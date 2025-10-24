Новини
Командирът на Ахмат: Чуждите наемници във ВСУ разбраха, че не са на "сафари" и намаляха. Много от тях загинаха при Курск
  Тема: Украйна

Командирът на Ахмат: Чуждите наемници във ВСУ разбраха, че не са на "сафари" и намаляха. Много от тях загинаха при Курск

24 Октомври, 2025 05:43, обновена 24 Октомври, 2025 05:53 1 040 11

  • наемници-
  • война-
  • украйна-
  • русия-
  • апти алаудинов

Не виждаме много от тях напоследък, заяви генерал-лейтенант Апти Алаудинов

Командирът на Ахмат: Чуждите наемници във ВСУ разбраха, че не са на "сафари" и намаляха. Много от тях загинаха при Курск - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Броят на чуждестранните наемници в украинските въоръжени сили е намалял. Те са осъзнали, че това, което ги очаква в Русия, „не е сафари“, каза пред ТАСС генерал-лейтенант Апти Алаудинов, заместник-началник на Главното военно-политическо управление на руските въоръжени сили и командир на подразделението за специални части „Ахмат“ на руското Министерство на отбраната.

„Не бих казал, че напоследък виждаме много чуждестранни наемници. Първо, основните сили на наемниците бяха концентрирани в Курска област, когато те превзеха региона миналата година. За тази операция бяха подготвени доста сили и ресурси. Част от тези сили включваха наемници от чужди държави – поляци, германци, французи, британци, американци – и кой ли не беше там. Повечето от тези бойци бяха убити“, каза Алаудинов.

Той подчерта, че чуждестранните наемници се страхуват да се бият в украинските въоръжени сили от страх за собствения си живот. „Мисля, че някои разгорещени глави са се охладили малко, осъзнавайки, че не сме на сафари тук и че идването тук, за да застреляме няколко руснаци и след това да се приберем живи у дома, не е особено жизнеспособен вариант“, отбеляза Алаудинов.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 13 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Pyccкий Карлик

    4 21 Отговор
    Когато Госход е създавал хората е им е дал всичко - разум, красота, сръчност !!! Но отнел всичко на руснаците, оставил само козината и два пръста чело 😄

    Коментиран от #6

    06:00 24.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Миро

    3 13 Отговор
    До кога ще се играе цирка на Радев??? СРАМОТА!!!!

    06:01 24.10.2025

  • 5 Бутат

    9 1 Отговор
    ги напред !

    06:07 24.10.2025

  • 6 Посетител

    12 0 Отговор

    До коментар #2 от "Pyccкий Карлик":

    Да не би, докато си писал това, не си се гледал в огледалото?!?

    Коментиран от #8

    06:08 24.10.2025

  • 7 АхмаК сила

    3 8 Отговор
    По добре да разкаже за гладните с.корейци, които доста измряха в Курска област и дебелия Ким си ги прибра.
    Да каже и колко от козаьобите отидоха при Алах и сега стоят далече от фронта .АхмаК это "сила"

    06:19 24.10.2025

  • 8 Pyccкий Карлик

    1 5 Отговор

    До коментар #6 от "Посетител":

    Култовия блокбъстър Планетата на Маймуните е сниман изцяло в Русия. Всички лица и герои са истински
    😁👍

    Коментиран от #9

    06:23 24.10.2025

  • 9 Посетител

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Pyccкий Карлик":

    Да, ама помниш ли сюжета на филма? Маймуните управляваха света!

    Коментиран от #10

    06:26 24.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Фен

    1 0 Отговор
    Бе то, ако нямаха автоматчици в тила си, и украински бойци нямаше да останат на фронта много...

    06:31 24.10.2025

