Киев: Обвиненията на Орбан стават все по-абсурдни

Министерството на външните работи на Украйна коментира изявленията на унгарския премиер Виктор Орбан, че украинското разузнаване е "проникнало“ в смартфоните на унгарците чрез опозиционната партия "Тиса“, предава Европейская правда, цитирана от ФОКУС.



Говорителят на Министерството на външните работи Георгий Тихи отговори на обвиненията от Унгария на брифинг в петък, 10 октомври.



Тихи подчерта, че обвиненията от унгарска страна към Украйна "са станали постоянни и абсурдността им само нараства“.



"Много съжаляваме, че правителството на съседна Унгария, правителството на Виктор Орбан, подхранва антиукраинска истерия, която е лишена от всякакво основание“, добави говорителят на Министерството на външните работи.



Унгарският премиер заяви в петък, че украинското разузнаване "не просто наблюдава Унгария, а е проникнало в страната чрез проукраинската, според него, партия Тиса“.



Изявлението на Орбан вероятно е свързано с публикация на унгарското издание Index, че украинската компания PettersonApps може би работи по разработването на приложение за опозиционната партия в Унгария "Тиса“. Изданието заяви, че някой е изтекъл данните на 18 000 потребители в мрежата, чрез приложението.



Пресслужбата на партия "Тиса“ съобщи, че приложението е разработено от украински специалисти. По-късно партията заяви още, че въпреки че гореспоменатата база данни съдържа информация, свързана с тяхната общност, те не знаят източника на тези данни.



Припомняме, че преди дни Орбан се оплака, че украинският президент Володимир Зеленски използва "тактика на морално изнудване“ срещу Унгария.



Орбан също наскоро повтори, че унгарците не искат да бъдат в един съюз с украинците, за да не "споделят съдбата им“.

