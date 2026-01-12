The Wall Street Journal: Инвеститорите се стремят да се възползват от обявената от Тръмп „доктрина Донроу“

Инвеститорите се стремят да се възползват от плановете на администрацията на Доналд Тръмп за разширяване на влиянието в Западното полукълбо, съобщава The Wall Street Journal, наричайки това „Търговията на Донроу“.

Тези планове се наричат ​​„Доктрината Донроу“, препратка към Доктрината Монро - външнополитическата програма на петия президент на САЩ Джеймс Монро. Тя обявява и двете части на американския континент за забранени за европейска колонизация, като по същество обявява САЩ за доминираща сила в Западното полукълбо. През декември Вашингтон актуализира стратегията си за национална сигурност, заявявайки, че САЩ ще продължат да прилагат тази доктрина.

След операцията на 3 януари, при която американските войски заловиха венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му, Тръмп обяви, че САЩ ще управляват Венецуела. Вицепрезидентът Делси Родригес стана изпълняващ длъжността президент. Администрацията на САЩ възнамерява да продава венецуелски петрол, а самият Тръмп ще контролира приходите. Американският лидер също така иска едрият бизнес да инвестира във възстановяването на петролния сектор на Венецуела.

Според вестника, Венецуела е била „забранена зона“ за инвеститорите поради многобройните санкции на САЩ, политическите репресии и лошото икономическо управление, което е довело до цени на облигациите на най-ниските им нива. След операцията по залавянето на Мадуро обаче инвеститорите се надяват на преструктуриране на суверенния дълг на Венецуела, възстановяване на петролния сектор на страната и поява на инвестиционни възможности в различни индустрии, които са намалели при управлението на Мадуро.

Консултантската фирма Signum Global Advisors планира пътуване до Венецуела, за да оцени инвестиционните перспективи, а клиентите ѝ „заливат“ дружеството с молби за участие, каза председателят Чарлз Майърс. Други компании провеждат собствени проучвания: например, партньорът в Tribeca Investment Partners Бен Клиъри заяви, че фирмата му се интересува от „огромните неизползвани минерални ресурси“ на Венецуела и планира да изпрати екип, който да извърши оценка на прехода в рамките на няколко месеца.

Някои хедж фондове и инвестиционни фирми проявяват интерес към корпоративни арбитражни искове срещу Венецуела. Например, Carronade Capital Management започна да обмисля подобни инвестиции в края на 2025 г., когато САЩ увеличиха военното си присъствие в Карибите, каза партньорът Анди Тейлър.

Хедж фондът Canaima Capital Management започна да залага на венецуелския дълг преди повече от пет години и, според съоснователя Селестино Аморе, наскоро увеличи дяловете си в своя фонд за глобални възможности със 150% на годишна база благодарение на тези инвестиции. „За нас това е само началото на много по-голяма търговия“, каза Аморе.

Говорителят на Белия дом Анна Кели заяви, че Тръмп „навлиза в ера на историческо икономическо сътрудничество в Западното полукълбо, което ще бъде от полза както за американците, така и за венецуелците“.

Инвеститорите също така следят дълга на Колумбия и Куба на фона на коментарите на Тръмп за проблемите на страните след операцията във Венецуела. „Хората гледат към Куба и чакат да падне следващото домино“, каза Лий Робинсън, основател на лондонския хедж фонд Altana Wealth.

Освен това, цените на гренландските облигации се покачват на фона на изявленията на Тръмп за необходимостта от контрол на САЩ над острова. Акциите на Bank of Greenland са се повишили с 42% тази година, което предполага, че се очаква инвестиционен бум, според WSJ.

Бруно Шелер, партньор в швейцарската компания за управление на активи Erlen Capital Management, подчерта, че много хедж фондове гледат на настоящата ситуация „не толкова като на еднократна сделка, колкото като на началото на нови възможности: нови промени в режима, нови политически катаклизми, повече принудителни продавачи и повече капиталов контрол“.