След като шефът на украинското разузнаване Кирил Буданов неочаквано поднесе новината, че Денис Капустин, основател и командир на Руския доброволчески корпус, е жив, Москва отново го обяви за издирване.

Това става ясно от базата данни на Министерството на вътрешните работи.

„Преиздирван: издирван по член от Наказателния кодекс“, се посочва в базата данни.

Капустин се появява за първи път в нея през март 2023 г.

Той е признат за виновен по няколко обвинения, включително държавна измяна (член 275 от Наказателния кодекс), организиране на терористична група (част 1 от член 205.4 от Наказателния кодекс) и обучение за извършване на терористични атаки (член 205.3 от Наказателния кодекс). Осъден е задочно на доживотен затвор за нахлуването в Брянска област през март 2023 г. Според Федералната служба за безопасност, лидерът на Руския доброволчески корпус е замесен и в опита за покушение срещу Константин Малофеев, основател на телевизионния канал „Царград“.

Руският доброволчески корпус е сформиран през 2022 г. и е съставен от руснаци, преместили се в Украйна, за да се бият на страната на Киев.

По-рано от Главното разузнавателно управление на украинското Министерство на отбраната съобщиха, че Капустин е жив.

Според ведомството, срещу Капустин е бил планиран опит за покушение, за който е платена половин милион долара, но животът му е бил спасен по време на операция на украинското разузнаване, продължила повече от месец. Освен това бе публикуван видеоклип с участието на Капустин и ръководителя на украинското разузнаване Кирил Буданов. В него Буданов му казва: „Добре дошъл отново“. Лидерът на корпуса от своя страна казва на Буданов, че е готов да отиде на фронта.

Главното разузнавателно управление съобщи за смъртта на Капустин в края на декември и твърдеше, че той е починал в нощта на 27 декември в Запорожка област.

Руският доброволчески корпус е националистическа паравоенна формация от руски граждани, базирана в Украйна. Създадена е през август 2022 г., по време на руската инвазия в Украйна, за да се бори срещу управлението на Владимир Путин.