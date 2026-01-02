Новини
The Washington Post: Тръмп се държал грубо, обидно и жестоко със Зеленски във Флорида

2 Януари, 2026 04:28, обновена 2 Януари, 2026 04:33

Американският президент показал „пълно и абсолютно невежество“, пише изданието, позовавайки се на висш дипломат

The Washington Post: Тръмп се държал грубо, обидно и жестоко със Зеленски във Флорида - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

По време на последната си среща с украинския лидер Володимир Зеленски във Флорида на 28 декември, президентът на САЩ Доналд Тръмп демонстрира „грубо, обидно и дори жестоко“ отношение към своя колега и демонстрира „пълно и абсолютно невежество“, съобщи The Washington Post, позовавайки се на висш дипломат.

Според дипломата украинската страна „се е прегърбила“ и е направила всичко, което САЩ са поискали, а на пресконференция са чули Тръмп да казва, че „Русия иска Украйна да успее“. „Това вероятно ги е наранило най-много“, каза дипломатът.

След това Тръмп заяви: „Те ще помогнат, Русия ще помогне за възстановяването на Украйна. Русия иска Украйна да успее. Президентът Путин е бил много щедър по отношение на помощта за успеха на Украйна, включително чрез доставка на енергия, електричество и други неща на много ниски цени.“

Преди срещата си със Зеленски, той разговаря по телефона с руския президент Владимир Путин, а след разговорите между американската и украинската делегации се проведе друг разговор.

По време на втория разговор Путин информира Тръмп за опита на Украйна да атакува резиденцията му в Новгородска област с помощта на дронове.

Тогава Тръмп заяви, че подобни действия от страна на Киев биха били „много лоши“, но по-късно публикува статия на New York Post, критикуваща Русия, в Truth Social. Източник на Ройтерс съобщи, че това се е случило след разговора на Тръмп с директора на ЦРУ Джон Ратклиф: според The ​​Wall Street Journal разузнавателната агенция не е открила доказателства за атака срещу резиденцията. Украйна отрича да е планирала удар.

На 1 януари руското Министерство на отбраната съобщи, че проверка на навигационната система на един от свалените дронове е показала, че крайната цел на дроновете е бил обект на територията на резиденцията на Путин. Русия е предала декриптирани данни за маршрута и контролера на дрона на представител на офиса на военния аташе в посолството на САЩ в Москва.


  • 1 що така

    10 34 Отговор
    обещавам да отроня една сълза за зеления.

    Коментиран от #2

    04:35 02.01.2026

  • 2 2026г. Украйна разбива Русия в Донбас

    35 8 Отговор

    До коментар #1 от "що така":

    2 януари 1905 г. Япония разбива Русия в Далечния изток

    Коментиран от #10

    04:37 02.01.2026

  • 3 ама той е нахален и се натиска нали

    9 25 Отговор
    зеления накоман не е желан никъде по света но той постоянно се натрапва на всички

    вече всеки го мрази

    скоро ще му резнат тиквата и ще му провсят кожата

    04:39 02.01.2026

  • 4 докато , все зеления четем по новините

    3 3 Отговор
    Честито българино смазаха ти ските докато гледаше в облаците.Не са перачи тия а бачкали като идиоти и кътали всяка стотинка,
    за да не плащат банковите такси и пари за черни дни ама те били станали малко повечко и системата казва "НЕ".
    Някои са кътали цял живот мизерствали и сега трябвало да доказват,че не са бандити докато истинските бандити вече си изпраха краденото
    обърнаха го в евро и щракат с пръсти.От крадено загуба няма

    04:40 02.01.2026

  • 5 да ви преседне зеления напушен наркоман

    7 2 Отговор
    Украйна все още съществува, защото Путин жали етническите руснаци в Украйна, които са болшинството от населението. Ракетни и бомбови удари се извършват само по обекти извън работно време, за да се намалят жертвите. Не се употребява ядрено оръжие и не се предвижда употребата му.
    Великодушието и търпението на Владимир Владимирович са много големи. Над три години го дразнят. Скачат му по нервите. Сипят обиди. А той търпи и щади мирното население на Киев и градовете, където няма сражения.

    04:41 02.01.2026

  • 6 Лост

    5 3 Отговор
    Излиза,че Украйна иска всичко да им е подарък.Русия щяла да им го даде евтино и Зеленски се възмутил.

