Новини
Свят »
Русия »
Лавров: Признаваме Украйна, но не тази с откровено нацисткия режим

Лавров: Признаваме Украйна, но не тази с откровено нацисткия режим

26 Октомври, 2025 21:11, обновена 26 Октомври, 2025 20:16 1 632 72

  • сергей лавров-
  • русия-
  • украйна

Целите на Русия никога не са се променяли, заяви руският външен министър

Лавров: Признаваме Украйна, но не тази с откровено нацисткия режим - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Русия признава Украйна, която се различава значително от настоящата страна с нейния "откровено нацистки" режим, заяви министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров в интервю за унгарския ЮТюб канал "Ултраханг", съобщи ТАСС, цитирана от БТА.

"Преди всичко, ние признахме Украйна въз основа на нейната собствена Декларация за независимост и Конституция. През 1990 г. беше приета Декларация за независимост, в която се говори за безядрена, неутрална, извънблокова държава, признаваща правата на всички национални малцинства и т.н. И това след това беше закрепено в конституцията на страната. Така че ние признаваме една Украйна, която се различава значително от страната, управлявана в момента от откровено нацистки режим", смята Лавров.

Според Лавров перспективата за срещата на върха между Русия и САЩ в Будапеща ще зависи от американската страна, която беше инициатор на събитието.

ТАСС припомня, че на 23 октомври руският президент Владимир Путин, отговаряйки на въпроси на журналисти от кремълския пул, подчерта, че руско-американската среща на върха в Будапеща е по-скоро отложена, отколкото отменена.

Попитан кога Русия ще може да каже, че целите ѝ в Украйна са постигнати, Лавров отговори, че целите на Русия "никога не са се променяли".

Министърът на външните работи на Русия също така обясни защо Русия контролира територии извън Донецка и Луганска област.

"Смятам, че е неуместно хората да питат кога ще свърши войната, кога ще спрем, кога ще върнем Запорожие… Всъщност ние вече контролираме и други територии извън регионите, включени в нашата конституция“, каза Лавров. Според него "причината е проста - нуждаем се от буферна зона".

Лавров подчерта в интервюто, че Русия, без никакво съмнение, признава независимостта на Украйна, но се противопоставя на опитите на Киев да унищожи всичко руско. Шефът на руската дипломация обърна внимание на факта, че малко след февруари 2014 г. тогавашната заместник-държавен секретар на САЩ Виктория Нюланд призна пред Конгреса, че САЩ до този момент "са отпуснали около 5 милиарда долара за подкрепа на Украйна и че това не е било напразно, защото в крайна сметка "демокрацията" е триумфирала.

По думите на Лавров след "преврата" (свалянето на проруския президент Виктор Янукович през 2014 г. - бел. ред.) "народът на Крим отхвърли тази власт и проведе референдум, след това Донецк и Луганск направиха същото“, припомни той (тези референдуми не се признават от международната общност - бел. ред).

Според руския външен министър Европа се опитва да отклони президента на САЩ Доналд Тръмп от неговата логика за това как трябва да се реши украинската криза.

"Много показателно е, че сега се опитват да отклонят президента на САЩ Доналд Тръмп от логиката, която той самият многократно е изразявал по-рано. Той директно каза – всъщност, може би той беше първият и, вероятно, единственият лидер в Запада (а може би и в целия свят), който от самото начало, още преди встъпването си в длъжност, в началото на септември 2024 г., каза: "НАТО не трябва да се намесва в събитията в Украйна. Ако НАТО застане точно на границите на Русия, тя няма да го търпи и аз мога да разбера чувствата им", отбеляза Лавров.

Според Лавров, през пролетта западните политици започнали да говорят за "незабавно примирие без никакви предварителни условия".

"И до днес продължават да пеят тази песен. Марк Рюте, Еманюел Макрон. Между другото, когато френският президент Макрон премина към логиката "да се прекрати огънят, да се прекратят убийствата без предварителни условия, а после ще видим", го попитаха дали това означава, че доставките на оръжие за Украйна се спират. Той отговори: не, не означава. Няма никакви предварителни условия".

