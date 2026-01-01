Новини
Володимир Зеленски: Путин умишлено започва новата година с продължаване на войната
Украинският президент добави, че мишена на ударите са били обекти на енергийната инфраструктура

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, че започва новата година с продължаване на войната, започнала през 2022 г. с нейното нашествие в Украйна, като ударите са били насочени към енергийната инфраструктура, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Русия умишлено започва новата година, като продължава войната, изстрелвайки над 200 дрона" през нощта на Нова година, посочи Зеленски в социалните мрежи. Той добави, че мишена на ударите са били обекти на енергийната инфраструктура.

Руско нападение с дронове е нанесло тази нощ щети на украинската енергийна инфраструктура в няколко украински области, съобщи украинското Министерство на енергетиката, цитирано от Ройтерс.

Засегнат е "значителен брой" домакинства в северозападната Волинска област и в югозападната Одеска област. Освен тях е прекъснато и електроснабдяването в някои части на Черниговска област.

Губернаторът на Волинска област заяви, че над 103 000 домакинства в региона са останали без електроенергия в резултат на атаката. Регионът се намира на няколкостотин километра от фронтовата линия и граничи с Полша, членка на НАТО.

"Две допълнителни системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът" бяха разположени за защита на украинските градове и критичната инфраструктура“, съобщи украинското министерство на отбраната в публикация в приложението "Телеграм".

През август миналата година Германия обяви, че ще достави две системи „Патриот“ на Украйна, след като постигна споразумение със САЩ, че Берлин ще бъде първият, който ще получи най-новите системи в замяна.

Украинската армия заяви в "Телеграм", че през нощта е нанесла удар по руската нефтопреработвателна рафинерия "Илски" в руската Краснодарска област, резултатите от атаката все още се потвърждават. Нанесен е и удар по нефтопреработвателния завод "Алметевская" в руската република Татарстан.

Русия е изстреляла по-малко ракети и дронове срещу Украйна през декември в сравнение с предходния месец, въпреки значителните щети по енергийната инфраструктура, според анализ на украински данни, извършен от Франс прес.

Руските сили са изстреляли общо 5310 ракети и дронове с голям обсег срещу страната през декември, което е спад с 6% спрямо ноември, според събраните данни, предоставяни ежедневно от украинските въздушни сили.

Украинските военновъздушни сили заявиха, че през декември са свалили или пресекли 80% от тях, но устройствата се усъвършенстват, принуждавайки противовъздушната отбрана да се адаптира.

Ударите са насочени главно към украинската газова и електрическа инфраструктура, въпреки интензивните дипломатически преговори, които се водят от ноември, за да се сложи край на най-смъртоносния конфликт в Европа от Втората световна война насам, отбелязва АФП.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 си дзън

    16 69 Отговор
    Войната ще свърши само при разпадането на русията на феоди с крепостни
    и частни армии.

    Коментиран от #44

    16:39 01.01.2026

  • 2 Сирете да го давате

    57 69 Отговор
    това фашистко нищожество. Вредно е и за Европа и за света!

    Коментиран от #33

    16:39 01.01.2026

  • 3 си дзън

    13 57 Отговор
    Ванга е казала: русията нема да падне, тя ке се разпадне

    Коментиран от #4

    16:40 01.01.2026

  • 4 Баба Ванга

    44 12 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    "Всичко ще се стопи като лед, само едно ще остане недокоснато – славата на Владимир, славата на Русия“

    Коментиран от #48

    16:41 01.01.2026

  • 5 Валерий Герасимов, началник щаб

    8 44 Отговор
    24 узкоглази немоглика бяха брутално изгорени от украинците, а чифута Путин пуска 200 дрона с коледна украса ? Уволнявам се !!! Тва не е моята война.
    Отивам във Финландия 😁

    Коментиран от #13, #41

    16:42 01.01.2026

  • 6 Докато натовско оръжие

    7 36 Отговор
    Громи Путин, мир в Украйна нема да има....

    16:43 01.01.2026

  • 7 ТОЗИ НАЦИ МУШМОРОК

    40 10 Отговор
    АКО ЗНАЕ КАКВО ДЪРВО ГО ЧАКА ЩЕ ПОСТЪПИ КАТО БАЙ .ИТЛЕР .

    Коментиран от #40

    16:44 01.01.2026

  • 8 Бар мицва

    34 10 Отговор
    Терориста се оплаква..Какво очаква?Яйце ли да му белят?Печени яйца ще яде.

