Учени предупреждават: Твърде горещите напитки могат да повишат риска от рак

Хората, които редовно пият чай и кафе с много висока температура, може да са изложени на по-голям риск от рак на хранопровода, информира Би Би Си, позовавайки се на изследване на учени от Оксфордския университет.

Проучването обхваща близо 1 милион души и според изследователите е най-голямото досега, което установява връзка между температурата на напитките и риска от този вид рак.

При хората, които са пиели напитките си много горещи, е имало около три пъти по-висок риск от рак на хранопровода в сравнение с тези, които са предпочитали топъл чай или кафе. Учените обаче подчертават, че общият риск от заболяването остава нисък, пояснява БТА.

Изследването, публикувано в International Journal of Cancer, определя като „много гореща“ всяка напитка с температура от 65 градуса по Целзий или повече.

Данните от 977 282 мъже и жени на средна възраст показват също, че консумацията на шест или повече топли напитки дневно е свързана с по-висок риск.

Според изследователите много горещите течности могат да увредят клетките, покриващи хранопровода, докато преминават към стомаха.

Подобна връзка вече е установена при изследвания в Южна Америка, където много хора пият мате - традиционна билкова напитка, която често се консумира с много висока температура.

„Сега са необходими още изследвания, за да се определят точните температури на напитките, свързани с този повишен риск“, посочи водещият изследовател д-р Керен Папие.

Добавянето на мляко може леко да понижи температурата на чая или кафето, но напитката все пак може да остане прекалено гореща, отбелязват учените. Чаят, приготвен непосредствено след завиране на водата, може да достигне 100 градуса по Целзий. След наливането му в чаша температурата обикновено спада до около 90-95 градуса.

Експертите съветват хората да изчакат няколко минути, преди да пият горещите напитки. Британски учени посочват, че няма точно определено време, което напитката трябва да престои, но препоръчват тя да се пие едва когато температурата е достатъчно ниска, за да бъде комфортна.

Отделно проучване сред 118 души, които са дегустирали различни видове кафе, показва, че повечето от участниците са определили напитките като прекалено горещи при температура от 70 градуса по Целзий или повече.

Учените все пак поясняват, че дори много горещите напитки да увеличават риска при отделния човек, вероятността той да развие заболяването като цяло остава ниска.

Съществуват и други фактори, които имат по-голямо значение за риска от рак на хранопровода, сред които тютюнопушенето и консумацията на алкохол.

„Най-важните начини за намаляване на риска от този вид рак са да не се пуши и да се намали консумацията на алкохол“, каза Фиона Осгън от организацията Cancer Research UK, която финансира изследването.

Сред възможните симптоми на рак на хранопровода са киселини, лошо храносмилане, болка в гърлото или гърдите и необяснима загуба на тегло, пише още Би Би Си.