    04:43 02.01.2026

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 2 Отговор
    Зеления обича да му влизат грубо и по двама.И отпред, и отзад.Ако може повече, още по-добре

    04:43 02.01.2026

  • 8 КоПейкин

    6 3 Отговор
    Путин трябваше да изравни Киев още първата седмица.Тогава гнидите нямаше да се размножават

    04:45 02.01.2026

  • 9 Синя София

    5 3 Отговор
    Тръмп е идиот,но за съжаление и цяла Америка е такава щом го търпи,и постоянно доказва че е руски агент Краснов

    04:50 02.01.2026

  • 10 онзи

    3 16 Отговор

    До коментар #2 от "2026г. Украйна разбива Русия в Донбас":

    тия дни да не те е пообидил някой руснак.

    Коментиран от #17

    04:51 02.01.2026

  • 11 Последния Софиянец

    8 3 Отговор
    краснов и бенкерния му госпадор ще изгният в затвора.

    04:52 02.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 оня с коня

    3 1 Отговор
    се чудят защо народът се е запънал като магаре на мост и не ще и не ще да намрази Русия ....евроатлантиците вече с отчаяние страдат.....ах,точно Русия ли се намери да ни освобождава , дайте да им бутнем паметниците , друго не можем да им направим .

    04:54 02.01.2026

  • 14 В саш излезе интересна дописка

    2 2 Отговор
    След поредната бомбардировка в Кандахар, американците пленяват един от полевите командири на талибаните.
    По време на разпита 70- годишния афганистанец Абдула, разказва интересна история.
    “Времето на истинските сражения беше с руснаците. Това бяха достойни сражения с достойни войници. Всичко бе истинско. Някак по мъжки. С вас АМЕРИКАНЦИТЕ ние имахме много общи дела, но вие бяхте страхливци и такива си останахте.
    Никога не сте рискували животите си. И по същия страхлив начин ме взехте в плен. Пуснахте 100 снаряда по селото. Избихте всички цивилни на километри разстояние. Чак после страхливо се подадохте да видите дали някой мърда.
    Руснаците воюваха без да се крият като плъхове.
    Шах Масуд беше ни заповядал да превземем една височина, чрез която да контролираме Панджерското дере. На височината бяха се разположили руснаците и ние с месеци не можехме да минем. Събрахме армия за тази атака за да изтласкаме руснаците. Пет дена ни трябваха за да сломим съпротивата на руснаците. И то успяхме защото им СВЪРШИХА патроните.
    Скъпо платихме за тази височина. От наша страна загубите бяха над 280 войника.
    Бяхме зли когато се качихме на височината. Стъпвайки на височината ние видяхме че срещу нас са воювали ПЕТ млади 18-годишни ДЕЦА! Вие американци не може да си представите такава гледка. Пет войника срещу армията на Шах Масуд!
    Заповядахме им да се молят. Те знаеха че ще ги убием. Знаете ли какво направиха тези руски деца? Изгледаха ни мълчаливо и петимата се хвана

    Коментиран от #15

    04:54 02.01.2026

  • 15 В саш излезе интересна дописка

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "В саш излезе интересна дописка":

    Заповядахме им да се молят. Те знаеха че ще ги убием. Знаете ли какво направиха тези руски деца? Изгледаха ни мълчаливо и петимата се хванаха за ръце и се прегърнаха. Бяха готови да умрат без значение как. Стояха мръсни, гладни и прегърнати.
    Не говореха и не плачеха. Просто стояха и чакаха смъртта си. Ние онемяхме.

    Такава гледка би поразила и най твърдите войници свикнали с какво ли не. Въпреки че руснаците бяха избили половината ни армия, ние не знаехме какво да направим. Това бяха велики войни за нас. Те имаха чест. Не се молеха за животите си.

