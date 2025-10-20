Захарова: Готвим се за срещата с Тръмп в Будапеща, със Зеленски всичко е ясно

Володимир Зеленски е на каишката на Брюксел, заяви в интервю за ТАСС говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, коментирайки срещата на върха между САЩ и Украйна.
„Той не само е напълно зависим, той е на дистанционно управление от тази военна група. Те измислят различни формули, измислят различни трикове, някои формати, някои конференции. Но всичко това е само за да се прикрие тази ескалация“, отбеляза тя.
В същото време, както подчерта Захарова, определени сили в света залагат на ескалация. „Някои не могат да понесат нормална, честна конкуренция, някои искат да печелят пари от кръвопролития, някои искат да решат собствените си непосредствени проблеми, а някои не са независими при вземането на решения. Това са хората, които съставляват тази военна партия. А що се отнася до Зеленски, всичко е ясно“, заключи тя.
Руските дипломати провеждат „много задълбочена и наистина сериозна“ работа по подготовката за срещата между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп, заяви говорителят на руското външно министерство.
„Контактът между Путин и Тръмп се състоя и беше коментиран от президентската администрация. Г-н Ушаков информира подробно за него. След тези контакти ръководителите на руското и унгарското външно министерство също се срещнаха, за да се подготвят за събитието“, каза тя.
„Работата се извършва и по дипломатически канали на различни нива. Това е обобщение на задълбочената и наистина сериозна работа, която руските дипломати и тези, натоварени с подготовката на посещението и срещата, извършват в момента“, подчерта дипломатът.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иван
Коментиран от #5, #7
06:13 20.10.2025
2 Маша
06:14 20.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Малей
Коментиран от #11
06:21 20.10.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Петкан
До коментар #1 от "Иван":Ако си спомняш на пресконференцията в Аляска(САЩ) когато Тръмп обяви ще има и следваща среща, Путин предложи да е в Русия следващия път!
Тръм побледня малко, после се поокопити, усмихна се неловко и каза: "Това е идея. Защо не! Въпреки че ще имам неприятности с това!"
От кого го е страх? Това ли е СИЛНИЯ Президент на най-силната държава в света?
На кого трябва да дава отчет? Е, Путин го отърва от това неудобство с Будапеща!
Стана ли ти ясно сега!?
Коментиран от #10, #13
06:31 20.10.2025
8 Никой
06:32 20.10.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Иван
До коментар #7 от "Петкан":Да, даже Путин го каза на английски--- следващият път в Москва. И така трябва да бъде.......реципрочност. Какви са тия Унгарии, какви са тия Турции, какви са тия Австрии.
06:40 20.10.2025
11 Иван
До коментар #4 от "Малей":Имаш в предвид президента на Аржентина?
06:42 20.10.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Стоян
До коментар #7 от "Петкан":После се чудим, защо се увърта неловко и не смее да свърши това което обеща. А се оставя да го набутват лека-полека до шия в конфликта с ласкателства, лъжи и заплахи че е "Краснов",- а после да си измият кървавите ръце с него.
И вероятно да го импичнат дори!
Дано този път разбере, че той е Президент на САЩ!
06:43 20.10.2025
14 Мястото на
06:44 20.10.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Последния Софиянец
06:55 20.10.2025
17 Гениално ☝️
06:56 20.10.2025