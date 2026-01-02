The Washington Post: Тръмп се държал грубо, обидно и жестоко със Зеленски във Флорида

По време на последната си среща с украинския лидер Володимир Зеленски във Флорида на 28 декември, президентът на САЩ Доналд Тръмп демонстрира „грубо, обидно и дори жестоко“ отношение към своя колега и демонстрира „пълно и абсолютно невежество“, съобщи The Washington Post, позовавайки се на висш дипломат.

Според дипломата украинската страна „се е прегърбила“ и е направила всичко, което САЩ са поискали, а на пресконференция са чули Тръмп да казва, че „Русия иска Украйна да успее“. „Това вероятно ги е наранило най-много“, каза дипломатът.

След това Тръмп заяви: „Те ще помогнат, Русия ще помогне за възстановяването на Украйна. Русия иска Украйна да успее. Президентът Путин е бил много щедър по отношение на помощта за успеха на Украйна, включително чрез доставка на енергия, електричество и други неща на много ниски цени.“

Преди срещата си със Зеленски, той разговаря по телефона с руския президент Владимир Путин, а след разговорите между американската и украинската делегации се проведе друг разговор.

По време на втория разговор Путин информира Тръмп за опита на Украйна да атакува резиденцията му в Новгородска област с помощта на дронове.

Тогава Тръмп заяви, че подобни действия от страна на Киев биха били „много лоши“, но по-късно публикува статия на New York Post, критикуваща Русия, в Truth Social. Източник на Ройтерс съобщи, че това се е случило след разговора на Тръмп с директора на ЦРУ Джон Ратклиф: според The ​​Wall Street Journal разузнавателната агенция не е открила доказателства за атака срещу резиденцията. Украйна отрича да е планирала удар.

На 1 януари руското Министерство на отбраната съобщи, че проверка на навигационната система на един от свалените дронове е показала, че крайната цел на дроновете е бил обект на територията на резиденцията на Путин. Русия е предала декриптирани данни за маршрута и контролера на дрона на представител на офиса на военния аташе в посолството на САЩ в Москва.