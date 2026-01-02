Новини
Свят »
Русия »
14 пострадали след украинския удар в Херсонска област остават в болница
  Тема: Украйна

14 пострадали след украинския удар в Херсонска област остават в болница

2 Януари, 2026 05:08, обновена 2 Януари, 2026 07:30 2 725 64

  • русия-
  • оон-
  • хорли-
  • хотел-
  • загинали-
  • украйна-
  • дронове

Русия призова ООН публично да осъди атака срещу Хорли. Пуснаха първи списък със 7 от жертвите

14 пострадали след украинския удар в Херсонска област остават в болница - 1
Снимка: Областна управа-Херсон
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Четиринадесет ранени, включително пет деца, се лекуват в болници след нападението на украинските въоръжени сили срещу Херсонска област.

Състоянието на едно дете се счита за изключително тежко, съобщи пред репортери Алексей Кузнецов, помощник на руския министър на здравеопазването.

Още новини от Украйна

Кузнецов уточни, че четирима от ранените, включително едно дете, са в тежко състояние, а останалите са в средно тежко. Провеждат се телемедицински консултации със специалисти от федерални медицински центрове. Федералният център за медицина на катастрофите към руското Министерство на здравеопазването координира медицинската помощ за ранените.

На 1 януари губернаторът на Херсонска област Володимир Салдо съобщи, че украинските въоръжени сили са атакували с дронове кафене и хотел в Хорли, където цивилни са празнували Нова година. Един от дроновете е носил запалителен заряд, който е предизвикал пожар в кафенето. Според регионалните власти са загинали 24 души. Образувано е криминално разследване на терористичната атака, а 2 и 3 януари са обявени за дни на траур в Херсонска област.

Според Салдо, украинските бойци умишлено са изгорили хора: те са използвали три безпилотни летателни апарата, единият от които е бил зареден със запалителна смес.

Преди това са разузнали района с друг дрон. Херсонската антифашистка съпротива заяви пред РИА Новости, че при атаката са използвани разузнавателни дронове, произведени от НАТО. Салдо посочи участието на британските разузнавателни служби.

Междувременно Русия настоява Службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека публично да осъди "чудовищния терористичен акт на киевския режим" в Хорли, Херсонска област, "възможно най-скоро".

Мълчанието му би било равносилно на съучастие в престъпленията, заяви постоянният представител на Русия в Съвета на ООН по правата на човека в Женева Генадий Гатилов, цитиран от РИА Новости.

„Изискваме Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк и ръководеният от него Служба, както и съответните специални процедури на Съвета по правата на човека, публично да осъдят чудовищния терористичен акт на киевския режим в Херсонска област възможно най-скоро. Мълчанието по отношение на тази трагедия би било равносилно на открито подпомагане и подстрекателство към кървавите престъпления на необандеровците“, цитиран е дипломатът в изявление на Постоянното представителство.

Гатилов изрази съболезнования на семействата и приятелите на жертвите, като категорично осъди „безумното зверство на Зеленски и неговата клика“, чиято основна цел е да се вкопчат във властта с всички необходими средства, да отклонят вниманието от провалите на украинските въоръжени сили на фронтовата линия и да осуетят всякакви опити за намиране на мирно разрешаване на конфликта, заяви Гатилов.

В следобедните часове на 1 януари украинските въоръжени сили предприеха поредна атака в региона. Петгодишно момче загина, когато дрон удари движещ се автомобил близо до Тарасовка в Алешкински район. Майка му и баба му и дядо му получиха множество наранявания и бяха откарани в болници в тежко състояние.

В първия ден на годината, между 16 до 23 часа, Руските въоръжени сили са свалили 201 украински дрона над няколко региона и Азовско море, съобщи Министерството на отбраната. Броят на свалените украински дронове тази нощ е 64.

