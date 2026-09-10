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Лошото ченге на Кремъл: От Киев и основните обекти на НАТО няма да остане камък върху камък, а само сив ядрен прах
  Тема: Украйна

Лошото ченге на Кремъл: От Киев и основните обекти на НАТО няма да остане камък върху камък, а само сив ядрен прах

10 Септември, 2026 22:18 1 295 66

  • русия-
  • украйна-
  • дмитрий медведев-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • киев-
  • нато

Същевременно бившият руски президент посочи, че Москва е заинтересована от възможно най-бързото прекратяване на войната, но при стриктно спазване на собствените условията й

Лошото ченге на Кремъл: От Киев и основните обекти на НАТО няма да остане камък върху камък, а само сив ядрен прах - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Дмитрий Медведев, заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия, заяви, че Москва разполага с възможността да нанесе ядрен удар по Киев и ключови цели на НАТО. Той направи това изявление в интервю пред вестник "Ведомости".

"Нашият военен потенциал ни позволява да нанесем удар по Киев и ключови цели на НАТО така, че да не остане камък върху камък - само сив ядрен прах. Но това би било точка, от която няма връщане назад за цялата планета", заяви той.

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Същевременно бившият руски президент посочи, че Москва е заинтересована от възможно най-бързото прекратяване на войната, но при стриктно спазване на собствените условията ѝ.

"Разбира се, всички ние имаме интерес конфликтът да приключи възможно най-скоро. Той трябва да завърши при нашите условия, за да се предотврати възможността за бъдещ конфликт", обясни политикът.

Според него, ако Москва не постигне изпълнението на условията си, войната ще се "възобнови" след кратък период от време.

"Затова нашата задача е да доведем настоящия конфликт до край с наша победа и при нашите условия, независимо какво казват другите", заяви Медведев.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 От изтрезвителя ли

    32 23 Отговор
    се обажда?

    Коментиран от #6

    22:20 10.09.2026

  • 2 Това пиянде медведа

    33 22 Отговор
    Пак са го пуснали от психодиспансера....

    Коментиран от #8, #22, #66

    22:20 10.09.2026

  • 3 Много

    7 7 Отговор
    Важно! Да се оправят! Аз отново изпитах щастието да се прибера в дома си, жив и здрав от другия край на света! И просто искам да се наспя, нито ще пия, нито ще палувам!

    Коментиран от #24

    22:21 10.09.2026

  • 4 Захарова

    22 18 Отговор
    Снощи с Медведя така направихме главите, че не знаем на кой свят сме.

    Коментиран от #14

    22:21 10.09.2026

  • 5 Така е

    22 20 Отговор
    Дядя Вова е предупреден - а е посегнал към червеното копче, а половин Москва е изчезнала.

    Коментиран от #20

    22:22 10.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ВВП

    19 8 Отговор
    И аз така плямпах, ама шефът Си не дава.

    Коментиран от #15

    22:23 10.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Медведев

    20 10 Отговор
    Се държи като невменяем с ядрено оръжие.

    22:24 10.09.2026

  • 11 Тамън ми беше домъчняло за тоя руски

    21 13 Отговор
    Пар цал.

    Коментиран от #26

    22:24 10.09.2026

  • 12 Боруна Лом

    12 17 Отговор
    НЕЗНАМ ЗАЩО ОЩЕ ГИ БАВИТЕ?

    Коментиран от #30

    22:24 10.09.2026

  • 13 мдааааа

    18 8 Отговор
    С Маша пак са запили ...

    22:24 10.09.2026

  • 14 Мерц

    4 11 Отговор

    До коментар #4 от "Захарова":

    Разбра ли, че ви облизах и двамата? На Медведев бих повторил!

    22:24 10.09.2026

  • 15 Лавров

    9 4 Отговор

    До коментар #7 от "ВВП":

    Аз като ви казвах: учете китайски да не ми ревете после...
    От цялото Политбюро само нива Маша го научихме.
    Затова ще се спасим. Вие му мислете.

    Коментиран от #39

    22:25 10.09.2026

  • 16 Всяка вечер 8 милиарди хора по света

    18 13 Отговор
    Заспиват щастливи, че не са се родили руснаци.

    22:25 10.09.2026

  • 17 койдазнай

    13 9 Отговор
    Главният идеолог на Кремъл не случайно обясни, че единственият начин руснак да си запази живота е, да отиде да живее в руската глубинка. Защото от големите градове на Русия няма да остане нищо.

