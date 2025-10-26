Новини
The Wall Street Journal: ЦРУ и Държавният департамент си противоречат за желанието на Путин за мир в Украйна
  Тема: Украйна

The Wall Street Journal: ЦРУ и Държавният департамент си противоречат за желанието на Путин за мир в Украйна

26 Октомври, 2025 21:18, обновена 26 Октомври, 2025 20:26

Оценките на разузнавателните данни често играят ключова роля за президентите при важни дипломатически преговори, подчертава изданието

The Wall Street Journal: ЦРУ и Държавният департамент си противоречат за желанието на Путин за мир в Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Фокус Фокус

Вътрешната разузнавателна агенция на Държавния департамент по-рано тази година изрази съмнения относно идеята, че руският президент Владимир Путин е готов да преговаря за прекратяване на войната в Украйна, като се разминава с по-оптимистичната оценка на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) за потенциални преговори, според няколко настоящи и бивши служители, пише The Wall Street Journal.

Анализатори от Бюрото за разузнаване и изследвания на Държавния департамент, известно като INR, са изразили това противоположно мнение в оценки и брифинги в месеците преди срещата на президента Тръмп с руския му колега през август в Анкъридж, Аляска. Разногласието се е появило и в ежедневния брифинг на президента, според настоящи и бивши служители.

Както уточнява WSJ, по-рано не е било съобщено за несъгласието на Държавния департамент с готовността на РФ за преговори.

Според данни на Държавния департамент, впоследствие няколко анализатори са били уволнени във връзка с директивата на администрацията за съкращаване на броя на федералните служители.

Представител на Държавния департамент e обяснил уволненията с реорганизация на ведомството, като е добавил, че анализаторите от руско-евразийската група на бюрото не са били обект на нападки и ведомството, както и преди, е в състояние да прави важни оценки.

WSJ отбелязва, че оценките на разузнавателните данни често играят ключова роля за президентите при важни дипломатически преговори. Някои бивши служители се опасяват, че администрацията няма да получи точна картина на събитията, ако нейните анализатори от разузнаването счетат за необходимо да предоставят оценки, които съответстват на политиката.

Според източници, още в самото начало на работата на администрацията на Тръмп, американски служители са поискали от анализаторите на разузнаването многобройни секретни оценки и брифинги по украинския въпрос, за да определят целите на Путин и да оценят готовността му да води преговори за прекратяване на войната.

Също така няколко души, които са се запознали с докладите, са заявили, че анализаторите на ЦРУ в отговор на запитванията на администрацията са подготвили оценки, в които са стигнали до заключението, че Тръмп може да намери възможности за преговори с Путин.

Според двама бивши служители, оценките на ЦРУ понякога са били оптимистични по отношение на перспективите за намиране на общ език с руското ръководство.

При това в разузнаването на Държавния департамент са стигнали до заключението, че Путин в крайна сметка няма да иска да се откаже от максималистичните си изисквания. Това е заключение, до което през последните месеци са стигнали и независими анализатори.

WSJ пише също, че през пролетта на 2025 г. ръководителят на Държавния департамент на срещи със служители е заявил пред анализатори, че продължаващите различия подкопават авторитета на INR сред служителите на администрацията. След това, през юли, са били уволнени трима анализатори, които са работили в руско-евразийската група на INR. Още един анализатор е подал оставка.

"Държавният департамент закри разузнавателното управление, което работеше с експерти от частния сектор, и още едно, което отговаряше за намаляване на нивото на разузнавателните данни за обмен със съюзниците. Държавният департамент също така обедини групите на INR за Европа и Русия и Евразия, а няколко анализатори за Европа са уволнени или преместени на други длъжности“, са посочили бивши служители.

От Държавния департамент обаче заявяват, че това е било направено с цел съкращаване на персонала по съображения за сигурност.


САЩ
