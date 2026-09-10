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Командващият украинската гвардия: Ще спечелим войната, но най-трудното ще дойде после
  Тема: Украйна

Командващият украинската гвардия: Ще спечелим войната, но най-трудното ще дойде после

10 Септември, 2026 19:18 1 069 57

  • олександър пивненко-
  • украйна-
  • русия-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин

Олександър Пивненко отбеляза, че лятната офанзива е била изтощителна, тъй като руските войски са се опитвали да пробият позициите на Въоръжените сили на Украйна и постоянно са прониквали дълбоко в украинска територия

Командващият украинската гвардия: Ще спечелим войната, но най-трудното ще дойде после - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Може да отнеме до десет години, за да приключи войната и да се възстанови Украйна. Най-трудната фаза обаче ще бъде следвоенният период. Това заяви Олександър Пивненко, командващ Националната гвардия на Украйна, в интервю пред изданието "Левый берег".

Как протече руската лятна офанзива

Пивненко отбеляза, че лятната офанзива е била изтощителна, тъй като руските войски са се опитвали да пробият позициите на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и постоянно са прониквали дълбоко в украинска територия. Целта им е била да завземат земя, да изтласкат украинските сили от позициите на фронтовата линия и да нарушат ротацията на войските и логистиката.

"Нашата основна задача е да попречим на врага да проникне дълбоко [в нашите линии]. Но това изисква система от ешелонирана отбрана - не само два, а три ешелона. Вече прилагаме тази концепция в определени сектори и тя работи; спираме врага на втория и третия ешелон", отбеляза Пивненко.

Той добави, че началникът на Генералния щаб на ВСУ Игор Скибиюк вече прилага този подход по цялата фронтова линия. В резултат на това украинската армия ще лиши руснаците от възможността да проникнат дълбоко в територията и успешно ще ги сдържа.

Какво да очакваме през есента

"Предстои ни трудна есен. Ще бъде трудно, защото врагът ще провежда настъпателни операции. Например, ако погледнем назад към действията на врага от 2014 г. насам, виждаме, че те са склонни да предприемат офанзиви през зимата - било то в началото или в средата на сезона", подчерта Пивненко.

Същевременно той отбеляза, че се извличат поуки, извършва се ротация на личния състав, а командирите повишават уменията си.

Русия няма да успее да пречупи Украйна

Командващият Националната гвардия вярва, че Украйна ще оцелее - и то не само през зимата. "Защо? Защото руснаците няма да ни пречупят. Те допуснаха огромна грешка, когато започнаха тази война срещу нас. Ще бъде ли трудно за нас? Да. Ще загубим ли много хора? Да. Но ще устоим, ще спечелим тази война и ще възстановим страната - макар че, за съжаление, това няма да стане толкова бързо, колкото бихме искали", казва Пивненко.

Според него не става въпрос само за две или три години.

"Може да отнеме 5 или 10 години - имам предвид и следвоенния период... Защото следвоенният период ще бъде най-тежък. Много хора ще страдат от посттравматично стресово разстройство; животът на мнозина просто ще бъде съсипан", убеден е Пивненко.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДУХЪТ ОТ АНКОРИДЖ

    17 50 Отговор
    Ядрените арсенали на Англия и Франция са достатъчни да заличат русия.

    Коментиран от #3, #5, #10, #19, #35, #38

    19:19 10.09.2026

  • 2 И тоя като

    43 16 Отговор
    зеления е на бело...

    19:19 10.09.2026

  • 3 Въх ще омра от смях

    37 14 Отговор

    До коментар #1 от "ДУХЪТ ОТ АНКОРИДЖ":

    Я пак

    19:20 10.09.2026

  • 4 Факт

    20 9 Отговор
    Я пак ...

    19:20 10.09.2026

  • 5 Боздуган

    24 8 Отговор

    До коментар #1 от "ДУХЪТ ОТ АНКОРИДЖ":

    Соломоне, пак си събрал очите.

    19:21 10.09.2026

  • 6 Овчар

    22 13 Отговор
    Разбира се че ще спечелите ..! Кой ви вярва обаче..?

