Киев: Обвиненията на Орбан стават все по-абсурдни
  Тема: Украйна

10 Октомври, 2025 16:18, обновена 11 Октомври, 2025 06:10 1 776 29

  • виктор орбан-
  • украйна-
  • разузнаване-
  • шпионаж-
  • политическо влияние

Преди това унгарският премиер заяви, че украинското разузнаване шпионира смартфоните на унгарците чрез местна опозиционна партия

Киев: Обвиненията на Орбан стават все по-абсурдни - 1
Снимкa: БГНЕС
Фокус Фокус

Министерството на външните работи на Украйна коментира изявленията на унгарския премиер Виктор Орбан, че украинското разузнаване е "проникнало“ в смартфоните на унгарците чрез опозиционната партия "Тиса“, предава Европейская правда, цитирана от ФОКУС.

Говорителят на Министерството на външните работи Георгий Тихи отговори на обвиненията от Унгария на брифинг в петък, 10 октомври.

Тихи подчерта, че обвиненията от унгарска страна към Украйна "са станали постоянни и абсурдността им само нараства“.

"Много съжаляваме, че правителството на съседна Унгария, правителството на Виктор Орбан, подхранва антиукраинска истерия, която е лишена от всякакво основание“, добави говорителят на Министерството на външните работи.

Унгарският премиер заяви в петък, че украинското разузнаване "не просто наблюдава Унгария, а е проникнало в страната чрез проукраинската, според него, партия Тиса“.

Изявлението на Орбан вероятно е свързано с публикация на унгарското издание Index, че украинската компания PettersonApps може би работи по разработването на приложение за опозиционната партия в Унгария "Тиса“. Изданието заяви, че някой е изтекъл данните на 18 000 потребители в мрежата, чрез приложението.

Пресслужбата на партия "Тиса“ съобщи, че приложението е разработено от украински специалисти. По-късно партията заяви още, че въпреки че гореспоменатата база данни съдържа информация, свързана с тяхната общност, те не знаят източника на тези данни.

Припомняме, че преди дни Орбан се оплака, че украинският президент Володимир Зеленски използва "тактика на морално изнудване“ срещу Унгария.

Орбан също наскоро повтори, че унгарците не искат да бъдат в един съюз с украинците, за да не "споделят съдбата им“.

Унгария
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 36 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фори

    11 25 Отговор
    Нали за това има разузнаване ?В нашата държава президента ни е агент на КГБ и не се крие!

    Коментиран от #15

    16:20 10.10.2025

  • 2 На тоя

    8 19 Отговор
    всички са му криви !

    Коментиран от #28

    16:21 10.10.2025

  • 3 Ъъъъъъъъъ

    23 3 Отговор
    На някой прави ли му впечатление, че рускоезичните канали в YouTube рязко смениха руския с английски?
    Причината е, че украинските власти(не толкова) и Урсула, официално са поискали от YouTube да затваря канали, които са на руски език. Затова и вече са на английски. Ако някой се чуди защо смениха езика, вече знае.

    Коментиран от #6

    16:26 10.10.2025

  • 4 Късметлии са

    14 5 Отговор
    Само една проукраинската партия „Тиса“ си имат в Унгария ....не са като нашите олигофрени

    16:31 10.10.2025

  • 5 А у нас

    16 3 Отговор
    Украинското разузнаване не просто наблюдава България, то се е инфилтрирало в МС и Парламента ни

    Коментиран от #9

    16:33 10.10.2025

  • 6 Търновец

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Ъъъъъъъъъ":

    Аз съм за независимост на България от Русия и от Руския - но съм гледал на тубата клип на Руски - твърди се че Симон Визентал е бил агент на Абвера - военно разузнаване на Германия, че лично се е познавал д малък отдел на СС занимаващ се с Евреите е лагерите, твърди се още че срещу Аушвиц е имало Немски химически завод

    Коментиран от #13

    16:38 10.10.2025

  • 7 Какво Невероятно ОТКРИТИЕ на

    6 9 Отговор
    Импотентния комуняга и рогач ,.... Разузнаването се занимавало разбираш ли със....шпионаж?!?
    Хахахахаха

    16:39 10.10.2025

  • 8 За да ви сменят

    7 4 Отговор
    Евреите затова искат да има "избори" ахаха

    16:40 10.10.2025

  • 9 ЧЕ ДАЖЕ И МИНИСТЪР

    10 0 Отговор

    До коментар #5 от "А у нас":

    СИ НАЗНАЧИХА

    16:41 10.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Елементарно е

    13 3 Отговор
    проукраинската партия „Тиса“ просто трябва да бъде забранена и да почнат арести на украинските шпиони за които има доказателства.

    16:43 10.10.2025

  • 12 Точно така, бой по кратуните

    6 3 Отговор
    (Няма да позволим това!“, написа премиерът в социалната платформа Х.)....

