След нощна акция спасиха турист на Витоша

В 1 ч. след полунощ на 11.09. отряд „София“ получава сигнал за бедстващ турист, намиращ се на пътеката в района на Бистришко бранище.

Това написаха на страницата си във Фейсбук от Планинска Спасителна Служба - Отряд София. Ето какво още споделят планинските спасители:

"Човекът е бил подготвен турист, тръгнал по обяд от Алеко, но привечер изпаднал в ситуация, която не е могъл да разреши сам, и затова се обадил на спасителите.

Бързо е сформиран екип, но за съжаление още в началото губим връзка с него по телефона, при което започва да се обмисля продължаване на издирването по светло, с по-голям екип.

За щастие, при последващото издирване още в 4:30 ч. сутринта планинските спасители достигат до човека и с помощта на специализирано транспортно средство го свалят до града.

Пожелаваме му успешно възстановяване.

Винаги уведомявайте близките за маршрута си.

Носете зареден телефон.

И не забравяйте планинската застраховка!

При нужда от помощ тел. 112!".