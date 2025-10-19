Новини
Свят »
Израел »
Нетаняху ще се кандидатира за нов мандат на предстоящите избори

Нетаняху ще се кандидатира за нов мандат на предстоящите избори

19 Октомври, 2025 05:33, обновена 19 Октомври, 2025 05:36 431 0

  • израел-
  • нетаняху-
  • мандат-
  • премиер-
  • хамас-
  • газа

Израелският премиер заяви, че войната с "Хамас" ще приключи след втората фаза на споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа

Нетаняху ще се кандидатира за нов мандат на предстоящите избори - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху обяви в събота вечерта, че ще се кандидатира за нов мандат на предстоящите избори, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

В ефира на израелския "Канал 14" Нетаняху съобщи, че планира да се кандидатира за премиер на следващите избори.

Той изрази увереност, че ще спечели изборите за парламент (Кнесета), които се очаква да се проведат през есента на 2026 година.

Като лидер на дясната партия "Ликуд" ("Съюз"), Нетаняху държи рекорда за най-много години начело на израелското правителство - общо над 18 години, с прекъсвания, от 1996 г. насам.

По време на последните парламентарни избори през 2022 г. десният блок, воден от Нетаняху, който беше свален от власт през юни 2021 г. след 12 години непрекъснато управление, спечели най-много гласове.

Настоящият мандат на Нетаняху бе белязан от мащабни протести срещу проекта му за съдебна реформа, припомня АФП.

От началото на войната, предизвикана от безпрецедентната атака на "Хамас" срещу Израел, семействата на отвлечените заложници от палестинското движение остро критикуваха неговото управление.

Нетаняху заяви, че войната с "Хамас" ще приключи след втората фаза на споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа, което предвижда разоръжаване на палестинското ислямистко движение, предаде Франс прес.

Втората фаза "включва също така разоръжаването на "Хамас", или по-точно демилитаризацията на ивицата Газа, а преди това – конфискацията на оръжията на "Хамас"", заяви Нетаняху в ефира на израелския "Канал 14".

"Когато това бъде успешно постигнато – надявам се по лесен начин, ако ли не, то по трудния – тогава войната ще приключи", допълни израелският лидер.


Израел
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