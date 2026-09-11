Самоуби се полицаят, плезил се на протест

Служителят от Охранителна полиция към СДВР Петко Атанасчиков се е самоубил в дома си в София, предаде bgonair.bg. Трагичната новина бе потвърдена от МВР, след като роднини са открили тялото на младия мъж в жилището му. Причината за проверката от страна на близките му е била, че той е спрял да отговаря на телефонните им обаждания.

По първоначална и неофициална информация от разследването, полицаят е посегнал на живота си със своето служебно оръжие. Вечерта преди инцидента Атанасчиков е бил на редовна работа и е участвал в охраната на футболния мач за Суперкупата на България. След края на дежурството си той се е прибрал в дома си, където по-късно се е разиграла трагедията.

Петко Атанасчиков стана изключително разпознаваема фигура в публичното пространство след заснемането на емблематичен кадър. По време на масовите протести в София в края на миналата година той беше уловен от камерите да се плези срещу демонстрантите. Снимката бързо набра популярност в социалните мрежи и предизвика вълна от полярни коментари. Самият полицай тогава обясни поведението си с провокация и огромен стрес на работното място, заявявайки, че пагонът му е бил скъсан от маскирани лица.

Случаят в момента се разследва от компетентните органи, за да се изяснят всички детайли и точните мотиви, довели до фаталния край.