Коментирайки съмненията, изразени в някои медии относно броя на жертвите при удара с украински дрон срещу кафене в Херсонска област, говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че "Западът не е изоставил тактиката си на стратегическо мълчание относно престъпленията на Киев".

„Четох в някои медии и блогове, че има „съмнения“, че е имало жертви в кафенето“, написа тя в своя Telegram канал.

„Ако има съмнения, те са само в почтеността на тези, които се съмняват“, добави дипломатът.

„Бих казала: „Нямате ли никаква съвест?“, но няма да го направя – знам, че нямате. И Западът не е изоставил тактиката си на „стратегическо мълчание“, при която могат да минат години, без да видите терористичните атаки на киевския режим“, заключи Захарова.

Междувременно Херсонската областна администрация публикува предварителен списък на загиналите при нападението в Хорли.

Списъкът е публикуван в правителствения Telegram канал.

Досега са идентифицирани седем от жертвите.

14 пострадали след украинския удар в Херсонска област остават в болница
Снимка: Областна управа-Херсон


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 2026г. Украйна разбива Русия в Донбас

    37 27 Отговор
    2 януари 1905 г. Япония разбива Русия в Далечния изток


    (харесва ми как звучи😂😂😂)

    Коментиран от #23

    05:18 02.01.2026

  • 2 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД

    8 30 Отговор
    Нека се трепят взаимно рускотоворящите . Така ще станат по слаби и ще се разпадат по бързо.

    Коментиран от #36

    05:21 02.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Глас от бункера:Всичко е по план

    12 7 Отговор
    "Русия настоява ООН публично да осъди "чудовищния" терористичен акт на киевския режим" в Хорли"

    05:30 02.01.2026

  • 5 Пуснаха първи списък със 7 от жертвите

    9 17 Отговор
    Проверихме и има 10% съвпадение

    05:33 02.01.2026

  • 6 Ха ха

    17 31 Отговор
    Окупатори се вайкат,че ги трепят.Ще ви взривяват на Ще ви палят живи.Ами ще ги трепят ве.Ще ви трепят.Заради хилядите убити украински деца.

    Коментиран от #10, #39

    05:37 02.01.2026

  • 7 А другите?

    9 18 Отговор
    Руски военни и полицаи от руските окупационни сили.

    05:38 02.01.2026

  • 8 някой си

    20 10 Отговор
    затова тези изч@дия в уср@йна трябва да бъдат унищ0жени заедно с евр0гейските им поддръжници!!

    05:43 02.01.2026

  • 9 Адолф Гитлер, фюрер

    14 16 Отговор
    Звучи като Гитлер да се оплаква в ООН, че е губи войната и яде пердах на всички фронтове. Боже ква ру3ка безпомощност и идиотизъм. Бе пачему не се прибирате домой и двеста години да се не показвате от бърлогата ?

    Коментиран от #16

    05:43 02.01.2026

  • 10 някой си

    15 10 Отговор

    До коментар #6 от "Ха ха":

    за такива като тебе моментална евт@назия, заедно с цялата ти рода

    05:45 02.01.2026

  • 11 Който купонясва с руски военни

    11 15 Отговор
    Който купонясва с руски военни е в голяма опасност. Който се намира в близост до руски военни части, обекти, техника, личен състав, е в голяма опасност.

    05:48 02.01.2026

  • 12 Ответна реакция

    13 19 Отговор
    Когато рашките бомбардираха театърът в Мариопул загинаха над 300 човека.Цвилни,жени и деца.

    Коментиран от #13

    05:49 02.01.2026

  • 13 някой си

    12 9 Отговор

    До коментар #12 от "Ответна реакция":

    стига лъга ве пр0тивна платена гнид0

    05:50 02.01.2026

  • 14 Е Тъй Де

    7 10 Отговор
    Само че, западните атлантиучески лицемери лесно ще се "изнижат" с това, че Русия е агресорът. Ще кажат каквото повикало - това отговорило.

