След като се оказа, че е жив, Москва отново издирва Денис Капустин - лидера на руснаците, биещи се за Украйна

27 Декември, 2025 09:06, обновена 2 Януари, 2026 04:25 11 433 146

  • денис капустин-
  • руски доброволчески корпус-
  • украйна-
  • загинал

По-рано бе съобщено, че дрон е убил "изменника на родината" край Запорожие, но шефът на украинското разузнаване пусна прясно видео с него

След като се оказа, че е жив, Москва отново издирва Денис Капустин - лидера на руснаците, биещи се за Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

След като шефът на украинското разузнаване Кирил Буданов неочаквано поднесе новината, че Денис Капустин, основател и командир на Руския доброволчески корпус, е жив, Москва отново го обяви за издирване.

Това става ясно от базата данни на Министерството на вътрешните работи.

„Преиздирван: издирван по член от Наказателния кодекс“, се посочва в базата данни.

Капустин се появява за първи път в нея през март 2023 г.

Той е признат за виновен по няколко обвинения, включително държавна измяна (член 275 от Наказателния кодекс), организиране на терористична група (част 1 от член 205.4 от Наказателния кодекс) и обучение за извършване на терористични атаки (член 205.3 от Наказателния кодекс). Осъден е задочно на доживотен затвор за нахлуването в Брянска област през март 2023 г. Според Федералната служба за безопасност, лидерът на Руския доброволчески корпус е замесен и в опита за покушение срещу Константин Малофеев, основател на телевизионния канал „Царград“.

Руският доброволчески корпус е сформиран през 2022 г. и е съставен от руснаци, преместили се в Украйна, за да се бият на страната на Киев.

По-рано от Главното разузнавателно управление на украинското Министерство на отбраната съобщиха, че Капустин е жив.

Според ведомството, срещу Капустин е бил планиран опит за покушение, за който е платена половин милион долара, но животът му е бил спасен по време на операция на украинското разузнаване, продължила повече от месец. Освен това бе публикуван видеоклип с участието на Капустин и ръководителя на украинското разузнаване Кирил Буданов. В него Буданов му казва: „Добре дошъл отново“. Лидерът на корпуса от своя страна казва на Буданов, че е готов да отиде на фронта.

Главното разузнавателно управление съобщи за смъртта на Капустин в края на декември и твърдеше, че той е починал в нощта на 27 декември в Запорожка област.

Руският доброволчески корпус е националистическа паравоенна формация от руски граждани, базирана в Украйна. Създадена е през август 2022 г., по време на руската инвазия в Украйна, за да се бори срещу управлението на Владимир Путин.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 116 гласа.
  • 1 Рамбо Силек

    233 37 Отговор
    Така свършват предателите

    Коментиран от #12, #121, #127

    09:20 27.12.2025

  • 2 Ъххх

    123 18 Отговор
    Още може.

    09:21 27.12.2025

  • 3 Умрял с думи на устата

    178 29 Отговор
    Не воювай с рускими!

    09:22 27.12.2025

  • 4 ПО ТОЧНО

    161 26 Отговор
    АКО БЕШЕ ОТ ВЕРНАТА СТРАНА, НЕМАШЕ ДА Е ТАКА

    Коментиран от #17, #72

    09:22 27.12.2025

  • 5 Възмездие

    137 20 Отговор
    Добре се е получило, браво.

    09:23 27.12.2025

  • 6 Браво

    163 17 Отговор
    Кармата застига предателите. Факт.

    09:24 27.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хи хи хи

    133 14 Отговор
    Къде са троловете да го оплачат?

    09:24 27.12.2025

  • 9 Каквото търсил,

    119 13 Отговор
    намерил.

    09:26 27.12.2025

  • 10 стоян георгиев

    113 15 Отговор
    Една хлебарка по малко ...хахах .

    09:28 27.12.2025

  • 11 Подлъгал се е заради парите

    136 20 Отговор

    До коментар #7 от "Е да де":

    Толкова му е акъла - докато той е воювал, киевската хунта изнесоха милиарди в западни банки и накупиха имоти в цял свят.