    19:22 10.09.2026

  • 7 Абсолютно

    13 16 Отговор
    вярно.
    Трудното е после.
    Ако във властта попаднат пак пропутински нацисти, ще стане мазало.

    19:22 10.09.2026

  • 8 с една дума

    8 5 Отговор
    учете се да живеете огнестрелно-дроново!

    19:23 10.09.2026

  • 9 Интересно

    18 9 Отговор
    Май Пивненко яко се е напивненчил.

    19:24 10.09.2026

  • 10 Атина Палада

    11 12 Отговор

    До коментар #1 от "ДУХЪТ ОТ АНКОРИДЖ":

    Англия нямат ЯО бре:))))

    Коментиран от #21

    19:24 10.09.2026

  • 11 Ушанка

    15 9 Отговор
    Затова настъпване към Киев,за да спечелите войната.

    19:25 10.09.2026

  • 12 Въх ще омра от смях

    11 9 Отговор
    Левия Бряг големи новини пише ,и смешни

    19:25 10.09.2026

  • 13 грУЙО

    15 9 Отговор
    Блажени са вярващите и Царство им небесно!

    19:26 10.09.2026

  • 14 ТОЯ Е ОТКРАДНАЛ ОТ СТОКАТА

    21 7 Отговор
    На Зеленски.

    19:26 10.09.2026

  • 15 Когато победите

    11 8 Отговор
    И завладеете агресора, наистина ще бъде много трудно, защото пак ще сте една държава.

    19:26 10.09.2026

  • 16 Важното е

    11 17 Отговор
    че Раша се разпада!

    19:27 10.09.2026

  • 17 Мен най ме е страх,

    9 12 Отговор
    бг копейките да не обърнат палачинката и застанат прокиевски.
    Костя смени пет партии, те постоянно си менят вкуса. Българските турци не ги кефят, но ходятв ислямска държава да опяват аятолаха и. Дадоха рамо на Радев, сега го оплюват. Плюха ваксините и отидоха даде ваксинират.
    Как да им вярва човек.

    19:27 10.09.2026

  • 18 После

    9 19 Отговор
    Абе после бая репарации ще плащат руснаците, поне 30 години

    Коментиран от #25

    19:27 10.09.2026

  • 19 хахахаха

    13 7 Отговор

    До коментар #1 от "ДУХЪТ ОТ АНКОРИДЖ":

    Майтап си правиш нали, ядрените арсенали на Англия и Франция едва ще долетят до Москва, те за там са направени, а това значи, че укрия и европа ще бъдат по засегнати от Русия заради ядрения облак, само 20-30 руски ракети и с ЕС е свършено, руските ядрени бойни глави са много по мощни и с много по голям обсег от френските и англиските, ти се моли никои да не започва с ядрото, че другия веднага ще отвърне а европа е микроскопична и пренаселена и ще даде фира бързо в еврпа ще е най тежко при ядрена война.

    19:27 10.09.2026

  • 20 ТРУДНОТО ЩЕ ДОЙДЕ ПОСЛЕ

    14 7 Отговор
    Като почнат да те денацифицират.

    19:28 10.09.2026

  • 21 Да ти кажа

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "Атина Палада":

    как може да изкарваш повече пари?

    Коментиран от #26

    19:29 10.09.2026

  • 22 ти да видиш

    9 5 Отговор
    Фантазьор на субстанции!

    19:29 10.09.2026

  • 23 не може да бъде

    10 4 Отговор
    Убеден съм че ако заместникът на този Пивненко се казва Наливайченко украинците ще победят !?А ако и н-к щабът се казва Неизтрезняйченко победата е неминуема!?

    19:30 10.09.2026

  • 24 Отреазвяващ

    6 4 Отговор
    Още един луд за връзване.

    19:31 10.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Атина Палада

    2 3 Отговор

    До коментар #21 от "Да ти кажа":

    Благодаря за предложението,но не се нуждая от съвета ти!

    Коментиран от #32

    19:32 10.09.2026

  • 27 Луд/луди за връзване !