    Коментиран от #42

    16:46 01.01.2026

  • 9 гост

    12 33 Отговор
    Главното разузнавателно управление към Министерството на отбраната на Украйна (ГРУ) съобщи в Telegram, че командирът на "Руския доброволчески корпус" Денис Капустин е жив. Убийството му е било поръчано от специалните служби на Русия, които са отделили половин милион долара за ликвидирането му.

    Провал на спецслужбите на РФ ― командирът на РДК Денис Капустин е жив, а получените половин милион долара за ликвидирането му ще подсилят спецподразделенията на ГРУ

    "Добре дошъл!“ ― Кирило Буданов поздравява командира на РДК Денис Капустин и екипа на ГРУ, които измамиха спецслужбите на РФ".

    Коментиран от #11, #21

    16:47 01.01.2026

  • 10 Винкело

    34 7 Отговор
    Вие чакайте да видите възмездието за кафенето край Херсон, па тогаз хленчете...

    Коментиран от #17

    16:48 01.01.2026

  • 11 гост

    7 30 Отговор

    До коментар #9 от "гост":

    "Убийството на Денис Капустин, командир на подразделението "Руски доброволчески корпус“, което воюва срещу Москва в състава на "Специалното подразделение на Тимур“ ГРУ МО на Украйна, беше поръчано от специалните служби на Русия, които отделиха половин милион долара за изпълнението на престъплението", посочват от ГРУ.

    "В резултат на комплексна специална операция на ГРУ МО на Украйна, която продължи повече от месец, беше спасен животът на командира на РДК Денис Капустин, когото Владимир Путин счита за личен враг, а също така беше установен кръгът от лица – поръчители на престъплението в руските специални служби и изпълнителите".

    За това по време на доклад пред началника на ГРУ МО на Украйна генерал-лейтенант Кирило Буданов съобщава командирът на "Специалния отряд на Тимур“.

    16:48 01.01.2026

  • 12 Справедлив

    8 38 Отговор
    Момчетата на Буданов знаят всеки един руски офицер или генерал издал заповеди за атаките по цивилни обекти.Те го знаят...

    16:48 01.01.2026

  • 13 Емфие

    16 3 Отговор

    До коментар #5 от "Валерий Герасимов, началник щаб":

    Драги,чифута го е минал сюнетчията и равинът го е огледал ,да нема забележки.Това ти е героят.

    16:51 01.01.2026

  • 14 Уса

    25 5 Отговор
    Скоро и ввс на САЩ ще се включат във войната срещу Украйна.Целия свят мрази Зеленски

    Коментиран от #51

    16:53 01.01.2026

  • 15 Зелето

    18 4 Отговор
    прибра ли се поне за нова година!? И пишете каде се крие!? В Британия или в някоя от европейските и колонии, Путин няма да праща да го търсят.

    16:54 01.01.2026

  • 16 Ццц

    24 5 Отговор
    Тоя тъпунгер взриви бар с празнуващи цивилни и уби 24 от тях. И то в руска област, за която претендира, че е украинска. Тоест срещу младежи, които счита за сънародници. И после квичи, че Русия спряла тока? Омраз безподобен. Никога повече не чифтосвайте украинец с евреин!

    Коментиран от #24, #31, #57

    16:55 01.01.2026

  • 17 Владимир Путин, президент

    3 17 Отговор

    До коментар #10 от "Винкело":

    "...възмездието за кафенето край Херсон..."

    Кълна се в Матушката, възмездието ще е страшно !!!
    Подострих си най-красния карандаш, ся ще начертая една Червена линия......

    16:55 01.01.2026

  • 18 Гошо

    19 5 Отговор
    Не знам какво те мотат руснаците а не ти изпратят 1-2 лешника и да те приключат! Живот назаем..

    Коментиран от #27

    16:55 01.01.2026

  • 19 не може да бъде

    23 2 Отговор
    Зеленски толкова ли е тъп че не разбира че ударите тази нощ имат само проучвателно-разузнавателен характер и че голямата заря тепърва предстои!?И освен това има всички признаци че масираният удар няма да бъде един а няколко така че цяла Украйна да остане без ток без железопътни превози гари и пристанища -и за да бъдат ударите и масивни и безпощадни Зеленски допринесе много с безумните си постъпки!?Разбира се че трябва да бъдат нанесени удари и срещу важни неща за армията и промишлеността -складове предприятия техника!? В момента със сигурност Украйна гъмжи от руски разузнавателни дронове!?....Не искам да се правя на Касандра но така изглежда перспективата според мен!?

    16:58 01.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Брачед

    9 4 Отговор

    До коментар #9 от "гост":

    Драснат ли си в списъка, отърване няма...днес,утре,заминаваш си.

