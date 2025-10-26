Лавров: Признаваме Украйна, но не тази с откровено нацисткия режим

Русия признава Украйна, която се различава значително от настоящата страна с нейния "откровено нацистки" режим, заяви министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров в интервю за унгарския ЮТюб канал "Ултраханг", съобщи ТАСС, цитирана от БТА.
"Преди всичко, ние признахме Украйна въз основа на нейната собствена Декларация за независимост и Конституция. През 1990 г. беше приета Декларация за независимост, в която се говори за безядрена, неутрална, извънблокова държава, признаваща правата на всички национални малцинства и т.н. И това след това беше закрепено в конституцията на страната. Така че ние признаваме една Украйна, която се различава значително от страната, управлявана в момента от откровено нацистки режим", смята Лавров.
Според Лавров перспективата за срещата на върха между Русия и САЩ в Будапеща ще зависи от американската страна, която беше инициатор на събитието.
ТАСС припомня, че на 23 октомври руският президент Владимир Путин, отговаряйки на въпроси на журналисти от кремълския пул, подчерта, че руско-американската среща на върха в Будапеща е по-скоро отложена, отколкото отменена.
Попитан кога Русия ще може да каже, че целите ѝ в Украйна са постигнати, Лавров отговори, че целите на Русия "никога не са се променяли".
Министърът на външните работи на Русия също така обясни защо Русия контролира територии извън Донецка и Луганска област.
"Смятам, че е неуместно хората да питат кога ще свърши войната, кога ще спрем, кога ще върнем Запорожие… Всъщност ние вече контролираме и други територии извън регионите, включени в нашата конституция“, каза Лавров. Според него "причината е проста - нуждаем се от буферна зона".
Лавров подчерта в интервюто, че Русия, без никакво съмнение, признава независимостта на Украйна, но се противопоставя на опитите на Киев да унищожи всичко руско. Шефът на руската дипломация обърна внимание на факта, че малко след февруари 2014 г. тогавашната заместник-държавен секретар на САЩ Виктория Нюланд призна пред Конгреса, че САЩ до този момент "са отпуснали около 5 милиарда долара за подкрепа на Украйна и че това не е било напразно, защото в крайна сметка "демокрацията" е триумфирала.
По думите на Лавров след "преврата" (свалянето на проруския президент Виктор Янукович през 2014 г. - бел. ред.) "народът на Крим отхвърли тази власт и проведе референдум, след това Донецк и Луганск направиха същото“, припомни той (тези референдуми не се признават от международната общност - бел. ред).
Според руския външен министър Европа се опитва да отклони президента на САЩ Доналд Тръмп от неговата логика за това как трябва да се реши украинската криза.
"Много показателно е, че сега се опитват да отклонят президента на САЩ Доналд Тръмп от логиката, която той самият многократно е изразявал по-рано. Той директно каза – всъщност, може би той беше първият и, вероятно, единственият лидер в Запада (а може би и в целия свят), който от самото начало, още преди встъпването си в длъжност, в началото на септември 2024 г., каза: "НАТО не трябва да се намесва в събитията в Украйна. Ако НАТО застане точно на границите на Русия, тя няма да го търпи и аз мога да разбера чувствата им", отбеляза Лавров.
Според Лавров, през пролетта западните политици започнали да говорят за "незабавно примирие без никакви предварителни условия".
"И до днес продължават да пеят тази песен. Марк Рюте, Еманюел Макрон. Между другото, когато френският президент Макрон премина към логиката "да се прекрати огънят, да се прекратят убийствата без предварителни условия, а после ще видим", го попитаха дали това означава, че доставките на оръжие за Украйна се спират. Той отговори: не, не означава. Няма никакви предварителни условия".
Москва споделя оценките на президента на САЩ Доналд Тръмп по резултатите от срещата на върха в Аляска, че въпросите по темата за уреждането на украинския конфликт са разрешими, заяви също така министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров в интервюто.
В интервюто Лавров посъветва британския премиер Киър Стармър да си припомни думите и действията на европейските лидери, преди да твърди, че президентът на Русия Владимир Путин не иска мир.
