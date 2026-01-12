Зимни неволи: Хиляди туристи се оказаха блокирани в Северна Финландия, обявиха неучебен понеделник в Истанбул

Хиляди туристи се оказаха блокирани в Северна Финландия в неделя, предаде ФОКУС. Екстремният студ наложи отмяната на полетите на летище "Китила".



Температурите на летището паднаха до изумителните минус 37 градуса по Целзий, предаде Independent. Студеният фронт в страната възпрепятства изключително важни операции като размразяването на самолети, според финландската национална обществена радио-телевизия Yle.



Междувременно Финландският метеорологичен институт прогнозира температури, близо до минус 40°C (минус 40°F) за утре.



Докато жителите на Финландия са свикнали със сурово зимно време, тазгодишното застудяване е значително по-силно от обичайното, засягайки обширни части от Северна, Централна и Източна Европа.



Обилните снеговалежи, силните ветрове и заледените пътища затрудняват пътуването в части от Европа .



В Германия пътниците на влакове все още се сблъскваха с дълги закъснения и отменени влакове в неделя, след като железопътният оператор Deutsche Bahn спря всички услуги в северната част на страната в петък поради силен снеговалеж.



Властите обявиха, че всички училища ще останат затворени и ще преминат към онлайн обучение в понеделник в Северен Рейн-Вестфалия, най-населената западна провинция в страната, след прогнози за заледени пътища в целия регион.



В балтийските страни Естония и Литва шофьорите бяха помолени да отложат всички ненужни пътувания поради очаквани виелици, докато съседна Латвия издаде предупреждение за сняг за западната част на страната.



Във Франция части от северозападната част на страната бяха засегнати от силните ветрове на бурята Горети, която причини смущения и в цяла Великобритания. Не се съобщава за сериозни щети, но около 320 000 домове останаха без ток по обяд в петък. Повечето от прекъсванията са били концентрирани в региона на Нормандия.



Френската национална метеорологична служба Meteo France издаде предупреждения за времето преди бурята, призовавайки жителите да останат по домовете си.

Местната управа в Истанбул обяви, че учебните заведения ще бъдат затворени в понеделник, съобщи ФОКУС. Причината са тежките зимни метеорологични условия на територията на най-големия град в Турция.



Губернаторската служба на Истанбул издаде заповед за затваряне, която засегна всички държавни и частни образователни институции, пише Turkiye Today.



Спирането обхваща не само традиционните училища, но и държавните образователни центрове, автошколите, центровете за специално образование и рехабилитация, както и допълнителните курсове, организирани от държавни и частни училища.



"Приятна почивка, деца“, написа кабинетът на губернатора в съобщението си в социалните медии.



Освен затварянето на училищата, заповедта удължава административния отпуск за специфични категории служители в публичния сектор. Ветерани, ветерани с увреждания, служители с увреждания, бременни жени и жени с деца под осем години няма да бъдат задължени да се явяват на работа утре.



Политиката за отпуски обаче изключва жени с малки деца, които работят в основни услуги, включително здравеопазване, правоприлагане и снегопочистване. Майките на деца с увреждания под осемгодишна възраст ще получават административен отпуск, независимо от професионалния им сектор, гласи заповедта.

Бурата "Горети" отшумя, но десетки хиляди домове в югоизточна Англия все още са без вода, като беше съобщено, че за много от тях водоснабдяването няма да бъде възстановено поне до вторник, предаде БНР.



В графство Съсекс около 16 500 домакинства нямат вода или са с ниско налягане на водоснабдяването. В графство Кент около 4500 домове са останали без вода, а хиляди други също са с ниско налягане. Компанията, която отговаря за водоснабдяването в тази част на Англия - "Саут Ийст Уотър" - се извини на всички засегнати и заяви, че доставя вода на тези, които са в приоритетния списък. Става дума за възрастни и уязвими клиенти, макар че проверка на Би Би Си установи, че 92-годишна жена и други в напреднала възраст не са получили нищо.



Компанията обвини бурята "Горети" и студеното време за нарушенията на водоснабдяването, както и някои други проблеми по мрежата.



В пострадалите райони бяха създадени специални станции за запасяване с бутилирана вода, но местни жители се оплакаха, че тяхната бройка е твърде малка и че това само е породило хаос по пътищата, след като мнозина са се втурнали с автомобилите си към тях.