Командващият украинската гвардия: Ще спечелим войната, но най-трудното ще дойде после

Може да отнеме до десет години, за да приключи войната и да се възстанови Украйна. Най-трудната фаза обаче ще бъде следвоенният период. Това заяви Олександър Пивненко, командващ Националната гвардия на Украйна, в интервю пред изданието "Левый берег".
Как протече руската лятна офанзива
Пивненко отбеляза, че лятната офанзива е била изтощителна, тъй като руските войски са се опитвали да пробият позициите на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и постоянно са прониквали дълбоко в украинска територия. Целта им е била да завземат земя, да изтласкат украинските сили от позициите на фронтовата линия и да нарушат ротацията на войските и логистиката.
"Нашата основна задача е да попречим на врага да проникне дълбоко [в нашите линии]. Но това изисква система от ешелонирана отбрана - не само два, а три ешелона. Вече прилагаме тази концепция в определени сектори и тя работи; спираме врага на втория и третия ешелон", отбеляза Пивненко.
Той добави, че началникът на Генералния щаб на ВСУ Игор Скибиюк вече прилага този подход по цялата фронтова линия. В резултат на това украинската армия ще лиши руснаците от възможността да проникнат дълбоко в територията и успешно ще ги сдържа.
Какво да очакваме през есента
"Предстои ни трудна есен. Ще бъде трудно, защото врагът ще провежда настъпателни операции. Например, ако погледнем назад към действията на врага от 2014 г. насам, виждаме, че те са склонни да предприемат офанзиви през зимата - било то в началото или в средата на сезона", подчерта Пивненко.
Същевременно той отбеляза, че се извличат поуки, извършва се ротация на личния състав, а командирите повишават уменията си.
Русия няма да успее да пречупи Украйна
Командващият Националната гвардия вярва, че Украйна ще оцелее - и то не само през зимата. "Защо? Защото руснаците няма да ни пречупят. Те допуснаха огромна грешка, когато започнаха тази война срещу нас. Ще бъде ли трудно за нас? Да. Ще загубим ли много хора? Да. Но ще устоим, ще спечелим тази война и ще възстановим страната - макар че, за съжаление, това няма да стане толкова бързо, колкото бихме искали", казва Пивненко.
Според него не става въпрос само за две или три години.
"Може да отнеме 5 или 10 години - имам предвид и следвоенния период... Защото следвоенният период ще бъде най-тежък. Много хора ще страдат от посттравматично стресово разстройство; животът на мнозина просто ще бъде съсипан", убеден е Пивненко.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДУХЪТ ОТ АНКОРИДЖ
Коментиран от #3, #5, #10, #19, #35, #38
19:19 10.09.2026
2 И тоя като
19:19 10.09.2026
3 Въх ще омра от смях
До коментар #1 от "ДУХЪТ ОТ АНКОРИДЖ":Я пак
19:20 10.09.2026
4 Факт
19:20 10.09.2026
5 Боздуган
До коментар #1 от "ДУХЪТ ОТ АНКОРИДЖ":Соломоне, пак си събрал очите.
19:21 10.09.2026
6 Овчар
19:22 10.09.2026
7 Абсолютно
Трудното е после.
Ако във властта попаднат пак пропутински нацисти, ще стане мазало.
19:22 10.09.2026
8 с една дума
19:23 10.09.2026
9 Интересно
19:24 10.09.2026
10 Атина Палада
До коментар #1 от "ДУХЪТ ОТ АНКОРИДЖ":Англия нямат ЯО бре:))))
Коментиран от #21
19:24 10.09.2026
11 Ушанка
19:25 10.09.2026
12 Въх ще омра от смях
19:25 10.09.2026
13 грУЙО
19:26 10.09.2026
14 ТОЯ Е ОТКРАДНАЛ ОТ СТОКАТА
19:26 10.09.2026
15 Когато победите
19:26 10.09.2026
16 Важното е
19:27 10.09.2026
17 Мен най ме е страх,
Костя смени пет партии, те постоянно си менят вкуса. Българските турци не ги кефят, но ходятв ислямска държава да опяват аятолаха и. Дадоха рамо на Радев, сега го оплюват. Плюха ваксините и отидоха даде ваксинират.
Как да им вярва човек.
19:27 10.09.2026
18 После
Коментиран от #25
19:27 10.09.2026
19 хахахаха
До коментар #1 от "ДУХЪТ ОТ АНКОРИДЖ":Майтап си правиш нали, ядрените арсенали на Англия и Франция едва ще долетят до Москва, те за там са направени, а това значи, че укрия и европа ще бъдат по засегнати от Русия заради ядрения облак, само 20-30 руски ракети и с ЕС е свършено, руските ядрени бойни глави са много по мощни и с много по голям обсег от френските и англиските, ти се моли никои да не започва с ядрото, че другия веднага ще отвърне а европа е микроскопична и пренаселена и ще даде фира бързо в еврпа ще е най тежко при ядрена война.
