте още в кацата без дъно....

    15:23 11.09.2026

  • 23 Тодор

    8 3 Отговор
    Обречени са,фашагите!

    Коментиран от #30

    15:24 11.09.2026

  • 24 Браво!

    6 0 Отговор
    Имат пари угаждат си.

    15:24 11.09.2026

  • 25 Пламен

    9 0 Отговор

    До коментар #20 от "Добре дошли в еврозоната глупаци!":

    Глупости пишеш-точно Китай забрани всякакви разновидности на валутата и търговия с финансови деривати.
    Наказанията са жестоки.

    Коментиран от #31

    15:25 11.09.2026

  • 26 Пепи Волгата

    3 4 Отговор
    Не знам и не ме интересува!Аз избрах еврото!

    15:25 11.09.2026

  • 27 Добре дошли в еврозоната глупаци!

    8 3 Отговор

    До коментар #18 от "Пламен":

    И аз искам български дигитален лев, ама ми го унищожиха, сега имам чуждо евро.
    При което ако ми го ограничат или спрат както стана с протестиращите в Канада, аз не мога да направя нищо, но с дигитален лев, просто хората ще ги изритат от БГ парламента.
    Нещо схващаш ли?

    Коментиран от #29

    15:27 11.09.2026

  • 28 Иран

    0 0 Отговор
    одобри 16,1 !

    15:27 11.09.2026

  • 29 Пламен

    1 5 Отговор

    До коментар #27 от "Добре дошли в еврозоната глупаци!":

    Не те знам на колко си годинки , ама лефчето умря по времето на Жанчо.
    Сега пепелянките на Жанчо изпълзяха от землянките и се присламчиха при Мунчо.
    Тези червени фосили пак ще ни ограбят-дори и Еврото няма да ни помогне.

    Ето ,,ново 20" от прогресистите- 100 % увеличаване на данък имоти.

    Коментиран от #32, #33, #35

    15:32 11.09.2026

  • 30 Русич

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Тодор":

    Не плямпай много .

    15:36 11.09.2026

  • 31 Добре дошли в еврозоната глупаци!

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Пламен":

    Новина от преди 3 месеца:
    "Централната банка на Китай разширява програмата си за дигитален юан, като включва още 12 финансови институции като оператори, съобщава Reuters. Сред новите участници са China CITIC Bank, China Everbright Bank, China Guangfa Bank и Shanghai Pudong Development Bank, с което общият брой на оторизираните институции достига 22..."

    15:41 11.09.2026

  • 32 ежко

    0 3 Отговор

    До коментар #29 от "Пламен":

    Нищо не си разбрал.Толкова си объркан в материята.

    15:43 11.09.2026

  • 33 Добре дошли в еврозоната глупаци!

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Пламен":

    По тъча ли взе да бягаш, като изместваш темата?

    15:43 11.09.2026

  • 34 Пламен

    1 5 Отговор
    Копейки , заврях ви на кучето под опашката. :)
    Никакви аргументи нямате-само балтавите и цъкате минучета. :)

    15:50 11.09.2026

  • 35 Атина Палада

    4 0 Отговор

    До коментар #29 от "Пламен":

    ЛеФчето умря при Костов..Виденов е единственият политик от новото време,който не беше корумпиран и искаше да работи за България,но беше предаден и от чужди и от свои.За Радев ..още с появата на политическата сцена не го харесвам..Дано не направи фатални "зулуми" за България ..А за данъците на имотите ,където пишеш,че щели да се увеличават..В България са ниски тези данъци..Правя сравнение с апартамент в Атина и апартамент със същата квадратура в Пловдив ..В Атина данъка на апартамента е точно 10(Десет) пъти по висока цената от данъка в България на апартамента в Пловдив! Вярно е,че сравнението е между столица на едната държава и град в другата ..но разликата е драстична ..

    15:58 11.09.2026

  • 36 От две

    0 0 Отговор
    години ги одобряват тези пари. Кога най-после ще платят нещо

    16:04 11.09.2026

  • 37 Хаха

    0 0 Отговор
    "планира да отпусне"

    16:06 11.09.2026

  • 38 Ехааааааа

    0 0 Отговор
    Тия будали не си седнаха на Г@Z....@. !!!!!

    16:09 11.09.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 С тази сума можеха да раздадат по...

    2 0 Отговор
    ...1000 евро на всеки бЪЛГАРИН ЗА Бог да прости Европа!!!!! Ео вижте ТРУМП. Дава по 5К на всеки вуа!

    16:11 11.09.2026

  • 41 Военолюбци

    1 0 Отговор
    Ами носи ми приходи на гърба на европееца и смърт на православието. Ония план се изпълнява.

    16:14 11.09.2026

  • 42 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    Полудяла европа върви към края си!... е няма да ревем за нея! Нищо добро не сме видели от запада!

    16:18 11.09.2026

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