Финландският президент: Отношенията ни с Русия се промениха завинаги. Действията на Москва са незаконни и неморални
  Тема: Украйна

1 Януари, 2026 20:06, обновена 1 Януари, 2026 20:12 1 271 33

Мирното споразумение може да се размине с нашето чувство за справедливост, подчерта Александър Стуб

Финландският президент: Отношенията ни с Русия се промениха завинаги. Действията на Москва са незаконни и неморални - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мирното споразумение между Украйна и Русия вероятно няма да бъде напълно справедливо, заяви финландският президент Александър Стуб в новогодишното си обръщение към народа.

Той подчерта, че Русия води „агресивна война“ срещу Украйна и че действията на Москва са „незаконни и неморални“. Стуб изрази увереност, че благодарение на международните дипломатически усилия „сега сме по-близо до мира от всякога“. Той обаче изрази съмнение, че Русия е готова за мир.

Още новини от Украйна

„Мирът често е компромис. Трябва да сме готови да приемем, че някои части от евентуално мирно споразумение може да не са в съответствие с нашето чувство за справедливост“, каза Стуб.

Той обеща да направи „всичко възможно“, за да запази независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна и подчерта, че Украйна е част от свободна и демократична Европа.

„Ще продължим да подкрепяме Украйна. Ще продължим да търсим решения. Заедно с нашите съюзници ще направим всичко възможно, за да гарантираме, че Русия никога повече няма да атакува нито един от съседите си“, каза финландският президент, добавяйки, че отношенията на страната му с Русия са се променили завинаги.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    15 1 Отговор
    Берем кабели

    20:16 01.01.2026

  • 2 Чорбара

    27 4 Отговор
    Боклук.

    20:16 01.01.2026

  • 3 ТЕЗИ ЗАПАДНИТЕ ДЕБИЛИ

    53 6 Отговор
    ИМАШ ЧУВСТВОТО ,ЧЕ ЕДИН И СЪЩ ИДИОТ ГИ Е ПРАВИЛ.МЕРЦ ,СТАРМЪР,ФИНЛАНДЕЦА,МАКРОН И ОЩЕ И ОЩЕ. А ЗА ЖЕНСКИТЕ ТАРАТАЙКИ НЕМАМ ДУМИ.БАБАЯГА МИ ИЗГЛЕЖДА КАТО ПРИНЦЕСА ПРЕД ТЕЗИ ГАРГИ.

    Коментиран от #12, #24

    20:17 01.01.2026

  • 4 лап ланд

    6 14 Отговор
    Има нов морал и е приет нов закон под редакцията на тюлена и мечока в аляска.

    20:17 01.01.2026

  • 5 жалко

    28 8 Отговор
    Финландия беше добре с Русия много години! Този образ даже зъбите си не може да оправи, камо ли страната, която я докараха до разпад! Но важното е Русия да е зле - нещо като нашите управници и лозунгите на загниващият ЕСсссс!

    20:17 01.01.2026

  • 6 Яшар

    11 4 Отговор
    Благодаря ама на най жанд.аре .. с колегите ти Мафиоти Ено и тиквата и корупцията в България ,по добре да съм руска пдлга

    20:18 01.01.2026

  • 7 лап ланд

    8 28 Отговор
    Браво на премиера на Финландия! Точен ход че станахте член на НАТО. Заедно с Швеция обградихте дръгливия портал мечок като маймуна в клетка да не си помисля да мърда а да си стои в блатата...

    20:19 01.01.2026

  • 8 стоян георгиев

    7 18 Отговор
    Финландия е имала подобна ситуация к много добре знае как се чувстват сега украинците.

    20:19 01.01.2026

  • 9 Не се притеснявайте

    6 19 Отговор
    Украйна демилитаризира Русия

    20:20 01.01.2026

  • 10 Сталин нападна Финландия 1939г

    8 22 Отговор
    Финландците няма да забравят това!
    Хитлер казваше, че това е причината да нападне СССР!
    Иначе, неграмотните русо де били могат да си драскат тука простотиите!

    20:20 01.01.2026

  • 11 Слава украйна

    7 20 Отговор
    Героем Слава
    Смляха Русия
    Бункерният Грозник си говори сам

    Коментиран от #19

    20:20 01.01.2026

  • 12 айрония

    5 10 Отговор

    До коментар #3 от "ТЕЗИ ЗАПАДНИТЕ ДЕБИЛИ":

    Абе в цял свят са все нефелни управляващи само борците срещу нацизма са самотни неразбрани светци.

