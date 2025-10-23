Девет души загинаха при експлозия в завод край руския град Челябинск ВИДЕО

Девет смъртни случая са потвърдени след експлозията в завод в Копейск, съобщи губернаторът на руската Челябинска област Алексей Текслер в своя Telegram канал.
„Към този момент са потвърдени девет смъртни случая. Петима души са ранени и нашият медицински персонал прави всичко възможно, за да стабилизира състоянието им“, написа той.
Информацията за изчезналите, според Текслер, се актуализира.
Експлозия в завод в Копейск е станала вчера вечерта. Съобщаваше се се за четирима загинали. Текслер подчерта, че версията за украинска атака с дрон не е потвърдена. По-късно губернаторът съобщи за втора експлозия на мястото на пожара.
Властите обещаха да окажат цялата необходима помощ на семействата на загиналите и ранените.
1 Линда
Коментиран от #3
04:55 23.10.2025
2 Вчера Оркск
05:04 23.10.2025
3 В цяла Украйна
До коментар #1 от "Линда":няма ток, спрял бил.
05:15 23.10.2025