Кадиров към украинците: Не виждате ли, че убиват децата ви?! Зеленски е бандит!

Чеченският лидер Рамзан Кадиров заяви, че Володимир Зеленски вече се е превърнал в бандит и призова украинците да излязат и „да кажат мнението си“.
„Народе на Украйна, къде гледаш? Разкъсват ви един по един, но излезте и кажете мнението си. Децата ви биват убивани, унищожавани... Зеленски вече не е президент, той е бандит“, каза Кадиров във видео, публикувано в неговия Telegram канал.
Той също така призова украинския народ да бъде внимателен, за да не остане без нация.
„Ако има поне един мъж в Украйна, той трябва да се изправи и народът трябва да го последва“, добави той.
1 Свободен
06:24 06.12.2025
2 А на
06:26 06.12.2025
3 оня с коня
06:29 06.12.2025
4 Натовец
Коментиран от #13
06:30 06.12.2025
5 Ксаниба
Коментиран от #15, #16
06:32 06.12.2025
6 болгарин..
Коментиран от #14
06:34 06.12.2025
7 Миролюб Войнов, съдебен медик
Зеленски и мравка не е убил !!!
Убиват руснаците, руските падащи където сварят бомби, дронове, ракети. В руския кишлак Путин уби 500 000 руски войничета, други 500 000 направи инвалиди.
Това е грозната Правда
06:36 06.12.2025
8 гумата
Убийци убиват хора в леглата им , докато спят и нарича ръководителя на съпротивата срещу убийците "бандит" !
До скоро град Грозни беше превърнат в град на признаците от руснаците, но говори като паднал от Луната! Кой го говори? Този, който застана на мястото на убития си баща. Убит от руснаците! Този, който сключи сделка с тях и неговите хора убиват руските войници, които не искат да се бият и да убиват украинци!
06:50 06.12.2025
9 Иво
06:59 06.12.2025
10 Абе зае....БИ..
24.02.22
А ко-пейките изпадаха във свински възторг от рамАзан и ЦАЛИВАЩИЯ КУ РАна педофил
АааааааХахахаха
Коментиран от #11
07:10 06.12.2025
11 Дааа...
До коментар #10 от "Абе зае....БИ..":След Киев тръгваме към Виена, Берлин и Лисабон!
И това на 25.92.22 год
Защото били.....
могучая
👍😄👍
07:14 06.12.2025
12 УКРАЙНА 🇺🇦
Коментиран от #21
07:19 06.12.2025
13 Гошо
До коментар #4 от "Натовец":Далий скопен не знам ,ама ако те обърне с гръб и наведе, няма да мойш да си тръгнеш
07:20 06.12.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Путин спаси децата
До коментар #5 от "Ксаниба":от украйнските области където бащите им водят битка с бандерите и умират в защита на земите си и децата си.
А Зеленски събира младежите по улиците насила, за да измират.
07:26 06.12.2025
16 КотАКА Стоенчо от Варньа
До коментар #5 от "Ксаниба":е бил нощна смяна - от намалените центи сън не го фаща
07:30 06.12.2025
17 А Ахмацитв
Руснаците които не искат да умират на фронта за
Пучя Въшката?
За тях говори Кадирка,
Кадировците вършат мръсната работа
На Путин .
07:57 06.12.2025
18 така, така
Като им четеш телеграм каналитец, виждаш абсолютните крайноати - от осана, до разпни го. Всички обаче с траят и дори картонената им акцийка беше финансирана и поддържана от Запада, затова и излезнаха по улиците, занейки, че нищо няма да им се случи.
Вероятно и на тяхната обществена съвест, точно както при немците, дълго ще лежи вината, че не само са позволили на малкия клоун (па и на тия преди него) да ги вкарат във война, но и дълго време самите те, радушно са възприемали омразата към руснаците като единствената кауза на своето съществуване.
Дано поне, след тази война осъзнаят, че мир не се постига, когато скачаш на съседите си, еле пък, ако някой от тях е в пъти по-голям.
08:03 06.12.2025
19 Фридрих Мерц, канцлер
08:07 06.12.2025
20 Охохооо
08:12 06.12.2025
21 Последния Софиянец
До коментар #12 от "УКРАЙНА 🇺🇦":като бункерния бакшиш
08:18 06.12.2025
22 Атина Палада
08:19 06.12.2025
23 Др.Тодор Живков 🇧🇬
08:19 06.12.2025
24 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️
08:20 06.12.2025