2 януари 1959 г. Ракетата „Луна 1“ поставя началото на космическата програма на СССР - „Луна“

2 Януари, 2026 05:12

  • луна-1-
  • луна-
  • ракета-
  • ссср-
  • космическа програма

Целта на мисията е сблъсък с лунната повърхност, но вместо това апаратът попада в околослънчева орбита

2 януари 1959 г. Ракетата „Луна 1“ поставя началото на космическата програма на СССР - „Луна“ - 1
Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов

На 2 януари 1959 г. от космодрума Байконур СССР изстрелва първата космическа ракета към Луната – „Луна 1“. Това е първият изкуствен спътник на Слънцето, припомня БТА.

Целта на мисията е сблъсък с лунната повърхност, но вместо това апаратът попада в околослънчева орбита. На 3 януари на разстояние 113 000 км от Земята космическият кораб изпуска голям (1 кг) облак от натриев газ.

Следата от газ свети в оранжево и е видима над Индийския океан с яркостта на звезда от шеста величина, чрез нея астрономите проследяват космическия кораб.

Тя служи и като експеримент за поведението на газа в космоса. „Луна 1“ е първият апарат, изстрелян от СССР, по програмата „Луна“ с цел изследване на Луната.

Програмата продължава от 1959 г. до 1976 г. Общо 15 от мисиите по програмата са успешни и поставят началото на изследванията с помощта автоматични космически апарати.


Русия
  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 0 Отговор
    ето затова ме кефят руснаците, ето какви неща могат да направят от чиповете на окрансските перални

    05:14 02.01.2026

