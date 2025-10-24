Новини
Зеленски в Брюксел: Китай помага на Русия и не се интересува от нашата победа ВИДЕО

Зеленски в Брюксел: Китай помага на Русия и не се интересува от нашата победа ВИДЕО

24 Октомври, 2025 04:51, обновена 24 Октомври, 2025 05:23

Трети страни не трябва да се намесват в сътрудничеството между Пекин и Москва, заявиха от посолството на Китай във Вашингтон

Зеленски в Брюксел: Китай помага на Русия и не се интересува от нашата победа ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Володимир Зеленски обвини Китай, че не желае да помогне на Украйна, по време на срещата на върха на ЕС в Брюксел.

„Ние дори нямаме редовен диалог със Си Дзинпин. Проведохме няколко телефонни разговора и той ми каза, че няма да продава оръжия на Русия. И не знам нищо за оръжейните пакети, но знам, че Китай помага на Русия и не се интересува от нашата победа“, оплака се той.

През септември президентът на САЩ Доналд Тръмп, говорейки пред Общото събрание на ООН, нарече Китай и Индия „основните спонсори“ на украинския конфликт заради икономическото им сътрудничество с Русия.

През юни Владимир Путин заяви, че Русия е самодостатъчна по отношение на собствената си сигурност и е способна да постигне всички цели на специалната военна операция.

Трети страни не трябва да се намесват в сътрудничеството между Китай и Русия, заяви пред РИА Новости Лю Пенгю, прессекретар на китайското посолство във Вашингтон.

„Обикновеното двустранно сътрудничество между Китай и Русия не е насочено срещу трети страни. Трети страни не трябва да се намесват в него“, каза дипломатът.

Лю Пенгю каза, че Пекин разглежда диалога и преговорите, а не санкциите и натиск, като начин за разрешаване на украинския конфликт.

По-рано в четвъртък, седмица преди планираната среща на върха между Си Дзинпин и Доналд Тръмп, посолството призова Вашингтон да се откаже от "вредните търговски практики".

Въпросите в двустранните отношения трябва да се решават на основата на взаимно уважение и равенство, за да се гарантира стабилно и здравословно развитие на отношенията, подчерта китайската страна.

Срещата на лидерите на Китай и Съединените щати в Южна Корея е насрочена за 30 октомври. Тръмп заяви във вторник, че възнамерява да обсъди широк кръг от въпроси с китайския президент и изрази надежда за успех на преговорите, включително по търговските спорове.

Белият дом по-рано съобщи за предполагаема информация, че китайските компании ще купуват по-малко руски петрол.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Съветник

    61 42 Отговор
    Китайосите са един от главните фактори за това, че войната в Украйна продължава. Тръмп трябва да ги удари със санкции и мита, а ще ги заболи много защото САЩ е основен, техен пазар.

    Коментиран от #2

    05:02 24.10.2025

  • 2 Всъщност

    47 67 Отговор

    До коментар #1 от "Съветник":

    Светът няма да спре да оказва помощ на Русия в борбата с атлантическия анархизъм и неоколониализъм.

    Коментиран от #11, #19

    05:13 24.10.2025

  • 3 вашата победа

    38 45 Отговор
    е наркомански сън

    05:26 24.10.2025

  • 4 Ха, Ха

    43 46 Отговор
    Зеленият как ги вижда Китай да ръкопляскат и аплодират за победа на атланто-фашизма и укро-хунтата над Русия. Каква неадекватност......

    05:30 24.10.2025

  • 5 Абе

    32 43 Отговор
    Това момче си беше малко просто, ама сега от бялото съвсем изпростя!

    05:37 24.10.2025

  • 6 Коя победа бе мръшляк

    31 43 Отговор
    Тази която ви връщат хиляди тела ли за интересите на САЩ?

    05:38 24.10.2025

  • 7 Озадачен

    33 42 Отговор
    И от какъв зор Китай трябва да се интересува от украинската победа? Какво ще спечели от нея?

    05:41 24.10.2025

  • 8 Запомнете едно

    27 34 Отговор
    Никой не може да се е.ба,ва с Русия и Китай. Вчера Джен,ндър.,ляка опищя орталъка, че Китай спира доставките си на нефт от Русия, а днес се оказа, че и американците продължават да купуват руски нефт, защото санкциите не се отнасяли за техните доставки. И какво излиза, накрая само европейците ще го отнесат за пореден път. Ние тоже, понеже сме най европейци, та ще караме колите си, за пет лева литъра. И понеже още след първия пакет санкции Русия фалира и беше на колене, даже чиповете от пералните свършиха, та затова след близо четири години руски фалит, фалираха Франция и Щатите, които нямат бюджет. Деветнадесети пакет санкции. Защо бе, нали са фалирали руснаците. Ааа, тоя сега пакет бил да ги принудят да преговарят. Предишните бяха за да ги победят. СмЕх, смЕх, смЕх!