    Коментиран от #14

    09:28 27.12.2025

  • 12 Питам за една жена

    26 55 Отговор

    До коментар #1 от "Рамбо Силек":

    Ленин бил ли е предател?

    Коментиран от #69, #75, #76

    09:28 27.12.2025

  • 13 СтаМат МаГа

    90 21 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат душите черни душмански !

    Коментиран от #20, #124

    09:29 27.12.2025

  • 14 Ха ха

    43 24 Отговор

    До коментар #11 от "Подлъгал се е заради парите":

    Знаелпли колко плащат? 400 долара. Кой ще излъжеш за такива пари? В Русия плашат по 2000 долара. Плюс 50000 при подписване на договор.

    Много слаба опорка.

    Коментиран от #95

    09:31 27.12.2025

  • 15 ами

    75 8 Отговор
    руснаци воюват на страната на украина, украинци на страната на русия мазило как се разпознават, а европа като приеме украина как ще ги различава

    09:31 27.12.2025

  • 16 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    80 14 Отговор
    Браво, трябва всички предатели да отидат при Капустин да празнуват Нова година...

    09:31 27.12.2025

  • 17 Хи хи

    20 35 Отговор

    До коментар #4 от "ПО ТОЧНО":

    Пригожин беше на правилната страна.

    Коментиран от #60

    09:32 27.12.2025

  • 18 Статистика

    71 14 Отговор

    До коментар #7 от "Е да де":

    Според изчисления на, над 200 000 военнослужещи са дезертирали или са се оттеглили от украинските въоръжени сили през 2025 г.

    От януари до октомври украинските правоохранителни органи са регистрирали над 176 000 такива случая, след което са спрели да публикуват статистика. През октомври цифрата достигна рекордните 19 600, в сравнение със средно 17 000-18 000 месечно в началото на годината. Предвид тенденцията на нарастване, общият брой на дезертьорите за годината се оценява на най-малко 214 000.

    09:32 27.12.2025

  • 19 Някой

    74 12 Отговор
    Намерил е това, което заслужава. Предателите никой не ги обича. И никой не ги жали.

    09:33 27.12.2025

  • 20 Вече вовата

    16 68 Отговор

    До коментар #13 от "СтаМат МаГа":

    4 години все удри и все завзема , но май само гробищата в Московия са тесни
    Защо ли ?????

    Коментиран от #38, #55

    09:34 27.12.2025

  • 21 Това е Руски патриот

    21 69 Отговор
    Истински патриот. А децата на Медведев, Песков Шойгу са в Дубай.

    Коментиран от #78

    09:34 27.12.2025

  • 22 Летописец

    70 11 Отговор
    Възмездието винаги идва ! Украинската хунта сигурно е щастлива , че няма да му изплаща парите които е натрупал през терористичната си дейност .

    09:34 27.12.2025

  • 23 За трети път

    73 11 Отговор

    До коментар #7 от "Е да де":

    Ами това си е гражданска война между рускоезичните , а бандеровците паразитират , че било борба за Украйна. Точно затова не работа на ЕС и НАТО да се месят във вътрешни работи. В Русия Първата световна бойна прерастна в Гражданска. Във Втората световна също имаше елементи на гражданска война. Сега Западът за трети път се пробва да ръчка и пак ще се опари.

    Коментиран от #30, #39

    09:36 27.12.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 вапца офф

    9 47 Отговор
    един ще падне
    друг ще го смени

    Коментиран от #32, #33

    09:36 27.12.2025

  • 26 Браво на руснаците

    64 10 Отговор
    Един предател по- малко

    Коментиран от #31

    09:36 27.12.2025

  • 27 Малее

    12 42 Отговор
    Колко много патриоти за русофилията имало.

    Коментиран от #42

    09:37 27.12.2025

  • 28 20-ти

    53 7 Отговор
    В гробището край Киев вече има вътрешен транспорт. Вече е в първата петица по големина...

