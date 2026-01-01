Финландският президент: Отношенията ни с Русия се промениха завинаги. Действията на Москва са незаконни и неморални

Мирното споразумение между Украйна и Русия вероятно няма да бъде напълно справедливо, заяви финландският президент Александър Стуб в новогодишното си обръщение към народа.
Той подчерта, че Русия води „агресивна война“ срещу Украйна и че действията на Москва са „незаконни и неморални“. Стуб изрази увереност, че благодарение на международните дипломатически усилия „сега сме по-близо до мира от всякога“. Той обаче изрази съмнение, че Русия е готова за мир.
„Мирът често е компромис. Трябва да сме готови да приемем, че някои части от евентуално мирно споразумение може да не са в съответствие с нашето чувство за справедливост“, каза Стуб.
Той обеща да направи „всичко възможно“, за да запази независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна и подчерта, че Украйна е част от свободна и демократична Европа.
„Ще продължим да подкрепяме Украйна. Ще продължим да търсим решения. Заедно с нашите съюзници ще направим всичко възможно, за да гарантираме, че Русия никога повече няма да атакува нито един от съседите си“, каза финландският президент, добавяйки, че отношенията на страната му с Русия са се променили завинаги.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
20:16 01.01.2026
2 Чорбара
20:16 01.01.2026
3 ТЕЗИ ЗАПАДНИТЕ ДЕБИЛИ
Коментиран от #12, #24
20:17 01.01.2026
4 лап ланд
20:17 01.01.2026
5 жалко
20:17 01.01.2026
6 Яшар
20:18 01.01.2026
7 лап ланд
20:19 01.01.2026
8 стоян георгиев
20:19 01.01.2026
9 Не се притеснявайте
20:20 01.01.2026
10 Сталин нападна Финландия 1939г
Хитлер казваше, че това е причината да нападне СССР!
Иначе, неграмотните русо де били могат да си драскат тука простотиите!
20:20 01.01.2026
11 Слава украйна
Смляха Русия
Бункерният Грозник си говори сам
Коментиран от #19
20:20 01.01.2026
12 айрония
До коментар #3 от "ТЕЗИ ЗАПАДНИТЕ ДЕБИЛИ":Абе в цял свят са все нефелни управляващи само борците срещу нацизма са самотни неразбрани светци.
Коментиран от #20, #25
20:20 01.01.2026
13 ДрайвингПлежър
20:21 01.01.2026
14 Доказаният П. Путин
20:21 01.01.2026
15 Факти
20:22 01.01.2026
16 Тръмп разположи Ф35 във Финландия!
Коментиран от #22, #31
20:22 01.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Спецназ
Там на един такъв немец му ИЗФРЪКНАХА ЗЪРКЕЛИТЕ, че
искаше да види отварянето на Ковчега на Кивота!
МАААЛИИИ- ОЩЕ ми е в съзнанието.
ТОЯ явно иска да види руска БоНба в Осло!
СТИГАБЕ! Не наскачахте ли се БЕ, У.РЕПКИ!
То бива Кая, Урсулата, сега и ТОЯ к.сопишковец се нарисува!
Коментиран от #26
20:24 01.01.2026
19 Ха ха ха
До коментар #11 от "Слава украйна":Хааааа ХА ХА ХХХАААА
20:24 01.01.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 ?????
Финландският швед Стубб да пита финландците по-добре ли е им е или по-зле след като затвориха границата с Русия.
Няма никакви независими социологически проучвания и всички мълчат като бити ЛГБТ-исти.
Или тва е друго? А?
20:28 01.01.2026
22 и това е
До коментар #16 от "Тръмп разположи Ф35 във Финландия!":добре за Финландия или за НАТО за да се готви за война с Русия? И после - Русия била агресор! Вън НАТО ОТ света за да има мир!
Коментиран от #29
20:29 01.01.2026
23 Фори
Коментиран от #27
20:30 01.01.2026
24 Спрете им командировьчните!
До коментар #3 от "ТЕЗИ ЗАПАДНИТЕ ДЕБИЛИ":Да комично но много справедлив коментар с допьлнението, че и нашите атлантици СА сьщите тиквеници.
20:30 01.01.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Фейк на часа
До коментар #18 от "Спецназ":Благодаря, аз се чудех къде по-рано съм виждал тази физиономия, а се оказа, че това точно е нациста от първия филм за Индиана Джоунс - "Похитителите на изчезналия кивот"
20:31 01.01.2026
27 2014г . кьде беше
До коментар #23 от "Фори":Кой набор си?!
20:33 01.01.2026
28 Никой
20:34 01.01.2026
29 Как
До коментар #22 от "и това е":Каква подготовка за война? Русия ще нападне Европа още тази година. Това е защита от страна на НАТО!
20:37 01.01.2026
30 ехаааа
20:41 01.01.2026
31 Прьстите от контакта ......
До коментар #16 от "Тръмп разположи Ф35 във Финландия!":И....!? Нататьк какво следва в твоя филм!? Предполагам ,че оставаш сам на планетата :)
20:43 01.01.2026
32 Диана
20:45 01.01.2026
33 костя
21:01 01.01.2026