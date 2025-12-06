Новини
Кадиров към украинците: Не виждате ли, че убиват децата ви?! Зеленски е бандит!
  Тема: Украйна

Кадиров към украинците: Не виждате ли, че убиват децата ви?! Зеленски е бандит!

6 Декември, 2025 06:18, обновена 6 Декември, 2025 06:23 1 898 24

Излезте и кажете мнението си, заяви лидерът на Чечения

Кадиров към украинците: Не виждате ли, че убиват децата ви?! Зеленски е бандит! - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Чеченският лидер Рамзан Кадиров заяви, че Володимир Зеленски вече се е превърнал в бандит и призова украинците да излязат и „да кажат мнението си“.

„Народе на Украйна, къде гледаш? Разкъсват ви един по един, но излезте и кажете мнението си. Децата ви биват убивани, унищожавани... Зеленски вече не е президент, той е бандит“, каза Кадиров във видео, публикувано в неговия Telegram канал.

Той също така призова украинския народ да бъде внимателен, за да не остане без нация.

„Ако има поне един мъж в Украйна, той трябва да се изправи и народът трябва да го последва“, добави той.


  • 1 Свободен

    19 23 Отговор
    Удари го на молби!

    06:24 06.12.2025

  • 2 А на

    17 15 Отговор
    другаря му му никнат ангелски крила , а ?

    06:26 06.12.2025

  • 3 оня с коня

    11 16 Отговор
    все пак войната трябва да е до последния укранец

    06:29 06.12.2025

  • 4 Натовец

    18 25 Отговор
    Жив ли е още този cкопeн козeл?

    Коментиран от #13

    06:30 06.12.2025

  • 5 Ксаниба

    14 28 Отговор
    И кой убива децата вътре в Украйна, Зеленски или злата орда.

    Коментиран от #15, #16

    06:32 06.12.2025

  • 6 болгарин..

    27 9 Отговор
    Бандерците разбират само от млатаньие по шевовете..

    Коментиран от #14

    06:34 06.12.2025

  • 7 Миролюб Войнов, съдебен медик

    16 31 Отговор
    "....убиват децата ви..."

    Зеленски и мравка не е убил !!!
    Убиват руснаците, руските падащи където сварят бомби, дронове, ракети. В руския кишлак Путин уби 500 000 руски войничета, други 500 000 направи инвалиди.
    Това е грозната Правда

    06:36 06.12.2025

  • 8 гумата

    14 22 Отговор
    Какъв мерзавец!
    Убийци убиват хора в леглата им , докато спят и нарича ръководителя на съпротивата срещу убийците "бандит" !
    До скоро град Грозни беше превърнат в град на признаците от руснаците, но говори като паднал от Луната! Кой го говори? Този, който застана на мястото на убития си баща. Убит от руснаците! Този, който сключи сделка с тях и неговите хора убиват руските войници, които не искат да се бият и да убиват украинци!

    06:50 06.12.2025

  • 9 Иво

    8 14 Отговор
    Крадеца вика “дръжте крадеца”..

    06:59 06.12.2025

  • 10 Абе зае....БИ..

    7 18 Отговор
    За 7 часа ще задържим Зеленски и 16 бандери от правителството "!!
    24.02.22
    А ко-пейките изпадаха във свински възторг от рамАзан и ЦАЛИВАЩИЯ КУ РАна педофил
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #11

    07:10 06.12.2025

  • 11 Дааа...

    7 13 Отговор

    До коментар #10 от "Абе зае....БИ..":

    След Киев тръгваме към Виена, Берлин и Лисабон!
    И това на 25.92.22 год
    Защото били.....
    могучая
    👍😄👍

    07:14 06.12.2025

  • 12 УКРАЙНА 🇺🇦

    11 15 Отговор
    Тоя ще има най лошата смърт

    Коментиран от #21

    07:19 06.12.2025

  • 13 Гошо

    9 4 Отговор

    До коментар #4 от "Натовец":

    Далий скопен не знам ,ама ако те обърне с гръб и наведе, няма да мойш да си тръгнеш

    07:20 06.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Путин спаси децата

    13 7 Отговор

    До коментар #5 от "Ксаниба":

    от украйнските области където бащите им водят битка с бандерите и умират в защита на земите си и децата си.
    А Зеленски събира младежите по улиците насила, за да измират.

    07:26 06.12.2025

  • 16 КотАКА Стоенчо от Варньа

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "Ксаниба":

    е бил нощна смяна - от намалените центи сън не го фаща

    07:30 06.12.2025

  • 17 А Ахмацитв

    2 5 Отговор
    Как убиват и млатят
    Руснаците които не искат да умират на фронта за
    Пучя Въшката?

    За тях говори Кадирка,

    Кадировците вършат мръсната работа

    На Путин .

    07:57 06.12.2025

  • 18 така, така

    5 1 Отговор
    Все ми се струва, че украинците ще има да си задават въпроси относно търпимостта им спрямо управлението на наркомана още много години напред.
    Като им четеш телеграм каналитец, виждаш абсолютните крайноати - от осана, до разпни го. Всички обаче с траят и дори картонената им акцийка беше финансирана и поддържана от Запада, затова и излезнаха по улиците, занейки, че нищо няма да им се случи.
    Вероятно и на тяхната обществена съвест, точно както при немците, дълго ще лежи вината, че не само са позволили на малкия клоун (па и на тия преди него) да ги вкарат във война, но и дълго време самите те, радушно са възприемали омразата към руснаците като единствената кауза на своето съществуване.
    Дано поне, след тази война осъзнаят, че мир не се постига, когато скачаш на съседите си, еле пък, ако някой от тях е в пъти по-голям.

    08:03 06.12.2025

  • 19 Фридрих Мерц, канцлер

    2 1 Отговор
    1945г Сталин изби 30млн руснаци, правда ?

    08:07 06.12.2025

  • 20 Охохооо

    2 0 Отговор
    Този ще го намерят едни хора и ще го обесят за рязаната карабина и със свинска зурла в устата. Помнете ми думата, украинците няма да го забравят.

    08:12 06.12.2025

  • 21 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "УКРАЙНА 🇺🇦":

    като бункерния бакшиш

    08:18 06.12.2025

  • 22 Атина Палада

    0 0 Отговор
    Нема проблеми, важното е груз 200 да върви с пълни вагони и камази за блатата!

    08:19 06.12.2025

  • 23 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 0 Отговор
    А казаха ли от бункера кога ще пускат бензин в смехдържавата с ресурсите!

    08:19 06.12.2025

  • 24 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    0 0 Отговор
    Само от загрузка разбират блатните терористи и копейките им гладни‼️

    08:20 06.12.2025