    09:37 27.12.2025

  • 29 Последния софиянец

    60 13 Отговор
    Вчера следобед около 3ч край Гуляйполе ФАБ 5000 посети таен украински подземен команден пункт намиращ се на 25м дълбочина и го телепортира заедно с намиращите се вътре украински ,полски и британски офицери.Телепорта продължава ,а аз танцувам 🕺,танцувам от кеф и не могаа сее запраа , от вчера падам, ставам, но не се предавам .Наздраве🍷 по случай благата вест ,тазгодишното мерло собствена продукция също е на ниво и си пасва прекрасно с мезетата и студеното време !

    Коментиран от #34, #35

    09:38 27.12.2025

  • 30 Българин

    18 62 Отговор

    До коментар #23 от "За трети път":

    Аз подкрепям руснаците, които воюват за свобода срещу еврейската клика на фашистчето-милиционер Путин.

    09:38 27.12.2025

  • 31 Браво

    15 37 Отговор

    До коментар #26 от "Браво на руснаците":

    Големите русофили.
    Кога ще отидат да видят новия ред в освободения Лисабон!

    09:39 27.12.2025

  • 32 Всъщност

    49 5 Отговор

    До коментар #25 от "вапца офф":

    Да , ама няма нови желаещи да бъдат мобилизирани от киевската хунта !

    Коментиран от #52

    09:40 27.12.2025

  • 33 Б.Джонсън

    41 4 Отговор

    До коментар #25 от "вапца офф":

    викаш до последната бандера

    09:40 27.12.2025

  • 34 Ха хи

    13 39 Отговор

    До коментар #29 от "Последния софиянец":

    Няма 10 часа и вече пиеш?? Верно си пропаднал алкаш. Затова харесваш руснаците - същите алкаши.

    Коментиран от #41

    09:41 27.12.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 az СВО Победа 80

    26 6 Отговор
    Вече гори в Ада!
    🤣

    09:41 27.12.2025

  • 37 Софиянец

    42 8 Отговор
    Идеалка! Един полезен дбил, продукт на бандеровската пропаганда, по-малко!
    Все хубави новини по празниците!

    09:42 27.12.2025

  • 38 Бизнес инсайдър

    39 6 Отговор

    До коментар #20 от "Вече вовата":

    Във края на септември Зелен със Ски откри край Киев най големият структурен проект за годината ,военно гробище с капацитет от 150000 до 250000,да си го ползват с кеф по предназначение !

    Коментиран от #43, #80

    09:42 27.12.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Последния софиянец

    24 6 Отговор

    До коментар #34 от "Ха хи":

    Който танцува ,пее и пие ,зло не мисли 🤣!

    09:44 27.12.2025

  • 42 Разбира се

    28 3 Отговор

    До коментар #27 от "Малее":

    и все повече ще стават! Такава е тенденцията занапред. Това е резултат от смесването на розовата психология с кафавата същност на либералите, от което краен продукт е "правилната" лилава идеология!

    Коментиран от #46

    09:44 27.12.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 И в Русия ли са родени тия, че

    40 3 Отговор
    се борят срещу управлението на Путин? Или са фейк "руски корпус" за медийна употреба, по идея на британските служби и техни агенти?

    Коментиран от #51

    09:45 27.12.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Поета

    8 11 Отговор

    До коментар #40 от "Вечна слава на героя!":

    Вярно е ,както се казва в стихотворението ,един боккк луккк падна ,друг такъв ще го смени ....

    09:47 27.12.2025

  • 49 Там съмКретен,а

    11 1 Отговор

    До коментар #45 от "Димитър Георгиев":

    ти къде си?

    09:48 27.12.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 То не всеки роден в Русия е изрод!

    6 24 Отговор

    До коментар #44 от "И в Русия ли са родени тия, че":

    И в Русия ли са родени тия, че
    40ОТГОВОР
    се борят срещу управлението на Путин? Или са фейк "руски корпус" за медийна употреба, по идея на британските служби и техни агенти?
    -;-
    Не всеки роден в СССР-то си си надява на Победата на Комунизъма!
    А сега ще видим и путлеризъма!