    05:50 02.01.2026

  • 15 Българин

    12 9 Отговор
    ООН наистина трябва да се намеси и да изгони нацисткият окупатор от Украйна.

    Коментиран от #19

    05:51 02.01.2026

  • 16 Мишо

    12 17 Отговор

    До коментар #9 от "Адолф Гитлер, фюрер":

    Руснаците са срам за човешката раса.

    Коментиран от #17, #60

    05:51 02.01.2026

  • 17 някой си

    8 11 Отговор

    До коментар #16 от "Мишо":

    ти си срам и затова ще те моделираме малко в едно мазе!

    05:53 02.01.2026

  • 18 Исторически парк

    10 5 Отговор
    Ако бяха украинци, щяха да ореват орталъка

    05:53 02.01.2026

  • 19 Ивелин Михайлов

    8 9 Отговор

    До коментар #15 от "Българин":

    Точно така да изхърли нацисткия режим в киев

    05:54 02.01.2026

  • 20 "Нямате ли никаква съвест?" викаЗахарова

    12 9 Отговор
    Преди месец Захарова си купи съвестно жилище за 1,1, милиона долара в Москва.С бункер.

    05:55 02.01.2026

  • 21 Валерий Герасимов, началник щаб

    11 11 Отговор
    Xoчy уточнить, това което моите узокочели, узкоглази сънародници не казват и изкривяват фактите !!!
    Няколко минути преди удара украински разузнавателен дрон заснема и разпознава въпросната буйно празнуваща група. Оказват се до един офицери от окупационната руска армия, нагло празнуващи току до самата фронтова линия !!! След кратка консултация с ЦРУ, Лангли е взето решение групата да бъде ликвидирана. Два бойни дрона с напалм атакуват нелепо празнуващите асвабадители. Резултата е известен, напалма не прощава. Заведението гори повече от шест часа. Весела Нова 2026 година и наздоровья.....хлъц 🎅

    Коментиран от #26, #28

    05:58 02.01.2026

  • 22 Каквото повикало

    9 7 Отговор
    Такова се обадило.

    05:59 02.01.2026

  • 23 Един Руски

    4 7 Отговор

    До коментар #1 от "2026г. Украйна разбива Русия в Донбас":

    батальон на@би@е ли ти го ще ти хареса повече , камбани сте бият в теб лйо@льо !!

    06:01 02.01.2026

  • 24 На зла круша-зъл прът

    10 7 Отговор
    Украинска поговорка.

    06:03 02.01.2026

  • 25 Валтер Шеленберг

    8 8 Отговор
    Нагла ватнишка паплач ..тепърва ще горите в ада изчадия жалки ..жалко че не всичка са пукнали там

    Коментиран от #52

    06:08 02.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Гого

    9 9 Отговор
    Ватенките бяха призовани за коледно и новогодишно примирие.Ако се бяха съгласили тези офицери щяха да са още живи.Мда.

    06:08 02.01.2026

  • 28 някой си

    6 7 Отговор

    До коментар #21 от "Валерий Герасимов, началник щаб":

    стига сте лъгали ве пл@тени мишки

    06:09 02.01.2026

  • 29 Руски иz мети!

    10 8 Отговор
    Какво правите в чужда страна?

    Коментиран от #63

    06:11 02.01.2026

  • 30 Война е.

    8 5 Отговор
    А на война се умира.

    06:13 02.01.2026

  • 31 Миролюб Войнов, анализатор

    10 8 Отговор
    Да обобщим фактите.
    Докото узкочелите, узкоглази мaймyни празнуват непонятно какво, Украйна провежда две блестящи операции в новогодишната вечер. Унищожава Генералния щаб на узкочелата армия във Валдай и ликвидира 24бр руски офицери "изпълняващи дълга си" па русски в окупираната част на Украйна. Като резултат сидмица руски вой по медиите и провалени празници на Кремльовските шутове. Медведев в ярост, но вътрешно доволен че не е станал мишена....засега 🎅

    Коментиран от #38, #40

    06:15 02.01.2026

  • 32 Анонимен

    3 4 Отговор
    Списъкът е непълен и 100% фалшификат.

