Доналд Туск: Тази година ще завладеем нашето Балтийско море. Създаваме най-силната армия в Европа

Доналд Туск: Тази година ще завладеем нашето Балтийско море. Създаваме най-силната армия в Европа

2 Януари, 2026 05:38, обновена 2 Януари, 2026 05:44

Полша възнамерява да счупи рекорда на НАТО за разходи за отбрана

Доналд Туск: Тази година ще завладеем нашето Балтийско море. Създаваме най-силната армия в Европа - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В новогодишното си обръщение полският премиер Доналд Туск обяви 2026 г. за „година на ускорение“ за страната си.

Той обеща, че Полша ще ускори създаването на най-силната армия в Европа. Преди това Туск заяви, че въоръжените сили, включително резервистите, трябва да се увеличат по численост от сегашните 200 000 на 500 000.

„Ще ускорим големите инвестиции в инфраструктура. Това ще бъде годината на бързото завладяване на Балтийско море – нашето полско Балтийско море“, продължи премиерът. През 2024 г. Туск предложи създаването на военноморски полицейски сили в Балтийско море поради „заплахи от Русия“, а през октомври 2025 г. заяви, че инциденти в региона се случват „почти ежедневно“.

В обръщението си Туск обеща и „преструктуриране“ на полската индустрия, включително отбранителната.

Според премиера, изминалата година, 2025 г., е била „пробивна“ за Полша, когато „икономическият растеж е на път“. „Високите цени свършиха. Поляците започнаха да се завръщат от емиграция, а големите чуждестранни вестници пишат за Полша като за абсолютен феномен, признавайки Варшава за най-перспективния град на континента“, каза той.

Полша възнамерява да счупи рекорда на НАТО за разходи за отбрана. Настоящата цел за разходи за отбрана от страните от алианса е 2% от БВП. Всички членове са се споразумели да увеличат военните разходи до 5% до 2035 г. През 2026 г. полското Министерство на финансите заяви, че 4,8% от БВП ще бъдат изразходвани за тези цели.


  • 1 И Киев е Руски

    38 55 Отговор
    И тоя са го на лазили дилърите на изтеклия

    05:46 02.01.2026

  • 2 Най Силната Армия

    46 53 Отговор
    Ще завладеем Балтийско Море - Луди атланто-фашисти за връзване

    05:48 02.01.2026

  • 3 Уса

    46 52 Отговор
    Полша е нападала Русия 16 пъти и всеки път е яла здрав пердах

    05:52 02.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 сладкопоен чучулиг

    29 2 Отговор
    Полша щяла да била първа сила в Европа като от 200 000 направи армията 500 000, а т.нар. евролидери (а де факто управителите на няколко страни и една ...) настоявали 0крайна след като е победена да може да има поне 800 000 армия, че и ускорено да я приемат корумпирана и фалирала в евросъюза?
    Нещо не пасват числата с думите.

    06:03 02.01.2026

  • 6 Ццц

    27 3 Отговор
    Подобни Коледни изявления е хубаво да се помнят. Че после да повтаряме пак мантрите за пълномащабно и непредизвикано като папагали.

    06:06 02.01.2026

  • 7 Лопата Орешник

    29 2 Отговор
    И как като е твое ще го завладееш? Функционално неграмотни чичаци дрънкат безсмислици на ишлеме!

    06:09 02.01.2026

  • 8 Боруна Лом

    23 1 Отговор
    НА ТЕЗИ И НА ТИЯ НАШИТЕ ПИШМАН ПОЛИТИЦИ КАКВО ИМ ДАВАТ ДА ДИШАТ, ЧЕ ВСИЧКИ СА ТОТАЛ ЩЕТА?

    06:11 02.01.2026

  • 9 Истината

    14 1 Отговор
    Банките лъжат, банкирането не работи вече 3ти ден, никоя медия не пише за това , тотална цензура

    Коментиран от #11

    06:35 02.01.2026

  • 10 Факти

    17 1 Отговор
    Доналд Туск: Тази година ще завладеем нашето Балтийско море. Създаваме най-силната армия в Европа и затова ще ядем голям пердах

    06:35 02.01.2026

  • 11 Защото

    9 0 Отговор

    До коментар #9 от "Истината":

    медиите слугуват !

    06:36 02.01.2026

  • 12 доналд дъкс

    11 1 Отговор
    полска му работа

    06:47 02.01.2026

  • 13 И този ръчка руската мечка,

    12 1 Отговор
    но това е добре за Русия, ще ги зачеше наред!? Тези си търсят белята, не случайно Хитлер е започнал от тях, знаел ги какви са!?

    06:48 02.01.2026

  • 14 Георгиев

    9 1 Отговор
    Какво значи "нашето Балтийско море"? Иска да каже, че цялото е полски? Ами това не е вярно и, ако се опита да го постигне, вече ще яде според мен ядрен морски пердах. И бързо бързо ще го свалят. Поляците започнаха подготовка за война още преди три години с много милиардни покупки от САЩ и Южна Корея и милитаризация на производството. Поблазниха се да заемат мястото на Германия като първа сила. Чудя се за какво им е?

    06:59 02.01.2026

  • 15 Уса

    5 1 Отговор
    Само един батальон демократични северно корейци ще преминат през Полша транзит,както Хитлер е минавал през Франция и никой нищо не е казал

    07:09 02.01.2026

