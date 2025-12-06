Кадиров към украинците: Не виждате ли, че убиват децата ви?! Зеленски е бандит!

Чеченският лидер Рамзан Кадиров заяви, че Володимир Зеленски вече се е превърнал в бандит и призова украинците да излязат и „да кажат мнението си“.

„Народе на Украйна, къде гледаш? Разкъсват ви един по един, но излезте и кажете мнението си. Децата ви биват убивани, унищожавани... Зеленски вече не е президент, той е бандит“, каза Кадиров във видео, публикувано в неговия Telegram канал.

Още новини от Украйна

Той също така призова украинския народ да бъде внимателен, за да не остане без нация.

„Ако има поне един мъж в Украйна, той трябва да се изправи и народът трябва да го последва“, добави той.