"Когато британският премиер Стармър казва, че руският президент Путин е единственият, който е против преговорите, той трябва да си спомни (бившия британски премиер Борис) Джонсън. Той трябва да си спомни онези в Германия и Франция, които подписаха споразумението (Минските споразумения – бел. ред.), а след това, няколко години по-късно, признаха, че никога не са имали намерение да го изпълнят, въпреки че те бяха одобрени от Съвета за сигурност на ООН", посочи шефът на руското външно министерство.
Към края на интервюто Лавров посочи, че Москва е готова да продължи контактите си с американската страна в темпо, което ще бъде удобно за Вашингтон.
1 РРРРР КОННН
Коментиран от #17, #27
20:17 26.10.2025
2 Тити
20:18 26.10.2025
3 Сатана Z
Коментиран от #14
20:20 26.10.2025
4 Баламата
Коментиран от #46
20:20 26.10.2025
5 А кой те пита?
20:21 26.10.2025
6 си дзън
Коментиран от #21
20:22 26.10.2025
8 Съдията
20:23 26.10.2025
9 Българин
Коментиран от #31
20:23 26.10.2025
10 Пич
Коментиран от #38
20:23 26.10.2025
11 Жерар Аро от Франция
Коментиран от #65
20:23 26.10.2025
12 Хахахаха
20:23 26.10.2025
13 Хипотетично
20:23 26.10.2025
14 Хахахаха
До коментар #3 от "Сатана Z":И кой е нациста в Украйна? Руснака Сирски и полуруснака Зеленски ли са украинските нацисти?
Коментиран от #23, #30
20:24 26.10.2025
15 Истината
20:24 26.10.2025
16 Няма никакво значение какво казва
Но анализирайки ситуацията на стечението на обстоятелствата не Тръмп и Путин защото явно са синхронизирали нещата а ръководството на Европейския съюз горе главата в Брюксел ще унищожи...ЕС. личности които нямат връзка с главния мозък защото такъв не съществува.
20:26 26.10.2025
17 Гнусен си ти
До коментар #1 от "РРРРР КОННН":вклук.
Човека каза истината.
Коментиран от #22
20:27 26.10.2025
18 Тотален
20:27 26.10.2025
19 Снежана
20:27 26.10.2025
20 Признаваме
20:28 26.10.2025
21 Жив ли си, червей
До коментар #6 от "си дзън":Айде бегай на кофите, че няма да остане нищо.
Коментиран от #24
20:28 26.10.2025
22 доктор
До коментар #17 от "Гнусен си ти":След като бъде избито порядъчно количество копейки България ще дръпне напред.
Коментиран от #33
20:28 26.10.2025
23 Ми да, те са
До коментар #14 от "Хахахаха":Азов не са ли украинско формирование?
Зеленски не е ли президент на държава в която има стотици паметници на Бандера и го има и на пощенска марка.
Коментиран от #69
20:30 26.10.2025
24 си дзън
До коментар #21 от "Жив ли си, червей":Ти май се уплаши, че няма да получиш нова версия. Ша караш така докато те изключат.
20:30 26.10.2025
25 Конят Лавров да не забравя,
20:30 26.10.2025
26 Така направихте че..
20:30 26.10.2025
27 Няма!
До коментар #1 от "РРРРР КОННН":Теб чакаме,Наш Спасителю-Храбър...!
20:30 26.10.2025
28 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
20:31 26.10.2025
29 Дипломат 1
20:31 26.10.2025
30 Сатана Z
До коментар #14 от "Хахахаха":Самата идея за „украинския нацизъм“ като копие на немския нацизъм, възниква по време на Великата отечествена война. Когато банди украински нацисти под ръководството на такива нацистки престъпници като Степан Бандера и Роман Шухевич (идоли на украинските нацисти) извършват наказателни операции на територията на съветска Украйна, унищожавайки руснаци (москали), евреи (жидове), поляци (ляхове) и дори малоруси (за отстъпничество от идеите на „украинизма“).
С други думи, украинският нацизъм е крайна форма на човеконенавистническа идеология, породена от своя страна от украинския национализъм, произтичащ от самата идея за „украинщината“ като нетърпимост и отричане на всичко руско.
