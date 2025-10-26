Новини
Пакистан предупреди талибаните: Ако преговорите с Афганистан се провалят, следва война

26 Октомври, 2025 12:15

Преговарящите по-конкретно ще се опитат да разработят механизъм за дългосрочно прилагане на споразумението за прекратяване на огъня, постигнато в катарската столица Доха

Пакистан предупреди талибаните: Ако преговорите с Афганистан се провалят, следва война - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Пакистанският министър на отбраната Хаваджа Мухамад Асиф изрази днес увереност, че управляващите в Афганистан талибани искат мир. В същото време той предупреди, че ако на преговорите между двете съседни страни в Истанбул не бъде постигнато мирно споразумение, ще се стигне до "открита война", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Агенцията отбелязва, че Пакистан и Афганистан договориха преди броени дни прекратяване на огъня след смъртоносни сблъсъци в района на границата.

Преговорите в турския мегаполис започнаха днес, като се очаква да продължат и утре. Целта е да бъде избегнато повторение на най-тежките сблъсъци между двете страни след връщането на талибаните на власт в Афганистан през август 2021 г.

Преговарящите по-конкретно ще се опитат да разработят механизъм за дългосрочно прилагане на споразумението за прекратяване на огъня, постигнато в катарската столица Доха.


Пакистан
  • 1 Последния Софиянец

    7 3 Отговор
    Не съм чул за талибани които искат мир.Войната е техен начин на живот.Също като Бандеровците.

    12:22 26.10.2025

  • 2 стоян георгиев

    6 2 Отговор
    Вече всички станаха военолюбци и всеки плаши с война. Така ще е докато зеленияпор не бъде ликвидиран и да не му се угажда вече на прищевките

    12:25 26.10.2025

  • 3 Джон Рамбо

    8 0 Отговор
    Афганистанците за 5000 години история нямат нито една мирна година. Исльмизираните индийци сами се бутат в огъня. Куче със салам плашат.

    12:31 26.10.2025