Движение „Самоопределение“ на премиера на Косово Албин Курти води на предсрочните парламентарни избори

28 Декември, 2025 23:04, обновена 28 Декември, 2025 23:09 728 2

То получава 49,2% от гласовете, сочат резултатите от преброяването на гласовете от 48,3% от избирателните секции

Движение „Самоопределение“ на премиера на Косово Албин Курти води на предсрочните парламентарни избори - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Движението „Самоопределение“ на премиера на Косово Албин Курти води на предсрочните парламентарни избори с 49,2% от гласовете, сочат резултатите от преброяването на гласовете от 48,3% от избирателните секции.

Това съобщава порталът Kosovo Online, позовавайки се на данни от Централната избирателна комисия (ЦИК) в Прищина.

Според комисията, към момента на затваряне на избирателните секции в 19:00 ч. местно време са гласували 890 859 души, или 44,6% от всички избиратели. Според предварителни данни на Централната избирателна комисия, основните съперници на движението на косовския премиер, Демократическата партия на Косово и Демократичният съюз на Косово, са получили съответно 20% и 14% от гласовете.

Изборите са предсрочни и бяха свикани, след като парламентът не успя да сформира стабилно правителство в продължение на няколко месеца. Политическата криза доведе до разпускане на законодателния орган. Експертите обаче не изключват, че формирането на парламентарно мнозинство след настоящите избори може да изисква сложни коалиционни преговори.

Изборите са особено важни за сръбската общност, която държи 10 от 120-те места в парламента. "Сръбска листа", най-голямата партия на косовските сърби, бе допусната до участие в гласуването. На 5 декември агенцията, обработваща жалбите относно изборите, отмени решението на Централната избирателна комисия в Прищина и разпореди регистрацията на партията след разследване за допустимостта ѝ за участие в изборите.


Косово
  • 1 Анис Алия

    2 3 Отговор
    Косово je српско

    23:10 28.12.2025

  • 2 И като какви са

    4 1 Отговор
    се самоопределили? Сигурно кат македонци...

    23:10 28.12.2025