    10 5 Отговор
    Украйна щяла да победи Русия! Това виц ли е или пропганда за глупаци ?! Но затова плащат грантове на нашите мисирки да пишат такива глупости , че дано някой им повярва, че Хитлер( в случая зелената въшка) и фашизма ще спечелят срещу Русия!

    19:33 10.09.2026

  • 28 като те светна

    1 4 Отговор

    До коментар #25 от "Удри евраста с лопатЕто":

    да ти търсят поп.

    19:33 10.09.2026

  • 29 А МОЧАТА?

    3 6 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    Коментиран от #44

    19:34 10.09.2026

  • 30 ТАЗИ СТАТИЯ Е ОТ РАЗДЕЛА

    8 4 Отговор
    Хумор и сатира.

    19:34 10.09.2026

  • 31 Лама Кифла

    5 6 Отговор
    клей каква интересна фамилия.....Пивненко .....

    19:35 10.09.2026

  • 32 Град Козлодуй

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Атина Палада":

    Духаш ли?

    19:35 10.09.2026

  • 33 Тези са оптимисти.

    8 3 Отговор
    А през това време САЩ ще загине от дългове, а ЕС от глупост.

    19:36 10.09.2026

  • 34 Добре

    3 4 Отговор
    Вярвам че дрогата не прощава, и все повече се убеждавам че е така.

    19:36 10.09.2026

  • 35 РЕАЛИСТ

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "ДУХЪТ ОТ АНКОРИДЖ":

    Англия и Франция разполагат с по 50 ядрени глави в оперативна готовност. На английските носители са ракетите Трайдънт от подводници. Последните два теста на Трайдънт бяха катастрофа. Едната ракета тръгна към САЩ и я унищожиха по пътя, а втората се върна , като бумеранг към подводницата. Вътре беше министърът на отбраната и за малко да даде фира. Подобно е състоянието и на френските ракети. На НАТО ракетите са на по половин век и нямат никакъв шанс при ядрен конфликт.

    19:36 10.09.2026

  • 36 последната укра

    4 5 Отговор
    Бог да го прости Олександър Пивненко, не дочака горкия да види победата, даже да прочете репортажа, ша го изпратим с много почести.

    19:37 10.09.2026

  • 37 Ник. А

    3 3 Отговор
    Е представяш ли си да беше казал обратното? 😅 😅 😅
    Всеки командващ би казал същото, инак ще го разкарат...

    19:39 10.09.2026

  • 38 Оракул

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "ДУХЪТ ОТ АНКОРИДЖ":

    Там е работата че нито Франция нито Англия ще видят това заличаване понеже те самите ще бъдат заличени както и менторите им от САЩ предполагам.

    Коментиран от #50

    19:40 10.09.2026

  • 39 Лазар

    5 3 Отговор
    Та вие отивате да спечелоте не само войната,но и да въведете новите правила за живот в Осрайна!
    Глад,мизерия,разруха,студ и нищо за живот!
    РУСНАЦИТЕ ВИ БРУЛЯТ ЯКО,КАТО ЗРЕЛИ КРУШИ!

    19:41 10.09.2026

  • 40 Георги

    6 0 Отговор
    Македония обявява война на Китай.Китайският главнокомандващ пита:
    – Колко са тези македонци?
    – Малко над два милиона.
    – Хм, настанете ги в някой хотел.
    Македонският главнокомандващ пита свой ред:
    – А колко са тези китайци?
    – Милиард и триста милиона!
    – Брей, дека че ги копаме, нямаме толкова земя!

    19:42 10.09.2026

  • 41 Този ще гледа войната провиснал от някоя

    5 2 Отговор
    Улична лампа.