    06:17 02.01.2026

  • 33 Гейнадей

    0 0 Отговор
    катилов

    06:20 02.01.2026

  • 34 Провидение

    5 5 Отговор
    Симонян призоваваше в ефира на руската телевизия да бъдат убити колкото се може повече украински деца. Наскоро мъжът ѝ отиде при Кобзон от скоротечен рак.Сега самата тя е с рак.

    06:22 02.01.2026

  • 35 201 дрона

    4 2 Отговор
    свалили,точно този не са....

    06:24 02.01.2026

  • 36 Адолф Гитлер, фюрер

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД":

    ".. Нека се трепят взаимно рускоговорящите..."

    Жесток си !!!
    Дори аз не бях толкова краен в оценките си.
    1941г всеки германски солдатен имаше линийка в джоба си с която беше задължен да измери челото и глазата на узкочелите военнопленници. Пленниците които не се вписваха в стандартния антропологичен модел бяха освобождавани !!! Освобождавани навсегда 🎅

    06:24 02.01.2026

  • 37 Махмуд

    5 1 Отговор
    някакъв има в списъка!

    Коментиран от #42

    06:25 02.01.2026

  • 38 някой си

    4 4 Отговор

    До коментар #31 от "Миролюб Войнов, анализатор":

    поредната ти лъжа

    06:25 02.01.2026

  • 39 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Ха ха":

    Ти май не четеш новини? Не можеш ли? Откъде ги измъква хилядите деца?

    06:26 02.01.2026

  • 40 Мангалистанец

    5 3 Отговор

    До коментар #31 от "Миролюб Войнов, анализатор":

    Много лъжете бе колега

    06:28 02.01.2026

  • 41 Това е

    2 1 Отговор
    СВО.

    06:30 02.01.2026

  • 42 Шарбад Рачиболизада, руснак

    3 4 Отговор

    До коментар #37 от "Махмуд":

    "... Махмуд, някакъв има в списъка..."

    Махмуд ?
    Какво по-родно, по-pyccко име от това ?
    Седемте ми децата се казват Махмуд !!!
    Всичките 🎅

    06:31 02.01.2026

  • 43 Не-фелни москалски фейкове

    3 5 Отговор
    Ху--- ЙЛО, върни онези 58 К украински дечица!
    Връщай ги веднага, педофил

    Коментиран от #44

    06:33 02.01.2026

  • 44 Град Козлодуй

    6 5 Отговор

    До коментар #43 от "Не-фелни москалски фейкове":

    Пу тин е престъпник масов убиец страхливец педофил и фашист издирван от закона

    06:34 02.01.2026

  • 45 Нема а скимтите

    2 3 Отговор
    Монголья. Тепърва ще ядете...РА

    06:41 02.01.2026

  • 46 Пияни

    2 3 Отговор
    военни са гърмели пиратки!Китайски....

    06:42 02.01.2026

  • 47 Иво

    5 3 Отговор
    Терористите в ръководството на Русия нямат право да призовават за нищо.

    06:43 02.01.2026

  • 48 коко

    4 5 Отговор
    И какво,да ревем ли за нашествениците за които изтребването на украинците като добитък е героизъм??Все пак добре че такива "освободители" все още не празнуват тук заедно с нашите копейковци върху костите на българите. Това е тяхно голямо желание от много години.

    06:45 02.01.2026

  • 49 Ей,

    3 1 Отговор
    Путин! Дръж се като окопатор! Сто партизана се крият в плевнята покрай която минава дрът и дебел германец, че ако ги види ще се наложи да го неутрализират, а за ранен германец айнзац групите разстрелват 25 местни, за неутрализиран - 50! Аскера за убит турски войник унощожава с напалм 150 кюрда!