Москва споделя оценките на президента на САЩ Доналд Тръмп по резултатите от срещата на върха в Аляска, че въпросите по темата за уреждането на украинския конфликт са разрешими, заяви също така министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров в интервюто.

В интервюто Лавров посъветва британския премиер Киър Стармър да си припомни думите и действията на европейските лидери, преди да твърди, че президентът на Русия Владимир Путин не иска мир.

"Когато британският премиер Стармър казва, че руският президент Путин е единственият, който е против преговорите, той трябва да си спомни (бившия британски премиер Борис) Джонсън. Той трябва да си спомни онези в Германия и Франция, които подписаха споразумението (Минските споразумения – бел. ред.), а след това, няколко години по-късно, признаха, че никога не са имали намерение да го изпълнят, въпреки че те бяха одобрени от Съвета за сигурност на ООН", посочи шефът на руското външно министерство.

Към края на интервюто Лавров посочи, че Москва е готова да продължи контактите си с американската страна в темпо, което ще бъде удобно за Вашингтон.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 34 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РРРРР КОННН

    23 30 Отговор
    ГНУСЕН КОН,, нема ли некои ХИТМЕн д ати свети МАСКОТО КАЗАХСТАНСКО... поМИАРР г РоЗЕн

    Коментиран от #17, #27

    20:17 26.10.2025

  • 2 Тити

    18 26 Отговор
    То има ли по големи нацисти от Рашистите задомиха и Германците.

    20:18 26.10.2025

  • 3 Сатана Z

    20 7 Отговор
    Лавров перефразра,че на Русия не и трябва нито добра,нито лоша Укро държава с нацистки режим.

    Коментиран от #14

    20:20 26.10.2025

  • 4 Баламата

    12 8 Отговор
    Опитвам се да ида в Крим,Донецк,Луганск и Херсон ,ама през украинското посолство не става.Някой знае ли как мога да отида там?

    Коментиран от #46

    20:20 26.10.2025

  • 5 А кой те пита?

    8 18 Отговор
    Тебе куция конь?

    20:21 26.10.2025

  • 6 си дзън

    7 17 Отговор
    Доста работи ще си признаете, след като ви хакнаха сървърите Анонимните.

    Коментиран от #21

    20:22 26.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Съдията

    21 9 Отговор
    Отново лекция по висша дипломация за западн(али) политици. Но едва ли ще я разберат, повечето от тях не са внимавали още в началното училище.😂

    20:23 26.10.2025

  • 9 Българин

    10 17 Отговор
    Азов ви познават.Затова режат руски тикви.

    Коментиран от #31

    20:23 26.10.2025

  • 10 Пич

    18 9 Отговор
    Фашистите в Украйна трябва да бъдат утилизирани!!! В противен случай това ще се превърне в модел на управление в целият ЕС!!! Вече виждаме че натам се върви!!!

    Коментиран от #38

    20:23 26.10.2025

  • 11 Жерар Аро от Франция

    17 8 Отговор
    бившият постоянен представител на Франция в ООН. Конфликтът в Украйна може да завърши или с Руска победа, или с преговори. Два варианта за изход от украинската криза посочи бившият постоянен представител на Франция в ООН Жерар Аро в интервю. "Знам само два начина за прекратяване на войната: пълна победа на една от воюващите страни или преговори. Победата обаче може да бъде само Руска, тя няма да бъде Украинска. Затова е в наш интерес да преговаряме с Русия", казва той.

    Коментиран от #65

    20:23 26.10.2025

  • 12 Хахахаха

    11 15 Отговор
    Ей кон, вие нападнахте Украйна, 2014 година, много преди тези управляващи сега, ако те са ти проблема!

    20:23 26.10.2025

  • 13 Хипотетично

    5 3 Отговор
    Какво да признава, чий гарант е РФ при разпада на СССР? Историята я пишат победителите.

    20:23 26.10.2025

  • 14 Хахахаха

    10 10 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    И кой е нациста в Украйна? Руснака Сирски и полуруснака Зеленски ли са украинските нацисти?