    Коментиран от #49, #50, #72

    17:01 01.01.2026

  • 22 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    24 3 Отговор
    Ей, хора....НОВА ГОДИНА Е!
    Стига с тоя Зеленски, стига с тая Украйна!
    Тази война НЕ Е наша!

    Коментиран от #30

    17:01 01.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Бенямин Нетаняху, премиер

    7 8 Отговор

    До коментар #16 от "Ццц":

    "...не чифтосвайте украинец с евреин..."

    Питал ли си се пачему въпреки стотиците атентати извършени от украинските служби и подписани от Зеленски, той е още жив ? Отговора е лесен - Путин също е еврей, а евреин евреину око не вади.

    Коментиран от #43, #52

    17:03 01.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ВВП

    10 4 Отговор
    Благодарение на ЗЕЛЮ артиста и режима Окрайната ше изчезнее ..Както и трябва .

    Коментиран от #29

    17:04 01.01.2026

  • 27 .....

    3 11 Отговор

    До коментар #18 от "Гошо":

    И земята под Кремъл ще заври .

    Коментиран от #36

    17:05 01.01.2026

  • 28 Чакай малко, бре!

    14 1 Отговор
    Нали побеждавахте ,до последният украинец, укази някакви против всякакви преговори, какво искаш сега,какъв мир, що мрънкаш?

    17:06 01.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Коуега

    5 2 Отговор

    До коментар #22 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Българите я плащат

    17:07 01.01.2026

  • 31 Българин

    3 7 Отговор

    До коментар #16 от "Ццц":

    Зеленски и Путин избиха много руснаци.

    17:08 01.01.2026

  • 32 Хо-ха-ха

    4 2 Отговор

    До коментар #29 от "Да де":

    Ами че тя си изчезва лека полека.

    17:08 01.01.2026

  • 33 Сульооо

    5 6 Отговор

    До коментар #2 от "Сирете да го давате":

    Фашисткото чудовище е закотвено в бункера от 2022 година!Не давай воля на халюцинациите си!

    Коментиран от #67

    17:08 01.01.2026

  • 34 реалист

    14 13 Отговор
    ️Путлер организира и реализира най-масовото и брутално убиване на руснаци през последните 80 години... Диктаторът си чисти обществото от престъпници ,неудачници и алкохолици с тази "СВО" . 90% от рашистите на фронта са такива .
    Затова няма намерение да спира войната ,че и той ще стане зян като тези милион и половина убити и осакатени в Украйна .

    Коментиран от #45

    17:09 01.01.2026

  • 35 Вихрен

    12 3 Отговор
    Украинците убивали бременни жени в Полша на времето ! С едно пробождане и маиката и нероденото дете !!! Заслужават да ги няма на картата!!! Цяла Европа ги мрази , където и да попитате всички са на едно мнение !

    17:10 01.01.2026

  • 36 чекисть..

    9 3 Отговор

    До коментар #27 от ".....":

    На банкова 11-нема тоци и зеления мухал минал на свещи втора употреба от кieвските кладбища

    Коментиран от #70

    17:11 01.01.2026

  • 37 Българин

    9 2 Отговор
    С втренчен поглед на държан на сухо бик и с пудра захар около ноздрите това е новото лице на зеления потен потник.

    17:11 01.01.2026

  • 38 НЕ РАЗБИРА , ЧЕ Е НА МАЙТАП

    8 2 Отговор
    "Русия умишлено започва новата година, като продължава войната, изстрелвайки над 200 дрона"
    АМИ УМИШЛЕНО !!! НА МАЙТАП БЕ НАДРУСАН!!!МАЙТАП СИ ПРАВИ БЕ!!

    Коментиран от #47

    17:11 01.01.2026

  • 39 А бе

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "ВВП":

    Ментака.на кого му пука тебе какво те боли?Така или иначе ще изчезнеш от форумите!

    17:11 01.01.2026

  • 40 Сульооо

    4 5 Отговор

    До коментар #7 от "ТОЗИ НАЦИ МУШМОРОК":

    Ти знаеш ли какво те чака?

    17:13 01.01.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Ха ха ха ха хи хи хи хи

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Бар мицва":

    Още малко.Ти няма да има какво да ядеш "щастливецо"!!!

    17:14 01.01.2026

  • 43 Хо-ха-ха

    9 2 Отговор

    До коментар #24 от "Бенямин Нетаняху, премиер":

    Зелю е жив защото трябва да отгиваря за престъплекията си пред украинците. Путин няма сметка да го убива сега и да прави от един нацист мъченик. Това се отнася и за всички които са около него. Те ще отидат на съд и ще бъдат изкарани всичките им кирливи ризи.

