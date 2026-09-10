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"Азов": Ще ги спрем отново! Мобилизацията на Путин няма да е катастрофа за Украйна
  Тема: Украйна

"Азов": Ще ги спрем отново! Мобилизацията на Путин няма да е катастрофа за Украйна

10 Септември, 2026 21:18 726 37

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  • азов-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин

Наскоро в Русия бе регистриран първият случай, при който на подлежащ на военна служба резервист бе забранено да напусне страната с решение на военното окръжие

"Азов": Ще ги спрем отново! Мобилизацията на Путин няма да е катастрофа за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
УНИАН УНИАН

Мобилизацията в Русия е неизбежна и макар това да създаде проблеми за Украйна, те няма да бъдат катастрофални. Това заяви в своя Telegram канал Максим Жорин, заместник-командир на Трети армейски корпус на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) - "Азов", предава УНИАН.

"Въз основа на цялата налична информация вече можем да заключим, че мобилизацията в Русия е неизбежна. Във всеки случай това ще бъде проблем за нас - макар и не катастрофален - стига да мащабираме решенията, които вече работят в различните подразделения", отбеляза той.

Жорин даде за пример зоната на бойни действия на "Азов", където численото превъзходство на руснаците "отдавна е престанало да бъде решаващ фактор".

"Ние залагаме на асиметрични и технологични методи на воюване, като непрекъснато усъвършенстваме начините си за противодействие на врага", подчерта заместник-командирът, като добави, че съревнованието с руснаците по отношение на числеността дори не си струва да се обмисля.

Мобилизацията в Русия

Наскоро в Русия бе регистриран първият случай, при който на подлежащ на военна служба резервист бе забранено да напусне страната с решение на военното окръжие.

Въпросите, свързани с пресичането на границата, станаха обект на широка дискусия след пълното въвеждане в експлоатация на електронния регистър на повиквателните през март. Оттогава насам руснаци съобщават на правозащитници за случаи, в които им е било попречено да пътуват в чужбина.

Въпреки това, през първата седмица на септември руският президент Владимир Путин на два пъти публично отрече слуховете за предстояща мобилизация.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    18 3 Отговор
    На Путин не му трябва мобилизация..! Благодарете се че още не е развързал злобното куче КИМ ЧЕН..!

    21:20 10.09.2026

  • 2 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    6 27 Отговор
    БРАВО НА НАШИТЕ БРАТЯ ОТ АЗОВ,,,,СЛАВА УКРАИНИ 🇺🇦🇺🇦🇺🇦💪💪💪💪💪

    Коментиран от #8, #18

    21:21 10.09.2026

  • 3 Соломон

    5 19 Отговор
    За 25г от територията Русия административно са изчезнали 25000 населени места. Според статистиката в 48000 населени пункта живеят под 6 човека и са на границата на изчезване. Населените места в които живеят от 7 до 12 човека са 1200.Напрактика 75000 населени места са пусти. През 2002г населените места в Русия са били 155000 и за 25г половината от тях са изчезнали. Русия се простира в 11 часови зони на площ от 17милиона кв.км. От тях в 13 милиона няма и човек. Това е територия колкото 21 пъти територията на Украйна. Но всичко това на Русия и е малко и вече 5та година тя се мъчи да превземе Малая Токмачка

    Коментиран от #11, #16

    21:23 10.09.2026

  • 4 Цветан

    14 2 Отговор
    И тоя е дръпнал от белото .

    21:23 10.09.2026

  • 5 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    16 0 Отговор
    Русофобните oлигoфpени живеят в един паралален и илюзорен свят.
    Тяхната шизoфpения се разпространява от поръчкови сaйтове.

