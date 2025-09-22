Зеленски се срещна с Келог, днес разговаря с Тръмп

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е обсъдил с емисаря на Доналд Тръмп за Украйна Кийт Келог въпроса за оръжейни доставки, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Информирах Келог за ситуацията на фронта и резултатите от контраофанзивната операция близо до Добропиля и Покровск. Засегнахме и развитието на сътрудничеството между Украйна и САЩ“, заяви още Зеленски в публикация в „Екс“.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит обяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще проведе серия от двустранни срещи във вторник, включително с Володимир Зеленски.

„Президентът ще проведе и двустранни срещи с генералния секретар на ООН и лидерите на Аржентина и Европейския съюз“, каза Ливит на брифинг за пресата.

Тя каза, че по-късно същия ден Тръмп ще проведе многостранна среща с представители на Катар, Саудитска Арабия, Индонезия, Турция, Пакистан, Египет, ОАЕ и Йордания.

Тръмп е запознат с предложението на Путин да се запазят ограниченията по Новия СТАРТ за една година и възнамерява да го коментира лично, съобщиха от Белият дом.

Планирана е среща между руския външен министър Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио. Дневният ред е обширен, заяви руския заместник-министър на външните работи Сергей Вершинин.

„Планира се и има голям дневен ред за това“, каза той пред репортери в кулоарите на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в отговор на въпрос за това. „Самата среща е важна.“