Самоуби се полицаят, плезил се на протест

Служителят от Охранителна полиция към СДВР Петко Атанасчиков се е самоубил в дома си в София, предаде bgonair.bg. Трагичната новина бе потвърдена от МВР, след като роднини са открили тялото на младия мъж в жилището му. Причината за проверката от страна на близките му е била, че той е спрял да отговаря на телефонните им обаждания.
По първоначална и неофициална информация от разследването, полицаят е посегнал на живота си със своето служебно оръжие. Вечерта преди инцидента Атанасчиков е бил на редовна работа и е участвал в охраната на футболния мач за Суперкупата на България. След края на дежурството си той се е прибрал в дома си, където по-късно се е разиграла трагедията.
Петко Атанасчиков стана изключително разпознаваема фигура в публичното пространство след заснемането на емблематичен кадър. По време на масовите протести в София в края на миналата година той беше уловен от камерите да се плези срещу демонстрантите. Снимката бързо набра популярност в социалните мрежи и предизвика вълна от полярни коментари. Самият полицай тогава обясни поведението си с провокация и огромен стрес на работното място, заявявайки, че пагонът му е бил скъсан от маскирани лица.
Случаят в момента се разследва от компетентните органи, за да се изяснят всички детайли и точните мотиви, довели до фаталния край.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Изплезил се
06:19 11.09.2026
3 Боруна Лом
06:19 11.09.2026
4 Бойко
06:20 11.09.2026
5 Ъъъъ
06:20 11.09.2026
6 Василев
Коментиран от #16
06:23 11.09.2026
7 ОБРАТА в
държавници , което им даваше фалшиво самочувствие . Жалко за човека .
06:24 11.09.2026
8 Люлин
06:26 11.09.2026
9 Дзак
06:27 11.09.2026
10 има нещо гнило
06:28 11.09.2026
11 дядо дръмпир
06:28 11.09.2026
12 МП4
06:28 11.09.2026
13 Гард
Коментиран от #14
06:29 11.09.2026
14 Дзак
До коментар #13 от "Гард":Ами да разследват!
06:32 11.09.2026
15 инспектор Стрезов
06:36 11.09.2026
16 Дзак
До коментар #6 от "Василев":Ами, Провокатора се знае кой е!
06:40 11.09.2026
17 В Курск съм
Да е жив и и здрав , дано се оправи човека.
06:43 11.09.2026