    06:47 02.01.2026

  • 50 Пешо

    3 2 Отговор
    Те какво търсят в Херсон ?

    Коментиран от #57

    06:49 02.01.2026

  • 51 Русия

    0 0 Отговор
    още ли е в ООН ?

    06:51 02.01.2026

  • 52 Виепърви

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Валтер Шеленберг":

    Смрт на фашизма

    06:57 02.01.2026

  • 53 Пръч

    2 3 Отговор
    Руснаците сринаха градове! Москва възмути ли се? Мара възмути ли се?

    06:57 02.01.2026

  • 54 Хе!

    2 3 Отговор
    Вие се радвате, но това е много слабо изпълнение от страна на британците! Да Ви припомня, че първата нова година от СВО, чрез ракетни удари британското разузнаване погуби над 600 окупатора, които са праднували, без да изключат телефоните и активно са ги използвали около полунощ - идеално насочване за Сторм Шадоф!!!

    06:58 02.01.2026

  • 55 коко

    3 3 Отговор
    Русофил съм но не мога да разбера защо на най-голямата страна в света иска още територия ?И защо все освобождава някого вместо да направи страната си рай?

    Коментиран от #59

    06:59 02.01.2026

  • 56 Хахаха

    1 3 Отговор
    Ушанките като разрушават домове,и убиват хиляди цивилни е СВО.А пък другите,било терористичен акт.

    07:01 02.01.2026

  • 57 Хе!

    4 0 Отговор

    До коментар #50 от "Пешо":

    Освобождават го! Както винаги са се стремили да освобождават своите, Европа и света от фашизма! Грешката им е, че след това стават много меки и добронамерени! Странности на широката руска душа! Затова страдат! Да дойдат тук и да замръзнат хиляди по старопланинските проходи в тези дни на 1877 година! За какво!? За освобождението на едини неблагодарници, да стават депутати и министри, които днес да приемат еврото и дават оръжие е пари с които да бъдат убивани руснаци! На всичко отгоре се хвалят по телевизиите с модерна ориентация!

    Коментиран от #61, #62

    07:02 02.01.2026

  • 58 ицо

    0 0 Отговор
    предадоха навигационните чипове на военното аташе на сащ, доказващи курса на дроновете

    07:04 02.01.2026

  • 59 Хе!

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "коко":

    - В английския парламен питат Тачър:
    - Госпожо, за какво са ни Фолклендските острови!? Та там има само пингвини!!!?
    - Да! Но тези пингвини са английски! - и изпрати флотилията да прогони аржентинците от Малвините...!
    Затова я наричаха Желязната, а не Маргарет Путова!

    07:05 02.01.2026

  • 60 БАРС

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Мишо":

    ЯВНО СИ ГРЕШКА НА АБОРТА

    07:09 02.01.2026

  • 61 Миролюб Войнов, историк

    1 3 Отговор

    До коментар #57 от "Хе!":

    "....Руснаците да дойдат тук и да замръзнат хиляди по старопланинските проходи ..."

    Поредното доказателство за руско узкоглазие и узкочелост !!! Да дойдеш от леден Сибир и да замръзнеш в слънчева България ???
    Пълен руски кретенизъм 🎅

    07:09 02.01.2026

  • 62 Пепи еврото

    0 1 Отговор

    До коментар #57 от "Хе!":

    Не намесвай еврото в руската отвpатителна каcапница! Левът е друга история, стара история!

    07:12 02.01.2026

  • 63 Вале-каро

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Руски иz мети!":

    Точно заради такива действия започна Специалната военна операция.

    07:17 02.01.2026

  • 64 Пръч

    0 0 Отговор
    Жалко че покрай сухото гори и суровото, няма начин, но всеки от тия пострадали има по един аватар изпратен в Украйна!

    07:20 02.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания