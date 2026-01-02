Новини
The New York Times: Русия настоява САЩ да спрат преследването на танкера Bella 1 ВИДЕО

2 Януари, 2026 05:01

Съединените щати наблюдават кораба близо две седмици, той е отплавал от Иран и бил на път за Венецуела

The New York Times: Русия настоява САЩ да спрат преследването на танкера Bella 1 ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руското правителство е изпратило дипломатическа нота до Вашингтон, с която настоява за прекратяване на преследването на танкера Bella 1, който Съединените щати се опитват да задържат като част от блокадата си на кораби, превозващи венецуелски петрол, съобщи The New York Times, позовавайки се на свои източници.

Според вестника искането е изпратено до Държавния департамент късно вечерта на 31 декември и е получено и от Съвета за национална сигурност на Белия дом.

Съединените щати наблюдават този танкер от близо две седмици. Корабът, който е отплавал от Иран, е бил на път за Венецуела за петрол, когато американските сили са се опитали да го задържат в Карибско море. Бреговата охрана заяви, че корабът е плавал без национален флаг и агенцията е имала заповед за изземване на танкера, който е в списъка със санкции на САЩ.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 оня с коня

    0 4 Отговор
    дано гръмнат някой танкер че да му се разлее петрола

    Коментиран от #4

    05:13 02.01.2026

  • 2 2026г. Украйна разбива Русия в Донбас

    4 1 Отговор
    2 януари 1905 г. Япония разбива Русия в Далечния изток


    (харесва ми как звучи😂😂😂)

    05:15 02.01.2026

  • 3 Джо

    1 2 Отговор
    Да бе да . Още от Карибската криза знаем че руските кораби често са параван или дори плаващ док на подводници.

    05:20 02.01.2026

  • 4 надявай се!

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Друго не може да направиш.

    05:22 02.01.2026