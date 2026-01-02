2 януари 1959 г. Ракетата „Луна 1“ поставя началото на космическата програма на СССР - „Луна“

На 2 януари 1959 г. от космодрума Байконур СССР изстрелва първата космическа ракета към Луната – „Луна 1“. Това е първият изкуствен спътник на Слънцето, припомня БТА.

Целта на мисията е сблъсък с лунната повърхност, но вместо това апаратът попада в околослънчева орбита. На 3 януари на разстояние 113 000 км от Земята космическият кораб изпуска голям (1 кг) облак от натриев газ.

Следата от газ свети в оранжево и е видима над Индийския океан с яркостта на звезда от шеста величина, чрез нея астрономите проследяват космическия кораб.

Тя служи и като експеримент за поведението на газа в космоса. „Луна 1“ е първият апарат, изстрелян от СССР, по програмата „Луна“ с цел изследване на Луната.

Програмата продължава от 1959 г. до 1976 г. Общо 15 от мисиите по програмата са успешни и поставят началото на изследванията с помощта автоматични космически апарати.