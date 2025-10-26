Новини
The New York Times: Тежка зима очаква Украйна, населението може да остане без отопление
  Тема: Украйна

26 Октомври, 2025 05:04, обновена 26 Октомври, 2025 05:16 385 7

Фабриките са заплашени от спиране, предупреждава изданието

The New York Times: Тежка зима очаква Украйна, населението може да остане без отопление - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Следващата зима в Украйна прекъсванията на електрозахранването и покачващите се цени биха могли да принудят фабриките да затворят, а населението да остане без отопление, съобщава The New York Times.

„Нараства опасението, че много домакинства може да останат без адекватно отопление тази зима, като се има предвид, че минусовите температури могат да се задържат седмици наред в страната“, прогнозира изданието.

В статията се отбелязва, че вероятното затваряне на фабрики и влошаването на енергийния недостиг значително ще увеличат потока от емигранти от Украйна, което допълнително ще влоши икономическото положение на страната.

По-рано бившият украински министър на енергетиката Юрий Продан предупреди, че страната няма да може да избегне прекъсвания в доставките на газ и електроенергия тази зима.

Руските войски редовно нанасят удари по украински енергийни съоръжения.


  • 1 Друзя

    1 4 Отговор
    Приоритет за Руската Армия е терорът над Цивилни
    Доста по лесно е да се избиват спрямо ВСУ!!

    Коментиран от #2

    05:19 26.10.2025

  • 2 Пеперудата

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "Друзя":

    Както казва Путин с Кръв ще ги удавим Руснакът не струва нищо!!

    05:20 26.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Иванка

    1 4 Отговор
    Умръзна ми да гледам в телеграм руснаци как летят на парчета и как разминират със краката
    То това явно е ефектът на фентанила

    05:22 26.10.2025

  • 5 Русия беше тръгнала добре преди войната

    2 3 Отговор
    Имаха статия че вече 50% от населението има пералня или фурна
    А сега пак се връщат 70 години назад на външни тоалетни и кюмюрени печки

    05:25 26.10.2025

  • 6 Европудел

    1 1 Отговор
    Не е важно ,че украинците ще умрат от студ и мизерия . Важно е Путин да е зле

    05:25 26.10.2025

  • 7 Путин

    0 0 Отговор
    Отварям торбата със лъжите и ви почвам

    05:26 26.10.2025