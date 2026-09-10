Командващият украинската гвардия: Ще спечелим войната, но най-трудното ще дойде после

Може да отнеме до десет години, за да приключи войната и да се възстанови Украйна. Най-трудната фаза обаче ще бъде следвоенният период. Това заяви Олександър Пивненко, командващ Националната гвардия на Украйна, в интервю пред изданието "Левый берег".

Как протече руската лятна офанзива

Пивненко отбеляза, че лятната офанзива е била изтощителна, тъй като руските войски са се опитвали да пробият позициите на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и постоянно са прониквали дълбоко в украинска територия. Целта им е била да завземат земя, да изтласкат украинските сили от позициите на фронтовата линия и да нарушат ротацията на войските и логистиката.

"Нашата основна задача е да попречим на врага да проникне дълбоко [в нашите линии]. Но това изисква система от ешелонирана отбрана - не само два, а три ешелона. Вече прилагаме тази концепция в определени сектори и тя работи; спираме врага на втория и третия ешелон", отбеляза Пивненко.

Той добави, че началникът на Генералния щаб на ВСУ Игор Скибиюк вече прилага този подход по цялата фронтова линия. В резултат на това украинската армия ще лиши руснаците от възможността да проникнат дълбоко в територията и успешно ще ги сдържа.

Какво да очакваме през есента

"Предстои ни трудна есен. Ще бъде трудно, защото врагът ще провежда настъпателни операции. Например, ако погледнем назад към действията на врага от 2014 г. насам, виждаме, че те са склонни да предприемат офанзиви през зимата - било то в началото или в средата на сезона", подчерта Пивненко.

Същевременно той отбеляза, че се извличат поуки, извършва се ротация на личния състав, а командирите повишават уменията си.

Русия няма да успее да пречупи Украйна

Командващият Националната гвардия вярва, че Украйна ще оцелее - и то не само през зимата. "Защо? Защото руснаците няма да ни пречупят. Те допуснаха огромна грешка, когато започнаха тази война срещу нас. Ще бъде ли трудно за нас? Да. Ще загубим ли много хора? Да. Но ще устоим, ще спечелим тази война и ще възстановим страната - макар че, за съжаление, това няма да стане толкова бързо, колкото бихме искали", казва Пивненко.

Според него не става въпрос само за две или три години.

"Може да отнеме 5 или 10 години - имам предвид и следвоенния период... Защото следвоенният период ще бъде най-тежък. Много хора ще страдат от посттравматично стресово разстройство; животът на мнозина просто ще бъде съсипан", убеден е Пивненко.