19:27 10.09.2026
20 ТРУДНОТО ЩЕ ДОЙДЕ ПОСЛЕ
19:28 10.09.2026
21 Да ти кажа
До коментар #10 от "Атина Палада":как може да изкарваш повече пари?
Коментиран от #26
19:29 10.09.2026
22 ти да видиш
19:29 10.09.2026
23 не може да бъде
19:30 10.09.2026
24 Отреазвяващ
19:31 10.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Атина Палада
До коментар #21 от "Да ти кажа":Благодаря за предложението,но не се нуждая от съвета ти!
Коментиран от #32
19:32 10.09.2026
27 Луд/луди за връзване !
19:33 10.09.2026
28 като те светна
До коментар #25 от "Удри евраста с лопатЕто":да ти търсят поп.
19:33 10.09.2026
29 А МОЧАТА?
Коментиран от #44
19:34 10.09.2026
30 ТАЗИ СТАТИЯ Е ОТ РАЗДЕЛА
19:34 10.09.2026
31 Лама Кифла
19:35 10.09.2026
32 Град Козлодуй
До коментар #26 от "Атина Палада":Духаш ли?
19:35 10.09.2026
33 Тези са оптимисти.
19:36 10.09.2026
34 Добре
19:36 10.09.2026
35 РЕАЛИСТ
До коментар #1 от "ДУХЪТ ОТ АНКОРИДЖ":Англия и Франция разполагат с по 50 ядрени глави в оперативна готовност. На английските носители са ракетите Трайдънт от подводници. Последните два теста на Трайдънт бяха катастрофа. Едната ракета тръгна към САЩ и я унищожиха по пътя, а втората се върна , като бумеранг към подводницата. Вътре беше министърът на отбраната и за малко да даде фира. Подобно е състоянието и на френските ракети. На НАТО ракетите са на по половин век и нямат никакъв шанс при ядрен конфликт.
19:36 10.09.2026
36 последната укра
19:37 10.09.2026
37 Ник. А
Всеки командващ би казал същото, инак ще го разкарат...
19:39 10.09.2026
38 Оракул
До коментар #1 от "ДУХЪТ ОТ АНКОРИДЖ":Там е работата че нито Франция нито Англия ще видят това заличаване понеже те самите ще бъдат заличени както и менторите им от САЩ предполагам.
Коментиран от #50
19:40 10.09.2026
39 Лазар
Глад,мизерия,разруха,студ и нищо за живот!
РУСНАЦИТЕ ВИ БРУЛЯТ ЯКО,КАТО ЗРЕЛИ КРУШИ!
19:41 10.09.2026
40 Георги
– Колко са тези македонци?
– Малко над два милиона.
– Хм, настанете ги в някой хотел.
Македонският главнокомандващ пита свой ред:
– А колко са тези китайци?
– Милиард и триста милиона!
– Брей, дека че ги копаме, нямаме толкова земя!
19:42 10.09.2026
41 Този ще гледа войната провиснал от някоя
19:43 10.09.2026
42 Ха ХаХа
Криминално проявен крадец
Коментиран от #53
19:43 10.09.2026
43 Розовото пони зеля
19:44 10.09.2026
44 Върху теб
До коментар #29 от "А МОЧАТА?":Жив заровен ще я възстановим
19:45 10.09.2026
45 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА
Коментиран от #46
19:46 10.09.2026
46 Според
До коментар #45 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":истинския фейкър
19:48 10.09.2026
47 Лакеите на Пентагона
19:48 10.09.2026
48 Ха наздраве Пивненко!
Коментиран от #52
19:48 10.09.2026
49 Сандо
19:49 10.09.2026
50 Ти пък хептен
До коментар #38 от "Оракул":Дрогата и алкохолът не прощават.
19:49 10.09.2026
51 Удри евраста с лопатЕто
19:52 10.09.2026
52 Копей,
До коментар #48 от "Ха наздраве Пивненко!":пивник означава производител на бира.
Чете бре! Къпете се бре!
19:52 10.09.2026
53 Може източник на фейка ти?
До коментар #42 от "Ха ХаХа":Да бе ти е бил съкилийник?
19:53 10.09.2026
54 млад еврас
19:53 10.09.2026
55 дискотека укрия
19:54 10.09.2026
56 Розовото пони зеля
19:55 10.09.2026
57 последната укра
19:55 10.09.2026