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Фенки хвърлиха бельото си по Преслава

Фенки хвърлиха бельото си по Преслава

11 Септември, 2026 14:44 1 399 23

  • преслава-
  • бельо-
  • участие-
  • фенки

Преслава се оказа в центъра на доста необичайна и пикантна ситуация по време на свое участие

Фенки хвърлиха бельото си по Преслава - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Преслава се оказа в центъра на доста необичайна и пикантна ситуация по време на свое участие, пише marica.bg.

Фенки на попфолк звездата буквално я оставиха без думи, след като започнаха да хвърлят бельото си към сцената. Неочакваният жест предизвика бурна реакция сред присъстващите, а самата певица видимо се изненада от случващото се.

Подобни случки не са нещо ново за най-големите имена в попфолка, но този път почитателките на Преслава очевидно са решили да вдигнат градуса на емоциите.

Певицата запази самообладание, но реакцията ѝ ясно показа, че не е очаквала подобна проява от феновете си.

Фенки хвърлиха бельото си по Преслава


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ......-

    27 1 Отговор
    Прано ли беше или натуралише с дъх на скумрия?

    14:46 11.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 я бельото

    15 0 Отговор
    я белтъци...

    14:47 11.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Бах ма аму

    21 1 Отговор
    На а каните га щи

    14:49 11.09.2026

  • 6 Дрът Партизан

    7 12 Отговор
    Аз го хвърлям по румбата .

    Коментиран от #18

    14:50 11.09.2026

  • 7 Засипали са я с гащи

    14 0 Отговор
    Страхотно! Как ли се е зарадвала.

    14:52 11.09.2026

  • 8 Без гащи

    15 0 Отговор
    Започва да се превръща в национално движение ли?

    14:56 11.09.2026

  • 9 техеранска

    5 6 Отговор
    траверса

    15:01 11.09.2026

  • 10 Освалдо Риос

    14 0 Отговор
    Аз си хвърлих чорапите да ги изпере, след като първо наготви мусаката.

    15:04 11.09.2026

  • 11 Вени, искам да те уцеля по лицето

    6 2 Отговор
    със слиповете си, но ще ги нося поне три дни

    15:06 11.09.2026

  • 12 Въй

    8 0 Отговор
    Фенове,фенки,иди ги разбери какви са! Може и да са лесбо,щом си хвърлят прашките по певицата.

    15:06 11.09.2026

  • 13 Ха сега де...

    8 1 Отговор
    А пълни памперси имаше ли?

    Коментиран от #21

    15:08 11.09.2026

  • 14 Леле - леле ! 🤔

    11 0 Отговор
    Криворазбраната цивилизация . Как копираме все най-долнопробните неща от западняците .

    15:08 11.09.2026

  • 15 Цъцъ

    2 2 Отговор
    Как ли би реагирала общественичката Ивелина Цонева😅

    15:09 11.09.2026

  • 16 Дон Педро

    5 1 Отговор
    И аз си хвърлих колосаните гащи и леко и разбих джуката.

    15:16 11.09.2026

  • 17 Kaлпазанин

    6 0 Отговор
    Деца на комплексирани родители ,без грам мозък

    15:24 11.09.2026

  • 18 да питам

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Дрът Партизан":

    Немате ли перална у землянката ?

    15:39 11.09.2026

  • 19 Троян

    1 0 Отговор
    Чалгарска му работа. Ако беше жив Леми Килмистър как щеше да ги псува, но те никога не биха отишли на негов концерт. Камо ли да си хвърлят опиканште гащи.

    15:46 11.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ......па

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ха сега де...":

    Следващият път...

    15:54 11.09.2026

  • 22 Да повърне човек....

    0 0 Отговор
    Феновете съм

    16:05 11.09.2026

  • 23 Жълтото отпред, кафявото отзад...

    1 0 Отговор
    Тоест шарена работа

    16:06 11.09.2026