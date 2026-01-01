Финландският президент: Отношенията ни с Русия се промениха завинаги. Действията на Москва са незаконни и неморални

Мирното споразумение между Украйна и Русия вероятно няма да бъде напълно справедливо, заяви финландският президент Александър Стуб в новогодишното си обръщение към народа.

Той подчерта, че Русия води „агресивна война“ срещу Украйна и че действията на Москва са „незаконни и неморални“. Стуб изрази увереност, че благодарение на международните дипломатически усилия „сега сме по-близо до мира от всякога“. Той обаче изрази съмнение, че Русия е готова за мир.

Още новини от Украйна

„Мирът често е компромис. Трябва да сме готови да приемем, че някои части от евентуално мирно споразумение може да не са в съответствие с нашето чувство за справедливост“, каза Стуб.

Той обеща да направи „всичко възможно“, за да запази независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна и подчерта, че Украйна е част от свободна и демократична Европа.

„Ще продължим да подкрепяме Украйна. Ще продължим да търсим решения. Заедно с нашите съюзници ще направим всичко възможно, за да гарантираме, че Русия никога повече няма да атакува нито един от съседите си“, каза финландският президент, добавяйки, че отношенията на страната му с Русия са се променили завинаги.