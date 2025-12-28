Новини
Свят »
Украйна »
"Страна": Зеленски може да направи много по-големи отстъпки, отколкото е заявил публично
  Тема: Украйна

"Страна": Зеленски може да направи много по-големи отстъпки, отколкото е заявил публично

28 Декември, 2025 09:53, обновена 28 Декември, 2025 09:59 2 310 120

  • зеленски-
  • тръмп-
  • украйна-
  • преговори

Тази възможност бе лансирана след изявления на Тръмп, че предложеният от Киев мирен план е безсмислен без неговото одобрение

"Страна": Зеленски може да направи много по-големи отстъпки, отколкото е заявил публично - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Володимир Зеленски може да направи много по-големи отстъпки в уреждането на конфликта в Украйна, отколкото е заявил публично, съобщи изданието "Страна".

Тази възможност бе лансирана след изявления на президента на САЩ Доналд Тръмп, че предложеният от Киев мирен план е безсмислен без неговото одобрение.

Зеленски твърди, че 20-точковият документ е бил съгласуван между Украйна и САЩ "на 90%, но както отбелязва "Страна", планът може да е по-скоро визията на Киев за параметрите на мирното споразумение.

Отбелязва се, че под въпрос може да са и въпроси като изтеглянето на украинските сили от територията на Донбас.

На 24 декември Зеленски представи 20-точков план, който Украйна обсъждала по време на преговорите в САЩ. Той включва числеността на украинските въоръжени сили да е фиксирана на 800 000 души персонал в мирно време; неядреният статут на Украйна; гаранции за сигурност за Киев, моделирани по член 5 от Договора за НАТО; присъединяването на Украйна към ЕС в определен момент; Въвеждането в украинските училища образователни програми, насърчаващи толерантността към различните култури; свободата на корабоплаването по река Днепър с демилитаризацията на Кинбърнската коса; размяната на пленници по формулата „всички за всички“; и провеждането на президентски избори в Украйна. Документът съдържа и разпоредби относно териториалните въпроси и Запорожката АЕЦ.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 47 Отговор
    добро утро копеи!!!!!!! взехте ли Купянск , че отдавна не следя новините?

    Коментиран от #4, #5, #69, #72

    10:00 28.12.2025

  • 2 ФЕЙК

    45 2 Отговор
    За зелениЯ несретник има 3 определение: ЛЪЖЕЦ, НАГЛЕЦ И КРАДЕЦ!

    Коментиран от #42

    10:03 28.12.2025

  • 3 Хихи

    35 1 Отговор
    срещата е закрита,тъй че може и свирки да направи ...

    10:05 28.12.2025

  • 4 Никой не казва

    18 3 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Използвай deepstatemap...редовно опресняват картата и е видно КОЙ КОЙ е.

    10:05 28.12.2025

  • 5 Смешник

    22 3 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Взеха го преди месец

    Коментиран от #10

    10:06 28.12.2025

  • 6 Бонев

    41 3 Отговор
    Накрая ще стане това за което се разберат русия и щатите,а европейците ще платят масрафа.

    Коментиран от #14, #43

    10:06 28.12.2025

  • 7 ПП дб,гроб и дпс

    26 3 Отговор
    Тодор Живков не ни вкара в СССР,ама ние превърнахме България във външна тоалетна на есср.големи сме

    10:06 28.12.2025

  • 8 ЛОШО е

    15 0 Отговор
    Когато не си наясно, КОЙ КОЙ е в конфликта. Русия къде е. Не вярвам войната да е между САЩ и Украйна, подкрепяна явно от Европа....четох четох ..и Русия я няма.

    10:08 28.12.2025

  • 9 Рублевка

    19 1 Отговор
    Арестувайте го и в Гуантанамо, докато не върне краденото. След това 1000 години във федерален затвор.

    10:09 28.12.2025

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 18 Отговор

    До коментар #5 от "Смешник":

    аре бе...???!!! да не сте пред Киев вече?

    Коментиран от #51, #82

    10:10 28.12.2025

  • 11 Страна на фашизма

    20 0 Отговор
    Наркомана крадец е ходещ мъртвец

    10:10 28.12.2025

  • 12 защо

    21 2 Отговор
    Стига с тази пропаганда де.
    Зеленски е просяк и взима подаянията които му дават. Ако не слуша го натирват. Колко пъти трябва да ни го показват?

    Коментиран от #20

    10:11 28.12.2025

  • 13 Истината:

    23 4 Отговор
    Украйна Капитулира!
    Украйна Не съшествува вече като Държава!
    Украйна вече е само Територия!
    Зеленски, ЕС- Урсулите и Срармър Унищожиха Украйна и Народа й!

