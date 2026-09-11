Xiaomi търси тестери за новата си операционна система

Xiaomi започва набирането на участници за бета тестове на предстоящата си операционна система HyperOS 4 на пазарите в световен мащаб. Инженерите съветват да се проявява предпазливост при инсталирането на предварителните версии на фърмуера на устройствата, които се използват ежедневно, предвид неизбежните проблеми и грешки в телеметрията, присъщи на най-новите софтуерни версии.

За ентусиастите, готови да поемат рисковете, първоначалната група за тестване е ограничена до елитни флагмански модели, а именно Xiaomi 17 Ultra, ексклузивният Leica Leitzphone от Xiaomi и стандартният Xiaomi 17. Желаещите да станат тестери на телеметрията могат да влязат в приложението Xiaomi Community, да преминат към менюто с потребителския профил чрез портала за бета тестване и да попълнят задължителния въпросник за набиране, за да се състезават за място в списъка на тестващите.

Осигуряването на място в програмата за разработка ще прехвърли бета версията на HyperOS 4 директно на телефона чрез безжично изтегляне, въпреки че в зависимост от регионалната версия може да се наложат специфични проверки чрез регистриран акаунт в Xiaomi. Потенциалните тестери трябва също да имат предвид, че връщането към стабилната производствена версия на HyperOS 3 е ръчна операция, което означава, че няма лесен електронен „заден ход“, след като веднъж сте престъпили прага към бета разработката. Групата за тестване ще се разшири значително на 17 септември, когато ще се отворят каналите за набиране на участници за Xiaomi 17T, Xiaomi 17T Pro, Xiaomi 15 от предишното поколение и високопроизводителния Xiaomi 15 Ultra, което ще включи по-широк набор от устройства в процеса на оптимизиране на софтуера.