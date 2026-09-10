Лошото ченге на Кремъл: От Киев и основните обекти на НАТО няма да остане камък върху камък, а само сив ядрен прах

Дмитрий Медведев, заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия, заяви, че Москва разполага с възможността да нанесе ядрен удар по Киев и ключови цели на НАТО. Той направи това изявление в интервю пред вестник "Ведомости".

"Нашият военен потенциал ни позволява да нанесем удар по Киев и ключови цели на НАТО така, че да не остане камък върху камък - само сив ядрен прах. Но това би било точка, от която няма връщане назад за цялата планета", заяви той.

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Същевременно бившият руски президент посочи, че Москва е заинтересована от възможно най-бързото прекратяване на войната, но при стриктно спазване на собствените условията ѝ.

"Разбира се, всички ние имаме интерес конфликтът да приключи възможно най-скоро. Той трябва да завърши при нашите условия, за да се предотврати възможността за бъдещ конфликт", обясни политикът.

Според него, ако Москва не постигне изпълнението на условията си, войната ще се "възобнови" след кратък период от време.

"Затова нашата задача е да доведем настоящия конфликт до край с наша победа и при нашите условия, независимо какво казват другите", заяви Медведев.