The New York Times: Тежка зима очаква Украйна, населението може да остане без отопление

Следващата зима в Украйна прекъсванията на електрозахранването и покачващите се цени биха могли да принудят фабриките да затворят, а населението да остане без отопление, съобщава The New York Times.

„Нараства опасението, че много домакинства може да останат без адекватно отопление тази зима, като се има предвид, че минусовите температури могат да се задържат седмици наред в страната“, прогнозира изданието.



В статията се отбелязва, че вероятното затваряне на фабрики и влошаването на енергийния недостиг значително ще увеличат потока от емигранти от Украйна, което допълнително ще влоши икономическото положение на страната.

По-рано бившият украински министър на енергетиката Юрий Продан предупреди, че страната няма да може да избегне прекъсвания в доставките на газ и електроенергия тази зима.

Руските войски редовно нанасят удари по украински енергийни съоръжения.