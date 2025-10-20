Новини
Захарова: Готвим се за срещата с Тръмп в Будапеща, със Зеленски всичко е ясно

20 Октомври, 2025 05:57, обновена 20 Октомври, 2025 06:07 1 092 17

Според говорителя на руското МВнР, президентът на Украйна е "на каишка и дистанционно управление" от Брюксел

Захарова: Готвим се за срещата с Тръмп в Будапеща, със Зеленски всичко е ясно - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Володимир Зеленски е на каишката на Брюксел, заяви в интервю за ТАСС говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, коментирайки срещата на върха между САЩ и Украйна.

„Той не само е напълно зависим, той е на дистанционно управление от тази военна група. Те измислят различни формули, измислят различни трикове, някои формати, някои конференции. Но всичко това е само за да се прикрие тази ескалация“, отбеляза тя.

В същото време, както подчерта Захарова, определени сили в света залагат на ескалация. „Някои не могат да понесат нормална, честна конкуренция, някои искат да печелят пари от кръвопролития, някои искат да решат собствените си непосредствени проблеми, а някои не са независими при вземането на решения. Това са хората, които съставляват тази военна партия. А що се отнася до Зеленски, всичко е ясно“, заключи тя.

Руските дипломати провеждат „много задълбочена и наистина сериозна“ работа по подготовката за срещата между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп, заяви говорителят на руското външно министерство.

„Контактът между Путин и Тръмп се състоя и беше коментиран от президентската администрация. Г-н Ушаков информира подробно за него. След тези контакти ръководителите на руското и унгарското външно министерство също се срещнаха, за да се подготвят за събитието“, каза тя.

„Работата се извършва и по дипломатически канали на различни нива. Това е обобщение на задълбочената и наистина сериозна работа, която руските дипломати и тези, натоварени с подготовката на посещението и срещата, извършват в момента“, подчерта дипломатът.


  • 1 Иван

    8 8 Отговор
    Глупаво е да се срещат в Унгария. Боклука Доналд Тръмп трябва да отиде в Русия---- в Москва или в Сочи, Мурманск, Владивосток, Находка, Комсомолск на Амур.

    Коментиран от #5, #7

    06:13 20.10.2025

  • 2 Маша

    13 6 Отговор
    Е Велика !!!

    06:14 20.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Малей

    6 10 Отговор
    Малей ако и тая немитата ще ходи да се среща с Тръмп не е лошо да го предупредите да си носи противогаз.

    Коментиран от #11

    06:21 20.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Петкан

    10 4 Отговор

    До коментар #1 от "Иван":

    Ако си спомняш на пресконференцията в Аляска(САЩ) когато Тръмп обяви ще има и следваща среща, Путин предложи да е в Русия следващия път!
    Тръм побледня малко, после се поокопити, усмихна се неловко и каза: "Това е идея. Защо не! Въпреки че ще имам неприятности с това!"

    От кого го е страх? Това ли е СИЛНИЯ Президент на най-силната държава в света?
    На кого трябва да дава отчет? Е, Путин го отърва от това неудобство с Будапеща!
    Стана ли ти ясно сега!?

    Коментиран от #10, #13

    06:31 20.10.2025

  • 8 Никой

    7 5 Отговор
    Русия има над 200 години - дипломатическа практика.

    06:32 20.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Иван

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "Петкан":

    Да, даже Путин го каза на английски--- следващият път в Москва. И така трябва да бъде.......реципрочност. Какви са тия Унгарии, какви са тия Турции, какви са тия Австрии.

    06:40 20.10.2025

  • 11 Иван

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Малей":

    Имаш в предвид президента на Аржентина?

    06:42 20.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Стоян

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Петкан":

    После се чудим, защо се увърта неловко и не смее да свърши това което обеща. А се оставя да го набутват лека-полека до шия в конфликта с ласкателства, лъжи и заплахи че е "Краснов",- а после да си измият кървавите ръце с него.
    И вероятно да го импичнат дори!
    Дано този път разбере, че той е Президент на САЩ!

    06:43 20.10.2025

  • 14 Мястото на

    3 3 Отговор
    Срещата е изключително стратегическо. Показват на ястребите в европа, че нямат място в голямата политика. Оказа се че липсата на националност и общи интереси разкъсват съюза на парчета. Лоша стратегия.

    06:44 20.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Последния Софиянец

    0 1 Отговор
    Досега винаги България е била посредник между Русия и Запада.Орбан ни измести заради глупава политика.

    06:55 20.10.2025

  • 17 Гениално ☝️

    1 0 Отговор
    100% лузъра Путлер ще бъде прецакан, ако войната спре сега, защото това автоматично означава, че "СВО" няма да е постигнала нито една от целите си...

    06:56 20.10.2025

