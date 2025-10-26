Пакистан предупреди талибаните: Ако преговорите с Афганистан се провалят, следва война

Пакистанският министър на отбраната Хаваджа Мухамад Асиф изрази днес увереност, че управляващите в Афганистан талибани искат мир. В същото време той предупреди, че ако на преговорите между двете съседни страни в Истанбул не бъде постигнато мирно споразумение, ще се стигне до "открита война", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Агенцията отбелязва, че Пакистан и Афганистан договориха преди броени дни прекратяване на огъня след смъртоносни сблъсъци в района на границата.
Преговорите в турския мегаполис започнаха днес, като се очаква да продължат и утре. Целта е да бъде избегнато повторение на най-тежките сблъсъци между двете страни след връщането на талибаните на власт в Афганистан през август 2021 г.
Преговарящите по-конкретно ще се опитат да разработят механизъм за дългосрочно прилагане на споразумението за прекратяване на огъня, постигнато в катарската столица Доха.
