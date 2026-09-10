"Азов": Ще ги спрем отново! Мобилизацията на Путин няма да е катастрофа за Украйна

Мобилизацията в Русия е неизбежна и макар това да създаде проблеми за Украйна, те няма да бъдат катастрофални. Това заяви в своя Telegram канал Максим Жорин, заместник-командир на Трети армейски корпус на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) - "Азов", предава УНИАН.
"Въз основа на цялата налична информация вече можем да заключим, че мобилизацията в Русия е неизбежна. Във всеки случай това ще бъде проблем за нас - макар и не катастрофален - стига да мащабираме решенията, които вече работят в различните подразделения", отбеляза той.
Жорин даде за пример зоната на бойни действия на "Азов", където численото превъзходство на руснаците "отдавна е престанало да бъде решаващ фактор".
"Ние залагаме на асиметрични и технологични методи на воюване, като непрекъснато усъвършенстваме начините си за противодействие на врага", подчерта заместник-командирът, като добави, че съревнованието с руснаците по отношение на числеността дори не си струва да се обмисля.
Мобилизацията в Русия
Наскоро в Русия бе регистриран първият случай, при който на подлежащ на военна служба резервист бе забранено да напусне страната с решение на военното окръжие.
Въпросите, свързани с пресичането на границата, станаха обект на широка дискусия след пълното въвеждане в експлоатация на електронния регистър на повиквателните през март. Оттогава насам руснаци съобщават на правозащитници за случаи, в които им е било попречено да пътуват в чужбина.
Въпреки това, през първата седмица на септември руският президент Владимир Путин на два пъти публично отрече слуховете за предстояща мобилизация.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
21:20 10.09.2026
2 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
Коментиран от #8, #18
21:21 10.09.2026
3 Соломон
Коментиран от #11, #16
21:23 10.09.2026
4 Цветан
21:23 10.09.2026
5 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
Тяхната шизoфpения се разпространява от поръчкови сaйтове.
21:24 10.09.2026
6 Яшар
21:25 10.09.2026
7 Евгени от Алфапласт
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Ясно-о-о...🤣
21:25 10.09.2026
8 България 🇧🇬
До коментар #2 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":🖕🖕🖕украински ГАНДОНИ вън от БЪЛГАРИЯ ✊
21:26 10.09.2026
9 az СВО Победа 81
Забавното е, че същите тия удобно забравят, как преди време ни разказваха как вече са я спечелили тази война....
Остава да ни съобщи как "героично" държат отбраната на Мариупол!
🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #29
21:27 10.09.2026
10 Сатана Z
Коментиран от #22
21:27 10.09.2026
11 ха ха ха ...
До коментар #3 от "Соломон":А нещо за територията на България ?
Общо 592 села в страната са без население или с едноцифрен брой жители. Това показва справка към 31 декември 2021 г. на Националния регистър на населените места .
Справката показва още, че общо 1716 населени места, включително Клисурския и Рилския манастир, които имат статут на населено място, са с население под 100 души. Ако към тях се прибавят и селата с нулево население - 167, общият брой на населените места под 100 жители става 1883 ??!! - или повече от една трета от всички населени места в страната, включително и градовете.
Коментиран от #24
21:28 10.09.2026
12 Мнение
Както вече споменах:
Историята се повтаря, по кажи речи същият сценарий!
Некви кукловоди/глобаляги/ спонсорират радикалните индивиди в определени части на света, за свои собствени цели!
В Украйна азовците (фашита) се спонсорират за да отслабят Русия икономически и териториално! А радикалните тероряги в близкия изток се спонсорират за да не може Русия да има влияние там (по думи на Килъри Клинтън)!
И когато въпросните региони започнат да вилнеят безконтролно (както мустакатият чичак от всв и талибаните от 11 септ), тогава най-невероятните "демократи" изведнъж решават да се включат в съответната война и да въздадат своята "справедливост" (борейки се срещу злото, което сами са създали)?!
21:28 10.09.2026
13 Най вервам
21:29 10.09.2026
14 ЖЪЛТ ПАРЦАЛ
21:29 10.09.2026
15 У ДРИ БАЦЕ
СЛАВА УКРАИНЕ
Коментиран от #20
21:29 10.09.2026
16 Зря
До коментар #3 от "Соломон":Много дълго. Тук никой не чете. има само писатели ..
Иначе, фактологията ти е под въпрос..
Коментиран от #37
21:30 10.09.2026
17 Абе,
21:30 10.09.2026
18 Хихи
До коментар #2 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":ако не беше Русия , ти нямаше да си тракиец ,а мамалигар ...
Коментиран от #36
21:31 10.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Мнение
До коментар #15 от "У ДРИ БАЦЕ":Ходи си ги удряй сам бе бот!
Или викаш на фронта няма да ти е толкова широко около врата, както у БГ-то докато нпо-тата на шорош ти кихат сребърници за да лъжеш и манипулираш народа си?!
Рано или късно ще ви изринат троловите ферми! Да си знаеш предварително!
21:32 10.09.2026
21 грУЙО
21:33 10.09.2026
22 13 год..3 дневен БЛИЦКРИГ на Педофило
До коментар #10 от "Сатана Z":13 год Ши БАт ...22 ядрени Републики Фюрера пеДо-фил и редовната армия Оризо-Гризачи от ядрената С Корея! 2 Милиона и половина човекоподобни монголья Фира и... ПЕН дела по трусики от ГОТВАЧО ИЗБЕГА
Хихихихихи
21:33 10.09.2026
23 Гост
Коментиран от #26
21:33 10.09.2026
24 Соломон
До коментар #11 от "ха ха ха ...":Мисленето не ти се отдава нещо.България е с територия от 111000кв км.а Русия със 17 милиона от които в 13 милиона не е стъпвал или не живеят хора.България не е напанала никого.А русия нападна и убива онези на които викаше братя
21:33 10.09.2026
25 Справедлив
21:34 10.09.2026
26 Българин
До коментар #23 от "Гост":Азов с кеф режат руски тикви.Време е да те посетят.
Коментиран от #31, #35
21:34 10.09.2026
27 Стоянчо Пуканката
21:35 10.09.2026
28 Азис от Азов
21:35 10.09.2026
29 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #9 от "az СВО Победа 81":Клепар коя година се пада от тридневната специална военна операция?
Благодаря за вниманието!
21:36 10.09.2026
30 Гориил
21:36 10.09.2026
31 Мнение
До коментар #26 от "Българин":Нали се сещаш, че рано или късно ще отговаряш за този коментар?!
21:37 10.09.2026
32 ХиХи
21:37 10.09.2026
33 Справедлив
21:37 10.09.2026
34 Ами
Пишем лошо за Русия но всъщност се отнася за окраина.
Между другото ... Източник на който може да се вярва твърди,
че в най-скоро време започва мобилизация на жени в окраина.
Вече дори са поръчани 150 000 военни униформи за жени.
21:37 10.09.2026
35 Ти да видиш
До коментар #26 от "Българин":Помним, помним позорът на нацистите от азов в Мариопол. И тогава така помпозно плямпаха докато не се озоваха в руски плен на диета от борш.
21:37 10.09.2026
36 Ква русия бе ма нго
До коментар #18 от "Хихи":Имаш предвид украинци, финки, норки, поляци, и т.н?
21:38 10.09.2026
37 Соломон
До коментар #16 от "Зря":По конкретно може ли.Кое е под въпрос
21:39 10.09.2026