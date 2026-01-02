Мадуро: Нямаме атомна бомба, затова САЩ съчиниха това за наркотиците. Западните правителства не мислят за народите си

Западният модел на демокрация е в упадък и западните правителства на практика са престанали да представляват интересите на своите граждани.

Това заяви президентът на Венецуела Николас Мадуро в интервю с испанския журналист Игнасио Рамонет.

„Без съмнение западната демокрация, която се нарича либерална, е навлязла в етап на терминален упадък. Тя вече не представлява народа“, заяви лидерът на страната

Според Мадуро западните правителства работят изключително в интерес на „малцинства, милиардери и големи корпорации“. Той подчерта, че тези процеси се изострят от всеобхватното влияние на дигиталните платформи, заявявайки, че западното общество е „подвластно на емоционална манипулация в социалните медии“.

Мадуро заяви, че за последен път е разговарял с американския си колега Доналд Тръмп през ноември 2025 г.

„Видях спекулации, че е имало втори разговор. Имахме само един разговор – той ми се обади на 21 ноември от Белия дом, докато бях в двореца Мирафлорес“, каза президентът.

„Националната система за отбрана, която обединява народа, военните и полицейските сили, гарантира и продължава да гарантира териториалната цялост, мира в страната и използването на всички наши територии. Нашият народ е в безопасност и живее в мир“, каза държавният глава, коментирайки предполагаемия военен удар на САЩ по венецуелска територия.

Мадуро подчерта, че властите на страната разполагат с всички необходими ресурси и механизми за защита на суверенитета на Венецуела и поддържане на стабилност на цялата ѝ територия.

По-рано бе съобщено, че ЦРУ е атакувало с дронове пристанище на брега на Венецуела през декември, за което се твърди, че е замесено в контрабанда на наркотици. По време на атаката там не е имало никого, а ударът е унищожил акостиралите кораби и самото пристанище. Американските сили за специални операции са съдействали на агенцията при получаването на разузнавателна информация.

Венецуелското правителство е готово да обсъди споразумение за борба с наркотрафика и инвестиции в петролния сектор със Съединените щати, заяви Мадуро.

„Мисля, че трябва да започнем да говорим сериозно, основавайки се на фактите. Правителството на САЩ знае – защото сме казвали на много от техните представители – че ако искат сериозно да обсъдят споразумение за борба с наркотрафика, ние сме готови. Ако искат венецуелски петрол, Венецуела е готова за американски инвестиции, като Chevron, когато пожелаят“, каза той в интервю за журналиста Игнасио Рамонет.

Мадуро също така повтори, че обвиненията на Вашингтон за недостатъчен контрол върху наркотиците срещу Каракас са неоснователни. „Тъй като не могат да обвинят Венецуела в притежаване на оръжия за масово унищожение, атомни бомби или химически оръжия, те измислиха това обвинение, въпреки че самите САЩ знаят, че е невярно“, каза Мадуро.