    09:51 27.12.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 стоян георгиев

    8 25 Отговор
    Това са истински достойните и смели русмаци.умират за родината си бореики се с нейния узурпатор.бг предателя няма как да го разбере.

    10:03 27.12.2025

  • 55 Тома

    6 0 Отговор

    До коментар #20 от "Вече вовата":

    1000:26.

    10:06 27.12.2025

  • 56 Механик

    21 2 Отговор
    Ами, да му е честито на Денис. Да е живи и здрав и "дано се оправи, човекът!"
    Все пак мъртъв предател е по-добре от жив предател с доживотна присъда в Колима. (искам да кажа, че за предателят е по-добре)

    10:15 27.12.2025

  • 57 дядо поп

    14 1 Отговор
    Капустин станал кисело зеле.

    10:21 27.12.2025

  • 58 Гориил

    20 3 Отговор
    Официално в украинските въоръжени сили не съществува руски корпус. Сформиран е отряд от рускоезични украинци от Харков и Донбас. Тези мъже наистина не говорят украински и техните възгледи са подобни на тези, които нацистите в цяла Европа са имали към Хитлер през 30-те години на миналия век.

    Коментиран от #62

    10:22 27.12.2025

  • 59 Капустин

    3 9 Отговор
    и командвания от него Доброволчески корпус,са изпотрепали повече руснаци,отколкото всичките украински корпуси взети заедно.

    10:28 27.12.2025

  • 60 Хахахахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Хи хи":

    Пригожин изби хиляди укри, благодарение на него сега има геноцид над Украйна

    10:30 27.12.2025

  • 61 Плитък гроб

    14 1 Отговор
    Каквото търсил, намерил!

    10:30 27.12.2025

  • 62 стоян георгиев

    3 12 Отговор

    До коментар #58 от "Гориил":

    Това дето си писал отново не е верно.руския доброволчески корпус е отделно подразделение от граждани на русия.имат свое знаме и са напълно обособени като бойна единица.рускоезичните в украинската армия са съвсем друга бира.

    Коментиран от #74

    10:30 27.12.2025

  • 63 Хем били руски националисти,

    22 2 Отговор
    хем се бият на страната на Украйна… Това се класифицира като колаборационизъм, не като национализъм.

    10:36 27.12.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Дано

    18 2 Отговор
    Дано има повече такива добри новини!!! Този е получил точно това,което лично си е изпросил и заслужил!!! Да се готвят и другите му другарчета от предателската бандитска група!!!

    10:42 27.12.2025

  • 66 Анонимен

    18 2 Отговор
    Получил си го е предателя. Руски националист се бори срещу Русия и избива руснаци. Абсурдите на гражданската война.

    10:42 27.12.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Отървал затвора

    14 4 Отговор
    Ще прави компания на Бандера.

    10:55 27.12.2025

  • 69 Сандо

    13 3 Отговор

    До коментар #12 от "Питам за една жена":

    Питаш,защото ти е калпаво образованието.Иначе щеше да знаеш защо болшевиките са ги създавали тия републики,бивши части от Руската империя, в състава на СССР.

    11:00 27.12.2025

  • 70 Гориил

    25 2 Отговор
    Той не е руски националист, тъй като никога не е чел нито една книга по теория на руския национализъм. В Русия е бил осъден на доживотен затвор за престъпления, несвързани с руския национализъм. Обвинен е в убийство и изнасилване на непълнолетно момиче.

    11:06 27.12.2025

  • 71 ?????

    15 5 Отговор
    А можеше да остане жив и да си кюта доживотно в затвора, но както се казва - собаке собачья смерть.
    Оттатък го чакат мирните жертви от набезите му в Брянските и Курските пригранични села. Ще има какво да изясняват.

