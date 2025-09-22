Новини
Свят »
САЩ »
Зеленски се срещна с Келог, днес разговаря с Тръмп

Зеленски се срещна с Келог, днес разговаря с Тръмп

22 Септември, 2025 20:55, обновена 23 Септември, 2025 06:09 2 612 42

  • сащ-
  • русия-
  • тръмп-
  • зеленски-
  • лавров-
  • рубио

Сергей Лавров и Марко Рубио също ще проведат разговор в Ню Йорк

Зеленски се срещна с Келог, днес разговаря с Тръмп - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е обсъдил с емисаря на Доналд Тръмп за Украйна Кийт Келог въпроса за оръжейни доставки, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Информирах Келог за ситуацията на фронта и резултатите от контраофанзивната операция близо до Добропиля и Покровск. Засегнахме и развитието на сътрудничеството между Украйна и САЩ“, заяви още Зеленски в публикация в „Екс“.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит обяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще проведе серия от двустранни срещи във вторник, включително с Володимир Зеленски.

„Президентът ще проведе и двустранни срещи с генералния секретар на ООН и лидерите на Аржентина и Европейския съюз“, каза Ливит на брифинг за пресата.

Тя каза, че по-късно същия ден Тръмп ще проведе многостранна среща с представители на Катар, Саудитска Арабия, Индонезия, Турция, Пакистан, Египет, ОАЕ и Йордания.

Тръмп е запознат с предложението на Путин да се запазят ограниченията по Новия СТАРТ за една година и възнамерява да го коментира лично, съобщиха от Белият дом.

Планирана е среща между руския външен министър Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио. Дневният ред е обширен, заяви руския заместник-министър на външните работи Сергей Вершинин.

„Планира се и има голям дневен ред за това“, каза той пред репортери в кулоарите на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в отговор на въпрос за това. „Самата среща е важна.“


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Напудреното носле

    7 4 Отговор
    ТенкЙю, тенкЙю, тенкЙю.....

    Коментиран от #5, #14

    21:03 22.09.2025

  • 2 Иван

    8 2 Отговор
    Нарко Рубио.

    21:04 22.09.2025

  • 3 Тодор Станев

    4 11 Отговор
    Отдавна някои хора предвидиха какво ще се случи. Тогава им се смееха.

    21:07 22.09.2025

  • 4 Само питам

    19 5 Отговор
    Потника пак ли ще проси ?

    Коментиран от #12, #41

    21:11 22.09.2025

  • 5 Видьо Видев

    9 20 Отговор

    До коментар #1 от "Напудреното носле":

    Тържествената заря-проверка, пак се провежда по комунистически! Пак се крие, че Русия е била против обявяване на Независимостта на България!
    Както е била и против Съединението на Източна България със Западна Румелия!

    Коментиран от #8

    21:11 22.09.2025

  • 6 уточнение

    20 3 Отговор
    А европейските лидери ще ходят ли да го държат за ръчичката ? Ще висят ли пак пред кабинета ?!

    21:12 22.09.2025

  • 7 Дай , дай

    12 4 Отговор
    Бате дай ! Слава на кокаина !

    21:13 22.09.2025

  • 8 Само питам

    19 5 Отговор

    До коментар #5 от "Видьо Видев":

    А западните сили подкрепяли ли са Независимостта ? Или са ни тикали пак обратно в Турция ?!

    Коментиран от #11

    21:13 22.09.2025

  • 9 чичо Дончо кинти нема

    16 4 Отговор
    Потника ще дава пак подземните и Земните богатства !

    Коментиран от #16

    21:14 22.09.2025

  • 10 Коментар,моля

    1 3 Отговор
    Какъв е този Нов СТАРТ?

    Коментиран от #18, #37

    21:23 22.09.2025

  • 11 Мехмед Али /Карл Дитрих/

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "Само питам":

    Аааааааа, няма такива работи...

    21:25 22.09.2025

  • 12 БЕЗ МАЙТАП

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Само питам":

    Няма да проси.Прави го само Путин да му завижда. А Тръмп покачва цената за постланият червен килим в Аляска.

    21:29 22.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Путин

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Напудреното носле":

    аз тъй викам на севернокорейски :)

    21:32 22.09.2025

  • 15 Категорично

    7 0 Отговор
    На тая нагла жена прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит не може да се вярва. Всяко второ нейно изказване се оказва фейк.

    21:33 22.09.2025

  • 16 чичо Доктор.

    3 16 Отговор

    До коментар #9 от "чичо Дончо кинти нема":

    Да свалят потника на Путин да га натопят в оцет да го разтрият хубаво по цялото снажно тяло и след това да го увият около врата му. Само така ще свалят температурата която пот държи от пролетта на 2022 г.

    21:36 22.09.2025

  • 17 Отново тоя Тръмп

    6 5 Отговор
    Си придава важност а дори в собствената му партия вече има опозиция. Почва верно да става смехотворно. В ООН може и да го запукат с яйца и зарзават. Въобще не го изключвам

    21:39 22.09.2025

  • 18 Ами

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Коментар,моля":

    Договара "СТАРТ", е Договор за ограничаване на стратегическите настъпателни оръжия.
    "Нов СТАРТ" е продължение на договара "СТАРТ". "Нов СТАРТ" изтича догодина през февруари.