    Коментиран от #20, #25

    20:20 01.01.2026

  • 13 ДрайвингПлежър

    14 4 Отговор
    Много глад ги чака... финландците започват да му точат секирата щото започнаха да усещат какво направиха!

    20:21 01.01.2026

  • 14 Доказаният П. Путин

    6 14 Отговор
    Унижи най голямата държава на планетата до невиждани Висоти

    20:21 01.01.2026

  • 15 Факти

    9 15 Отговор
    Войната на Путин срещу Украйна прилича на войната на Сталин срещу Финландия - Русия дава 5-6 пъти повече жертви за да анексира едно парче земя и да го потопи в мизерия.

    20:22 01.01.2026

  • 16 Тръмп разположи Ф35 във Финландия!

    5 17 Отговор
    От там Томахоук с ядрени глави стигат до Москва за 5 минути!

    Коментиран от #22, #31

    20:22 01.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Спецназ

    11 4 Отговор
    Имаше един Филм за Индиана Джоунс с Харисън Форд.

    Там на един такъв немец му ИЗФРЪКНАХА ЗЪРКЕЛИТЕ, че

    искаше да види отварянето на Ковчега на Кивота!

    МАААЛИИИ- ОЩЕ ми е в съзнанието.

    ТОЯ явно иска да види руска БоНба в Осло!

    СТИГАБЕ! Не наскачахте ли се БЕ, У.РЕПКИ!

    То бива Кая, Урсулата, сега и ТОЯ к.сопишковец се нарисува!

    Коментиран от #26

    20:24 01.01.2026

  • 19 Ха ха ха

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "Слава украйна":

    Хааааа ХА ХА ХХХАААА

    20:24 01.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ?????

    12 1 Отговор
    Ха ха.
    Финландският швед Стубб да пита финландците по-добре ли е им е или по-зле след като затвориха границата с Русия.
    Няма никакви независими социологически проучвания и всички мълчат като бити ЛГБТ-исти.
    Или тва е друго? А?

    20:28 01.01.2026

  • 22 и това е

    13 3 Отговор

    До коментар #16 от "Тръмп разположи Ф35 във Финландия!":

    добре за Финландия или за НАТО за да се готви за война с Русия? И после - Русия била агресор! Вън НАТО ОТ света за да има мир!

    Коментиран от #29

    20:29 01.01.2026

  • 23 Фори

    3 11 Отговор
    Русия трябва да се запита защо отблъсква всички съседи с агресивната си политика!

    Коментиран от #27

    20:30 01.01.2026

  • 24 Спрете им командировьчните!

    10 1 Отговор

    До коментар #3 от "ТЕЗИ ЗАПАДНИТЕ ДЕБИЛИ":

    Да комично но много справедлив коментар с допьлнението, че и нашите атлантици СА сьщите тиквеници.

    20:30 01.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Фейк на часа

    10 1 Отговор

    До коментар #18 от "Спецназ":

    Благодаря, аз се чудех къде по-рано съм виждал тази физиономия, а се оказа, че това точно е нациста от първия филм за Индиана Джоунс - "Похитителите на изчезналия кивот"

    20:31 01.01.2026

  • 27 2014г . кьде беше

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Фори":

    Кой набор си?!

    20:33 01.01.2026

  • 28 Никой

    0 0 Отговор
    Ние тръгваме.

    20:34 01.01.2026

  • 29 Как

    0 5 Отговор

    До коментар #22 от "и това е":

    Каква подготовка за война? Русия ще нападне Европа още тази година. Това е защита от страна на НАТО!

    20:37 01.01.2026

  • 30 ехаааа

    1 0 Отговор
    Бате, знайш ли колко бакър има в тия кабели, как да не ги отмъкнеш? Аз досега три БМВ-та смених само от кабели. Да ко́паш боклуци за железо си е беднотия.

    20:41 01.01.2026

  • 31 Прьстите от контакта ......

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Тръмп разположи Ф35 във Финландия!":

    И....!? Нататьк какво следва в твоя филм!? Предполагам ,че оставаш сам на планетата :)

    20:43 01.01.2026

  • 32 Диана

    4 0 Отговор
    Общи приказки, разбира се... Защо нека е кое действие на руснаците точно е незаконно и неморално... Или може би нападенията на американците тук и там също би трябвало да е незаконно и неморално... Да не говорим за геноцида на евреите над палестинците... Или може би според този смешник те са законни и морални?!...

    20:45 01.01.2026

  • 33 костя

    0 0 Отговор
    Стубе, виж се,че няма нищо мъжко в теб.С теб няма кой да преговаря.Такива като теб правят кавали.

    21:01 01.01.2026

