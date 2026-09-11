Черно море и Локомотив София ще търсят задължителен успех на "Тича"

Черно море и Локомотив София се изправят един срещу друг в откриващия мач от деветия кръг на efbet Лига. Срещата на стадион "Тича" във Варна започва в 21:00 часа и ще бъде ръководена от Кристиян Колев.

Варненци са предпоследни в подреждането с 4 точки. "Моряците" са в серия от две поредни загуби в първенството, а в осемте си изиграни срещи дотук имат цели шест поражения - може би най-лошият старт на "зелено-белите" в Първа лига в последните десетилетия. Единственият успех на тима на Илиан Илиев дойде именно у дома при 3:1 над новака Дунав Русе. Аут със сериозна контузия е нападателят Александър Колев, но пък пред дебют е последното ново попълнение - бившият младежки национал на Кипър Йоргос Понтику.

Локомотив София пристига във Варна като единственият тим без победа от началото на сезона в efbet Лига. "Червено-черните" са последни с 3 точки, дошли след хиксове като гост на Ботев Пловдив, Славия и Дунав. И в този мач "железничарите" няма да бъдат водени от своя старши треньор Любослав Пенев по здравословни причини. В негово отсъствие за втори пореден двубой начело ще е асистентът му Атанас Стоилов. Очаква се на линия да бъде новото попълнение Иван Йорданов, дошъл под наем от Лудогорец.

Последният мач между двата отбора се игра именно на "Тича" през есента на 2025 г., когато Локомотив надделя над Черно море с 1:0. Автор на победния гол бе Райън Бидунга.

Пропуски за срещата се продават на касите на стадион "Тича", както и онлайн. Цената на един билет за всички сектори е 8 евро.