В САЩ започна наказателно разследване срещу шефа на Федералния резерв Джером Пауъл ВИДЕО

Прокуратурата на САЩ в окръг Колумбия започна наказателно разследване срещу ръководителя на Федералния резерв Джером Пауъл във връзка с обновяването на централата на ведомството във Вашингтон и твърденията, че Пауъл е лъгал за мащаба на проекта, съобщава The New York Times, позовавайки се на служители, запознати с въпроса.

Според тях разследването, което включва анализ на публичните изявления на Пауъл и преглед на отчетите за разходите, е одобрено през ноември от прокурора на САЩ Жанин Пиро за окръг Колумбия. The Times отбелязва, че Пиро е „дългогодишен съюзник“ на президента Доналд Тръмп, а разследването е „нов основен правен фронт“ срещу Пауъл.

Самият Пауъл, в изявление, публикувано на уебсайта на Федералния резерв, заявява, че Министерството на правосъдието е издало призовки за голямо жури до Федералния резерв в петък, „заплашвайки с наказателни обвинения, свързани с моите показания пред Банковата комисия на Сената миналия юни“, които включват обновяването на централата на Федералния резерв.

„Дълбоко уважавам върховенството на закона и отчетността в нашата демокрация. Никой, със сигурност не и председателят на Федералния резерв, не е над закона. Но тези безпрецедентни действия трябва да се разглеждат в по-широкия контекст на заплахите и продължаващия натиск на администрацията“, каза Пауъл.

Според него действията на Министерството на правосъдието не са свързани с ремонта на сградата на Фед или с показанията на Пауъл пред Конгреса, а са следствие от провеждането на парична политика от страна на Фед въз основа на оценката си за това какво „служи на обществения интерес, а не на предпочитанията на президента“. „Въпросът е дали Фед може да продължи да определя лихвените проценти въз основа на доказателства и икономически условия, или паричната политика ще бъде водена от политически натиск или сплашване“, каза Пауъл.

Той обеща да продължи да служи във Фед и „да служи на американския народ с почтеност и гордост“.