Новини
Свят »
Русия »
Девет души загинаха при експлозия в завод край руския град Челябинск ВИДЕО

Девет души загинаха при експлозия в завод край руския град Челябинск ВИДЕО

23 Октомври, 2025 03:58, обновена 23 Октомври, 2025 04:03 627 3

  • челябинск-
  • копейск-
  • русия-
  • експлозия-
  • загинали-
  • предприятие

Ранените са петима, броят на изчезналите се актуализира

Девет души загинаха при експлозия в завод край руския град Челябинск ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Девет смъртни случая са потвърдени след експлозията в завод в Копейск, съобщи губернаторът на руската Челябинска област Алексей Текслер в своя Telegram канал.

„Към този момент са потвърдени девет смъртни случая. Петима души са ранени и нашият медицински персонал прави всичко възможно, за да стабилизира състоянието им“, написа той.

Информацията за изчезналите, според Текслер, се актуализира.

Експлозия в завод в Копейск е станала вчера вечерта. Съобщаваше се се за четирима загинали. Текслер подчерта, че версията за украинска атака с дрон не е потвърдена. По-късно губернаторът съобщи за втора експлозия на мястото на пожара.

Властите обещаха да окажат цялата необходима помощ на семействата на загиналите и ранените.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Линда

    3 1 Отговор
    Копейск хахахх ето копейки това в вашата дестинация . Там е весело

    Коментиран от #3

    04:55 23.10.2025

  • 2 Вчера Оркск

    1 1 Отговор
    Днес Копейск

    05:04 23.10.2025

  • 3 В цяла Украйна

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Линда":

    няма ток, спрял бил.

    05:15 23.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания