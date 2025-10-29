Новини
Свят »
Пакистан »
Без работещо решение! Мирните преговори между Афганистан и Пакистан са се провалили

Без работещо решение! Мирните преговори между Афганистан и Пакистан са се провалили

29 Октомври, 2025 10:55 532 5

  • афганистан-
  • пакистан-
  • талибани

Двете държави се споразумяха за прекратяване на огъня, постигнато в Доха на 19 октомври, но не успяха да намерят общ език във втория кръг от преговори в Истанбул, проведени с посредничеството на Турция и Катар

Без работещо решение! Мирните преговори между Афганистан и Пакистан са се провалили - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Преговорите в Истанбул, целящи осигуряване на трайно примирие между Афганистан и Пакистан, приключиха без „работещо решение“, заяви пакистанският министър на информацията Атаула Тарар, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Целта на преговорите беше постигане на траен мир между южноазиатските съседи, след като десетки бяха убити по границата им при най-тежките прояви на насилие, откакто талибаните взеха властта в Кабул през 2021 г.

„Афганистанската страна непрекъснато се отклоняваше от основния въпрос, избягвайки ключовата точка, върху която беше започнат процеса на диалог“, заяви пакистанският министър на информацията.

„Вместо да поемат каквато и да е отговорност, афганистанските талибани прибягнаха до обвинителни игри, отклоняване на темата и уловки. По този начин диалогът не доведе до работещо решение“, допълни Тарар.

Двете държави се споразумяха за прекратяване на огъня, постигнато в Доха на 19 октомври, но не успяха да намерят общ език във втория кръг от преговори в Истанбул, проведени с посредничеството на Турция и Катар, съобщиха пред Ройтерс афганистански и пакистански представители, като всеки обвини отсрещната страна за провала.

Представител на пакистанските служби за сигурност заяви, че талибаните не са желаели да се ангажират да обуздаят пакистанските талибани, отделна бойна групировка, враждебна към Пакистан, която според Исламабад действа безнаказано в Афганистан.

Афганистанският представител заяви, че преговорите са приключили след „напрегнат обмен“ по въпроса, добавяйки, че Кабул е заявил, че няма контрол над пакистанските талибани.


Пакистан
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хъхъ

    1 1 Отговор
    Афганистанците победиха и прогониха СССР и САЩ, с един Пакистан ли ще се затруднят?

    10:56 29.10.2025

  • 2 ха-ха

    3 0 Отговор
    В махалата е така - сбият се , разтърват ги и ......с начале ....

    11:02 29.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 А кой финансира

    0 0 Отговор
    пакистанските талибани?

    11:27 29.10.2025

  • 5 Ние копейките

    1 0 Отговор
    за кого да викаме сега? Митрофснова още не ни е спуснала указания

    11:35 29.10.2025