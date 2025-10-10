Киев: Обвиненията на Орбан стават все по-абсурдни

Министерството на външните работи на Украйна коментира изявленията на унгарския премиер Виктор Орбан, че украинското разузнаване е "проникнало“ в смартфоните на унгарците чрез опозиционната партия "Тиса“, предава Европейская правда, цитирана от ФОКУС.
Говорителят на Министерството на външните работи Георгий Тихи отговори на обвиненията от Унгария на брифинг в петък, 10 октомври.
Тихи подчерта, че обвиненията от унгарска страна към Украйна "са станали постоянни и абсурдността им само нараства“.
"Много съжаляваме, че правителството на съседна Унгария, правителството на Виктор Орбан, подхранва антиукраинска истерия, която е лишена от всякакво основание“, добави говорителят на Министерството на външните работи.
Унгарският премиер заяви в петък, че украинското разузнаване "не просто наблюдава Унгария, а е проникнало в страната чрез проукраинската, според него, партия Тиса“.
Изявлението на Орбан вероятно е свързано с публикация на унгарското издание Index, че украинската компания PettersonApps може би работи по разработването на приложение за опозиционната партия в Унгария "Тиса“. Изданието заяви, че някой е изтекъл данните на 18 000 потребители в мрежата, чрез приложението.
Пресслужбата на партия "Тиса“ съобщи, че приложението е разработено от украински специалисти. По-късно партията заяви още, че въпреки че гореспоменатата база данни съдържа информация, свързана с тяхната общност, те не знаят източника на тези данни.
Припомняме, че преди дни Орбан се оплака, че украинският президент Володимир Зеленски използва "тактика на морално изнудване“ срещу Унгария.
Орбан също наскоро повтори, че унгарците не искат да бъдат в един съюз с украинците, за да не "споделят съдбата им“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фори
Коментиран от #15
16:20 10.10.2025
2 На тоя
Коментиран от #28
16:21 10.10.2025
3 Ъъъъъъъъъ
Причината е, че украинските власти(не толкова) и Урсула, официално са поискали от YouTube да затваря канали, които са на руски език. Затова и вече са на английски. Ако някой се чуди защо смениха езика, вече знае.
Коментиран от #6
16:26 10.10.2025
4 Късметлии са
16:31 10.10.2025
5 А у нас
Коментиран от #9
16:33 10.10.2025
6 Търновец
До коментар #3 от "Ъъъъъъъъъ":Аз съм за независимост на България от Русия и от Руския - но съм гледал на тубата клип на Руски - твърди се че Симон Визентал е бил агент на Абвера - военно разузнаване на Германия, че лично се е познавал д малък отдел на СС занимаващ се с Евреите е лагерите, твърди се още че срещу Аушвиц е имало Немски химически завод
Коментиран от #13
16:38 10.10.2025
7 Какво Невероятно ОТКРИТИЕ на
Хахахахаха
16:39 10.10.2025
8 За да ви сменят
16:40 10.10.2025
9 ЧЕ ДАЖЕ И МИНИСТЪР
До коментар #5 от "А у нас":СИ НАЗНАЧИХА
16:41 10.10.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Елементарно е
16:43 10.10.2025
12 Точно така, бой по кратуните
16:44 10.10.2025
13 Ъъъъъъъ
До коментар #6 от "Търновец":Не става въпрос само за независим от този или онзи. Става въпрос за нещо много по-лошо. Приета нова инициатива на ЕС: "Европейски демократичен щит“. Според ЕС, този демократичен щит е необходим, защото, както твърдят те с възвишена реторика на уебсайта си, инициативата има за цел да засили информационната цялост в Европа чрез справяне с проблеми като дезинформация и намеса в изборите. Изявлението продължава с още много празни думи и фрази, както можете да прочетете на сайта епд.еу и е с цел да се затворят устите на инакомислещите. Забравете за каквато и да било свобода на словото....То не че сега я има, но и малкото, което имаше, вече няма да го има.🤣
Коментиран от #17
16:47 10.10.2025
14 И какво ще стане дори и да е верно
16:48 10.10.2025
15 КОЙ
До коментар #1 от "Фори":по ми се струва че е троен агент на турците
16:50 10.10.2025
16 Нали ви е ясно че
16:51 10.10.2025
17 Търновец
До коментар #13 от "Ъъъъъъъ":Звучите красиво - но знаете ли че неотдавна Руски съд осъди на три години Българка заради нейно изказване за Крим, а журналистката Политковская беше застреляна и съучастник е убийството беше помилван за да отиде да се бие в Украйна. А на тубата има и Руски клип - как беше убит Лаврентий Берия - препоръчвам го.
Коментиран от #18, #29
17:06 10.10.2025
18 Ъъъъъъъъъ
До коментар #17 от "Търновец":Не знам как звуча, но нали уж сме в Европа? Или греша? Нали Путин е диктатор и т.н. С какво Европа е по-различна?
17:14 10.10.2025
19 Какво си ревнал ве.....
Коментиран от #20
17:20 10.10.2025
20 Търновец
До коментар #19 от "Какво си ревнал ве.....":Те убиха Стефан Стамболов - помощник на Дякона и организатор на Старозагорското въстание. Княз Дондуков дойде в Търново с т.н. Търновска конституция и я депозира. А Путин има дворец за два милиарда на брега на Черно море и строи подобен в Карелия на 30 км от границата с Финландия. Зеленски обаче не ни е приятел - той е подставено лице на про Израелски глобалисти.
17:28 10.10.2025
21 койдазнай
17:43 10.10.2025
22 проукраинската партия „Тиса“
17:58 10.10.2025
23 УКРАЙНА 🇺🇦
Коментиран от #27
18:05 10.10.2025
24 Никой
19:17 10.10.2025
25 корбане
19:35 10.10.2025
26 Даскал Грую
06:21 11.10.2025
27 Факт
До коментар #23 от "УКРАЙНА 🇺🇦":Пиши на украински,бе шморц!
06:30 11.10.2025
28 Европеец
До коментар #2 от "На тоя":Абсолютно според мен е само съществуване на измислената държава Украйна..... Русия, Полша и Унгария да си вземат своето и въпросът ще бъде решен със съществуването на недоразумението.....
06:37 11.10.2025
29 УхльоФ
До коментар #17 от "Търновец":"но знаете ли че неотдавна Руски съд осъди на три години Българка заради нейно изказване за Крим...", сета да видим каква е истината! Проверка в сайта на Външното ни министерство установява, че българката е задържана за измама-чл.159, ал.3 от НК на РФ.
06:51 11.10.2025