    Коментиран от #23, #30

    20:24 26.10.2025

  • 15 Истината

    11 12 Отговор
    Абсолютен боклук

    20:24 26.10.2025

  • 16 Няма никакво значение какво казва

    6 10 Отговор
    Коня и не ме интересува кой ще спечели специалната военна операция или войната...... Кой както иска да го приема.
    Но анализирайки ситуацията на стечението на обстоятелствата не Тръмп и Путин защото явно са синхронизирали нещата а ръководството на Европейския съюз горе главата в Брюксел ще унищожи...ЕС. личности които нямат връзка с главния мозък защото такъв не съществува.

    20:26 26.10.2025

  • 17 Гнусен си ти

    10 6 Отговор

    До коментар #1 от "РРРРР КОННН":

    вклук.
    Човека каза истината.

    Коментиран от #22

    20:27 26.10.2025

  • 18 Тотален

    8 10 Отговор
    Боклук.

    20:27 26.10.2025

  • 19 Снежана

    15 4 Отговор
    Оланд и Меркел признаха в телевизионни интервюта, че цялата конференция в Минск е била хитрина. И двамата признаха, че са се замесили, „за да спечелят време Украйна да се въоръжи за война с Русия“.

    20:27 26.10.2025

  • 20 Признаваме

    5 6 Отговор
    онази с Янукович !

    20:28 26.10.2025

  • 21 Жив ли си, червей

    10 4 Отговор

    До коментар #6 от "си дзън":

    Айде бегай на кофите, че няма да остане нищо.

    Коментиран от #24

    20:28 26.10.2025

  • 22 доктор

    10 9 Отговор

    До коментар #17 от "Гнусен си ти":

    След като бъде избито порядъчно количество копейки България ще дръпне напред.

    Коментиран от #33

    20:28 26.10.2025

  • 23 Ми да, те са

    9 6 Отговор

    До коментар #14 от "Хахахаха":

    Азов не са ли украинско формирование?
    Зеленски не е ли президент на държава в която има стотици паметници на Бандера и го има и на пощенска марка.

    Коментиран от #69

    20:30 26.10.2025

  • 24 си дзън

    4 7 Отговор

    До коментар #21 от "Жив ли си, червей":

    Ти май се уплаши, че няма да получиш нова версия. Ша караш така докато те изключат.

    20:30 26.10.2025

  • 25 Конят Лавров да не забравя,

    6 10 Отговор
    че нацисти в Украйна няма! Фашисти и нацисти могат масово да се намерят само в Русия.

    20:30 26.10.2025

  • 26 Така направихте че..

    5 8 Отговор
    Сега целия свят ви смята вас за нацисти.Е освен с.корея.Нещо не я измислихте както трябва.Тепърва ще си берете плодовете от това.

    20:30 26.10.2025

  • 27 Няма!

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "РРРРР КОННН":

    Теб чакаме,Наш Спасителю-Храбър...!

    20:30 26.10.2025

  • 28 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    7 8 Отговор
    Точка.

    20:31 26.10.2025

  • 29 Дипломат 1

    4 7 Отговор
    Бременски музикант!

    20:31 26.10.2025

  • 30 Сатана Z

    9 9 Отговор

    До коментар #14 от "Хахахаха":

    Самата идея за „украинския нацизъм“ като копие на немския нацизъм, възниква по време на Великата отечествена война. Когато банди украински нацисти под ръководството на такива нацистки престъпници като Степан Бандера и Роман Шухевич (идоли на украинските нацисти) извършват наказателни операции на територията на съветска Украйна, унищожавайки руснаци (москали), евреи (жидове), поляци (ляхове) и дори малоруси (за отстъпничество от идеите на „украинизма“).

    С други думи, украинският нацизъм е крайна форма на човеконенавистническа идеология, породена от своя страна от украинския национализъм, произтичащ от самата идея за „украинщината“ като нетърпимост и отричане на всичко руско.

    Налагането на изключително радикални и екстремистки възгледи сред по-голямата част на обществото посредством възхвала на нацистите, нацистките колаборационисти, както и въвеждането на езикови кодове на омразата в ежедневието, работата на ЦипСо и управлението на психологически програми с инструктори и съветници от САЩ, НАТО, Великобритания – след началото на СВО бяха открити неведнъж учебници, ръководства, инструкции, в които открито се пропагандират фашистки идеи, а издателството и печата са западни и целта на такива „помагала“„ е въплащаването на посредством бивша Украйна проектът анти Русия.

