В САЩ започна наказателно разследване срещу шефа на Федералния резерв Джером Пауъл ВИДЕО

12 Януари, 2026 04:10, обновена 12 Януари, 2026 04:15 601 3

Обвиненията са във връзка с обновяването на централата на ведомството във Вашингтон и твърденията, че Пауъл е лъгал за мащаба на проекта, съобщава The New York Times

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Прокуратурата на САЩ в окръг Колумбия започна наказателно разследване срещу ръководителя на Федералния резерв Джером Пауъл във връзка с обновяването на централата на ведомството във Вашингтон и твърденията, че Пауъл е лъгал за мащаба на проекта, съобщава The New York Times, позовавайки се на служители, запознати с въпроса.

Според тях разследването, което включва анализ на публичните изявления на Пауъл и преглед на отчетите за разходите, е одобрено през ноември от прокурора на САЩ Жанин Пиро за окръг Колумбия. The Times отбелязва, че Пиро е „дългогодишен съюзник“ на президента Доналд Тръмп, а разследването е „нов основен правен фронт“ срещу Пауъл.

Самият Пауъл, в изявление, публикувано на уебсайта на Федералния резерв, заявява, че Министерството на правосъдието е издало призовки за голямо жури до Федералния резерв в петък, „заплашвайки с наказателни обвинения, свързани с моите показания пред Банковата комисия на Сената миналия юни“, които включват обновяването на централата на Федералния резерв.

„Дълбоко уважавам върховенството на закона и отчетността в нашата демокрация. Никой, със сигурност не и председателят на Федералния резерв, не е над закона. Но тези безпрецедентни действия трябва да се разглеждат в по-широкия контекст на заплахите и продължаващия натиск на администрацията“, каза Пауъл.

Според него действията на Министерството на правосъдието не са свързани с ремонта на сградата на Фед или с показанията на Пауъл пред Конгреса, а са следствие от провеждането на парична политика от страна на Фед въз основа на оценката си за това какво „служи на обществения интерес, а не на предпочитанията на президента“. „Въпросът е дали Фед може да продължи да определя лихвените проценти въз основа на доказателства и икономически условия, или паричната политика ще бъде водена от политически натиск или сплашване“, каза Пауъл.

Той обеща да продължи да служи във Фед и „да служи на американския народ с почтеност и гордост“.


САЩ
  • 1 Ха-ха-ха

    1 0 Отговор
    "Никой, със сигурност не и председателят на Федералния резерв, не е над закона." Ама така ли е?
    Собствениците на ФЕД са над закона. Те СА "закона" ви. "Дълбоката държава " е извън закона. Те правят законите за уф цете. ФЕД от като е създадена 1913 г постоянно прави инфлация, дефлация, войни, преврати, грипове, но и "лекарства" срещу тях.... Това ви/ни е системата... Има "някои", над всички и те дърпад конците.

    Коментиран от #2

    04:26 12.01.2026

  • 2 хехе

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ха-ха-ха":

    Най-смешното е, че и тоя работел за народа си все едно чета думите на български политик.

    Коментиран от #3

    04:32 12.01.2026

  • 3 Епа "нашата"

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "хехе":

    Демонстрация на система от къде идва? От тех там.
    Защо всичко започна от некакви криминални субекти, които безжалостно отрабваха народните активи, заработени от нашите баби и дядовци 40 г., наема си и "борци" за бухалки и ограбиха всичко!
    България до 100% вече е приватизирана. Беше "народно", сега е мое. Кой успял, успял при разделянето... Кой не е, сега вече е никой...

    04:36 12.01.2026