    16:44 10.10.2025

  • 13 Ъъъъъъъ

    11 1 Отговор

    До коментар #6 от "Търновец":

    Не става въпрос само за независим от този или онзи. Става въпрос за нещо много по-лошо. Приета нова инициатива на ЕС: "Европейски демократичен щит“. Според ЕС, този демократичен щит е необходим, защото, както твърдят те с възвишена реторика на уебсайта си, инициативата има за цел да засили информационната цялост в Европа чрез справяне с проблеми като дезинформация и намеса в изборите. Изявлението продължава с още много празни думи и фрази, както можете да прочетете на сайта епд.еу и е с цел да се затворят устите на инакомислещите. Забравете за каквато и да било свобода на словото....То не че сега я има, но и малкото, което имаше, вече няма да го има.🤣

    Коментиран от #17

    16:47 10.10.2025

  • 14 И какво ще стане дори и да е верно

    5 4 Отговор
    Че украинското разузнаване ги наблюдава чрез мобилните им устройства ? Дали ще посмеят като с израелските пейджери атентати в Унгария да направят ? А после? ...

    16:48 10.10.2025

  • 15 КОЙ

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Фори":

    по ми се струва че е троен агент на турците

    16:50 10.10.2025

  • 16 Нали ви е ясно че

    13 1 Отговор
    Украинското разузнаване, трябва да се чете: "британското" ?

    16:51 10.10.2025

  • 17 Търновец

    3 6 Отговор

    До коментар #13 от "Ъъъъъъъ":

    Звучите красиво - но знаете ли че неотдавна Руски съд осъди на три години Българка заради нейно изказване за Крим, а журналистката Политковская беше застреляна и съучастник е убийството беше помилван за да отиде да се бие в Украйна. А на тубата има и Руски клип - как беше убит Лаврентий Берия - препоръчвам го.

    Коментиран от #18, #29

    17:06 10.10.2025

  • 18 Ъъъъъъъъъ

    11 3 Отговор

    До коментар #17 от "Търновец":

    Не знам как звуча, но нали уж сме в Европа? Или греша? Нали Путин е диктатор и т.н. С какво Европа е по-различна?

    17:14 10.10.2025

  • 19 Какво си ревнал ве.....

    5 12 Отговор
    .... путински каскет, ние в България вече 140години не можем да се отървем от руски шпиони ти от украинците ревеш, те са от нашият отбор, ти ако не си напускай ЕС и заминавай при Путин.

    Коментиран от #20

    17:20 10.10.2025

  • 20 Търновец

    2 8 Отговор

    До коментар #19 от "Какво си ревнал ве.....":

    Те убиха Стефан Стамболов - помощник на Дякона и организатор на Старозагорското въстание. Княз Дондуков дойде в Търново с т.н. Търновска конституция и я депозира. А Путин има дворец за два милиарда на брега на Черно море и строи подобен в Карелия на 30 км от границата с Финландия. Зеленски обаче не ни е приятел - той е подставено лице на про Израелски глобалисти.

    17:28 10.10.2025

  • 21 койдазнай

    8 4 Отговор
    Да обвиниш разузнавателна служба в шпионаж, се иска наистина феноменална тъпотия! Те ако не се занимават със шпиониране, какво да работят? Вълна да предат?

    17:43 10.10.2025

  • 22 проукраинската партия „Тиса“

    7 0 Отговор
    Е тяхното ПП-ДБ.......

    17:58 10.10.2025

  • 23 УКРАЙНА 🇺🇦

    4 9 Отговор
    Гнусна руска подлога

    Коментиран от #27

    18:05 10.10.2025

  • 24 Никой

    1 5 Отговор
    Орбан закупи шпионския софтуер " Пегасус " да следи опозиция и граждани .

    19:17 10.10.2025

  • 25 корбане

    5 0 Отговор
    я виж под леглото торбан вече е там

    19:35 10.10.2025

  • 26 Даскал Грую

    2 0 Отговор
    8 години бандерите дразнеха Баба Меца,докато накрая успяха да я изкарат от бърлогата Сега дразнят унгарците Пита се в задачката кой е следващия.

    06:21 11.10.2025

  • 27 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "УКРАЙНА 🇺🇦":

    Пиши на украински,бе шморц!

    06:30 11.10.2025

  • 28 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "На тоя":

    Абсолютно според мен е само съществуване на измислената държава Украйна..... Русия, Полша и Унгария да си вземат своето и въпросът ще бъде решен със съществуването на недоразумението.....

    06:37 11.10.2025

  • 29 УхльоФ

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Търновец":

    "но знаете ли че неотдавна Руски съд осъди на три години Българка заради нейно изказване за Крим...", сета да видим каква е истината! Проверка в сайта на Външното ни министерство установява, че българката е задържана за измама-чл.159, ал.3 от НК на РФ.

    06:51 11.10.2025