    Коментиран от #49

    20:31 26.10.2025

  • 31 Немски ротор

    9 3 Отговор

    До коментар #9 от "Българин":

    Азов ще бъдат изтрити от картата,после ти ще бъдеш намерен и превърнат в роб!

    Коментиран от #36

    20:31 26.10.2025

  • 32 Екатерина Велика починала

    3 7 Отговор
    След полов акт с кон.

    Коментиран от #37

    20:31 26.10.2025

  • 33 Абе

    6 1 Отговор

    До коментар #22 от "доктор":

    Забърши си сополите и затвори устата да не ти течат лигите, че много ти личи деменцията!

    20:32 26.10.2025

  • 34 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 35 Първанов

    4 8 Отговор
    Фашагите са в Кримъл

    20:32 26.10.2025

  • 36 Копейкотрошач

    2 6 Отговор

    До коментар #31 от "Немски ротор":

    Вратлето,!!

    20:32 26.10.2025

  • 37 Апа

    6 1 Отговор

    До коментар #32 от "Екатерина Велика починала":

    На тебе нищо ти нема след полов акт с кон!

    20:33 26.10.2025

  • 38 Цветан Гергов

    0 6 Отговор

    До коментар #10 от "Пич":

    И какво точно не ти харесва.

    Коментиран от #54

    20:33 26.10.2025

  • 39 Лавров

    1 5 Отговор
    Признаваме България,но не тази в НАТО!Онази с БКП и Живков!

    20:33 26.10.2025

  • 40 Киев за два дня.

    3 7 Отговор
    Пумияр с пумияр.

    20:34 26.10.2025

  • 41 Лавров

    1 5 Отговор
    Признаваме САЩ,но не с Байдън,а с Тръмп!

    20:35 26.10.2025

  • 42 Факт

    1 11 Отговор
    Нацисти са руснаците които вероломно нападнаха Украйна и се опитват да унищожат украинската нация, така както по времето на Втората световна война нацистите се опитаха да унищожат еврейската нация!!!

    Коментиран от #53

    20:35 26.10.2025

  • 43 Т.КОЛЕВВВВ

    7 2 Отговор
    ТОВА КОЕТО ГО ПИШЕ АКО Е ИСТИНА ЛАВРОВ Е ПРАВ. И НАЙ ЛОШОТО Е ЧЕ УПРАВАТА НА УКРАЙНА РЕШИЛА ДА ЗАТРИЕ ВСИЧКО СВЪРЗАНО СЪС СЪСЕДИТЕ СИ РУСИЯ.
    КО МАЙ РЕЖИМА В УКРАЙНА И УПРАВАТА ОМ Е ЗА СМЯНА ОТСТРАНЯВАНЕ.ОТ ВСИЧКИ БИВШИ 15 РЕПУБЛИКИ ОТ СССР САМО УКРАЙНЦИТЕ НЕЩО ПРОБЛЕМНИ.ЩО ТАКА?

    20:37 26.10.2025

  • 44 Един Томахоук/атакмс/Фламинго по Кремъл

    6 7 Отговор
    Втори по мавзолея.
    Светът ще стане едно хубаво място за живеене.
    Копейките на сапун.

    Коментиран от #55, #57

    20:37 26.10.2025

  • 45 Точно така е, отново

    8 5 Отговор
    Лавров е коректен и точен ....Декларацията за независимост и Конституцията . През 1990 г. беше приета Декларация за независимост, в която се говори за безядрена, неутрална, извънблокова държава, признаваща правата на всички национални малцинства и т.н. .....и после с условията на Беловежките споразумения от 1991 г., по силата на които Киев е получил суверенитет. ... да остане необвързана, без ядрено оръжие и неутрална. Абсолютно задължение и ангажимент ...

    20:38 26.10.2025

  • 46 ХА ХА

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Баламата":

    Пробай в китайското.

    20:38 26.10.2025

  • 47 Димитър Георгиев

    7 5 Отговор
    Иска,не иска кремълската шайка ще трябва да си промени целите! Много скоро ще страдат лошо! Съветската кочина ще преживее още един фалит!!!

