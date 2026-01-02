The New York Times: Русия настоява САЩ да спрат преследването на танкера Bella 1 ВИДЕО

Руското правителство е изпратило дипломатическа нота до Вашингтон, с която настоява за прекратяване на преследването на танкера Bella 1, който Съединените щати се опитват да задържат като част от блокадата си на кораби, превозващи венецуелски петрол, съобщи The New York Times, позовавайки се на свои източници.

Според вестника искането е изпратено до Държавния департамент късно вечерта на 31 декември и е получено и от Съвета за национална сигурност на Белия дом.

Съединените щати наблюдават този танкер от близо две седмици. Корабът, който е отплавал от Иран, е бил на път за Венецуела за петрол, когато американските сили са се опитали да го задържат в Карибско море. Бреговата охрана заяви, че корабът е плавал без национален флаг и агенцията е имала заповед за изземване на танкера, който е в списъка със санкции на САЩ.