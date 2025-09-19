Пактът с Рияд поставя пакистанския ядрен чадър в мозайката на Близкия изток

Саудитска Арабия и Пакистан подписаха "споразумение за стратегическа взаимна отбрана", което според анализатори може да въведе пакистанския ядрен потенциал в регионалното уравнение за сигурност на Близкия изток, предава "Ройтерс".

Пактът идва на фона на нарастващо напрежение след безпрецедентните израелски удари по Катар миналата седмица и опасенията, че Иран може да се сдобие с ядрени оръжия.

Подробности за сделката не бяха разкрити, но документът предвижда, че нападение срещу една от страните ще се счита за агресия срещу двете. Пакистанският министър на отбраната Хаваджа Мохамед Асиф заяви пред "Ройтерс", че ядрените оръжия "не са на радара" на пакта и че той не е насочен към агресия.

Саудитски официални лица обаче намекнаха, че споразумението обхваща "всички военни средства", което предполага и възможен ядрен елемент.

Анализатори смятат, че Рияд цели да намали зависимостта си от Съединените щати и да компенсира стратегическия дефицит спрямо Израел, който се счита за единствената ядрена сила в региона. Според Хасан Алхасан от Лондонския институт за стратегически изследвания, сделката отразява "намаляващото доверие в американските гаранции за сигурност".

Пакистан е единствената мюсюлманска държава с ядрено оръжие и разполага с армия от над 600 000 войници. Въпреки че официалната му доктрина е насочена към Индия, неговите ракети теоретично могат да достигнат и до Израел. Индия реагира предпазливо, като заяви, че ще "проучи последиците за националната и регионалната сигурност". Иран също вероятно ще следи развитието внимателно.

Саудитска Арабия от десетилетия подпомага финансово Пакистан, включително с наскорошен заем от 3 млрд. долара. Новото споразумение може да осигури на Исламабад допълнителни ресурси за военния му бюджет, който е значително по-малък от индийския. Според експерти то бележи по-дълбоко военно ангажиране на Пакистан в региона и затвърждава ролята му като стратегически партньор на страните от Персийския залив.

Рияд подчерта, че няма да установи дипломатически отношения с Израел, докато войната в Газа не приключи и не бъде постигнат напредък към палестинска държавност. Вашингтон и Тел Авив засега не са коментирали пакта, който може да предизвика сериозни геополитически сътресения.