    Коментиран от #73

    11:54 27.12.2025

  • 72 ти па

    8 10 Отговор

    До коментар #4 от "ПО ТОЧНО":

    как така сложи путин сталин и ленин от верната страна И като са от верната страна какво сътвориха тези тримцата освен да крадат грабят и да избиват народа си в безмислени войни, които самите те са предизвикали ЛЕНИН изби царското семейство и ограби банките на русия каТо предизвика гражданска война КРАДЕЗА ДЖУГАШВИЛИ си подели полша с хитлер и си изби офицерите генералите и маршалите за да не саму конкуренция и още 10 милиона руснаци ,за путин наблюдаваме в момента. Какво направиха за човечеството питам правилните

    11:59 27.12.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Е да де...

    12 3 Отговор

    До коментар #62 от "стоян георгиев":

    Ама те всичките и от едната и от другата страна на фронта са рускоезични...
    Това просто е гражданска война между братя...

    12:04 27.12.2025

  • 75 007 лиценз ту кил

    8 2 Отговор

    До коментар #12 от "Питам за една жена":

    Ленин определено е бил предател. И Троцки също.

    12:05 27.12.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 капуста е зелка в превод

    10 1 Отговор
    жив и здрав да е Капустин и Зеленски така !

    12:47 27.12.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Иван

    11 3 Отговор
    Денис Капустин!Руско германски неонацист ,бивш футболен хулиган и боец! Има забрана за влизане в Шенгенската зона от 2019г.

    13:51 27.12.2025

  • 80 Лука

    2 5 Отговор

    До коментар #38 от "Бизнес инсайдър":

    Радвате се повече и от садисти,от другата страна има повече нужда от гробища радвайте се.

    14:05 27.12.2025

  • 81 фАНТОМасс

    1 1 Отговор
    Войната носи смърт !

    17:13 27.12.2025

  • 82 Щирлиц Ото фон

    7 0 Отговор
    Когато се на война , винаги има опасност да умреш !
    Ето по тази причина и ВОДАЧИТЕ сега не казват - Напред , след мен ! , а само - Напред !
    И си стоят на топло , добре охранени и презадоволени !

    17:36 27.12.2025

  • 83 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    2 1 Отговор
    Който копае гроб другиму, сам пада в него! Если хочешь, получиш!

    17:45 27.12.2025

  • 84 СЛАВА НА УКРАЙНА, СЛАВА НА ГЕРОИТЕ!!!

    6 13 Отговор
    Един почтен руснак, от малкото.

    18:14 27.12.2025

  • 85 Хм…

    8 6 Отговор
    Капустин, на български Зелков, нацист от еврейски произход, да не повярва човек, руснак, дошъл от Германия, за да се бие за Украйна. Подкрепил бунта на руската патриотична армия Wagner, състояща се от помилвани затворници. Що ли не ми е жал?

    18:44 27.12.2025

  • 86 Бай онзи

    5 2 Отговор
    На зло куче,зъл прът!!

    19:10 27.12.2025

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Горски

    8 9 Отговор
    Щом има забрана от ЕС за влизане в Европа, значи е престъпник. Чудно е, че се отделя толкова голямо внимание и детайли за живота на един престъпник - по определението на ЕС. Поредният откачен лумпен каквото е търсел това е намерил. Жалко, щяха да го превъзпитат в някоя наказателна колония в Сибир. Денцификацията е процес, които Русия не спира и не трябва да спре докато не прочисти Европа от фашизма. Един предател по- малко. Онзи ден си замина Боян Радев, двукратен олимпийски шампион по борба. За него статията нямаше и една трета от героизирането на тоя родоотстъпник. Зеленски официално признава нациската му организация за част оу украинската армия и нека сега евроатлантиците да твърдят, че режима в Украйна не е ФАШИСТКИ.

    Коментиран от #105, #106, #107

    20:38 27.12.2025

  • 91 Смърт

    3 2 Отговор
    За предателите

    23:08 27.12.2025

  • 92 Магелан

    8 8 Отговор
    Шок и ужас.Чета и не мога да повярвам на очите си !Колко много много зомбирани от пропагандата на Кремълската хунта български русофилчета штракат плюсове в полза на Путлер!!

