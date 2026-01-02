Доналд Туск: Тази година ще завладеем нашето Балтийско море. Създаваме най-силната армия в Европа

В новогодишното си обръщение полският премиер Доналд Туск обяви 2026 г. за „година на ускорение“ за страната си.
Той обеща, че Полша ще ускори създаването на най-силната армия в Европа. Преди това Туск заяви, че въоръжените сили, включително резервистите, трябва да се увеличат по численост от сегашните 200 000 на 500 000.
„Ще ускорим големите инвестиции в инфраструктура. Това ще бъде годината на бързото завладяване на Балтийско море – нашето полско Балтийско море“, продължи премиерът. През 2024 г. Туск предложи създаването на военноморски полицейски сили в Балтийско море поради „заплахи от Русия“, а през октомври 2025 г. заяви, че инциденти в региона се случват „почти ежедневно“.
В обръщението си Туск обеща и „преструктуриране“ на полската индустрия, включително отбранителната.
Според премиера, изминалата година, 2025 г., е била „пробивна“ за Полша, когато „икономическият растеж е на път“. „Високите цени свършиха. Поляците започнаха да се завръщат от емиграция, а големите чуждестранни вестници пишат за Полша като за абсолютен феномен, признавайки Варшава за най-перспективния град на континента“, каза той.
Полша възнамерява да счупи рекорда на НАТО за разходи за отбрана. Настоящата цел за разходи за отбрана от страните от алианса е 2% от БВП. Всички членове са се споразумели да увеличат военните разходи до 5% до 2035 г. През 2026 г. полското Министерство на финансите заяви, че 4,8% от БВП ще бъдат изразходвани за тези цели.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И Киев е Руски
05:46 02.01.2026
2 Най Силната Армия
05:48 02.01.2026
3 Уса
05:52 02.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 сладкопоен чучулиг
Нещо не пасват числата с думите.
06:03 02.01.2026
6 Ццц
06:06 02.01.2026
7 Лопата Орешник
06:09 02.01.2026
8 Боруна Лом
06:11 02.01.2026
9 Истината
Коментиран от #11
06:35 02.01.2026
10 Факти
06:35 02.01.2026
11 Защото
До коментар #9 от "Истината":медиите слугуват !
06:36 02.01.2026
12 доналд дъкс
06:47 02.01.2026
13 И този ръчка руската мечка,
06:48 02.01.2026
14 Георгиев
06:59 02.01.2026
15 Уса
07:09 02.01.2026