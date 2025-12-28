Москва призовава Киев към бързи решения за Донбас след продуктивен разговор Путин-Тръмп

Помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви днес, че е логично Киев да вземе решение за Донбас "без забавяне", като отчете настоящата ситуация на фронтовете. Коментарът беше направен след телефонния разговор между Владимир Путин и американския лидер Доналд Тръмп, предава Фокус.

"Би било логично украинският режим да вземе решение относно Донбас, като вземе предвид настоящата ситуация на фронтовете, без забавяне," каза Ушаков на брифинг.

Разговорът между Путин и Тръмп, продължил близо два часа, е деветият между двамата президенти от началото на 2025 г. и първият от 73 дни насам. Американският лидер оцени разговора като „добър и много продуктивен“. Срещата между Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски е насрочена за 20:00 часа българско време.

Според ФОКУС, едно от основните изисквания на Москва остава Украйна да предаде целия Донбас, включително териториите, които все още са под контрола на Киев.

Междувременно специалният представител на президента на Русия и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев коментира в социалните мрежи, че поддръжниците на войната са изпаднали в паника след телефонния разговор между Путин и Тръмп.

"Подстрекателите на война са в пълна паника след разговорa между Путин и Тръмп," написа Дмитриев, цитиран от ТАСС.