    21:24 10.09.2026

  • 6 Яшар

    11 0 Отговор
    азов видяхме ви как изпълзявахте като мишки от земята в Мариупол ..или там квит беше ...целия свят ви видя ..видя и благородството и величието и снизхождението на Руския войник към вас !... нали знаете ,че този път няма да има прошка

    21:25 10.09.2026

  • 7 Евгени от Алфапласт

    10 0 Отговор
    "...предава УНИАН."
    ----
    Ясно-о-о...🤣

    21:25 10.09.2026

  • 8 България 🇧🇬

    13 2 Отговор

    До коментар #2 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    🖕🖕🖕украински ГАНДОНИ вън от БЪЛГАРИЯ ✊

    21:26 10.09.2026

  • 9 az СВО Победа 81

    11 2 Отговор
    Много се забавлявам, когато украинските нацисти обясняват как щели да спечелят войната!

    Забавното е, че същите тия удобно забравят, как преди време ни разказваха как вече са я спечелили тази война....

    Остава да ни съобщи как "героично" държат отбраната на Мариупол!

    🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #29

    21:27 10.09.2026

  • 10 Сатана Z

    8 1 Отговор
    Ще спрете Руската армия с голове дупе

    Коментиран от #22

    21:27 10.09.2026

  • 11 ха ха ха ...

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Соломон":

    А нещо за територията на България ?
    Общо 592 села в страната са без население или с едноцифрен брой жители. Това показва справка към 31 декември 2021 г. на Националния регистър на населените места .

    Справката показва още, че общо 1716 населени места, включително Клисурския и Рилския манастир, които имат статут на населено място, са с население под 100 души. Ако към тях се прибавят и селата с нулево население - 167, общият брой на населените места под 100 жители става 1883 ??!! - или повече от една трета от всички населени места в страната, включително и градовете.

    Коментиран от #24

    21:28 10.09.2026

  • 12 Мнение

    5 0 Отговор
    Пропуснали сте "Хайл" в заглавието на статията!

    Както вече споменах:
    Историята се повтаря, по кажи речи същият сценарий!
    Некви кукловоди/глобаляги/ спонсорират радикалните индивиди в определени части на света, за свои собствени цели!
    В Украйна азовците (фашита) се спонсорират за да отслабят Русия икономически и териториално! А радикалните тероряги в близкия изток се спонсорират за да не може Русия да има влияние там (по думи на Килъри Клинтън)!

    И когато въпросните региони започнат да вилнеят безконтролно (както мустакатият чичак от всв и талибаните от 11 септ), тогава най-невероятните "демократи" изведнъж решават да се включат в съответната война и да въздадат своята "справедливост" (борейки се срещу злото, което сами са създали)?!

    21:28 10.09.2026

  • 13 Най вервам

    6 0 Отговор
    на униан! Хахаха!

    21:29 10.09.2026

  • 14 ЖЪЛТ ПАРЦАЛ

    9 1 Отговор
    Днес новините са от УНИАН,РОЙТЕРС и ДОЙЧЕ ВЕЛЕ

    21:29 10.09.2026

  • 15 У ДРИ БАЦЕ

    2 5 Отговор
    У ДРИ ТАА МОНГОЛЯК- ФАШИСТКА ГНЯС!
    СЛАВА УКРАИНЕ

    Коментиран от #20

    21:29 10.09.2026

  • 16 Зря

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Соломон":

    Много дълго. Тук никой не чете. има само писатели ..
    Иначе, фактологията ти е под въпрос..

    Коментиран от #37

    21:30 10.09.2026

  • 17 Абе,

    8 1 Отговор
    няма никаква мобилизация! Да вярвате на УНИАН е все едно да се вярва на дойчезеле...

    21:30 10.09.2026

  • 18 Хихи

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    ако не беше Русия , ти нямаше да си тракиец ,а мамалигар ...

    Коментиран от #36

    21:31 10.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Мнение

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "У ДРИ БАЦЕ":

    Ходи си ги удряй сам бе бот!
    Или викаш на фронта няма да ти е толкова широко около врата, както у БГ-то докато нпо-тата на шорош ти кихат сребърници за да лъжеш и манипулираш народа си?!

    Рано или късно ще ви изринат троловите ферми! Да си знаеш предварително!

    21:32 10.09.2026

  • 21 грУЙО

    2 1 Отговор
    Абе пътници сте , на какво се надате . Сваляте гащите и бегайте на запад там е рай.

