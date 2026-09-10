Samsung се похвали с рекордни продажби за сгъваемите си устройства в Европа

Разширяващата се гама от сгъваеми устройства на Samsung демонстрира сериозен пазарен интерес, като ранните данни за доставките на Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra и Z Flip8 сочат значително ускорение в продажбите в сравнение с миналогодишната серия. След първоначален ръст от 20 процента в предварителните поръчки в Европа, общите данни за регистрациите на двата флагмана – Fold8 и Fold8 Ultra – са се повишили с 50 процента на европейските пазари в сравнение с единствения модел Fold7. От решаващо значение е, че решението за диверсификация към двустепенна платформа в стил „книга“ – с разделяне на стандартните и Ultra спецификациите – успешно отключи натрупаното търсене, което доведе до трикратно увеличение на броя на настоящите собственици на Z Flip, които преминават към по-голямата платформа Z Fold8.

Подобна динамика се наблюдава и в шоурумите в Северна Америка, където общите продажби на Z Fold8 и Z Fold8 Ultra са скочили с 30 процента в сравнение със същия период на миналата година, заемайки доминиращ дял от 80 процента от общия обем на сгъваемите устройства на Samsung. Междувременно моделът от входния сегмент Z Flip8 продължава да функционира като ефективен входен модел за привличане на нови клиенти, като потребителите, които за първи път избират сгъваем смартфон, съставляват 20 процента от продажбите в Европа и 30 процента от доставките в САЩ. Най-забележително за по-широката пазарна динамика е, че моделната гама на Samsung за 2026 година отбеляза 60-процентно увеличение на продажбите, привлечени от Apple, което показва, че зрялата технология на гъвкавите дисплеи успешно привлича купувачите далеч от традиционните флагмани с плосък дизайн.

Този търговски подем обаче настъпва точно в момента, в който Apple представя своя първи пряк конкурент – iPhone Duo, което създава интензивна конкурентна битка в ултра-премиум сегмента. Макар Samsung понастоящем да разполага с утвърдено производствено предимство благодарение на множество нива на оборудване и утвърдена верига за доставки, обхващаща няколко поколения, навлизането на Apple с широко отразен сгъваем модел в стил „паспорт“ ще провери дали утвърдените лоялни потребители на Galaxy ще останат верни на марката или силата на марката от Купертино ще успее да си върне тези привлечени купувачи през следващите тримесечия.