    Коментиран от #93, #94

    23:29 27.12.2025

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 АМИ ДАЛИ ВЯРВАШ

    2 2 Отговор

    До коментар #92 от "Магелан":

    МИ Е СЕ ТАЯ

    10:41 28.12.2025

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Превод :

    4 4 Отговор
    На руски Капустин е Зеленски на български...

    Коментиран от #99

    18:23 28.12.2025

  • 97 максим

    1 1 Отговор
    какво контролират тези,не стана ясно. г-н ганев.що не изясните,по-обстойно??????? вие с колко украинци ,говорихте от запорожска област????? кой ,какво ви каза??????????? как са с тока,водата???? кой и какво контролира????
    чакам отговор?????

    22:00 29.12.2025

  • 98 максим

    6 2 Отговор

    До коментар #95 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    аз не съм по- калкулирането.ама ми кажи ,как хладилник с горна камера lg от 1500лв става 2300лв.това е в лева! не говорим за долари или евра! що ти продават в българия телевизори от 2022год с надценка от 1000лв???и ти пишат,че са от 2025г??? май нещо,яко мирише????? копърката в българия,стана по- скъпа от скумрията!или тя била по-прясна от скумрията???......

    Коментиран от #114

    22:09 29.12.2025

  • 99 максим

    8 3 Отговор

    До коментар #96 от "Превод :":

    кажи му направо ,че капуста е зелка,на български и не го мъчи!!!

    22:21 29.12.2025

  • 100 стоян георгиев

    11 8 Отговор
    Няма ядове.половин милион долара отидоха в ръцете на буданов и си направи малко шеги с руснаците...

    20:26 01.01.2026

  • 101 Няма край руският позор

    7 12 Отговор
    Няма.

    20:29 01.01.2026

  • 102 Спецназ

    8 5 Отговор
    По време на Втората Световна,
    1 милион руснаци са се биели на страната на Хитлер!

    ФАКТ!

    Армията на Генерал Власов Е

    БИЛА УНИЩОЖЕНА!

    В ПЛЕН не са били вземани даже и ранените!
    ФАКТ!

    20:29 01.01.2026

  • 103 ИЛИ ПОНЕ ....

    7 5 Отговор
    .....КАТО ЖИВ ,.....ВЪВ ФРИЗЕРА

    20:30 01.01.2026

  • 104 Кривоверен алкаш

    7 10 Отговор
    Когато цяла Русия последва примера на тези хора,тогава има шанс Русия да влезне в правият път...

    20:30 01.01.2026

  • 105 ФАШИСТКИ викаш

    8 11 Отговор

    До коментар #90 от "Горски":

    Нощес с един дрон 24 руски фашисти по-малко.Светът стана с една идея по-добър.

    20:32 01.01.2026

  • 106 Смешник!

    6 7 Отговор

    До коментар #90 от "Горски":

    Буданов те направи сам да си говориш.

    20:33 01.01.2026

  • 107 бАклук,

    3 5 Отговор

    До коментар #90 от "Горски":

    Дръж се възпитано и спазвай за да не бъдеш изритан от форума!

    20:35 01.01.2026

  • 108 Спецназ

    7 10 Отговор
    По Заповед на Сталин- власовци руснаци в плен не са вземани-

    разстрела е бил на място. Акцията за прочистване е прекратена чак 1949- та година,

    дотогава са издирвали и ликвидирали и преобулите се в "граждански" войници на Власов-

    самия Власов е обесен на 2 февруари 146- та от руски трибунал,


    СЛЕД КАТО се предал на американците,

    но Сталин е казал- ДАЙТЕ НАМ! и
    ония са се на.рали и са им го дали!
    ФАКТ!

    Коментиран от #111, #122

    20:36 01.01.2026

  • 109 Цецко

    8 14 Отговор
    Генерал-лейтенат Кирило Буданов е уникален военен

    20:38 01.01.2026

  • 110 Дзверцов

    7 3 Отговор
    Зелката (Капуста) си е на мястото. Не е отделена от тялото. А, доказателства?

    Коментиран от #130

    20:39 01.01.2026

  • 111 Историк

    10 11 Отговор

    До коментар #108 от "Спецназ":

    Сталин изби 30 000 милиона руснаци.Повепе е трябвало!!