Налагането на изключително радикални и екстремистки възгледи сред по-голямата част на обществото посредством възхвала на нацистите, нацистките колаборационисти, както и въвеждането на езикови кодове на омразата в ежедневието, работата на ЦипСо и управлението на психологически програми с инструктори и съветници от САЩ, НАТО, Великобритания – след началото на СВО бяха открити неведнъж учебници, ръководства, инструкции, в които открито се пропагандират фашистки идеи, а издателството и печата са западни и целта на такива „помагала“„ е въплащаването на посредством бивша Украйна проектът анти Русия.
Коментиран от #49
20:31 26.10.2025
31 Немски ротор
До коментар #9 от "Българин":Азов ще бъдат изтрити от картата,после ти ще бъдеш намерен и превърнат в роб!
Коментиран от #36
20:31 26.10.2025
32 Екатерина Велика починала
Коментиран от #37
20:31 26.10.2025
33 Абе
До коментар #22 от "доктор":Забърши си сополите и затвори устата да не ти течат лигите, че много ти личи деменцията!
20:32 26.10.2025
35 Първанов
20:32 26.10.2025
36 Копейкотрошач
До коментар #31 от "Немски ротор":Вратлето,!!
20:32 26.10.2025
37 Апа
До коментар #32 от "Екатерина Велика починала":На тебе нищо ти нема след полов акт с кон!
20:33 26.10.2025
38 Цветан Гергов
До коментар #10 от "Пич":И какво точно не ти харесва.
Коментиран от #54
20:33 26.10.2025
39 Лавров
20:33 26.10.2025
40 Киев за два дня.
20:34 26.10.2025
41 Лавров
20:35 26.10.2025
42 Факт
Коментиран от #53
20:35 26.10.2025
43 Т.КОЛЕВВВВ
КО МАЙ РЕЖИМА В УКРАЙНА И УПРАВАТА ОМ Е ЗА СМЯНА ОТСТРАНЯВАНЕ.ОТ ВСИЧКИ БИВШИ 15 РЕПУБЛИКИ ОТ СССР САМО УКРАЙНЦИТЕ НЕЩО ПРОБЛЕМНИ.ЩО ТАКА?
20:37 26.10.2025
44 Един Томахоук/атакмс/Фламинго по Кремъл
Светът ще стане едно хубаво място за живеене.
Копейките на сапун.
Коментиран от #55, #57
20:37 26.10.2025
45 Точно така е, отново
20:38 26.10.2025
46 ХА ХА
До коментар #4 от "Баламата":Пробай в китайското.
20:38 26.10.2025
47 Димитър Георгиев
20:38 26.10.2025
48 Пора
20:39 26.10.2025
49 Може да е било така..
До коментар #30 от "Сатана Z":Ама може да не е било така.По тая логика дай сега да бомбардираме русия,че изби 12000 полски войници в Катин преди 80год.
Коментиран от #66
20:39 26.10.2025
51 Варненец
20:40 26.10.2025
52 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
20:40 26.10.2025
53 Ъхъъъъъ... мозък
До коментар #42 от "Факт":еврейската "нация" пре ВСВ със столица на нацията Освиенцим....
20:40 26.10.2025
54 Пич
До коментар #38 от "Цветан Гергов":Сериозно ли трябва да ти обяснявам ?! Това е краят на петата българска държава. Автоматично превръща всички наши политици в сламени политици. И бъдещите такива , дори и да се намерят свестни. И лошото е че дори не ще сме роби на ЕС ! Ще сме роби на тъмните , който стоят зад ЕС ! Единственото ни такова положение е било когато сме били част от Османската империя!!!
20:41 26.10.2025
55 Димитър Георгиев
До коментар #44 от "Един Томахоук/атакмс/Фламинго по Кремъл":От твоите уста в божиите уши! Както се казва! Дано империята на злото се разпадне по- бързо!
20:41 26.10.2025
56 Кой
20:41 26.10.2025
57 Цхгф
До коментар #44 от "Един Томахоук/атакмс/Фламинго по Кремъл":Срещнеш ли копейка трепИ!