    21:33 10.09.2026

  • 22 13 год..3 дневен БЛИЦКРИГ на Педофило

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Сатана Z":

    13 год Ши БАт ...22 ядрени Републики Фюрера пеДо-фил и редовната армия Оризо-Гризачи от ядрената С Корея! 2 Милиона и половина човекоподобни монголья Фира и... ПЕН дела по трусики от ГОТВАЧО ИЗБЕГА
    Хихихихихи

    21:33 10.09.2026

  • 23 Гост

    1 1 Отговор
    Азовците са любимите съперници на руснаците! Като ги надушат им пращат редовна армия! Резултата го знаете! Плъховете после изливат от дупките като ..., ха ха ха!!!

    Коментиран от #26

    21:33 10.09.2026

  • 24 Соломон

    1 4 Отговор

    До коментар #11 от "ха ха ха ...":

    Мисленето не ти се отдава нещо.България е с територия от 111000кв км.а Русия със 17 милиона от които в 13 милиона не е стъпвал или не живеят хора.България не е напанала никого.А русия нападна и убива онези на които викаше братя

    21:33 10.09.2026

  • 25 Справедлив

    1 1 Отговор
    Рамо до рамо с Руския народ

    21:34 10.09.2026

  • 26 Българин

    1 4 Отговор

    До коментар #23 от "Гост":

    Азов с кеф режат руски тикви.Време е да те посетят.

    Коментиран от #31, #35

    21:34 10.09.2026

  • 27 Стоянчо Пуканката

    3 1 Отговор
    Това комично командирче на Азов е по-напушено и от големото си шефче. Каква мобилизация ще прави Москва, какви пет монголски тугрици му се привиждат на тоя палячо!? Само агитката но Спартак Москва да му изпратят руснаците, да им дадат по един калайшник и по една сапьорска лопатка за ръкопашен бой (немчугите, особено ония от Сталинград най-добре знаят за какво иде реч) и тоя лешпер ще се изпари със скоростта на антилопа в горите Телилейски..

    21:35 10.09.2026

  • 28 Азис от Азов

    0 0 Отговор
    Ще спрем руснаците с голи задни части!

    21:35 10.09.2026

  • 29 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "az СВО Победа 81":

    Клепар коя година се пада от тридневната специална военна операция?



    Благодаря за вниманието!

    21:36 10.09.2026

  • 30 Гориил

    2 0 Отговор
    Досега в Русия не е имало нито една мобилизация (противно на слуховете и клюките, разпространявани от украински войници и руски чуждестранни агенти). Всички войници, служещи в силите за специални операции, не са мобилизирани. Те са подписали доброволни договори за една година военна служба. Те обаче могат да прекратят договорите си по всяко време (загубвайки осигуровки и високи заплати) и да се приберат у дома.

    21:36 10.09.2026

  • 31 Мнение

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Българин":

    Нали се сещаш, че рано или късно ще отговаряш за този коментар?!

    21:37 10.09.2026

  • 32 ХиХи

    2 0 Отговор
    То клина в Золотой колездь отива на котел към Краматорск

    21:37 10.09.2026

  • 33 Справедлив

    2 0 Отговор
    Русия ще победи пак фашизма в европа

    21:37 10.09.2026

  • 34 Ами

    0 0 Отговор
    УНИАН е нещо както Ин и Ян :)
    Пишем лошо за Русия но всъщност се отнася за окраина.
    Между другото ... Източник на който може да се вярва твърди,
    че в най-скоро време започва мобилизация на жени в окраина.
    Вече дори са поръчани 150 000 военни униформи за жени.

    21:37 10.09.2026

  • 35 Ти да видиш

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Българин":

    Помним, помним позорът на нацистите от азов в Мариопол. И тогава така помпозно плямпаха докато не се озоваха в руски плен на диета от борш.

    21:37 10.09.2026

  • 36 Ква русия бе ма нго

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Хихи":

    Имаш предвид украинци, финки, норки, поляци, и т.н?

    21:38 10.09.2026

  • 37 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Зря":

    По конкретно може ли.Кое е под въпрос

    21:39 10.09.2026

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