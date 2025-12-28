Москва призовава Киев към бързи решения за Донбас след продуктивен разговор Путин-Тръмп

Помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви днес, че е логично Киев да вземе решение за Донбас "без забавяне", като отчете настоящата ситуация на фронтовете. Коментарът беше направен след телефонния разговор между Владимир Путин и американския лидер Доналд Тръмп, предава Фокус.
"Би било логично украинският режим да вземе решение относно Донбас, като вземе предвид настоящата ситуация на фронтовете, без забавяне," каза Ушаков на брифинг.
Разговорът между Путин и Тръмп, продължил близо два часа, е деветият между двамата президенти от началото на 2025 г. и първият от 73 дни насам. Американският лидер оцени разговора като „добър и много продуктивен“. Срещата между Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски е насрочена за 20:00 часа българско време.
Според ФОКУС, едно от основните изисквания на Москва остава Украйна да предаде целия Донбас, включително териториите, които все още са под контрола на Киев.
Междувременно специалният представител на президента на Русия и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев коментира в социалните мрежи, че поддръжниците на войната са изпаднали в паника след телефонния разговор между Путин и Тръмп.
"Подстрекателите на война са в пълна паника след разговорa между Путин и Тръмп," написа Дмитриев, цитиран от ТАСС.
Русия най накрая превзе Киев
Руските окупатори искаха да проведат военен парад в центъра на украинската столица Киев. И най-накрая той се състоя.
Активистът Серхий Стерненко публикува кадри от централната улица „Крешчатик“, на която е площад Майдан Незалежности, на който се състоя Революцията на достойнството през 2013 г. На булеварда бяха изложени руски военни машини, унищожени от украинската армия след 24 февруари, когато Русия започна пълномащабна непредизвикана война.
Киев експо“ представя на гражданите и гостите на Киев „безаналоговите“ руски военни машини, но в не много приличен вид. Армията от военнопрестъпници на Владимир Путин беше разгромена в първите седмици на войната, въпреки че планираше да превземе Киев за 3 дни. Военните стратези в Кремъл не изчислиха правилно своите възможности и волята за съпротива на украинския народ. Така тридневната операция по превземане на Киев вече продължава 1400 дни.
Руските нашественици извършиха ужасяващи престъпления срещу цивилното население на Украйна, които никога няма да бъдат забравени. Унищожените танкове и бронирани машини са напомняне за диктатора Владимир Путин, че не може да спечели тази война. Защото руските фашисти се бият за перални и телевизори. А украинският народ се бие за свободата си.
До коментар #9 от "раша за смях и гaврa пред цял свят":1400 дни война! 💔❣️💔 Най-ужасната от края на Втората световна война.
И тази година (2025) е НАЙ-КЪРВАВАТА.Повече руснаци са загинали през тази година, отколкото през първите три години на войната взети заедно. Според военни анализатори , на всеки убит украински войник се падат 6,5 окупатори.
За 1400 дни агресорите успяха да превземат само един областен център (Херсон).
Но го загубиха и избягаха.
Затова 1400 дни извършват геноцид над Украйна . Но Украйна я има и ще я има!. С кръвта на синовете и дъщерите си тя извоюва правото си на съществуване. На свободен живот и собствено бъдеще. Украйна стана истинска държава. С проблемите си, като всички държави, но истинска. 1400 дни най-голямата държава в света не успя да победи най-гордия народ, с най- силната армия и великия си лидер. Слава на Украйна💙💛
21:05 28.12.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
44 раша мизерия и глад
"Ясно е, че години след началото на тази агресия Путин не успя да постигне своите амбициозни цели - смяна на режима в Киев, възстановяване на пропутинския елит, чрез който Украйна да стане сателит и създаването на Малорусия - както самият той се изразява, това означава да отсече Украйна от Азовско и Черно море. Този план не проработи и войната вече премина към фаза, която се нарича "война на изтощаване". Ситуацията е много тежка. Но тази година трябва да бъде решаваща и мисля, че Украйна и украинският народ, който самоотвержено защитава свободата и територията си, ще може да победи". И още -
"Но санкциите вече започнаха да работят и икономиката започна да се свива, хората няма как да не почувстват това. С всеки изминал ден това се засилва. Колкото до останалата част от населението - при това доста голяма част от него, онези които живеят на по една заплата, с ниски доходи - те живееха зле, а сега - още по-зле. НО именно на тях се разчита Путин и режимът му, с неговата стратегия за промиване на мозъците, на заблуждаване на хората, и всички тези басни за заплаха от страна на Америка, НАТО и на Европа."
21:20 28.12.2025
49 Потресаващо
Кой след втората световна война е дал толкова убити и осакатени? Коя друга държава? И след толкова екзекутирани раши да буксуваш още в Донбас в източна Украйна до границата си!
21:23 28.12.2025
