След нощна акция спасиха турист на Витоша

В 1 ч. след полунощ на 11.09. отряд „София“ получава сигнал за бедстващ турист, намиращ се на пътеката в района на Бистришко бранище.
Това написаха на страницата си във Фейсбук от Планинска Спасителна Служба - Отряд София. Ето какво още споделят планинските спасители:
"Човекът е бил подготвен турист, тръгнал по обяд от Алеко, но привечер изпаднал в ситуация, която не е могъл да разреши сам, и затова се обадил на спасителите.
Бързо е сформиран екип, но за съжаление още в началото губим връзка с него по телефона, при което започва да се обмисля продължаване на издирването по светло, с по-голям екип.
За щастие, при последващото издирване още в 4:30 ч. сутринта планинските спасители достигат до човека и с помощта на специализирано транспортно средство го свалят до града.
Пожелаваме му успешно възстановяване.
Винаги уведомявайте близките за маршрута си.
Носете зареден телефон.
И не забравяйте планинската застраховка!
При нужда от помощ тел. 112!".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Я ! По далеч !
Коментиран от #2
14:53 11.09.2026
2 Героизма !
До коментар #1 от "Я ! По далеч !":Се Възнаграждава !
Бутилка Хубаво Уиски !
И Мезета !
14:54 11.09.2026
3 Кина
14:57 11.09.2026
4 Диоген
ПСС се вдига,ако животът на човек е в опастност , ранен сериозно или изгубен,без ориентация.
Какви са тия спасителни акции на подготвен турист,който не може да изтърпи до сутринта ?
Или някой връзкар ??? Добре , че не съм бил аз ръководител на групата...
Коментиран от #7, #12
15:00 11.09.2026
5 бушприт
15:09 11.09.2026
6 бушприт
15:12 11.09.2026
7 Чети преди да пишеш
До коментар #4 от "Диоген":спасители достигат до човека и с помощта на специализирано транспортно средство го свалят до града.
Пожелаваме му успешно възстановяване.
Не ти ли е ясно????
15:16 11.09.2026
8 Троян
15:18 11.09.2026
9 Има ги всякакви
Имаме една колежка, малко перушан пада. Възползва се от това, че не сме длъжни да бъдам по 8-9 часа в сградата на местоработата си и ходи на екскурзии дори и в делнични дни. Чак докато завърши университет баща й е настоявал цялото семейство в събота и неделя да обикаля Витоша. После намерила съпруг с вила и тя карала него да ходят на излети. След това съпругът разбира се се постарал да се спаси от гламавата професорска щерка и днес тя, вече в понапреднала възраст, сама обикаля планината. Дори е споделяла, че понякога забравяла колко е часът и се налагало по здрач и дори и по тъмно да се спуска към автобусните спирки. Не можем да й втълпим, че е опасно сама жена да блуждае така из планината. Не коментирам това, че за времето,прекарано в скитосване сред природата, държавата й плаща нелоша заплата. Но се е родила не в какво да е семейство.
И не само тя е така. Други неженени или разведени колеги ходят на тенис или на плуване на някое луксозно място в работно време. Уж използват това време за да събират материали, по които да работят. При атестиране обаче им дават доста точки. Заради роднинските им връзки.
Коментиран от #11
15:21 11.09.2026
10 Кашкавал Турист
15:27 11.09.2026
11 Абе
До коментар #9 от "Има ги всякакви":Това е нищо, имам двама колеги, професор и доцент. Те през работно време ходят в луксозен хотел да се съешават. И двамата имат жени и деца. Веднъж дори единият ме покани, но аз отказах. После ме понижиха и ми намалиха заплатата.
15:33 11.09.2026
12 наял се със щурци и банани
До коментар #4 от "Диоген":Счупен крак, примерно.
Коментиран от #13
15:33 11.09.2026
13 Ситуация или инцидент
До коментар #12 от "наял се със щурци и банани":Счупен крак е сериозна травма и е инцидент , а не ситуация.
Ситуация е да му свърши батерията на телефона .
Определение за ситуация: Съвкупност от условия, обстоятелства и обстановка в даден момент.
Инцидент: Определение: Конкретно събитие, случка или произшествие, често с неприятен характер, което нарушава нормалния ход на нещата.
15:44 11.09.2026
14 Смърфиета
15:51 11.09.2026