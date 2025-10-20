Володимир Зеленски е на каишката на Брюксел, заяви в интервю за ТАСС говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, коментирайки срещата на върха между САЩ и Украйна.



„Той не само е напълно зависим, той е на дистанционно управление от тази военна група. Те измислят различни формули, измислят различни трикове, някои формати, някои конференции. Но всичко това е само за да се прикрие тази ескалация“, отбеляза тя.



В същото време, както подчерта Захарова, определени сили в света залагат на ескалация. „Някои не могат да понесат нормална, честна конкуренция, някои искат да печелят пари от кръвопролития, някои искат да решат собствените си непосредствени проблеми, а някои не са независими при вземането на решения. Това са хората, които съставляват тази военна партия. А що се отнася до Зеленски, всичко е ясно“, заключи тя.

Руските дипломати провеждат „много задълбочена и наистина сериозна“ работа по подготовката за срещата между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп, заяви говорителят на руското външно министерство.

„Контактът между Путин и Тръмп се състоя и беше коментиран от президентската администрация. Г-н Ушаков информира подробно за него. След тези контакти ръководителите на руското и унгарското външно министерство също се срещнаха, за да се подготвят за събитието“, каза тя.

„Работата се извършва и по дипломатически канали на различни нива. Това е обобщение на задълбочената и наистина сериозна работа, която руските дипломати и тези, натоварени с подготовката на посещението и срещата, извършват в момента“, подчерта дипломатът.