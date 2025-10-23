Новини
Свят »
САЩ »
"Чаках дълго време". Тръмп наложи санкции на Роснефт и Лукойл. Русия била "несериозна" в решаването на украинската криза

"Чаках дълго време". Тръмп наложи санкции на Роснефт и Лукойл. Русия била "несериозна" в решаването на украинската криза

23 Октомври, 2025 04:12, обновена 23 Октомври, 2025 06:15 1 908 22

  • тръмп-
  • санкции-
  • русия-
  • роснефт-
  • лукойл

Американският президент смята, че Индия почти напълно ще спре да купува руски петрол до края на 2025 г.

"Чаках дълго време". Тръмп наложи санкции на Роснефт и Лукойл. Русия била "несериозна" в решаването на украинската криза - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ обявиха нов пакет от антируски санкции, който включва мерки срещу Роснефт, Лукойл и 34 техни дъщерни дружества.

„Днешните действия са насочени към две от най-големите руски петролни компании, „Роснефт“ и „Лукойл“, които вече са включени в списъка със санкции. Освен това Министерството на финансите добавя редица дъщерни дружества на „Роснефт“ и „Лукойл“, базирани в Русия, към списъка със санкции“, се казва в изявление на ведомството.

Новите санкции се отнасят за всички субекти, контролирани от „Роснефт“ и „Лукойл“ с 50% или повече, дори ако не са пряко включени в списъка със санкции. Сред засегнатите от ограниченията са 28 дъщерни дружества на „Роснефт“, между които Сибнефтегаз, Башнефт-Добича, Грознефтегаз, Самаранефтегаз, РН-Юганскнефтегаз и няколко петролни рафинерии, и шест дъщерни дружества на „Лукойл" - включително Лукойл-Перм, Лукойл-Калининградморнефт, Лукойл-Западен Сибир и РИТЕК.

Ще бъдат разрешени транзакции с „Лукойл“ и „Роснефт“, ако са свързани с ограничаване на дейности поради санкции, до 21 ноември.

Друг документ разрешава за същия период транзакции, свързани с продажбата или прехвърлянето на дългови задължения или активи в Роснефт, Лукойл и техните дъщерни дружества на лица, които не са регистрирани в САЩ. Тези транзакции са инициирани преди 22 октомври. Третият документ позволява извършването на транзакции до 21 ноември, включващи закупуване на стоки и услуги в съоръжения на Лукойл извън Руската федерация, както и транзакции, необходими за прекратяване на дейността им.

Министерството на финансите на САЩ заяви, че налагането на нови санкции срещу Русия се дължи на липса на желание от страна на Москва да продължи мирния процес в Украйна.

По-рано в сряда министърът на финансите на САЩ Скот Бесент обяви значително увеличение на санкциите срещу Русия. Според министъра те ще бъдат сред най-големите, налагани някога от Вашингтон на Москва.

Същия ден Комисията по външни отношения на Сената на САЩ одобри три антируски законопроекта. Първият от тях предлага въвеждането на икономически санкции срещу Русия. Вторият е въвеждането на икономически санкции срещу Китай. Третият проект предвижда прехвърляне на руски активи, държани в САЩ, в Киев на всеки 90 дни.

Американските санкции са предназначени да „увеличат натиска върху руския енергиен сектор и да намалят способността на Кремъл да печели“, за да води война и да подкрепя икономиката. В изявлението се твърди, че санкциите се налагат „поради липсата на сериозност“ от страна на Русия в разрешаването на украинската криза.

Според министъра на финансите на САЩ Скот Бесент, цитиран в документа, ограниченията са наложени на „две от най-големите руски петролни компании“. Той също така заяви, че Вашингтон е „готов да предприеме допълнителни мерки, ако е необходимо“.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп твърди, че е чакал дълго време, преди да наложи санкции срещу Лукойл и Роснефт.

„Просто си помислих, че е време. Чаках дълго време“, каза американският лидер пред репортери в Белия дом след среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Американският лидер подчерта, че очаквал споразумение в Украйна, преди да се постигне споразумение за прекратяване на конфликта в Газа.

Тръмп също така отново заяви, че е прекратил осем конфликта. „Всички тези войни, с които съм се занимавал. А сега остава една. Остава ни една и ще станат девет“, добави той, визирайки конфликта в Украйна. „И мисля, че можем да направим и това“, подчерта американският лидер, визирайки споразумението.

Според Bloomberg, новите антируски санкции отбелязват промяна в стратегията на президента на САЩ Доналд Тръмп за Украйна.

„Забележките на Бесент отбелязаха поредна промяна в тона на Белия дом, който ту заплашваше Русия, ту заемаше по-отстъпчива позиция“, се казва в статията.

Както беше отбелязано от агенцията, Тръмп многократно е заплашвал Русия с нови санкции, но до голяма степен се е въздържал, опитвайки се да запази възможността за диалог с Москва. Сега обаче той промени стратегията си, избирайки ескалация.

„Тръмп заяви, че все още се надява на прекратяване на огъня, но даде като цяло негативна оценка на конфликта, сигнал, че надеждите му за бързо разрешаване може би избледняват“, пише агенцията.

Доналд Тръмп обяви в сряда, че е отменил планирана среща с руския лидер Владимир Путин в Будапеща, тъй като смята, че тя няма да постигне желаната цел.

В същото време президентът на САЩ добави, че планира да се срещне с руския си колега в бъдеще и заяви, че остава ангажиран с разрешаването на конфликта в Украйна.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Давай томахавките

    26 26 Отговор
    Техният обсег е 1600-2000 км....маЦква да гори а дотогава Украинците ще имат и собствено ядрено оръжие та путя да се предава сам в хага

    04:49 23.10.2025

  • 2 Дедо Дончо

    21 13 Отговор
    Е напълно непоследователен. Добре че не получи наградата за мир защото сега щеше да я връща. Сееш хаос и друго освен санкции и мита не знаеш. Тока не се връща хегемонията.

    04:50 23.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гориил

    19 25 Отговор
    „Роснефт“ и „Лукойл“ нямат никакви икономически, търговски или финансови връзки със Съединените щати. Стига с това промиване на мозъци. Нека ви напомня, че по брой танкери, работещи в сивата икономика, Русия вече е един от най-големите корабособственици и застрахователи в света.И размерът на този флот нараства, а географията му обхваща всичките пет континента на планетата.Никоя държава няма да откаже най-висококачественото дизелово гориво и мазут в света.

    Коментиран от #6, #9, #20

    04:56 23.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 След края на войната в Украйна Русия

    7 14 Отговор
    ще свърши също като СССР,след войната в Авганистан.

    05:10 23.10.2025

  • 8 Неловена мачка

    7 2 Отговор
    Нищо не разбрах от тази статия.
    Тези санкции ще засегнат ли Лукойл България?

    05:15 23.10.2025

  • 9 Доктор

    6 8 Отговор

    До коментар #4 от "Гориил":

    доктор си търси Гориле,доктор-психиятър.И му кажи по-често да те наглежда.

    05:17 23.10.2025

  • 10 Неловена мачка

    12 6 Отговор
    В статията няма и дума за какви санкции идва реч. При това Лукойл е регистрирана в Холандия и де факто е холандска фирма.

    Коментиран от #14

    05:18 23.10.2025

  • 11 Трета световна война

    14 9 Отговор
    За съжаление кризата не е "украинска", а европейска. ЕС и НАТО се опитват да водят война, която не искат да загубят, но не могат да спечелят.

    05:20 23.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Неловена мачка

    10 5 Отговор
    Ако Лукойл Бургас се окаже под санкции и не може да извършва финансови транзакции, това означава да хлопне кепенци, което от своя страна ще доведе до недостиг на бензин по бензиностациите. Май ще минем на електрички скоропостижно.
    Нищо не пишат за това, а ми пишат за петролните компании в Русия, които не касаят никого в България.
    Неловени мисирки.

    05:35 23.10.2025

  • 14 Всъщност

    9 2 Отговор

    До коментар #10 от "Неловена мачка":

    В Швейцария е регистрирана Лукойл,но това няма значение ,след като е Лукойл.Има клонове навсякъде,също и в САЩ имаше много бензиностанция .Не знам дали още съществуват.Исвен това не знам как ще санкционира фирми извън САЩ които не търгуват със САЩ.
    .

    Коментиран от #18

    05:46 23.10.2025

  • 15 Виктор Орбан

    7 3 Отговор
    Вай, вай, вай! Съвсем я закъсах. А аз си мислех, че Тръмп ще е моето спасение.

    05:53 23.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Жалките изключително неизключителни

    3 5 Отговор
    Хегемонията им свърши. Време е да станат нормална държава.

    05:58 23.10.2025

  • 18 Неловена мачка

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Всъщност":

    Спират финансовите тразакции.

    06:01 23.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 „Роснефт“ и „Лукойл“

    6 3 Отговор

    До коментар #4 от "Гориил":

    Не могат да фунционират извън Русия без достъп до световната финасова система, финасова система контролирана от САЩ. Оттук натакът този достъп е отрязан.

    Коментиран от #22

    06:17 23.10.2025

  • 21 оня с коня

    2 0 Отговор
    Вятър го вее бай Дончо на бял кон,ще видим какво става като спре вятъра .

    06:48 23.10.2025

  • 22 А бе как

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "„Роснефт“ и „Лукойл“":

    Различните мафии въртят пари без да ползват тази финансова система?! Че ще затруднят плащанията спир няма но са ги спрат да търгуват алтернативно едва ли

    07:08 23.10.2025