Новини
Свят »
Украйна »
Москва призовава Киев към бързи решения за Донбас след продуктивен разговор Путин-Тръмп
  Тема: Украйна

Москва призовава Киев към бързи решения за Донбас след продуктивен разговор Путин-Тръмп

28 Декември, 2025 20:55 1 104 51

  • путин-
  • тръмп-
  • разговор-
  • украйна-
  • русия-
  • донбас

Телефонният разговор между двамата лидери предизвика паника сред поддръжниците на войната, а Русия настоява за пълно предаване на Донбас

Москва призовава Киев към бързи решения за Донбас след продуктивен разговор Путин-Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви днес, че е логично Киев да вземе решение за Донбас "без забавяне", като отчете настоящата ситуация на фронтовете. Коментарът беше направен след телефонния разговор между Владимир Путин и американския лидер Доналд Тръмп, предава Фокус.

"Би било логично украинският режим да вземе решение относно Донбас, като вземе предвид настоящата ситуация на фронтовете, без забавяне," каза Ушаков на брифинг.

Разговорът между Путин и Тръмп, продължил близо два часа, е деветият между двамата президенти от началото на 2025 г. и първият от 73 дни насам. Американският лидер оцени разговора като „добър и много продуктивен“. Срещата между Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски е насрочена за 20:00 часа българско време.

Според ФОКУС, едно от основните изисквания на Москва остава Украйна да предаде целия Донбас, включително териториите, които все още са под контрола на Киев.

Междувременно специалният представител на президента на Русия и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев коментира в социалните мрежи, че поддръжниците на войната са изпаднали в паника след телефонния разговор между Путин и Тръмп.

"Подстрекателите на война са в пълна паника след разговорa между Путин и Тръмп," написа Дмитриев, цитиран от ТАСС.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    19 6 Отговор
    Майтапа настрана , действията показват колко е верен лафа , че първото предложение на Русия е най доброто , а всяко следващо - по лошо !!!

    Коментиран от #11, #15, #19

    20:57 28.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Русия най накрая превзе Киев

    11 16 Отговор
    Случи се - Военния парад на Руската армия в Киев все пак се състоя 😂😁
    Руските окупатори искаха да проведат военен парад в центъра на украинската столица Киев. И най-накрая той се състоя.
    Активистът Серхий Стерненко публикува кадри от централната улица „Крешчатик“, на която е площад Майдан Незалежности, на който се състоя Революцията на достойнството през 2013 г. На булеварда бяха изложени руски военни машини, унищожени от украинската армия след 24 февруари, когато Русия започна пълномащабна непредизвикана война.
    Киев експо“ представя на гражданите и гостите на Киев „безаналоговите“ руски военни машини, но в не много приличен вид. Армията от военнопрестъпници на Владимир Путин беше разгромена в първите седмици на войната, въпреки че планираше да превземе Киев за 3 дни. Военните стратези в Кремъл не изчислиха правилно своите възможности и волята за съпротива на украинския народ. Така тридневната операция по превземане на Киев вече продължава 1400 дни.
    Руските нашественици извършиха ужасяващи престъпления срещу цивилното население на Украйна, които никога няма да бъдат забравени. Унищожените танкове и бронирани машини са напомняне за диктатора Владимир Путин, че не може да спечели тази война. Защото руските фашисти се бият за перални и телевизори. А украинският народ се бие за свободата си.

    Коментиран от #6

    20:59 28.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Голда

    6 5 Отговор

    До коментар #4 от "Русия най накрая превзе Киев":

    Гобараш

    21:00 28.12.2025

  • 7 Хахахаха

    7 12 Отговор
    Решено е. ВСУ няма да се изтегли от Донбас!

    Коментиран от #10

    21:01 28.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 С краката напред

    8 5 Отговор

    До коментар #7 от "Хахахаха":

    Но ще се изтеглят

    Коментиран от #13

    21:02 28.12.2025

  • 11 Хахахаха

    6 13 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Абе и предложенията на Украйна за раша бяха по-добри преди! Сега няма черноморски флот, няма рафинерии, няма танкери, останаха само едни руини в Донбас за рашата.

    Коментиран от #20, #30

    21:02 28.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хахахаха

    4 11 Отговор

    До коментар #10 от "С краката напред":

    Знам. За 4 години рашите стигнаха от Киев до Донецк!