    17:15 01.01.2026

  • 44 демократ

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Украйна щте победи ! Слава на фашиста зеленски !

    17:16 01.01.2026

  • 45 болгаринь..

    7 4 Отговор

    До коментар #34 от "реалист":

    Зеления се похвали на урсулците за чнг,че е договорил с масква нови три самальота пълни с бандерски чаркояци-събрани от красная из покровските окопи

    Коментиран от #53

    17:16 01.01.2026

  • 46 Карго 200

    4 9 Отговор
    И така, за две седмици Путин беше осмиван три пъти пред целия свят: 😂😂😂

    Купянск (завладян, не, да, малко, може би, не)
    Валдай (НЛО атакуваха резиденцията на Путин - определено не бяха украинците)
    Капустин (Путин финансира украинските въоръжени сили)

    17:17 01.01.2026

  • 47 Даа бе

    4 3 Отговор

    До коментар #38 от "НЕ РАЗБИРА , ЧЕ Е НА МАЙТАП":

    Това не е статия на Зеленски ,а на руската пропаганда за мишоци като тебе.Ако действително я е писал Зеленски. Тя е за Тръмп.Те така контактуват по между си

    17:18 01.01.2026

  • 48 Така е

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Баба Ванга":

    Няма да ги има по вече.

    17:19 01.01.2026

  • 49 гост

    5 8 Отговор

    До коментар #21 от "Брачед":

    Зависи в кой списък си драснат , засега украинските списъци водят , ама с много , хахахха !! И то без да дават милиони , дори за нещастните руски генералчета , дето ги отстрелват като зайци на пусия ,хахахах !! И току що списъка се увеличи с няколкото поръчители на този !!

    17:20 01.01.2026

  • 50 Ха ха ха ха

    5 9 Отговор

    До коментар #21 от "Брачед":

    И Путлер отдавана е драснат в списъка.

    17:22 01.01.2026

  • 51 Сульооо

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Уса":

    Наблегни на лимонадата,намали пърцуцата.

    Коментиран от #58

    17:23 01.01.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 А ТВОИТЕ УДАРИ

    10 3 Отговор
    ПО ПРАЗНУВАЩИ ХОРА. УБИТИ РАНЕНИ МИРНИ ГРАЖДАНИ. СПРИ БРЕ ПЛЪХ АЛЧЕН ПОНЕ ЗА СЕДМИЦА НЕ БОМБАРДИРАЙ И ТОГАВА ГОВОРИ ЗА ПУТИН АКО НЕ СПРЕ ТОЙ. ТИ НАРКОКЛОУНЧЕ НЕПРЕКЪСНАТО ПРОВОКИРАШ. КАКВО ЩЕ НАПРАВИ ЧОВЕК АКО МУ УБИЕШ 50 ДУШИ И МУ ПОВРЕДИШ ИНФРАСТРУКТУРАТА. ЕСТЕСТВЕНО ЩЕ ТЕ ШАМАРОСА С КАЛЪЧКАТА. ТИ СИ ХЕМ ГЛУПАВ ХЕМ КРАДЛИВ НЯМАШ СИЛИ ДА СЕ ПРОТИВОПОСТАВИШ ВСИЧКО ДЕЗЕРТИРАТ БЯГА ОТ СТРАНАТА. ТИ СИ ТРЪГНАЛ И ПРЕТЕНЦИИ ДА ИМАШ. ЩЕ ПРЕДАДЕШ ТЕРИТОРИИ И РЕСУРСИТЕ НА СТРАНАТА И ОЩЕ И ОЩЕ.

    Коментиран от #59, #66

    17:30 01.01.2026

  • 55 Боко

    5 3 Отговор
    кафенета ли да палят бе шмъркач?

    17:31 01.01.2026

  • 56 Карго 200

    4 3 Отговор

    До коментар #52 от "Единствената причина":

    Значи Путин се страхува от чуждите национални герой ли?
    Ако си прав Путин е егати нищожеството;))

    17:32 01.01.2026

  • 57 А бе

    2 3 Отговор

    До коментар #16 от "Ццц":

    Уйраинците в окупираните територии са руски марионетки Малко са,трябвало е повече,но той ще си вземе поука.

    17:35 01.01.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Дааааа

    4 3 Отговор
    Войната ще свърши бързо, ако рруската армия започне да действа като американската -без да се обяснява да разрушава всичко свързано с инфаструктура. Като НАТОв Югославия например. Друг начин на действие се приема за слабост от англосаксонците и няма да се спрат да ръчкат тъпите укри и да им дават оръжие. Дано Путин най накрая да го разбере.