    20:39 01.01.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Сляпназ

    5 6 Отговор
    На всякъде има заблудени овце.

    20:45 01.01.2026

  • 114 миска м

    1 2 Отговор

    До коментар #98 от "максим":

    Търговията (Пазарната икономика) е регламентирана спекула. Необходими са стока, реклама, баламурници с кинти и потребност или удовлетворение за последните в схемата.

    20:54 01.01.2026

  • 115 никой

    5 5 Отговор
    предателят не е нищо повече от боклук който трябва да захвърлиш и унищожиш

    20:56 01.01.2026

  • 116 жонас

    5 5 Отговор
    Капустин-зелев е мармалад.Ще му върнат черволаците в торбичка от кауфлана

    20:56 01.01.2026

  • 117 стоян георгиев

    2 5 Отговор
    Дядо Коледа също е жив.

    Коментиран от #120

    20:57 01.01.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Слуга на блатото

    5 6 Отговор
    Ееее язък,тукашни подлоги на калното государство просия така неумно се радваха ,че препълниха ветеринарните лечебници.......😂😂😂😂

    21:00 01.01.2026

  • 120 А Путин жив ли е

    1 2 Отговор

    До коментар #117 от "стоян георгиев":

    Или ?

    21:10 01.01.2026

  • 121 Заблудена копейка

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Рамбо Силек":

    Ха-ха-ха ,сега си прочети пак глупавия пост!
    Най-добре се смее този който се смее последен.

    21:10 01.01.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Истинските Руснаци

    6 6 Отговор
    Избиват Скапаните Путинари.

    Вече 4 Години.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    21:14 01.01.2026

  • 124 Вова Епилирания

    5 5 Отговор

    До коментар #13 от "СтаМат МаГа":

    Затова ли звъни на Тръмп.

    Мистер Президент
    Зеленски иска да ме убие .

    Щото много удря .

    Хахахахаха

    21:17 01.01.2026

  • 125 ВВП

    4 4 Отговор
    Будинов и кспустин са изкормени отдавна ...

    21:19 01.01.2026

  • 126 ?????

    5 3 Отговор
    И Слава Богу.
    Ще отговаря където трябва за цивилните жертви в приграничните руски територии.

    21:20 01.01.2026

  • 127 Ердоган

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Рамбо Силек":

    Путинуфилите си правете изводи

    21:32 01.01.2026

  • 128 Тома

    6 4 Отговор
    Главното разузнавателно управление на Украйна опроверга инфо на Главното разузнавателно управление на Украйна.
    Това е един много сериозен и напълно неинфантилен подход!

    21:47 01.01.2026

  • 129 Жив е той, жив е!

    6 2 Отговор
    На видеото обаче поне един от двамата можеше да обяви и датата, ако видеото е направено за доказателство че е жив!
    Не че нещо, но иначе намирисва на британски номера!

    21:51 01.01.2026

  • 130 Хахахаха

    3 2 Отговор

    До коментар #110 от "Дзверцов":

    Доказателства? Факти пуснете моля ви видеото, в което го показват жив от днес. А и много други интересни факти от русия. Видеото е много интересно.

    Коментиран от #133

    21:55 01.01.2026

  • 131 Хахахаха

    4 1 Отговор
    Извинявам се, качено е грешно видео отгоре. Тук е видеото с живия Капустин. И други факти от русия. Ако може да го пуснете.

    22:05 01.01.2026

  • 132 Перо

    5 4 Отговор
    Ционисткият режим в Киев се мъчи да възкреси или пресъздаде нови бандеровци за опора на режима, извън населението, но всички осъдени ще свършат като Степан Бандера, в Мюнхен или Троцки в Мексико! КГБ /ФСБ/ имат опит в екзекуцията на осъдени предатели! Сега има и нови разработки като новичок!

