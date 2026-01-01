Володимир Зеленски: Путин умишлено започва новата година с продължаване на войната

Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, че започва новата година с продължаване на войната, започнала през 2022 г. с нейното нашествие в Украйна, като ударите са били насочени към енергийната инфраструктура, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
"Русия умишлено започва новата година, като продължава войната, изстрелвайки над 200 дрона" през нощта на Нова година, посочи Зеленски в социалните мрежи. Той добави, че мишена на ударите са били обекти на енергийната инфраструктура.
Руско нападение с дронове е нанесло тази нощ щети на украинската енергийна инфраструктура в няколко украински области, съобщи украинското Министерство на енергетиката, цитирано от Ройтерс.
Засегнат е "значителен брой" домакинства в северозападната Волинска област и в югозападната Одеска област. Освен тях е прекъснато и електроснабдяването в някои части на Черниговска област.
Губернаторът на Волинска област заяви, че над 103 000 домакинства в региона са останали без електроенергия в резултат на атаката. Регионът се намира на няколкостотин километра от фронтовата линия и граничи с Полша, членка на НАТО.
"Две допълнителни системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът" бяха разположени за защита на украинските градове и критичната инфраструктура“, съобщи украинското министерство на отбраната в публикация в приложението "Телеграм".
През август миналата година Германия обяви, че ще достави две системи „Патриот“ на Украйна, след като постигна споразумение със САЩ, че Берлин ще бъде първият, който ще получи най-новите системи в замяна.
Украинската армия заяви в "Телеграм", че през нощта е нанесла удар по руската нефтопреработвателна рафинерия "Илски" в руската Краснодарска област, резултатите от атаката все още се потвърждават. Нанесен е и удар по нефтопреработвателния завод "Алметевская" в руската република Татарстан.
Русия е изстреляла по-малко ракети и дронове срещу Украйна през декември в сравнение с предходния месец, въпреки значителните щети по енергийната инфраструктура, според анализ на украински данни, извършен от Франс прес.
Руските сили са изстреляли общо 5310 ракети и дронове с голям обсег срещу страната през декември, което е спад с 6% спрямо ноември, според събраните данни, предоставяни ежедневно от украинските въздушни сили.
Украинските военновъздушни сили заявиха, че през декември са свалили или пресекли 80% от тях, но устройствата се усъвършенстват, принуждавайки противовъздушната отбрана да се адаптира.
Ударите са насочени главно към украинската газова и електрическа инфраструктура, въпреки интензивните дипломатически преговори, които се водят от ноември, за да се сложи край на най-смъртоносния конфликт в Европа от Втората световна война насам, отбелязва АФП.
