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След нощна акция спасиха турист на Витоша

След нощна акция спасиха турист на Витоша

11 Септември, 2026 14:49 1 092 14

  • спасен-
  • турист-
  • витоша

Човекът е бил подготвен турист, тръгнал по обяд от Алеко, но привечер изпаднал в ситуация, която не е могъл да разреши сам, и затова се обадил на спасителите

След нощна акция спасиха турист на Витоша - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В 1 ч. след полунощ на 11.09. отряд „София“ получава сигнал за бедстващ турист, намиращ се на пътеката в района на Бистришко бранище.

Това написаха на страницата си във Фейсбук от Планинска Спасителна Служба - Отряд София. Ето какво още споделят планинските спасители:

"Човекът е бил подготвен турист, тръгнал по обяд от Алеко, но привечер изпаднал в ситуация, която не е могъл да разреши сам, и затова се обадил на спасителите.

Бързо е сформиран екип, но за съжаление още в началото губим връзка с него по телефона, при което започва да се обмисля продължаване на издирването по светло, с по-голям екип.

За щастие, при последващото издирване още в 4:30 ч. сутринта планинските спасители достигат до човека и с помощта на специализирано транспортно средство го свалят до града.

Пожелаваме му успешно възстановяване.

Винаги уведомявайте близките за маршрута си.

Носете зареден телефон.

И не забравяйте планинската застраховка!

При нужда от помощ тел. 112!".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Я ! По далеч !

    5 0 Отговор
    От Там !

    Коментиран от #2

    14:53 11.09.2026

  • 2 Героизма !

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Я ! По далеч !":

    Се Възнаграждава !

    Бутилка Хубаво Уиски !

    И Мезета !

    14:54 11.09.2026

  • 3 Кина

    6 0 Отговор
    Кой е мършляка Кристиян Вигенин..? Има акции в факти ли..?

    14:57 11.09.2026

  • 4 Диоген

    16 2 Отговор
    Какво значи ситуация,която не може да разреши един подготвен турист насред пътеката в един след полунощ ?
    ПСС се вдига,ако животът на човек е в опастност , ранен сериозно или изгубен,без ориентация.
    Какви са тия спасителни акции на подготвен турист,който не може да изтърпи до сутринта ?
    Или някой връзкар ??? Добре , че не съм бил аз ръководител на групата...

    Коментиран от #7, #12

    15:00 11.09.2026

  • 5 бушприт

    2 0 Отговор
    В 01.00 ч. след полунощ на 11.09.2026-та г. отряд „София“ получава сигнал за бедстващ турист,

    15:09 11.09.2026

  • 6 бушприт

    2 0 Отговор
    тръгнал по обяд от хижа "Алеко",но привечер е изпаднал в ситуация, която не е могъл да разреши сам, и затова се е обадил на спасителите.

    15:12 11.09.2026

  • 7 Чети преди да пишеш

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "Диоген":

    спасители достигат до човека и с помощта на специализирано транспортно средство го свалят до града.
    Пожелаваме му успешно възстановяване.

    Не ти ли е ясно????

    15:16 11.09.2026

  • 8 Троян

    6 1 Отговор
    Планинските спасители не получават заплати. Я да идат там тюмбелите от полицията. Ще трябва да ги спасяват и тях. Да не се загуби това национално съкровище.

    15:18 11.09.2026

  • 9 Има ги всякакви

    4 1 Отговор
    Не знам на колко години е този турист. Но ако е вече в третата възраст, не е трябвало да тръгва сам, дори и да е в добра физическа форма. Планина е това!
    Имаме една колежка, малко перушан пада. Възползва се от това, че не сме длъжни да бъдам по 8-9 часа в сградата на местоработата си и ходи на екскурзии дори и в делнични дни. Чак докато завърши университет баща й е настоявал цялото семейство в събота и неделя да обикаля Витоша. После намерила съпруг с вила и тя карала него да ходят на излети. След това съпругът разбира се се постарал да се спаси от гламавата професорска щерка и днес тя, вече в понапреднала възраст, сама обикаля планината. Дори е споделяла, че понякога забравяла колко е часът и се налагало по здрач и дори и по тъмно да се спуска към автобусните спирки. Не можем да й втълпим, че е опасно сама жена да блуждае така из планината. Не коментирам това, че за времето,прекарано в скитосване сред природата, държавата й плаща нелоша заплата. Но се е родила не в какво да е семейство.
    И не само тя е така. Други неженени или разведени колеги ходят на тенис или на плуване на някое луксозно място в работно време. Уж използват това време за да събират материали, по които да работят. При атестиране обаче им дават доста точки. Заради роднинските им връзки.

    Коментиран от #11

    15:21 11.09.2026

  • 10 Кашкавал Турист

    4 2 Отговор
    Колко да е подготвен, щом замръква в планината и не знае колко време изисква всеки маршрут. Звучи ми като съчинена история от чатче

    15:27 11.09.2026

  • 11 Абе

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Има ги всякакви":

    Това е нищо, имам двама колеги, професор и доцент. Те през работно време ходят в луксозен хотел да се съешават. И двамата имат жени и деца. Веднъж дори единият ме покани, но аз отказах. После ме понижиха и ми намалиха заплатата.

    15:33 11.09.2026

  • 12 наял се със щурци и банани

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Диоген":

    Счупен крак, примерно.

    Коментиран от #13

    15:33 11.09.2026

  • 13 Ситуация или инцидент

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "наял се със щурци и банани":

    Счупен крак е сериозна травма и е инцидент , а не ситуация.
    Ситуация е да му свърши батерията на телефона .
    Определение за ситуация: Съвкупност от условия, обстоятелства и обстановка в даден момент.
    Инцидент: Определение: Конкретно събитие, случка или произшествие, често с неприятен характер, което нарушава нормалния ход на нещата.

    15:44 11.09.2026

  • 14 Смърфиета

    3 0 Отговор
    Антропософът-юрист е със счупен глезен. На видима възраст 80г., с деменция и реституция. Близките му са го попитали защо не отиде в планината, да си разведри и възстанови мозъка от мръсния въздух и даже зет му преди работа го е качил до Златните мостове, където са се разделили. След преходът до Алеко, старецът тръгва през Торфено бранище, и по пътеката към Бистрица, а не към Железница, откъдето е могъл да потърси близките си да го приберат, но в Бистрица, батерията на старият му джиесем започва да пиука и той звъни на 112. Операторът на 112 уведомява съответните спасителни служби, но към този момент, батерията на дедото е вече паднала. Поради неясните указания и непознаването на Витоша от страна на операторът на 112, който е от Пазърджжик, отрядът го търси не на бистришката пътека, а под Алеко.

    15:51 11.09.2026

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