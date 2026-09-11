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Самоуби се полицаят, плезил се на протест

Самоуби се полицаят, плезил се на протест

11 Септември, 2026 06:09, обновена 11 Септември, 2026 06:14 1 142 17

  • полицай-
  • самоубийство-
  • протест-
  • петко атанасчиков

Служителят на СДВР Петко Атанасчиков е открит мъртъв в София след смяна

Самоуби се полицаят, плезил се на протест - 1
Снимка:https://www.facebook.com/dnesbulgaria
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Служителят от Охранителна полиция към СДВР Петко Атанасчиков се е самоубил в дома си в София, предаде bgonair.bg. Трагичната новина бе потвърдена от МВР, след като роднини са открили тялото на младия мъж в жилището му. Причината за проверката от страна на близките му е била, че той е спрял да отговаря на телефонните им обаждания.

По първоначална и неофициална информация от разследването, полицаят е посегнал на живота си със своето служебно оръжие. Вечерта преди инцидента Атанасчиков е бил на редовна работа и е участвал в охраната на футболния мач за Суперкупата на България. След края на дежурството си той се е прибрал в дома си, където по-късно се е разиграла трагедията.

Петко Атанасчиков стана изключително разпознаваема фигура в публичното пространство след заснемането на емблематичен кадър. По време на масовите протести в София в края на миналата година той беше уловен от камерите да се плези срещу демонстрантите. Снимката бързо набра популярност в социалните мрежи и предизвика вълна от полярни коментари. Самият полицай тогава обясни поведението си с провокация и огромен стрес на работното място, заявявайки, че пагонът му е бил скъсан от маскирани лица.

Случаят в момента се разследва от компетентните органи, за да се изяснят всички детайли и точните мотиви, довели до фаталния край.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Изплезил се

    10 3 Отговор
    вече за последно, явно

    06:19 11.09.2026

  • 3 Боруна Лом

    7 4 Отговор
    ПОСЕГНАЛ Е ЗАЩОТО,, ЛЕВСКИ,, ПАДНА С МНОГО! С ТЕЗИ БРАДИ ПОВЕЧЕТО ПРИЛИЧАТ НА КЛОШАРИ!

    06:19 11.09.2026

  • 4 Бойко

    14 2 Отговор
    Делта гард се наакаха

    06:20 11.09.2026

  • 5 Ъъъъ

    15 4 Отговор
    Защо още е бил на работа този човек?!

    06:20 11.09.2026

  • 6 Василев

    13 4 Отговор
    Тоя прилича повече на престъпник и клошар, отколкото на полицай

    Коментиран от #16

    06:23 11.09.2026

  • 7 ОБРАТА в

    3 1 Отговор
    управлението на МВР , повлиява на полицаи , които преди това са служили на двамата велики
    държавници , което им даваше фалшиво самочувствие . Жалко за човека .

    06:24 11.09.2026

  • 8 Люлин

    2 0 Отговор
    Защо пише "Трагична новина"всичките да вземат същият пример.

    06:26 11.09.2026

  • 9 Дзак

    3 1 Отговор
    Провокатора от факти.бг пуска въдици!

    06:27 11.09.2026

  • 10 има нещо гнило

    5 0 Отговор
    не вярвам престъпник да се самоубие! я му вижте физиономията никакъв полицай не е тоя си чист престъпник

    06:28 11.09.2026

  • 11 дядо дръмпир

    1 0 Отговор
    Това е Асана или Поза от йога.Казва се Лъвска поза и активира всички вътрешни мускули в тялото на -най хищната Маймуна- човек!

    06:28 11.09.2026

  • 12 МП4

    4 0 Отговор
    Дошло му е много белото .

    06:28 11.09.2026

  • 13 Гард

    2 0 Отговор
    А може и да са му помогнали,да се самоубие,знае ли човек !?

    Коментиран от #14

    06:29 11.09.2026

  • 14 Дзак

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Гард":

    Ами да разследват!

    06:32 11.09.2026

  • 15 инспектор Стрезов

    1 0 Отговор
    шо опять?

    06:36 11.09.2026

  • 16 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Василев":

    Ами, Провокатора се знае кой е!

    06:40 11.09.2026

  • 17 В Курск съм

    0 0 Отговор
    Голяма част от полицаи и военни са търтеи които се назначават щото познават някой или пък имат роднини. Нито минават психо тест , нито физически.
    Да е жив и и здрав , дано се оправи човека.

    06:43 11.09.2026

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