Броят на чуждестранните наемници в украинските въоръжени сили е намалял. Те са осъзнали, че това, което ги очаква в Русия, „не е сафари“, каза пред ТАСС генерал-лейтенант Апти Алаудинов, заместник-началник на Главното военно-политическо управление на руските въоръжени сили и командир на подразделението за специални части „Ахмат“ на руското Министерство на отбраната.
„Не бих казал, че напоследък виждаме много чуждестранни наемници. Първо, основните сили на наемниците бяха концентрирани в Курска област, когато те превзеха региона миналата година. За тази операция бяха подготвени доста сили и ресурси. Част от тези сили включваха наемници от чужди държави – поляци, германци, французи, британци, американци – и кой ли не беше там. Повечето от тези бойци бяха убити“, каза Алаудинов.
Той подчерта, че чуждестранните наемници се страхуват да се бият в украинските въоръжени сили от страх за собствения си живот. „Мисля, че някои разгорещени глави са се охладили малко, осъзнавайки, че не сме на сафари тук и че идването тук, за да застреляме няколко руснаци и след това да се приберем живи у дома, не е особено жизнеспособен вариант“, отбеляза Алаудинов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Pyccкий Карлик
Коментиран от #6
06:00 24.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Миро
06:01 24.10.2025
5 Бутат
06:07 24.10.2025
6 Посетител
До коментар #2 от "Pyccкий Карлик":Да не би, докато си писал това, не си се гледал в огледалото?!?
Коментиран от #8
06:08 24.10.2025
7 АхмаК сила
Да каже и колко от козаьобите отидоха при Алах и сега стоят далече от фронта .АхмаК это "сила"
06:19 24.10.2025
8 Pyccкий Карлик
До коментар #6 от "Посетител":Култовия блокбъстър Планетата на Маймуните е сниман изцяло в Русия. Всички лица и герои са истински
😁👍
Коментиран от #9
06:23 24.10.2025
9 Посетител
До коментар #8 от "Pyccкий Карлик":Да, ама помниш ли сюжета на филма? Маймуните управляваха света!
Коментиран от #10
06:26 24.10.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Фен
06:31 24.10.2025