Коментиран от #63
20:41 26.10.2025
58 Лавро-кон
20:42 26.10.2025
59 Миро
20:43 26.10.2025
60 Щерката на Сергей
20:44 26.10.2025
61 Лавров
20:45 26.10.2025
62 Кремъл
20:45 26.10.2025
63 Първо
До коментар #57 от "Цхгф":Ела да ти натъпча барута в цевта!
20:46 26.10.2025
64 Факт
Съветският диктатор Сталин и неговият режим умишлено оставят селяните в Украйна да гладуват, тъй като се опасяват от въстание срещу комунистическия режим и провежданата от него принудителна колективизация в селското стопанство.
След това започват да се държат така, като че ли никога не е имало глад. Резултатите от едно преброяване се укриват, а преброителите са разстреляни. Над два милиона са и жертвите на глада в Казахстан. А руският режим и до днес оспорва отговорността си за тази катастрофа.
20:51 26.10.2025
65 АНОНИМЕН
До коментар #11 от "Жерар Аро от Франция":На грамадната Русия не са и притрябвали нови територии или полуострови...Тя иска да възстанови своя ПРЕСТИЖ на международната сцена, който го загуби със загубата на „Студената война“. Русия иска РЕВАНШ и това е параноята на Путин, Медведев и компания. Заради реваншизмът им са и всичките приказки, че водят войната в Украйна против САЩ, НАТО и ЕС... Между впрочем, „РЕВАНШИЗМЪТ“ е една от причините ХИТЛЕР да започне ВСВ.
Войната в Украйна ще свърши, когато изгоним от БЪЛГАРИЯ всички РУСНАЦИ-ПУТИНИСТИ, а за русофилиците ни организираме заведения за превъзпитание …Това ще е болезнен удар от който русия ще се вразуми...Слава Богу, и слава на Украйна, че на БЪЛГАРИТЕ най-сетне им се поотвориха очите за "Авантюрите на русия в ...България".
Крайно време е малка България да сложи край на тази братоубийствена война в героична и велика Украйна! Слава Україні-Героям Слава! Смерть ворогам!
20:53 26.10.2025
66 Сатана Z
До коментар #49 от "Може да е било така..":Относно Катин. Лъжата, която се превърна в истина
Преди да започне войната, западно от Смоленск имало три лагери за полски военнопленници. В тях били задържани взети в плен в Полша офицери и генерали от полската армия, жандармеристи, полицаи. Повечето военнопленници били използвани в пътни работи с различна тежест. Когато започнала войната, съветските власти нямали време да евакуират полските военнопленници от лагерите. Така полските офицери се оказали в германски плен, а немците продължили да използват труда на военнопленниците при пътни и строителни работи.
През август — септември 1941 г. германското командване решило да разстреля всички полски военнопленници, държани в смоленските лагери.
Непосредственият разстрел на полските офицери бил извършен от щаба на 537-и строителен батальон под ръководството на лейтенант Арнес, лейтенант Рекст и лейтенант Хот. Щабът на този батальон се намирал в село Кози Гори. През пролетта на 1943 г., когато вече се подготвяла провокацията срещу Съветския съюз, нацистите накарали съветските военнопленници да разкопаят гробовете и след разкопаването да извадят от гробовете всички документи, датиращи по-късно от пролетта на 1940 година. Така датата на предполагаемата екзекуция на полските военнопленници била „коригирана“. Германците застреляли съветските военнопленници, които извършили разкопките и принудили местните жители да дадат благоприятни за немците показания.
Коментиран от #70
20:55 26.10.2025
67 Серьожа
21:01 26.10.2025
68 Нека да пиша
21:01 26.10.2025
69 Хахахаха
До коментар #23 от "Ми да, те са":Азов не е в управлението на Украйна, копей! А рашата няма ли Вагнер? Знаеш ли колко такива като Вагнер има раша? А Бандера, какво общо има тук? Бандера се е борил за независима Украйна, за това.
21:01 26.10.2025
70 Нека да пиша
До коментар #66 от "Сатана Z":Лъжи . А,какво ще кажеш за документите, които Гарбачов придаде на Полша. Медведев и Путин потвърдиха истината че нквд е разстреляше в Катин.
21:04 26.10.2025
71 дедо
21:05 26.10.2025
72 Оксиморон
21:05 26.10.2025