Доналд Туск: Тази година ще завладеем нашето Балтийско море. Създаваме най-силната армия в Европа

В новогодишното си обръщение полският премиер Доналд Туск обяви 2026 г. за „година на ускорение“ за страната си.

Той обеща, че Полша ще ускори създаването на най-силната армия в Европа. Преди това Туск заяви, че въоръжените сили, включително резервистите, трябва да се увеличат по численост от сегашните 200 000 на 500 000.

„Ще ускорим големите инвестиции в инфраструктура. Това ще бъде годината на бързото завладяване на Балтийско море – нашето полско Балтийско море“, продължи премиерът. През 2024 г. Туск предложи създаването на военноморски полицейски сили в Балтийско море поради „заплахи от Русия“, а през октомври 2025 г. заяви, че инциденти в региона се случват „почти ежедневно“.

В обръщението си Туск обеща и „преструктуриране“ на полската индустрия, включително отбранителната.

Според премиера, изминалата година, 2025 г., е била „пробивна“ за Полша, когато „икономическият растеж е на път“. „Високите цени свършиха. Поляците започнаха да се завръщат от емиграция, а големите чуждестранни вестници пишат за Полша като за абсолютен феномен, признавайки Варшава за най-перспективния град на континента“, каза той.

Полша възнамерява да счупи рекорда на НАТО за разходи за отбрана. Настоящата цел за разходи за отбрана от страните от алианса е 2% от БВП. Всички членове са се споразумели да увеличат военните разходи до 5% до 2035 г. През 2026 г. полското Министерство на финансите заяви, че 4,8% от БВП ще бъдат изразходвани за тези цели.