    22:25 10.09.2026

  • 18 Аман от тъпанари

    15 7 Отговор
    Този ядрен прах много бързо го разнася вятъра но дали от водка или от радиация за пияния няма значение

    22:25 10.09.2026

  • 19 Мадяр

    12 5 Отговор
    От теб и прах няма да остане!

    22:26 10.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Мисля, че

    13 5 Отговор
    Тази зима войната ще се пренесе при медведя. Няма да има бензин, ток, газ , храна…. Нищо. Ще ги чукат техните. Те са изтънчени и нежни и много претенциозни.

    22:26 10.09.2026

  • 22 тоя

    5 8 Отговор

    До коментар #2 от "Това пиянде медведа":

    стане ли пак президент ще пропищи мало и голямо...!

    22:27 10.09.2026

  • 23 ха ха хаааа

    9 2 Отговор
    " Лошото ченге на масква " , ми звучи като - американски милиционер ..😁

    Коментиран от #33

    22:27 10.09.2026

  • 24 А ако мислиш,че ...

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Много":

    ...някой се интересува от личният ти живот-дълбоко се лъжеш...!

    Коментиран от #38

    22:28 10.09.2026

  • 25 ?????

    8 1 Отговор
    И що сте го назначили Медведев за ченге?
    Той може да е бил всякакъв, но ченге никога не е бил.

    22:28 10.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 7855678

    2 3 Отговор
    Ченге???????

    22:29 10.09.2026

  • 28 Ама

    1 5 Отговор

    До коментар #20 от "Първо":

    и другата половина му нема бе !

    22:29 10.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Град Лом

    7 0 Отговор

    До коментар #12 от "Боруна Лом":

    Що си милиционер . От старата школа ..

    22:30 10.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 колелото на историята

    6 1 Отговор
    И фюрера поставяше мира при неговите условия: "СССР зад Урал, а Европа на арийците" и това не му се получи, въпреки неистовото му желание. От историята няма поука.

    22:32 10.09.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Един да фърли и мазило

    4 5 Отговор
    "Ние знаем какво мислите да правите,не го правете".Това прочетох някъде наскоро и няма да се чудя ако хвърлят печеснайсе бочбички,е така на майтап.

    22:32 10.09.2026

  • 35 Тогава

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "Удри копейката с лопатЕто!":

    Що удриш капейките с кАнала?

    22:33 10.09.2026

  • 36 Милионер съм.

    2 3 Отговор

    До коментар #33 от "Ти си":

    Винаги познавам.

    Коментиран от #40

    22:34 10.09.2026

  • 37 Антируснак

    8 1 Отговор
    Болното пиянде Мечкарова пак грухти глупости....

    22:34 10.09.2026

  • 38 Има

    2 5 Отговор

    До коментар #24 от "А ако мислиш,че ...":

    Коя да се интересува, и много се интересува!
    Не бери грижа, не си оплаквачка на чужди гробища!

    22:34 10.09.2026

  • 39 Песков

    7 1 Отговор

    До коментар #15 от "Лавров":

    Не ми пука. Аз знам арабски, турски и английски.
    Редовно целувам Корана. Всички деца са ми в Европа. Лизочкадаже стажуваше в Европарламента..
    Местя се в палата на Кадиров в Дубай и ще укрепя турско-английските връзки като преводач с арабите им. Да върви алъш-веришът.
    Децата са ми резервирали старчески дом в Ландън. Пей, сърце!

    Коментиран от #53, #59

    22:36 10.09.2026

  • 40 Тогава

    4 2 Отговор

    До коментар #36 от "Милионер съм.":

    Харчи за да се изучиш и образоваш!
    Дотук - нула си!

    22:37 10.09.2026

  • 41 Пустиня(к)

    4 4 Отговор
    "Ядрен прах". Начи ше пускате атома? Е па нема лошо. Оно и добро нема, ма барем да свърши. Ма се ми са чини, а и се надам, че нема а го напраите.

    22:37 10.09.2026

  • 42 Каунь

    0 8 Отговор
    Чи да няма само хамерите да бомбят с атома, много ясно, че трябва да се възстанови равенството, да се знай кой командва парада...Удри Путине, да са пукат душмането, ние сме с теб!

    22:39 10.09.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Дори този ди ва к

    8 0 Отговор
    знае какво означава употребата на ядрено оръжие

    22:42 10.09.2026

  • 45 Слава на Русия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺

    4 8 Отговор
    Точно така,или си с Русия,или изчезваш от картата,няма други варианти!!!

    22:43 10.09.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Голям майтап

    8 2 Отговор

    До коментар #20 от "Първо":

    Откачалки руски! Медведчук е спиртист, Путин станал спиритист, моли се на средновековни духове.

    Коментиран от #50, #57

    22:46 10.09.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Наблюдател

    8 2 Отговор
    Лошото ченге Медведев има тежка и неблагодарна роля, да се прави на изкукуригал, та Путин да ни се види като един титан на мисълта и баща на руската демокрация. Той и като президент беше само наужким.

    22:48 10.09.2026

  • 50 И Путин, и Медведев са ...

    7 3 Отговор

    До коментар #47 от "Голям майтап":

    ...смногохилядна охрана. Пазят се от собственият си народ!

    22:50 10.09.2026

  • 51 Ленин

    0 6 Отговор
    Споко бе, той ша е такъв благороден удар, за бързо приключване на войната. Като в Хирошима и Нагазаки и знаете ли колко животи ще бъдат спасени...

    Коментиран от #61

    22:50 10.09.2026

  • 52 ха ха хаааа

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Ти си":

    Аз съм граничар , по семейна традиция ..

    22:50 10.09.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Медоедев

    5 0 Отговор
    Мислим си, че само язе имам ЯО.

    22:54 10.09.2026

  • 55 Той и Путин преди ей колко години

    3 0 Отговор
    беше ги събрал да им прожектира анимации. Едни конуси летяха над земята, в смисъл ракети, правеха завои, да не ги хванат американците и накрая всичките се стовариха върху Флорида, където успелите руснаци прекарват почивката си в именията си.

    22:56 10.09.2026

  • 56 Ха ха ха

    4 0 Отговор
    Медведка, много ти се иска обаче Си Дзинпин не разрешава.

    22:57 10.09.2026

  • 57 Кубинска вуду бабушка

    5 0 Отговор

    До коментар #47 от "Голям майтап":

    Нищо не става от тия. Казах им да пратят мен.
    Правя магии всякакви. На 102 години съм, ама запазена. Била съм гадже на Фидел Кастро.
    Издържам на бой, глад и ев.ан.
    Аз съм Човекът!

    Коментиран от #60, #63

    22:57 10.09.2026

  • 58 Медведев заплашваше и България!

    5 1 Отговор
    Казваше, че щял да ни изпрати една Сарма и щял да изтрепе сумати русофили!

    23:01 10.09.2026

  • 59 Елизавета Пескова

    3 0 Отговор

    До коментар #39 от "Песков":

    Тате, благодаря, че ме омъжи за виден чеченец!
    В Дубай сме комшии с Кадиров, но ще живееш у тях, не у нас. Защото си бъркаш езиците. На мъжа ми говориш на английски, на мен на арабски, а на детето ни на турски.
    И никой бъкел бе ти разбира.

    23:02 10.09.2026

  • 60 Накрая ще пратят там

    4 1 Отговор

    До коментар #57 от "Кубинска вуду бабушка":

    мощите на Путин в голям термос, белким помогне.

    23:05 10.09.2026

  • 61 Наблюдател

    0 1 Отговор

    До коментар #51 от "Ленин":

    Прав си, така е. Хем да спасят животи, американски естествено, не на жълтите маймуни, както са ги наричали тогава, хем да стреснат Сталин, хем да направят научен експеримент - колко души умират от взрива, колко от радиацията, какви мутации се появяват в следващите поколения, изследвали са ги. Не е като да отбиват номера с кучета, морски свинчета или мишки.

    23:06 10.09.2026

  • 62 Т Живков

    3 0 Отговор
    Това деградирало наркоман че пак е изпаднало в амок да ни весели

    23:07 10.09.2026

  • 63 Ленин Касталдо

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Кубинска вуду бабушка":

    Бабуля, заминавай! Аз ти разрешавам.
    Но ми отговори на един въпрос: защо, докато беше жив Кастро, мен и много новородени в Куба ни кръщавахте Ленин, а днес никой не кръщава детето си Путин?

    Коментиран от #64

    23:11 10.09.2026

  • 64 Кубинска вуду бабушка

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Ленин Касталдо":

    Защото, мило внуче, на всички езици (без руски) значи мръсна дума.

    23:15 10.09.2026

  • 65 Иван

    0 0 Отговор
    Натам отиват нещата.

    23:15 10.09.2026

  • 66 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Това пиянде медведа":

    А ти,овцо, чувала ли си за Библията?

    23:16 10.09.2026

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