    20:38 26.10.2025

  • 48 Пора

    4 5 Отговор
    Путинова 4843русия умира на

    20:39 26.10.2025

  • 49 Може да е било така..

    7 6 Отговор

    До коментар #30 от "Сатана Z":

    Ама може да не е било така.По тая логика дай сега да бомбардираме русия,че изби 12000 полски войници в Катин преди 80год.

    Коментиран от #66

    20:39 26.10.2025

  • 50 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 51 Варненец

    9 7 Отговор
    Да, за рашаните, всичко, което не е комунистически фашизъм е нацизъм. Традиционни ценности...

    20:40 26.10.2025

  • 52 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    5 5 Отговор
    Точка.

    20:40 26.10.2025

  • 53 Ъхъъъъъ... мозък

    5 1 Отговор

    До коментар #42 от "Факт":

    еврейската "нация" пре ВСВ със столица на нацията Освиенцим....

    20:40 26.10.2025

  • 54 Пич

    7 2 Отговор

    До коментар #38 от "Цветан Гергов":

    Сериозно ли трябва да ти обяснявам ?! Това е краят на петата българска държава. Автоматично превръща всички наши политици в сламени политици. И бъдещите такива , дори и да се намерят свестни. И лошото е че дори не ще сме роби на ЕС ! Ще сме роби на тъмните , който стоят зад ЕС ! Единственото ни такова положение е било когато сме били част от Османската империя!!!

    20:41 26.10.2025

  • 55 Димитър Георгиев

    5 6 Отговор

    До коментар #44 от "Един Томахоук/атакмс/Фламинго по Кремъл":

    От твоите уста в божиите уши! Както се казва! Дано империята на злото се разпадне по- бързо!

    20:41 26.10.2025

  • 56 Кой

    7 5 Отговор
    го интересува,какво признава Лавров?

    20:41 26.10.2025

  • 57 Цхгф

    7 9 Отговор

    До коментар #44 от "Един Томахоук/атакмс/Фламинго по Кремъл":

    Срещнеш ли копейка трепИ!

    Коментиран от #63

    20:41 26.10.2025

  • 58 Лавро-кон

    3 6 Отговор
    Повече от 18 години вече искаме Украйна с откровено болшевишки режим, с олигарси, назначени от КГБ. Ама нещо украинския народ не иска...

    20:42 26.10.2025

  • 59 Миро

    3 7 Отговор
    Ало копейките,защо скачате така в подкрепа на Путин? Нали сте ужким българи,патриоти! Да ви е..ба и в патриотите!

    20:43 26.10.2025

  • 60 Щерката на Сергей

    2 6 Отговор
    още ли е в гнилия,вражески САЩ?

    20:44 26.10.2025

  • 61 Лавров

    7 2 Отговор
    Е време най после да разбере че с аргументи на разумни хора се говори а не на завършени олигофрени. Тея в Киев не са хора и да им мятат бомбата и да ги отърват от мъките тея примати

    20:45 26.10.2025

  • 62 Кремъл

    2 7 Отговор
    да си прибере децата от гнилия запад!

    20:45 26.10.2025

  • 63 Първо

    6 0 Отговор

    До коментар #57 от "Цхгф":

    Ела да ти натъпча барута в цевта!

    20:46 26.10.2025

  • 64 Факт

    1 2 Отговор
    В продължение на половин век не се казва нищо за една от най-страшните хуманитарни катастрофи на 20 век: Гладомора между 1932 и 1933 година в Съветския съюз около осем милиона души умират от глад, половината от които в Украйна, която още тогава е наричана „житницата на Европа“.

    Съветският диктатор Сталин и неговият режим умишлено оставят селяните в Украйна да гладуват, тъй като се опасяват от въстание срещу комунистическия режим и провежданата от него принудителна колективизация в селското стопанство.

    След това започват да се държат така, като че ли никога не е имало глад. Резултатите от едно преброяване се укриват, а преброителите са разстреляни. Над два милиона са и жертвите на глада в Казахстан. А руският режим и до днес оспорва отговорността си за тази катастрофа.