    Моите внуци са в Германия. Там учат, но бих искал да пораснат като тези руснаци – истински мъже. А руснаците тогава ги пуснахме. Да имаше и не доволни от това решение на командирите, но заповед не се обсъжда от никой. Пуснахме ги с мир. Знаете ли. Руснаците тръгнаха прегърнати и НЕ СЕ ОБЪРНАХА да видят дали няма да ги застреляме в гръб! Бяха истински мъже.“

    Коментиран от #16

    04:55 02.01.2026

  • 16 град КОЗЛОДУЙ

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "В саш излезе интересна дописка":

    МНОГО СТЕ ТОЧЕН

    04:56 02.01.2026

  • 17 2026г. Украйна разбива Русия в Донбас

    14 2 Отговор

    До коментар #10 от "онзи":

    2 януари 1905 г. Япония разбива Русия в Далечния изток

    Коментиран от #22

    04:56 02.01.2026

  • 18 оня с коня

    3 2 Отговор
    Дори и рижия вече разбра, че без да унищожи калния халифат и не предаде бункерното в Хага няма да вземе Нобел!

    04:56 02.01.2026

  • 19 оня с коня

    2 2 Отговор
    Сopocнята да не се ослушва, а да почва да бачка, че да плаща данъци и да има пари за киевската хунта!

    04:57 02.01.2026

  • 20 Стоян Георгиев

    4 2 Отговор
    Палячото отново е бил унижаван и ритан като краставо куче. Явно на тоя му харесва да го "гаврят".

    04:57 02.01.2026

  • 21 голям смях

    4 1 Отговор
    ЗЕЛЕНСКИ е разгащен и наведен:
    - Моля ви се бе, господин Тръмп, дайте нещо и ще видите, че съм тесняк!

    Коментиран от #23

    04:57 02.01.2026

  • 22 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 12 Отговор

    До коментар #17 от "2026г. Украйна разбива Русия в Донбас":

    разбива таратанци, вижда се колко са ги разбили, още са под краварско робство и така ще си останат

    Коментиран от #26

    04:58 02.01.2026

  • 23 сигурен съм че,

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "голям смях":

    бай дончо го е излуупкал без вазелин ха ха ха

    Коментиран от #24

    04:59 02.01.2026

  • 24 град КОЗЛОДУЙ5752

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "сигурен съм че,":

    ами много ясно че без вазелин

    04:59 02.01.2026

  • 25 Тръмп

    2 4 Отговор
    е изключително нагъл,подъл и опасен тип,зависим в голяма степен,от доста срамни моменти в миналото си.Факт,с който руснаците са наясно от четири десетилетия и затова са го прилещили в капан,от който няма излизане.

    05:00 02.01.2026

  • 26 2026г. Украйна разбива Русия в Донбас

    10 2 Отговор

    До коментар #22 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    2 януари 1905 г. Япония разбива Русия в Далечния изток

    05:01 02.01.2026

  • 27 Госあ

    2 6 Отговор
    САЩ запалиха войната в Украйна, а не ЕС !!! Това трябва да е пределно ясно на всички. Не Макрон, Саркози, Меркел или Шолц раздаваха курабийки на Майдана ! Не те изпращаха оръжие в началото на този конфликт, а сащ ! Сега се правят на ни лук яли, ни лук мирисали ! Е това са сащ. Байдън бил виновен, Тръмп бил светец ха ха ха ха ха и некои верно се връзват на тия пинизи ! Политиката на сащ се ръководи от дълбоката държава и няма значение коя деменция или палячо ще бъде президент. Имаше един млад и енергичен президент, който се опъна на лобитата и го гръмнаха. Капитализъм, бате !

    Коментиран от #29, #32

    05:06 02.01.2026

  • 28 Зелен Наркоманов

    0 0 Отговор
    Ами то как да се разбереш с краставо магаре

    05:08 02.01.2026

  • 29 Госあ

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "Госあ":

    И китайците предупредиха ЕС да заемат собствена позиция още преди години, преди да се разрази толкова силно конфликта ! САЩ ги вкараха в кашата и сега ще я сърбаме всички дружно! С еврото

    Коментиран от #31

    05:08 02.01.2026

  • 30 Дори и със САЩ на нейна страна

    1 1 Отговор
    Русия пак не може да победи Украйна, една според нея несъществуваща държава. Факт.

    05:12 02.01.2026

  • 31 Нещо не се вързва

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Госあ":

    Ако е било заради САЩ, зашо сега, когато САЩ настояват Европа да се откаже от подкрепа за Украйна, Европа продължава да е с Украйна?

    05:15 02.01.2026

  • 32 Нито САЩ, нито Европа

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Госあ":

    Войната я започна В.В. Путин, след като с месеци лъга, че няма такива планове.

    05:16 02.01.2026