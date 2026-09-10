Apple представи новите си часовници с подобрен живот и най-добрите функции в сегмента

Apple разшири гамата си от носими устройства с едновременното пускане на пазара на Apple Watch Series 12 и флагманския модел Apple Watch Ultra 4, като представи значителна механична преработка, фокусирана върху новия си системен чип S11 на компанията. Оборудвани с подобрена система за измерване на здравните показатели с преработени оптични и електрически сензори за сърдечната дейност, и двете устройства отбелязват значително увеличение на честотата на непрекъснатото диагностично измерване. Преработената сензорна система записва телеметричните данни за сърдечната честота на всеки пет секунди – което представлява 60-кратно увеличение на честотата на вземане на проби в сравнение с предишните модели – докато вариабилността на сърдечната честота (HRV) се изчислява 24 пъти по-често. Проверено в сравнение с хардуера на конкурентите в рамките на клинично проучване с над 1 000 участници, Apple твърди, че преработената сензорна система осигурява най-прецизното проследяване на сърдечната честота, което понастоящем се предлага в потребителско устройство за носене.

Този разширен поток от телеметрични данни се използва за редица усъвършенствани диагностични функции за физическата форма, начело с нов индекс на готовност от 0 до 10, предназначен да оценява ежедневното физическо възстановяване и тренировъчния капацитет преди започване на активност. Едновременно с това преработеното приложение „Здраве“ въвежда специален панел за дълголетие, който изчислява биологичната „възраст на здравето“ на потребителя чрез синтезиране на данните за VO2 max, пулса в покой, телеметрията на HRV и показателите за качеството на съня. Освен физическата диагностика, вграденият чип S11 позволява работата на нов пакет „Audio Intelligence“, който функционира чрез вградените микрофони. Системата предупреждава потребителите за околни звуци като сирени или звънци, предлага функция „Live Rewind“ с двойно кликване за транскрибиране на скорошни диалози, автоматично генерира акценти от разговорите чрез Siri Recap и извежда разпознаването на песни в реално време чрез Shazam директно на интерфейса на китката.

Показателите за автономност и при двете серии модели отбелязват значителни подобрения, предназначени да удължат времето на работа. Моделът Watch Ultra 4 за интензивна употреба увеличава стандартното време на работа до 50 часа с едно зареждане – подобрение от 19 процента спрямо предшественика си – като удължава максималното време на работа до впечатляващите 84 часа при работа в режим на ниска консумация на енергия. Основната серия Series 12, предлагана с корпуси с размери 42 мм и 46 мм, запазва 24-часовия си обхват при ежедневна употреба и 38-часовия си обхват в режим „Low Power“, като същевременно увеличава продължителността на непрекъснатото проследяване на тренировки на открито с 25 процента, за да достигне 10 часа непрекъсната работа с GPS. Скоростта на зареждане също е повишена, като осигурява до 12 часа допълнителен обхват след кратко 15-минутно зареждане.

Материалите, използвани в цялата серия, съчетават лекота и ефективност с лукс и висока издръжливост. Вариантите от алуминий от серия 12 разполагат със стъкло Ceramic Shield 2, което е с 60 процента по-здраво от предишните покрития Ion-X, в цветове „Тъмен бронз“, „Черно“, „Светло злато“ или „Космическо сиво“. Преминаването към полиран титан предлага 3D-отпечатани структури от рециклирани материали в цветове „Лъчезарно злато“ или „Естествен титан“, докато желанният вариант с керамичен корпус се завръща в цветовете „Перлено бяло“ и „Нощно синьо“.

Флагманският модел Ultra 4 запазва своята здрава конструкция от титан от клас 5 в цветовете „Natural“ или „Black Titanium“, съчетана с обновените варианти за каишки Trail Loop, Alpine Loop и полупрозрачната Ocean Band. Предварителните поръчки започват веднага преди глобалните доставки в шоурумите на 18 септември, като цените остават фиксирани на 399 долара (449 евро) за серия 12 и 799 долара (899 евро) за Ultra 4.