    17:42 01.01.2026

  • 61 Зеления наркоман е излишен

    4 3 Отговор
    Урко фашизма приключва като заря в небето

    Коментиран от #64

    17:42 01.01.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Северодвинск

    3 2 Отговор
    Капитулирай ни6тожество

    17:44 01.01.2026

  • 64 Ха ха ха ха хи хи хи хи

    1 2 Отговор

    До коментар #61 от "Зеления наркоман е излишен":

    Той едва ли е излишен,но ти със сигурност ще бъдеш във форумите!!

    17:45 01.01.2026

  • 65 ?????

    3 2 Отговор
    Ха ха.
    Володя Зеленски го тресе такъв личен страх, че се старае да го заглуши с всякакви глупости нашепвани му от сахибите в Европа и Англия.
    Прави грешка след грешка и все повече се обърква.
    Руснаците седят на брега на реката и чакат.
    Времето вече работи за тях и в политически и във военен план.
    А беше толкова просто - не пипайте общата история и общия език. Търгувайте и с Европа и с Русия.
    Да си сърбат квото са си надробили.

    17:47 01.01.2026

  • 66 А бе

    2 1 Отговор

    До коментар #54 от "А ТВОИТЕ УДАРИ":

    Това е нищо.НОВА ГОДИНА-НОВ КЪСМЕТ.ТОВА ГИ ЧАКА ВАТЕНКИТЕ!!

    17:47 01.01.2026

  • 67 Ти идеално показваш

    1 2 Отговор

    До коментар #33 от "Сульооо":

    фашизма залял запада и поддържащ и спонсориращ фашисткото нищожество зеленски! 😄

    Коментиран от #74

    17:48 01.01.2026

  • 68 Григор

    2 3 Отговор
    "Русия умишлено започва новата година, като продължава войната".

    Как? Путин ли изстреля дроновете точно навръх нова година срещу Хорли? Не си чувал за такова нещо,нали? Не знаеш! А пък и кой да ти каже! Хорли е курортно селище на брега на Черно море. Дроновете са три на брой и са украински, а не на Буркина Фасо. Единият дрон е бил разузнавателен и дълго време е кръжил и оглеждал местността. От другите два, единият е бил със запалителна смес. Ударът е срещу цивилни хора празнуващи нова година. Направен е точно в момента когато Путин прави новогодишното си приветствие. Резултатът? Изгорени живи са 24 души сред които едно дете и много жени.Ранените са над 50, като шест от тях са в критично състояние. Жертвите са установени, което ще рече, че за тях се знаят имената им и адресите. ТЪЙ ЧЕ ТЕОРИЯТА,ЧЕ ТОВА БИЛИ РУСКИ ОФИЦЕРИ, МОЖЕТЕ ДА СИ Я СЛОЖИТЕ, ЗНАЕТЕ КЪДЕ. ТЯ Е ЗА ИДИОТИ! НА ТАКОВА ВАРВАРСТВО СА СПОСОБНИ САМО ФАШИСТИ! А ЩО ЗА МОРАЛ ИМА ТОЗИ, КОЙТО ПОДКРЕПЯ ФАШИСТИТЕ Е ДРУГ ВЪПРОС. ЩЕ ПИТАМЕ МАКРОН, УРСУЛА И НАЙ-ВЕЧЕ КАЯ КАЛАС!

    Коментиран от #69, #71

    17:48 01.01.2026

  • 69 УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА

    3 1 Отговор

    До коментар #68 от "Григор":

    До наС.иране

    17:50 01.01.2026

  • 70 Ха ха ха ха хи хи хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "чекисть..":

    ГОТВИ СЕ И ТИ ЗА ТОВА НЯМА ДА МОЖЕШ ДА ПЛАЩАШ СМЕТКИТЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО,САМАГОНЧИК.

    17:51 01.01.2026

  • 71 Овчи,

    1 1 Отговор

    До коментар #68 от "Григор":

    Какво правят руснаци край Херсон!М? Че и празнуват?Ммм?Ами естествено ,че ще бъдат избивани,палени и горени!

    17:54 01.01.2026

  • 72 Ха ха ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Брачед":

    Буданов направи за смях и резил ФСБ.

    17:54 01.01.2026

  • 73 Първанов

    0 0 Отговор
    Честито евро европейци!

    17:55 01.01.2026

  • 74 Стига

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "Ти идеално показваш":

    с този "фашизъм,залял запада"...това го повтаряш от 2 седмици.Само това ли ти подадоха? Измисли нещо друго.

    17:56 01.01.2026