    Коментиран от #16

    21:03 28.12.2025

  • 14 Тоа монгольяк

    5 9 Отговор
    Ху ЙЛО педофила стана за посмешище.
    КоФ ДОНБАС ма пи--- ДАРАС?!?
    АааааааХахахаха
    12 год, 2 Милиона монголяци Фира и... педофила от ГОТВАЧО ИЗБЕГА
    АааааааХахахаха

    21:03 28.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ЦВЕТЕ

    4 10 Отговор

    До коментар #9 от "раша за смях и гaврa пред цял свят":

    1400 дни война! 💔❣️💔 Най-ужасната от края на Втората световна война.
    И тази година (2025) е НАЙ-КЪРВАВАТА.Повече руснаци са загинали през тази година, отколкото през първите три години на войната взети заедно. Според военни анализатори , на всеки убит украински войник се падат 6,5 окупатори.
    За 1400 дни агресорите успяха да превземат само един областен център (Херсон).
    Но го загубиха и избягаха.
    Затова 1400 дни извършват геноцид над Украйна . Но Украйна я има и ще я има!. С кръвта на синовете и дъщерите си тя извоюва правото си на съществуване. На свободен живот и собствено бъдеще. Украйна стана истинска държава. С проблемите си, като всички държави, но истинска. 1400 дни най-голямата държава в света не успя да победи най-гордия народ, с най- силната армия и великия си лидер. Слава на Украйна💙💛

    21:05 28.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Пич

    9 4 Отговор

    До коментар #11 от "Хахахаха":

    Не живей във фантазията си, и се научи да комуникираш ! Засега си НИКОЙ , за да ти обръщам внимание !

    Коментиран от #22

    21:07 28.12.2025

  • 21 Забавно е да гледаш как

    6 7 Отговор
    Ху есосите от вторая в СИРИЯ и УКРАЙНА , барабар със Фюрера пеДо-фил се молят да им дадат Донбас, щото ге Ювете блатни още превземат селото ПОКРОВСК на 25 км от Донецк
    Хехехехехехе

    21:07 28.12.2025

  • 22 Хахахаха

    4 6 Отговор

    До коментар #20 от "Пич":

    За сега си никой, за да ти обръщам внимание!

    21:08 28.12.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Бялджип

    7 6 Отговор

    До коментар #18 от "Обикновен човек":

    Сигурно и руснаците благодарят, че не си от тях.

    Коментиран от #27

    21:09 28.12.2025

  • 25 Факт

    5 4 Отговор

    До коментар #19 от "доктор":

    И никога не е имало!

    21:09 28.12.2025

  • 26 Минувач

    8 4 Отговор
    Г-н Президента на САЩ Доналд Тръмп - Четете планът ми и Смъркача да изчезне от Донбас , Луганск и Херсон …. Абе казвах му че няма карти в ръцете си , ама не слуша …. Хихи

    Коментиран от #36

    21:09 28.12.2025

  • 27 КъдЯ са тия руснаци

    4 5 Отговор

    До коментар #24 от "Бялджип":

    Ма г...ЕЙ?!? В Бурятия, Якутия, Кавказ, ИЧКЕРИЯ ?!?
    Ееееедехееее
    ПРИД УРАК

    Коментиран от #33

    21:10 28.12.2025

  • 28 ....

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "И пак":

    Голда госмучеш

    21:10 28.12.2025

  • 29 Бат-Баян

    11 7 Отговор
    Продуктивен заговор да,но не и решение.Изхода от войната няма да се реши от Тръмп и Путин.За Русия,като китайска провинция,има думата Си Пин,а за Украйна,ЕС.Така че,тези двамата,са извън голямата,шахматна игра.

    Коментиран от #39

    21:11 28.12.2025

  • 30 павела митова

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "Хахахаха":

    кутко ,ти мисли за себе си ,че до два месеца ще разбереш де кенз@т гладните въшки

    21:11 28.12.2025

  • 31 Балък

    5 2 Отговор
    Много си активен с тези няколко ника. Укрите е хубаво да не се изтеглят от Донбас,нека ги блъскат.

    21:12 28.12.2025

  • 32 Шмърко

    4 2 Отговор
    Утре сме в Москва , само ЕС да плаща за бело …

    21:12 28.12.2025

  • 33 Бялджип

    3 3 Отговор

    До коментар #27 от "КъдЯ са тия руснаци":

    Умен си като бял бивол.

    21:13 28.12.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Разговорът на Тръмп с Путин

    5 1 Отговор
    днес е продължил 1 час и 15 минути и се е провел по инициатива на Съединените щати е казал Руският президентски помощник Ушаков. Според него разговорът е бил "приятелски и делови". Президентите са се договорили да се чуят отново след срещата на Тръмп със Зеленски. Ушаков е казал, че Тръмп и Путин са се съгласили, че примирието предложено от Украйна и Европа под предлог за подготовка за референдум "само води до удължаване на конфликта."

    21:13 28.12.2025

  • 36 Те минат...МАН афете

    5 4 Отговор

    До коментар #26 от "Минувач":

    нЯщо като... ТРИДНЕВНИЯ БЛИЦКРИГ на монголья педофил?
    😄👍
    И 12 год БЕЗАНАЛОГОВ щурм на селото ПОКРОВСК?!?

