Apple представи новите iPhone 18 Pro и 18 Pro Max

Apple официално представи iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, като осъществи стратегическа промяна в продуктовата си гама, пускайки на пазара своето дуо от модели от най-високия клас, без да има стандартен базов модел, който да им прави компания в шоурума. Като премахва традиционния модел от входния ценови сегмент от първоначалния период на пускане в продажба, Купертино залага изцяло на стратегията си за обемни продажби чрез двойката си флагмани, чиито цени започват от 1 299 долара за 6,3-инчовия Pro и 1 399 долара за 6,9-инчовия Pro Max.

Външният дизайн запазва титанова архитектура на предишното поколение, освежена от смела нова цветова палитра, включваща „Deep Black“, „Refined Silver“, „Glacier Blue“ и наситен нюанс „Burgundy“, който служи като визуален отличителен белег на моделната 2026-та.

Под изтънчения външен облик основният технологичен скок се фокусира върху изцяло новия 2-нанометров чип A20 Pro на Apple. Проектиран да осигури 20-процентно повишение на производителността и драстично намаляване на енергопотреблението в сравнение с излизащия от производство A19 Pro, чипът е съчетан с изцяло преработена система за термично управление с парова камера, предназначена да елиминира забавянето на производителността при продължителни задачи с висока натовареност.

В предната част компактното конструктивно оформление позволява леко намаляване на общите размери на устройството, като същевременно се запазва площта на дисплея, придружена от намален модул „Dynamic Island“, който вече управлява до три фонови приложения в реално време едновременно.

Механичният център на серията 18 Pro се намира в задния оптичен корпус, където Apple представи своя първи обектив с променлива бленда на основния 48-мегапикселов сензор на камерата. Възползвайки се от инженерна техника, отдавна използвана в специализираните фотоапарати и от избрани конкуренти с Android, обективът използва физически ламели на блендата, които механично се отварят или свиват, за да регулират постъпващата светлина – свивайки се при пряка слънчева светлина, за да предпазят светлите области, и отваряйки се широко в условия на слаба осветеност, за да създадат естествена дълбочина на полето. Този механичен хардуер е подкрепен от усъвършенствана софтуерна настройка, включваща алгоритми за корекция на изображението въз основа на блендата, професионално управление на ръчното фокусиране, телеметрия „Exposure Scopes“ и подобрен AI интерфейс на Siri, интегриран директно в приложението за камерата за настройка без използване на ръце.