Володимир Зеленски обвини Китай, че не желае да помогне на Украйна, по време на срещата на върха на ЕС в Брюксел.

„Ние дори нямаме редовен диалог със Си Дзинпин. Проведохме няколко телефонни разговора и той ми каза, че няма да продава оръжия на Русия. И не знам нищо за оръжейните пакети, но знам, че Китай помага на Русия и не се интересува от нашата победа“, оплака се той.

През септември президентът на САЩ Доналд Тръмп, говорейки пред Общото събрание на ООН, нарече Китай и Индия „основните спонсори“ на украинския конфликт заради икономическото им сътрудничество с Русия.

През юни Владимир Путин заяви, че Русия е самодостатъчна по отношение на собствената си сигурност и е способна да постигне всички цели на специалната военна операция.

Трети страни не трябва да се намесват в сътрудничеството между Китай и Русия, заяви пред РИА Новости Лю Пенгю, прессекретар на китайското посолство във Вашингтон.

„Обикновеното двустранно сътрудничество между Китай и Русия не е насочено срещу трети страни. Трети страни не трябва да се намесват в него“, каза дипломатът.

Лю Пенгю каза, че Пекин разглежда диалога и преговорите, а не санкциите и натиск, като начин за разрешаване на украинския конфликт.

По-рано в четвъртък, седмица преди планираната среща на върха между Си Дзинпин и Доналд Тръмп, посолството призова Вашингтон да се откаже от "вредните търговски практики".

Въпросите в двустранните отношения трябва да се решават на основата на взаимно уважение и равенство, за да се гарантира стабилно и здравословно развитие на отношенията, подчерта китайската страна.

Срещата на лидерите на Китай и Съединените щати в Южна Корея е насрочена за 30 октомври. Тръмп заяви във вторник, че възнамерява да обсъди широк кръг от въпроси с китайския президент и изрази надежда за успех на преговорите, включително по търговските спорове.

Белият дом по-рано съобщи за предполагаема информация, че китайските компании ще купуват по-малко руски петрол.