    21:41 22.09.2025

  • 19 Военен от запаса

    16 16 Отговор
    Тръмп ще уговаря Зеленски да се съгласи на някакви отстъпки, защото фюрера Путлер се чувствал много унизен от факта, че башибозука му вече 3 години и половина не може да превземе 30% от Донбас.
    Русия е нацяло развенчана от ВСУ като сила от световен мащаб...
    Такъв брутален позор не може да се преглътне.

    Коментиран от #20

    21:44 22.09.2025

  • 20 ха ха ха ...

    6 4 Отговор

    До коментар #19 от "Военен от запаса":

    Милене , ти ли си бе ....

    21:59 22.09.2025

  • 21 Последния Софиянец

    4 10 Отговор
    Ще почва финалната загрузка на блатна вата, гойдаа копейки съдрани...

    22:11 22.09.2025

  • 22 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 9 Отговор
    Само от млатене разбира алкохолизария клошар и копейките му‼️

    22:12 22.09.2025

  • 23 Отец Дионисий

    5 8 Отговор
    Господ да убие пияния агресор задунайските му раби!

    Коментиран от #25

    22:13 22.09.2025

  • 24 Атина Палада

    3 9 Отговор
    Няма по продажно подло и пошло от копейката и пияните му блатни господари!

    22:18 22.09.2025

  • 25 Отец дионийсий

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Отец Дионисий":

    Да ти се връща

    22:25 22.09.2025

  • 26 Бабалък Ваньо

    9 4 Отговор
    Путин вчера е намекнал на Тръмп, че зелето е проблемно и ако избере да го руча ще яде мар... кови орехи.

    22:25 22.09.2025

  • 27 гдфгфдг

    8 4 Отговор
    Украинците са непоправими престъпници,време е веднага да бъдат терминирани!

    22:26 22.09.2025

  • 28 Сатана Z

    5 2 Отговор
    На бай Дончо като му се дое бе мъжко дупе вика Зеления тесняк.

    22:37 22.09.2025

  • 29 гдфгфдг

    6 2 Отговор
    СМЪРТ ЗА ППДБ ГЕРБ ДПС ЩЕ ВИ ИЗКОРМЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ ЩЕ ВИ ИЗБИЯ КАТО БЕСНИ ЖИВОТНИ

    22:50 22.09.2025

  • 30 Сатана Z

    4 6 Отговор
    Дончо за това и вика бункерния страхливец във военната база, там му го е подавал без да се на лага на жужа да коленчи!

    22:51 22.09.2025

  • 31 гдфгфдг

    2 8 Отговор
    Но трябва да призная, че по големи тероисти и гладници от блатарите на планетата няма, дамо копейките са по гладни и съдрани!

    Коментиран от #40

    22:53 22.09.2025

  • 32 Сатана Z

    4 7 Отговор
    Зеленият брадат нацист ще прави турска любов с най Дончо.Ще му се качи на КРА и от там да види Истанбул.

    23:16 22.09.2025

  • 33 Предполагам че

    5 7 Отговор
    Наркомана пак ще търси пари и оръжие

    06:15 23.09.2025

  • 34 Иван

    2 7 Отговор
    Защо ционистите Еленски и Келог се разделят отвреме-навреме, а не си стоят заедно?

    06:34 23.09.2025

  • 35 Елементарно Уотсън!

    7 3 Отговор
    Путлер и хунтата му вече разбраха, че Украйна няма да се предаде и търсят помощ от Тръмп да убеди Зеленски да направи отстъпки за да не бъде пълен провала на "СВО".
    При Покровск и Суми окупаторите вече се изтребват от ВСУ, масово като xлeбapки.

    06:40 23.09.2025

  • 36 Иван

    2 3 Отговор
    Нарко Рубио.

    06:43 23.09.2025

  • 37 Е къв да е

    0 2 Отговор

    До коментар #10 от "Коментар,моля":

    Нов старт на оплождането на родителката ти

    06:44 23.09.2025

  • 38 Баш Балък

    2 1 Отговор
    Зелената медийна звезда грее на хоризонта, ама май вече на всички им писна от него.

    06:48 23.09.2025

  • 39 Добро утро!

    5 2 Отговор
    Публикация с президента Зеленски и русофилите отново се възпалиха. 😂 Тръмп ще моли Зеленски да направи отстъпки от позицията на Украйна. Ясно е , че Раша няма power до направи нищо съществено на фронта. Даже се случва обратното и ВСУ започна да си връща позиции.

    06:51 23.09.2025

  • 40 алоууу

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "гдфгфдг":

    Кукуууу ти пак ли си тук бе 💩

    06:59 23.09.2025

  • 41 Първанов

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Само питам":

    Слеслдващия път си ти, белким и за теб има, нали си по подаянията

    07:00 23.09.2025

  • 42 ИЗХОДЪТ за Русия е един

    2 0 Отговор
    Путин в Хага!
    Парите на олигарсите да се дадат на Украйна, като репарации,а олигарсите в затволора

    07:09 23.09.2025