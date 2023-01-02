Новини
Любопитно »
Кой има имен ден днес, 2 януари 2026 г. Честито!

2 Януари, 2023 05:00, обновена 2 Януари, 2026 06:02 58 894 26

Кой има имен ден днес, 2 януари 2026 г. Честито!

  • свети силвестър-
  • имен ден-
  • празник

Православната църква отбелязва паметта на Св. Силвестър

Кой има имен ден днес, 2 януари 2026 г. Честито! - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 2 януари имен ден празнуват всички, които носят името Силвия, Силва, Силвана, Силвестър, Пламен и Пламена, Гopан, Гopица и производните им.

На втори януари Православната църква отбелязва паметта на Св. Силвестър, папа Римски. Той е заемал папския престол от 314 до 335 година. Този празник народът нарича Карамановден, Волски празник, Риначовден, Силвестри. Св. Силвестър се родил в Рим. Негов учител във вярата и науката бил благочестивият презвитер Кирин. В столицата на световната империя тогава идвали много странници, а младият Силвестър много обичал да ги подслонява в гостоприемния си дом. За повече от година негов скъп гост бил един източен епископ – Тимотей, който пристигнал в Рим да благовествува на езичниците, които били огромно болшинство в този международен град, а християните били около 200 000.

Евангелският проповедник спечелил мнозина идолослужители за Христа и Църквата, но градският началник Тарквиний заловил епископ Тимотей и го затворил в тъмница. Три пъти го изтезавали с бич, за да се отрече от християнската си вяра и понеже останал непреклонен, той бил обезглавен. Градоначалникът повикал Силвестър да принесе жертва на боговете и го заплашил с мъчения и смърт, ако не изпълни заповедта. Св. Силвестър предвидил близката смърт на користолюбивия и жесток управител и му отговорил с евангелските слова от притчата за безумния богаташ:

"Нощес ще ти поискат душата" (Лука 12:20) – и му заявил, че неговите заплахи няма да се сбъднат! Самонадеяният Тарквиний наредил да заведат Силвестър в тъмница и да го оковат във вериги, но като седнал да обядва, заседнала рибена кост в гърлото му и към полунощ умрял. Силвестър бил освободен от затвора.

Когато станал на 30 години, Силвестър бил ръкоположен за дякон от папа Милтиад, а след неговата смърт бил избран за Римски епископ и станал тридесет и пети папа. През неговото светителство (314-335 г.) били проведени най-важните реформи на Константин Велики (306-337 г.) за прекратяване на гоненията и за тържеството на християнството и спокойствието на Църквата. Чрез своите пратеници Осий Кордубски и двама презвитери св. Силвестър подписал актовете на Първия вселенски събор в Никея от 325 година. Преименувал неделния ден от "ден на слънцето" в "ден Господен", понеже в неделния ден Господ Иисус Христос възкръснал от мъртвите. С думи и дела светителят надзиравал своите духовни чеда. Стегнал дисциплината на клириците, като строго забранил да се занимават с търговия.

След много и плодоносни трудове, с които привлякъл в Христовата вяра мнозина езичници и юдеи, св. Силвестър блажено починал в Господа. Светите му мощи почиват в построената от него гробница върху катакомбата "Св. Прискила" и неговата гробница е една от най-старите гробници на "Вечния град", пише Actualno.com.


Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 48 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google NewsЧетете ни и в Google News


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ

    37 19 Отговор
    ЧЕСТИТ ИМЕН ДЕН на ДАМИТЕ и ГОСПОДАТА които имат ИМЕН ДЕН да сте ЖИВИ ЗДРАВИ ЩАСЛИВИ КЪСМЕТЛИИ

    Коментиран от #13

    05:12 02.01.2023

  • 2 Имен ден имат още;

    14 23 Отговор
    Генчо, Пенчо, Атанас и аз…

    08:23 02.01.2023

  • 3 Гаглей

    33 8 Отговор
    Малко ставаме смешни вече, аз с мойто рядко име 1 един имен ден веча са ми 2. Пламен го чета едва ли не всеки месец. Александър пък ако тръгне да си празнува именните дни не трябва да изтрезнява

    09:14 02.01.2023

  • 4 Гаглей

    22 4 Отговор
    Трябва вече да помислите къде ще напъхате модерните имане на отрочетата от харманли и тем подобни, Анабел, Доминик, Стивън, . Да да да вече са много, нима ще ги оставите без празник

    09:16 02.01.2023

  • 5 Българин 🇧🇬

    29 5 Отговор
    Днес е ден за почит и към Преп. Серафим Саровски Чудотворец .

    13:38 02.01.2023

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Кочо

    11 2 Отговор
    Желанията ми бяха да поставите до коментарите от 2023 година и тези от предходните 5 години,за да стане по обемно и празнично!