    Коментиран от #41

    21:13 28.12.2025

  • 37 Списък

    5 2 Отговор
    Крим , Куганск , Донбас и Херсон всичко взеха русите хихи и ток и парно у Kiiw няма …

    21:14 28.12.2025

  • 38 Горски

    6 3 Отговор
    Зеля да не се надява на нищо ! Тръмп се е разбрал с Путин , зеля пак ще духа супата , само дето би пътя до Щатите. Срещата със зеленото-човече-клоун ще бъде в столовата! Нашмъркан или не,наркоманът ще разбере,че без Вова да каже не може нищо да се случи! Факт! Бацета, сметайте за кво иде реч! Когато Зе, или някой от Евроглутницата ще говори по телефона с Тръмп, то поне седмица преди тора са по 100 статии на ден. Бонус бай Перука си иска кинтите за златни тоалетни. Путин му е казал е ВЛАСТЕЛИНА НА СВЕТА как Дядо Дончо да се държи с Наркомана. Зеленски отново държи "силни" козове - на фронта загуби само 3 града за 1 ден. А къде са страните на желаещите евроатлантици? Нещо не ги отразяват.

    21:15 28.12.2025

  • 39 Батее...

    5 10 Отговор

    До коментар #29 от "Бат-Баян":

    Бат -Тъпан, тебе да не те е ритал коня и с двете копита у главъта?

    21:16 28.12.2025

  • 40 Ясно е отдавна.

    10 4 Отговор
    Фашистите на федерацията на злото Русия няма да получат нищо даром...

    21:16 28.12.2025

  • 41 Минувач

    4 8 Отговор

    До коментар #36 от "Те минат...МАН афете":

    Ако глупостта ти имаше криле , щеше да се носиш като гълъбица из небесата …. Все пак ако си на хотел в Карлуково ти е простено ….

    21:17 28.12.2025

  • 42 Последния софиянец

    4 3 Отговор
    2 Милиона москалчета преразход и ЦАЛИВАЩИЯ КУ РАна рамАзан още е... ДОНБАС ?!?
    А уж беше...3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон?
    Ама пък монгола избяга по прашки от някакъв ГОТВАЧ 👍😄

    Коментиран от #47

    21:19 28.12.2025

  • 43 Истината

    3 3 Отговор
    Второкласното актьорче само ще козирува на Президента Тръмп и чинно ще се чупи от Донбас … то не че русите са взели 85% от там , ама да му е за урок хихи

    21:19 28.12.2025

  • 44 раша мизерия и глад

    4 3 Отговор
    Михаил Касянов ръководи руското правителство от 2000 до 2004 година. Възход, стабилни икономически показатели и ясно бъдеще за пътя на Русия към демокрацията - така бившият руски премиер описва управлението си. Наречен е от "Форбс" един от "най-ефективните" премиери на Русия. Докато е бил начело на правителството Русия регистрира икономически подем -
    "Ясно е, че години след началото на тази агресия Путин не успя да постигне своите амбициозни цели - смяна на режима в Киев, възстановяване на пропутинския елит, чрез който Украйна да стане сателит и създаването на Малорусия - както самият той се изразява, това означава да отсече Украйна от Азовско и Черно море. Този план не проработи и войната вече премина към фаза, която се нарича "война на изтощаване". Ситуацията е много тежка. Но тази година трябва да бъде решаваща и мисля, че Украйна и украинският народ, който самоотвержено защитава свободата и територията си, ще може да победи". И още -

    "Но санкциите вече започнаха да работят и икономиката започна да се свива, хората няма как да не почувстват това. С всеки изминал ден това се засилва. Колкото до останалата част от населението - при това доста голяма част от него, онези които живеят на по една заплата, с ниски доходи - те живееха зле, а сега - още по-зле. НО именно на тях се разчита Путин и режимът му, с неговата стратегия за промиване на мозъците, на заблуждаване на хората, и всички тези басни за заплаха от страна на Америка, НАТО и на Европа."

    21:20 28.12.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Смъркача

    2 3 Отговор

    До коментар #42 от "Последния софиянец":

    Имаме двеста хиляди загинали , два милиона безследно изчезнали и десет милиона екскурзианти дето минаха полската бразда … хихи

    21:22 28.12.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Потресаващо

    4 1 Отговор
    раша да е толкова жалка,слаба и безпомощна?
    Кой след втората световна война е дал толкова убити и осакатени? Коя друга държава? И след толкова екзекутирани раши да буксуваш още в Донбас в източна Украйна до границата си!

    21:23 28.12.2025

  • 50 Москва

    0 0 Отговор
    може да призовава Улан Батор или Улан Уде,но не и Киев.

    21:24 28.12.2025

  • 51 Ристо Кьоравия

    1 0 Отговор
    Глеам как Пич- КИН Ху ЙЛО и Герасимав, след 4 год щурм са..." превзели" селото Купянск и ми става едно таквоз... ТРИДНЕВНО
    хихихихихи
    Как ли се чувства дрътио късокрак Пен ДЕЛ след като цел СВЕТ се га ВРИ с него?
    Хихихихихи

    21:24 28.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания