Кой има имен ден днес, 2 януари 2026 г. Честито!

На 2 януари имен ден празнуват всички, които носят името Силвия, Силва, Силвана, Силвестър, Пламен и Пламена, Гopан, Гopица и производните им.
На втори януари Православната църква отбелязва паметта на Св. Силвестър, папа Римски. Той е заемал папския престол от 314 до 335 година. Този празник народът нарича Карамановден, Волски празник, Риначовден, Силвестри. Св. Силвестър се родил в Рим. Негов учител във вярата и науката бил благочестивият презвитер Кирин. В столицата на световната империя тогава идвали много странници, а младият Силвестър много обичал да ги подслонява в гостоприемния си дом. За повече от година негов скъп гост бил един източен епископ – Тимотей, който пристигнал в Рим да благовествува на езичниците, които били огромно болшинство в този международен град, а християните били около 200 000.
Евангелският проповедник спечелил мнозина идолослужители за Христа и Църквата, но градският началник Тарквиний заловил епископ Тимотей и го затворил в тъмница. Три пъти го изтезавали с бич, за да се отрече от християнската си вяра и понеже останал непреклонен, той бил обезглавен. Градоначалникът повикал Силвестър да принесе жертва на боговете и го заплашил с мъчения и смърт, ако не изпълни заповедта. Св. Силвестър предвидил близката смърт на користолюбивия и жесток управител и му отговорил с евангелските слова от притчата за безумния богаташ:
"Нощес ще ти поискат душата" (Лука 12:20) – и му заявил, че неговите заплахи няма да се сбъднат! Самонадеяният Тарквиний наредил да заведат Силвестър в тъмница и да го оковат във вериги, но като седнал да обядва, заседнала рибена кост в гърлото му и към полунощ умрял. Силвестър бил освободен от затвора.
Когато станал на 30 години, Силвестър бил ръкоположен за дякон от папа Милтиад, а след неговата смърт бил избран за Римски епископ и станал тридесет и пети папа. През неговото светителство (314-335 г.) били проведени най-важните реформи на Константин Велики (306-337 г.) за прекратяване на гоненията и за тържеството на християнството и спокойствието на Църквата. Чрез своите пратеници Осий Кордубски и двама презвитери св. Силвестър подписал актовете на Първия вселенски събор в Никея от 325 година. Преименувал неделния ден от "ден на слънцето" в "ден Господен", понеже в неделния ден Господ Иисус Христос възкръснал от мъртвите. С думи и дела светителят надзиравал своите духовни чеда. Стегнал дисциплината на клириците, като строго забранил да се занимават с търговия.
След много и плодоносни трудове, с които привлякъл в Христовата вяра мнозина езичници и юдеи, св. Силвестър блажено починал в Господа. Светите му мощи почиват в построената от него гробница върху катакомбата "Св. Прискила" и неговата гробница е една от най-старите гробници на "Вечния град", пише Actualno.com.
Коментиран от #13
9 Мъдрият
Днес статията е добра, по житието на светеца - браво авторе!
Днес, освен Свети Силвестър се чества още един велик, уникален православен руски светец: Свети Серафим Саровски чудотворец!
Какъвто велик светец е Свети Йоан Рилски за нас българите, такъв е и Свети Серафим Саровски за рускоезичните православни християни!
Велик подвижник, като древните, подвизавал се строго в наречения на негово име манастир. След дълги подвизи, когато става духовно опитен и свят, изпълнен със Светия Дух - приема подвига на старчеството: по цял ден в килията му идват хора: монаси, монахини, миряни със своите грижи и проблеми
И той успява(С помощта на Светия Дух) на всеки да даде нужния съвет и наставление. И това продължава дълги години, до успението му. Има много изцеления и хиляди чудеса извършени и приживе, и след успението му, и на гроба му, и само по неговите молитви.
В момента мощите му се намират в основаният с негова помощ и поддръжка женски манастир в Дивеево - уникално, свято място! Все едно си представете Рилският манастир, но 10 пъти по голям и разкощен!
(Който иска може да намери сайтът им - има виртуална разходка в манастира! - невероятно преживяване!)
По молитвите на Свети Силвестър, папа Римски, и Свети Серафим Саровски чудотворец: Господи Исиусе Христе, помилуй и спаи бас! Амин!
Коментиран от #11, #18, #23
08:55 02.01.2024
14 Мъдрият
До коментар #11 от "Бай Ху (By Who)":Не се подигравай! И не пиши глупости! Поне не тук - в статиите за православните светци!
Защото ще прогневиш Бога!
А много е страшно(за човека), човек да стане враг на Бога!
Коментиран от #15, #16, #19, #24
10:25 02.01.2024