    22:12 01.01.2026

  • 133 Тома

    4 1 Отговор

    До коментар #130 от "Хахахаха":

    Поздравления за това видео, и с него успя да станеш за смях /както обикновено, хахавелчо/ 😂😂😂

    Коментиран от #134

    22:27 01.01.2026

  • 134 Хахахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #133 от "Тома":

    Отдолу е качено видеото, което трябваше да бъде. Моя грешка.

    22:32 01.01.2026

  • 135 Потресен

    12 4 Отговор
    Русофилите са мега зле над раменете 😂... Пустош...

    Коментиран от #141

    23:09 01.01.2026

  • 136 вангелия

    3 3 Отговор
    и ако е жив ,едва ли ще е за дълго !

    Коментиран от #139

    00:02 02.01.2026

  • 137 Архимандрисандрит Бибиян

    0 1 Отговор
    Од Мапустин станал на Марковкин и е влезнал у жопарата на секой фатмашки пемберуг деа!

    01:46 02.01.2026

  • 138 Карго 200

    3 3 Отговор
    🚨НОВО: ЦРУ тайно обучи Украйна да атакува истинското слабо място на Русия - петролните рафинерии и танкерния флот в сянка.
    Прецизните удари с дронове намалиха руското рафиниране с до 20%, което струваше на Москва приблизително 75 милиона долара на ден и осакати военната икономика на Путин.

    Източник: The Telegraph
    Слава ЦРУ!
    Слава на Украйна!

    01:51 02.01.2026

  • 139 Карго 200

    5 2 Отговор

    До коментар #136 от "вангелия":

    Списък на руските генерали повишени в космонавти по програмата: "Буданов"

    БАБА ВАНГА НЕ ПРЕДСКАЗВА ТЯ ПЛАНИРА

    Авериянов началник на руското разузнаване(еквивалента на Буданов в Украйна)МЪТЪВ!

    1- ген. майор Андрей Суховетски

    2- ген. майор Владимир Фролов

    3 - ген. майор Андрей Колесников

    4- ген. майор Олег Митяев

    5 - ген. майор Андрей Симеонов

    6 - ген.майор Канамат Боташев

    7 - ген. майор Роман Котузов

    8 - ген. майор Дмитро Улянов

    9 - ген. майор Серги Горячев

    10- ген.майор Олег Цоков

    11- ген.майор Владимир Завадский

    12- ген.майор Павел Клименко

    13- ген. майор Игор Кирилов

    14 - ген. майор Костантин Смешко

    15- ген.лейтенант Ярослав Москалик

    16- ген.лейтенант Михайло Гудков

    17- ген.лейтенант Фанил Сарваров

    Забележка:

    За да не се превръща този списък в твърде дълго четиво са спестени имената на бригадните генерали взели участие по същата програма.

    02:03 02.01.2026

  • 140 Дори и да е жив

    1 3 Отговор
    няма да бъде дълго в това състояние! При изявена готовност да отиде на фронта, там ще му намерят цаката, ако не неговите бивши сънародници, то укрите... Няма да се радва още дълго на живота... Такива като тоя са с предимство при раздаване на "наградите" за това, което са вършили...

    03:16 02.01.2026

  • 141 А ти па си

    1 19 Отговор

    До коментар #135 от "Потресен":

    много убаФ! Това над раменете ти е пълно с талаш и стърготини от дървото, което съхранява онова, което трябва да е мозък, но не е...

    03:22 02.01.2026

  • 142 2026г. Украйна разбива Русия в Донбас

    17 1 Отговор
    2 януари 1905 г. Япония разбива Русия в Далечния изток

    04:38 02.01.2026

  • 143 Величко

    1 0 Отговор
    Мразя рекламите , защото лъжат повече от мен ... !

    04:45 02.01.2026

  • 144 Русия излъга

    2 1 Отговор
    Не може да бъде!

    04:58 02.01.2026

  • 145 Джаската

    0 0 Отговор
    въпрос не да ли, а кога, демек Въпросна Време

    05:18 02.01.2026

  • 146 Каракочев

    0 0 Отговор
    Тъпите Русофили не разбраха , че Капустин е жив и здрав.
    Руснаците са платили 500 000 $ за нищо.

    05:21 02.01.2026