    20:51 26.10.2025

  • 65 АНОНИМЕН

    1 3 Отговор

    До коментар #11 от "Жерар Аро от Франция":

    На грамадната Русия не са и притрябвали нови територии или полуострови...Тя иска да възстанови своя ПРЕСТИЖ на международната сцена, който го загуби със загубата на „Студената война“. Русия иска РЕВАНШ и това е параноята на Путин, Медведев и компания. Заради реваншизмът им са и всичките приказки, че водят войната в Украйна против САЩ, НАТО и ЕС... Между впрочем, „РЕВАНШИЗМЪТ“ е една от причините ХИТЛЕР да започне ВСВ.
    Войната в Украйна ще свърши, когато изгоним от БЪЛГАРИЯ всички РУСНАЦИ-ПУТИНИСТИ, а за русофилиците ни организираме заведения за превъзпитание …Това ще е болезнен удар от който русия ще се вразуми...Слава Богу, и слава на Украйна, че на БЪЛГАРИТЕ най-сетне им се поотвориха очите за "Авантюрите на русия в ...България".
    Крайно време е малка България да сложи край на тази братоубийствена война в героична и велика Украйна! Слава Україні-Героям Слава! Смерть ворогам!

    20:53 26.10.2025

  • 66 Сатана Z

    2 3 Отговор

    До коментар #49 от "Може да е било така..":

    Относно Катин. Лъжата, която се превърна в истина
    Преди да започне войната, западно от Смоленск имало три лагери за полски военнопленници. В тях били задържани взети в плен в Полша офицери и генерали от полската армия, жандармеристи, полицаи. Повечето военнопленници били използвани в пътни работи с различна тежест. Когато започнала войната, съветските власти нямали време да евакуират полските военнопленници от лагерите. Така полските офицери се оказали в германски плен, а немците продължили да използват труда на военнопленниците при пътни и строителни работи.

    През август — септември 1941 г. германското командване решило да разстреля всички полски военнопленници, държани в смоленските лагери.

    Непосредственият разстрел на полските офицери бил извършен от щаба на 537-и строителен батальон под ръководството на лейтенант Арнес, лейтенант Рекст и лейтенант Хот. Щабът на този батальон се намирал в село Кози Гори. През пролетта на 1943 г., когато вече се подготвяла провокацията срещу Съветския съюз, нацистите накарали съветските военнопленници да разкопаят гробовете и след разкопаването да извадят от гробовете всички документи, датиращи по-късно от пролетта на 1940 година. Така датата на предполагаемата екзекуция на полските военнопленници била „коригирана“. Германците застреляли съветските военнопленници, които извършили разкопките и принудили местните жители да дадат благоприятни за немците показания.

    Коментиран от #70

    20:55 26.10.2025

  • 67 Серьожа

    0 2 Отговор
    ЦРУ са непрофесионалисти, а Джобайден е лъжец, ако твърдят, че РФ някога ще нападне братска Украйна. Вервайте ми.

    21:01 26.10.2025

  • 68 Нека да пиша

    2 1 Отговор
    Лавров 🐴🐎🐴

    21:01 26.10.2025

  • 69 Хахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Ми да, те са":

    Азов не е в управлението на Украйна, копей! А рашата няма ли Вагнер? Знаеш ли колко такива като Вагнер има раша? А Бандера, какво общо има тук? Бандера се е борил за независима Украйна, за това.

    21:01 26.10.2025

  • 70 Нека да пиша

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "Сатана Z":

    Лъжи . А,какво ще кажеш за документите, които Гарбачов придаде на Полша. Медведев и Путин потвърдиха истината че нквд е разстреляше в Катин.

    21:04 26.10.2025

  • 71 дедо

    0 0 Отговор
    Русия просто се подведе ,че като анексира Крим нещата ще се случат лесно и ще анексира и прегази цяла Украйна , но удари на камък и сега не може да излезе от ситуацията. Украинската армия стана прекалено въоражена , прекалено опитна и прекалено дръзка. Черно море не е руско море и атаките от море не стават . Загуби всички газови коридори към Европа, загуби пазари, санкции, замразени активи, милион убити и осакатени . Въобще нищо не мина по план.

    21:05 26.10.2025

  • 72 Оксиморон

    1 0 Отговор
    Кон говори за дипломация ?!

    21:05 26.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания