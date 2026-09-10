Лошото ченге на Кремъл: От Киев и основните обекти на НАТО няма да остане камък върху камък, а само сив ядрен прах

Дмитрий Медведев, заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия, заяви, че Москва разполага с възможността да нанесе ядрен удар по Киев и ключови цели на НАТО. Той направи това изявление в интервю пред вестник "Ведомости".
"Нашият военен потенциал ни позволява да нанесем удар по Киев и ключови цели на НАТО така, че да не остане камък върху камък - само сив ядрен прах. Но това би било точка, от която няма връщане назад за цялата планета", заяви той.
Същевременно бившият руски президент посочи, че Москва е заинтересована от възможно най-бързото прекратяване на войната, но при стриктно спазване на собствените условията ѝ.
"Разбира се, всички ние имаме интерес конфликтът да приключи възможно най-скоро. Той трябва да завърши при нашите условия, за да се предотврати възможността за бъдещ конфликт", обясни политикът.
Според него, ако Москва не постигне изпълнението на условията си, войната ще се "възобнови" след кратък период от време.
"Затова нашата задача е да доведем настоящия конфликт до край с наша победа и при нашите условия, независимо какво казват другите", заяви Медведев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 От изтрезвителя ли
Коментиран от #6
22:20 10.09.2026
2 Това пиянде медведа
Коментиран от #8, #22, #66
22:20 10.09.2026
3 Много
Коментиран от #24
22:21 10.09.2026
4 Захарова
Коментиран от #14
22:21 10.09.2026
5 Така е
Коментиран от #20
22:22 10.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ВВП
Коментиран от #15
22:23 10.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Медведев
22:24 10.09.2026
11 Тамън ми беше домъчняло за тоя руски
Коментиран от #26
22:24 10.09.2026
12 Боруна Лом
Коментиран от #30
22:24 10.09.2026
13 мдааааа
22:24 10.09.2026
14 Мерц
До коментар #4 от "Захарова":Разбра ли, че ви облизах и двамата? На Медведев бих повторил!
22:24 10.09.2026
15 Лавров
До коментар #7 от "ВВП":Аз като ви казвах: учете китайски да не ми ревете после...
От цялото Политбюро само нива Маша го научихме.
Затова ще се спасим. Вие му мислете.
Коментиран от #39
22:25 10.09.2026
16 Всяка вечер 8 милиарди хора по света
22:25 10.09.2026
17 койдазнай
22:25 10.09.2026
18 Аман от тъпанари
22:25 10.09.2026
19 Мадяр
22:26 10.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Мисля, че
22:26 10.09.2026
22 тоя
До коментар #2 от "Това пиянде медведа":стане ли пак президент ще пропищи мало и голямо...!
22:27 10.09.2026
23 ха ха хаааа
Коментиран от #33
22:27 10.09.2026
24 А ако мислиш,че ...
До коментар #3 от "Много":...някой се интересува от личният ти живот-дълбоко се лъжеш...!
Коментиран от #38
22:28 10.09.2026
25 ?????
Той може да е бил всякакъв, но ченге никога не е бил.
22:28 10.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 7855678
22:29 10.09.2026
28 Ама
До коментар #20 от "Първо":и другата половина му нема бе !
22:29 10.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Град Лом
До коментар #12 от "Боруна Лом":Що си милиционер . От старата школа ..
22:30 10.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 колелото на историята
22:32 10.09.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Един да фърли и мазило
22:32 10.09.2026
35 Тогава
До коментар #29 от "Удри копейката с лопатЕто!":Що удриш капейките с кАнала?
22:33 10.09.2026
36 Милионер съм.
До коментар #33 от "Ти си":Винаги познавам.
Коментиран от #40
22:34 10.09.2026
37 Антируснак
22:34 10.09.2026
38 Има
До коментар #24 от "А ако мислиш,че ...":Коя да се интересува, и много се интересува!
Не бери грижа, не си оплаквачка на чужди гробища!
22:34 10.09.2026
39 Песков
До коментар #15 от "Лавров":Не ми пука. Аз знам арабски, турски и английски.
Редовно целувам Корана. Всички деца са ми в Европа. Лизочкадаже стажуваше в Европарламента..
Местя се в палата на Кадиров в Дубай и ще укрепя турско-английските връзки като преводач с арабите им. Да върви алъш-веришът.
Децата са ми резервирали старчески дом в Ландън. Пей, сърце!
Коментиран от #53, #59
22:36 10.09.2026
40 Тогава
До коментар #36 от "Милионер съм.":Харчи за да се изучиш и образоваш!
Дотук - нула си!
22:37 10.09.2026
41 Пустиня(к)
22:37 10.09.2026
42 Каунь
22:39 10.09.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Дори този ди ва к
22:42 10.09.2026
45 Слава на Русия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺
22:43 10.09.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Голям майтап
До коментар #20 от "Първо":Откачалки руски! Медведчук е спиртист, Путин станал спиритист, моли се на средновековни духове.
Коментиран от #50, #57
22:46 10.09.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Наблюдател
22:48 10.09.2026
50 И Путин, и Медведев са ...
До коментар #47 от "Голям майтап":...смногохилядна охрана. Пазят се от собственият си народ!
22:50 10.09.2026
51 Ленин
Коментиран от #61
22:50 10.09.2026
52 ха ха хаааа
До коментар #33 от "Ти си":Аз съм граничар , по семейна традиция ..
22:50 10.09.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Медоедев
22:54 10.09.2026
55 Той и Путин преди ей колко години
22:56 10.09.2026
56 Ха ха ха
22:57 10.09.2026
57 Кубинска вуду бабушка
До коментар #47 от "Голям майтап":Нищо не става от тия. Казах им да пратят мен.
Правя магии всякакви. На 102 години съм, ама запазена. Била съм гадже на Фидел Кастро.
Издържам на бой, глад и ев.ан.
Аз съм Човекът!
Коментиран от #60, #63
22:57 10.09.2026
58 Медведев заплашваше и България!
23:01 10.09.2026
59 Елизавета Пескова
До коментар #39 от "Песков":Тате, благодаря, че ме омъжи за виден чеченец!
В Дубай сме комшии с Кадиров, но ще живееш у тях, не у нас. Защото си бъркаш езиците. На мъжа ми говориш на английски, на мен на арабски, а на детето ни на турски.
И никой бъкел бе ти разбира.
23:02 10.09.2026
60 Накрая ще пратят там
До коментар #57 от "Кубинска вуду бабушка":мощите на Путин в голям термос, белким помогне.
23:05 10.09.2026
61 Наблюдател
До коментар #51 от "Ленин":Прав си, така е. Хем да спасят животи, американски естествено, не на жълтите маймуни, както са ги наричали тогава, хем да стреснат Сталин, хем да направят научен експеримент - колко души умират от взрива, колко от радиацията, какви мутации се появяват в следващите поколения, изследвали са ги. Не е като да отбиват номера с кучета, морски свинчета или мишки.
23:06 10.09.2026
62 Т Живков
23:07 10.09.2026
63 Ленин Касталдо
До коментар #57 от "Кубинска вуду бабушка":Бабуля, заминавай! Аз ти разрешавам.
Но ми отговори на един въпрос: защо, докато беше жив Кастро, мен и много новородени в Куба ни кръщавахте Ленин, а днес никой не кръщава детето си Путин?
Коментиран от #64
23:11 10.09.2026
64 Кубинска вуду бабушка
До коментар #63 от "Ленин Касталдо":Защото, мило внуче, на всички езици (без руски) значи мръсна дума.
23:15 10.09.2026
65 Иван
23:15 10.09.2026
66 Иван
До коментар #2 от "Това пиянде медведа":А ти,овцо, чувала ли си за Библията?
23:16 10.09.2026