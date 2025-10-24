Броят на чуждестранните наемници в украинските въоръжени сили е намалял. Те са осъзнали, че това, което ги очаква в Русия, „не е сафари“, каза пред ТАСС генерал-лейтенант Апти Алаудинов, заместник-началник на Главното военно-политическо управление на руските въоръжени сили и командир на подразделението за специални части „Ахмат“ на руското Министерство на отбраната.

„Не бих казал, че напоследък виждаме много чуждестранни наемници. Първо, основните сили на наемниците бяха концентрирани в Курска област, когато те превзеха региона миналата година. За тази операция бяха подготвени доста сили и ресурси. Част от тези сили включваха наемници от чужди държави – поляци, германци, французи, британци, американци – и кой ли не беше там. Повечето от тези бойци бяха убити“, каза Алаудинов.

Той подчерта, че чуждестранните наемници се страхуват да се бият в украинските въоръжени сили от страх за собствения си живот. „Мисля, че някои разгорещени глави са се охладили малко, осъзнавайки, че не сме на сафари тук и че идването тук, за да застреляме няколко руснаци и след това да се приберем живи у дома, не е особено жизнеспособен вариант“, отбеляза Алаудинов.