    05:42 24.10.2025

  • 9 Неловена мачка

    23 14 Отговор
    Този още бълнува за победа. Наркотиците не прощават.

    05:47 24.10.2025

  • 10 Хи хи хи . Голям майтап !

    19 12 Отговор
    Абе зелюооо китай не е будала като европейските войнолюбци !!!!!!!!!!!!!!!

    05:50 24.10.2025

  • 11 Раша отива при крайцера и СССР

    22 13 Отговор

    До коментар #2 от "Всъщност":

    Дори Китай не може да спре този процес.

    05:50 24.10.2025

  • 12 Китай го боли Х@Я за победата

    19 18 Отговор
    На бандерите !

    05:51 24.10.2025

  • 13 Сандо

    19 17 Отговор
    Зеленият още на Луната и на Марс не е ходил да проси.Но нахалството му не знае граници,както и мераците му цял свят да воюва с окраината.

    Коментиран от #34

    05:52 24.10.2025

  • 14 Анонимен

    15 16 Отговор
    Вие ще победите на куково лято

    05:53 24.10.2025

  • 15 Анонимен

    4 14 Отговор
    Не се и нанявай

    05:53 24.10.2025

  • 16 Ехааааааа

    14 14 Отговор
    Надрусаняка да си стяга куфара и да си плюе на петите. Че ще яде голяма хурка !!!!

    05:53 24.10.2025

  • 17 Фен

    13 3 Отговор
    Зад Зеленски стоят шепа европейски политици, просрочени и останали без доверие в страните си, като самият него. И за това народите на Европа плащат и тепърва ще плащат пре-скъпо.

    06:00 24.10.2025

  • 18 вехтия

    8 3 Отговор
    а кой води война с русия,чрез украйна

    06:01 24.10.2025

  • 19 Ха-ха-ха 🤣

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "Всъщност":

    Пекин, Пхенян и Техеран ли са Света?

    06:02 24.10.2025

  • 20 Kлоуна Hагъл

    11 3 Отговор
    Каква победа ?
    Шмpъкнал е нещо

    06:03 24.10.2025

  • 22 Тиква

    9 2 Отговор
    Тоя бандер, ще казва на Китай,ех,окраинска наглост няма край, Китай никога няма да поддържа нацюгите.

    06:07 24.10.2025

  • 23 Стеф

    14 1 Отговор
    А ние, като се интересуваме от вашата победа, докъде я докарахме: такса водомер!

    06:08 24.10.2025

  • 24 Зеленски забравя за

    7 2 Отговор
    заема от Китай от 3 млрд. долара срещу недоставено от Украйна жито, както и за санкциите му срещу китайските инвестиции.

    06:11 24.10.2025

  • 25 Ний ша Ва упрайм

    3 4 Отговор
    ква Победа кви пет лева??? Алоуууууууу

    06:13 24.10.2025

  • 26 Копейки, копейки!

    11 6 Отговор
    Вие сте дъното на дъното. 🤣 ЖалкиБоклуци иOтpeпки.
    Ще дойде ден в който някой бандит (като Русия) ще направи същото с вас и тогава ще ревете...

    Коментиран от #28

    06:17 24.10.2025

  • 28 Няма!

    2 2 Отговор

    До коментар #26 от "Копейки, копейки!":

    Ще викаме ура... Ама, то - от ваше чудо, няма да можем да се доредим... Вие ще сте начело на посрещачите, с китки цветя, погачи и баници...

    06:22 24.10.2025

  • 29 Констатация

    2 2 Отговор
    Падението на руските 💩💩💩-русофили няма край. Зеленски ви бърка вАнуса с телена четка.

    Коментиран от #31

    06:25 24.10.2025

  • 30 Ами

    0 0 Отговор
    защото няма победа !

    06:29 24.10.2025

  • 32 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Вашата победа???!!! Ъъъ ко речи ко?

    06:32 24.10.2025

  • 33 Коментар 31

    0 0 Отговор
    Нещо май не Ви хареса?!

    06:32 24.10.2025

  • 34 НойкоНоевски

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Сандо":

    Злите езици говорят, че се пробвал и в Ботсвана ама щели да го изядат там, уплашил се и избягал.

    06:34 24.10.2025