    07:33 02.01.2024

  • 8 е-Свещ

    4 6 Отговор
    БПЦ трябва да отбелязва и аватарите и никовете в нетя, не само малките имена.

    08:00 02.01.2024

  • 9 Мъдрият

    24 7 Отговор
    Честит имен ден на имениците и честит празник на всички православни християни!

    Днес статията е добра, по житието на светеца - браво авторе!

    Днес, освен Свети Силвестър се чества още един велик, уникален православен руски светец: Свети Серафим Саровски чудотворец!

    Какъвто велик светец е Свети Йоан Рилски за нас българите, такъв е и Свети Серафим Саровски за рускоезичните православни християни!

    Велик подвижник, като древните, подвизавал се строго в наречения на негово име манастир. След дълги подвизи, когато става духовно опитен и свят, изпълнен със Светия Дух - приема подвига на старчеството: по цял ден в килията му идват хора: монаси, монахини, миряни със своите грижи и проблеми

    И той успява(С помощта на Светия Дух) на всеки да даде нужния съвет и наставление. И това продължава дълги години, до успението му. Има много изцеления и хиляди чудеса извършени и приживе, и след успението му, и на гроба му, и само по неговите молитви.

    В момента мощите му се намират в основаният с негова помощ и поддръжка женски манастир в Дивеево - уникално, свято място! Все едно си представете Рилският манастир, но 10 пъти по голям и разкощен!
    (Който иска може да намери сайтът им - има виртуална разходка в манастира! - невероятно преживяване!)

    По молитвите на Свети Силвестър, папа Римски, и Свети Серафим Саровски чудотворец: Господи Исиусе Христе, помилуй и спаи бас! Амин!

    Коментиран от #11, #18, #23

    08:55 02.01.2024

  • 10 чнг

    8 6 Отговор
    според вас в годината има поне 400 именни дни!

    09:15 02.01.2024

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Сила

    6 16 Отговор
    Традицията е да се рине тор....... Силвестър Цончов Ганчев да спази ритуала и да изрине Израждане и тейко си от политическия живот.

    09:59 02.01.2024

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Мъдрият

    18 7 Отговор

    До коментар #11 от "Бай Ху (By Who)":

    Не се подигравай! И не пиши глупости! Поне не тук - в статиите за православните светци!

    Защото ще прогневиш Бога!

    А много е страшно(за човека), човек да стане враг на Бога!

    Коментиран от #15, #16, #19, #24

    10:25 02.01.2024

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Смешни работи,

    8 4 Отговор
    пишат кой кога имал имен ден, клирът разединен и разпилян. Миряните се пишат за вярващи от суета или по навик, без капка вяра и знание за вярата и нейния извор.
    Никак не е чудно, че изживяваме криза и разпад на цялото общество и държава.
    Вярата си е вяра, но живот без пари, няма.
    Затова нека има ред във всичко, Божието - Богу, кесаревото - кесарю, а не обратното.

    05:57 02.01.2025

  • 18 Гост666

    4 3 Отговор

    До коментар #9 от "Мъдрият":

    Браво днес сте доволен от статията но оак да добавите нещо.

    06:52 02.01.2025

  • 19 Гост666

    4 13 Отговор

    До коментар #14 от "Мъдрият":

    Не разбрали бог няма . Тисис е бил човек който е разказвал разни неща който е научил в Индия. Опитал да образова простия народ. И защо да не критикуваме бог и религия .

    06:54 02.01.2025

  • 20 Хайл

    6 1 Отговор
    Днес малко по рано един колега еха Силвестър Сталоун трябва да почерпи . И аз имаш грешка тоя се казва Майкъл Силвестър Гарденцио Сталоне

    06:57 02.01.2025

  • 21 Хейт

    5 6 Отговор
    Поредния светнат . Свет силвестърчо.

    06:58 02.01.2025

  • 22 Туити

    4 0 Отговор
    И котаракът Силвестър, също.

    09:25 02.01.2025

  • 23 Хейт

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Мъдрият":

    Я вие сте доволен. Но пак сте добавили малко. Не всички ги интересува как и какво е правил поредния светец .

    09:47 02.01.2025

  • 24 Хейт

    2 4 Отговор

    До коментар #14 от "Мъдрият":

    Кой бог ,че те са много. Исус ,иса , Йехова , Алах, Ищар , Еостре , Озирис , Кон Тики Виракоча и още много подобни измислени богове . И защо се ядосваш всеки има право на мнение . Даже и да критикува измисления бог ,затваряш очи и не пишеш.

    09:50 02.01.2025

  • 25 Иван

    1 1 Отговор
    Честита Нова година Гошо 🥂👴 🥂от Елин Пелин

    12:33 02.01.2025

  • 26 значи имат имен ден

    1 1 Отговор
    джон рамбо роки балбоа и някоя си мария силвестър 😂🤣😁🤪😭🥴🤮😃😅😆😉😄

    14:11 02.01.2025