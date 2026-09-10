"Азов": Ще ги спрем отново! Мобилизацията на Путин няма да е катастрофа за Украйна

Мобилизацията в Русия е неизбежна и макар това да създаде проблеми за Украйна, те няма да бъдат катастрофални. Това заяви в своя Telegram канал Максим Жорин, заместник-командир на Трети армейски корпус на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) - "Азов", предава УНИАН.

"Въз основа на цялата налична информация вече можем да заключим, че мобилизацията в Русия е неизбежна. Във всеки случай това ще бъде проблем за нас - макар и не катастрофален - стига да мащабираме решенията, които вече работят в различните подразделения", отбеляза той.

Жорин даде за пример зоната на бойни действия на "Азов", където численото превъзходство на руснаците "отдавна е престанало да бъде решаващ фактор".

"Ние залагаме на асиметрични и технологични методи на воюване, като непрекъснато усъвършенстваме начините си за противодействие на врага", подчерта заместник-командирът, като добави, че съревнованието с руснаците по отношение на числеността дори не си струва да се обмисля.

Мобилизацията в Русия

Наскоро в Русия бе регистриран първият случай, при който на подлежащ на военна служба резервист бе забранено да напусне страната с решение на военното окръжие.

Въпросите, свързани с пресичането на границата, станаха обект на широка дискусия след пълното въвеждане в експлоатация на електронния регистър на повиквателните през март. Оттогава насам руснаци съобщават на правозащитници за случаи, в които им е било попречено да пътуват в чужбина.

Въпреки това, през първата седмица на септември руският президент Владимир Путин на два пъти публично отрече слуховете за предстояща мобилизация.