    19:43 10.09.2026

  • 42 Ха ХаХа

    5 2 Отговор
    Този ли боклук ще спечели войната?
    Криминално проявен крадец

    Коментиран от #53

    19:43 10.09.2026

  • 43 Розовото пони зеля

    2 2 Отговор
    Англия и Франция има няма 100тина ракети, които са много стари и са създадени да отблъснат първоначалното нападение на тогавашния СССР, кото по тогавашните обстоятелства е бил през Полша, Унгария, Чехословакия, България та те са направени да ударят тези държави, такаче дори преко сили ще изпопадат преди Москва, толко с "великите" ядрени възможности на ЕС, то па Англия направо са смешни, щяха да се из по самовзривят при тестовете на новите ракети.

    19:44 10.09.2026

  • 44 Върху теб

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "А МОЧАТА?":

    Жив заровен ще я възстановим

    19:45 10.09.2026

  • 45 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА

    4 1 Отговор
    Руската армия напредва по целия фронт и няма кой да я спре.

    Коментиран от #46

    19:46 10.09.2026

  • 46 Според

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":

    истинския фейкър

    19:48 10.09.2026

  • 47 Лакеите на Пентагона

    2 1 Отговор
    Майтапчия!

    19:48 10.09.2026

  • 48 Ха наздраве Пивненко!

    4 1 Отговор
    Пивненко кръстен на дядо си Пияндурко! Изчакайте Пивненко да изтрезнее па тогава тези от Левия бряг пак да му вземат интервюто!)))

    Коментиран от #52

    19:48 10.09.2026

  • 49 Сандо

    2 0 Отговор
    Може и да спечелят,ако преди това не се гътнат от глад и студ.

    19:49 10.09.2026

  • 50 Ти пък хептен

    3 0 Отговор

    До коментар #38 от "Оракул":

    Дрогата и алкохолът не прощават.

    19:49 10.09.2026

  • 51 Удри евраста с лопатЕто

    2 1 Отговор
    Все по често започват да излизат статии за неуспехите на укрите, тва беше немислимо само до преди месеци, явно еврастите виждат на къде вървят нещата и ще приложат стария номер на прелъстена и изоставена, но в случая не им трябва голяма и силна укрия, понеже все някога истината за войната ще излезе и представете си една голяма и обучена укренска армия настръхнала срещу подстрекателите ЕС, САЩ, Англия, това е неприемливо за слаба и задлъжняла европа.

    19:52 10.09.2026

  • 52 Копей,

    2 1 Отговор

    До коментар #48 от "Ха наздраве Пивненко!":

    пивник означава производител на бира.
    Чете бре! Къпете се бре!

    19:52 10.09.2026

  • 53 Може източник на фейка ти?

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Ха ХаХа":

    Да бе ти е бил съкилийник?

    19:53 10.09.2026

  • 54 млад еврас

    1 1 Отговор
    Другари еврасти, в укрия магазините са празни, започват глада и бунтовете, до де чакат Русия да фалира, остане без ракети храна и чакаха бунтове, то европа и укритя фалираха, останаха без ракети а укрите и без храна, ток, вода, канализация, интернет, гориво, войници, да дадем последно опело за укрите, много съм притеснен, кой ще ни пази сега хахахахаха.

    19:53 10.09.2026

  • 55 дискотека укрия

    1 0 Отговор
    Ааа вееее еврасчета еееее, укрииии еееее, Киев ееееее, Одеса ееееее готови ли сте за нощна дискотека и тая вечерррр, нощес за вашето настроение и кеффффф ееееее ще се погрижи DJ искандерррррр еееееееее с подгряваща група шахед ееееееее.

    19:54 10.09.2026

  • 56 Розовото пони зеля

    1 0 Отговор
    В Киев и Одеса пак е направо бангаранга и пачанга кеффффф, то вече 8ма седмица са на як музикален съпровод, искандерите свирят лебедовата си песен, нещо май са притеснени дан запей орешника и да им скине лешника, хахахахаха.

    19:55 10.09.2026

  • 57 последната укра

    1 0 Отговор
    Цяла укрия протестира и търси да трича "героя" зелен гном, че ако нещата продължават така, то до година две укрия ще е с размерите на България и с толкова население, но като слушаш алчните еврасти и НАТОто така се получава, тва е доня мръсулиня и кая връхълъта да те спасят.

    19:55 10.09.2026

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