    Коментиран от #16

    10:11 28.12.2025

  • 14 Без Зеленски

    2 18 Отговор

    До коментар #6 от "Бонев":

    Нищо не може да се реши....

    10:11 28.12.2025

  • 15 минаващия

    22 3 Отговор
    Ще стане така , както иска Путин - с кого , кога , къде и докога ! .Зеленият може да си ходи където иска , но без Путин на масата за преговори - няма да постигне НИЩО !

    Коментиран от #18

    10:11 28.12.2025

  • 16 Че кой тогава

    2 20 Отговор

    До коментар #13 от "Истината:":

    Избива руснаците нон стоп.

    Коментиран от #35

    10:12 28.12.2025

  • 17 Ами то

    15 1 Отговор
    Клоуна не е страна в преговорите.

    Коментиран от #19

    10:14 28.12.2025

  • 18 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК

    3 23 Отговор

    До коментар #15 от "минаващия":

    Пък и Русия е под обстрел от натовското оръжие.....дали Путин е искал това.

    Коментиран от #25

    10:14 28.12.2025

  • 19 Стига бе

    2 18 Отговор

    До коментар #17 от "Ами то":

    Важно е че "клоуна" избива руснаците...нека другите преговарят.

    Коментиран от #26

    10:15 28.12.2025

  • 20 Болен мозък

    2 19 Отговор

    До коментар #12 от "защо":

    То па Путин не проси...от КИМ, Аятолаха и СИ.....

    Коментиран от #31

    10:16 28.12.2025

  • 21 Христо

    16 0 Отговор
    На Зеленото му избягаха "Слугите на народа" в чужбина, заради кражби и схеми не знам какво ще прави в стаичката при Тръмп..

    Коментиран от #24

    10:17 28.12.2025

  • 22 ДЕПУТИНИЗАЦИЯ НА....ПУТИН

    2 15 Отговор
    И войната ша спре без...преговори.

    10:18 28.12.2025

  • 23 Всичко ще направи

    13 1 Отговор
    Зеля!И по големи отстъпки и всичко което му се каже.Просто е подържан от агонизиращ кон , който едно време бягаше галоп , но било е едно време сега конете са на изток.Както казва генерал Путин , действа се точно , прецизно с хирургическа точност.Путин ще ги остави както германците през 2СВ , така ще ги доунищожи че години наред няма да може не да се изправят , няма да може да си надигнат вратлето от земята .

    Коментиран от #27

    10:18 28.12.2025

  • 24 Я пъ тоа

    1 14 Отговор

    До коментар #21 от "Христо":

    Не му требват на Зеленски "слуги на народа" а оръжия...и Тръмп му ги доставя с удоволствие.

    10:19 28.12.2025

  • 25 минаващия

    12 1 Отговор

    До коментар #18 от "Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК":

    Не мисли Русия - за нея има кой да мисли . Мисли за урките , че те стоят на студено и тъмно , крият се като плъхове в мазетата всеки ден , чакат на просия и краят му не се вижда да е скоро .

    10:20 28.12.2025

  • 26 Няма стига

    10 0 Отговор

    До коментар #19 от "Стига бе":

    това е в главите на тези , които им хвърчат бели кукувици от ноздрите, когато говорят. Дори вече не се и крие , че денонощно е яхнал белия кон. Много е смешно.

    Коментиран от #30

    10:20 28.12.2025

  • 27 СВОто на ПУТИН

    1 13 Отговор

    До коментар #23 от "Всичко ще направи":

    Кошмар за мужика руски...кошмар и за Путин.

    10:20 28.12.2025

  • 28 Зеленски

    4 5 Отговор
    Недостатъчна е финансовата и оръжейна поддръжка на Украйна.
    ПВО е недостатъчно,Оръжието е недостатъчно.
    Нужна ни е помоща на целия свят, на Европа Америка и Азия.

    Нищо не може да се добави

    Коментиран от #36, #38

    10:21 28.12.2025

  • 29 Какви отстъпки, ве?

    10 2 Отговор
    Територията на Украйна е разположена върху
    ИСТОРИЧЕСКИ ЗЕМИ НА РУСИЯ!
    За какви отстъпки изобщо може да се коментира и преговаря?!?
    Териториите на Украйна са и на България!
    Как се казвала империята на хан Кубрат?
    Откъде, от кои земи е дошъл хан Аспарух,
    на Балканите, за да обедини местните българи,

    заедно със славяните и други племена тук за да ПРОДЪЛЖИ
    битността на супер държавата България, съществувала от 14 753 години!!!
    Хайде,... време е ние днешните българи да познаем и да приемем Истината
    за ролята, мисията и отговорностите на най-древния български народ и държава!
    :)

    Коментиран от #32

    10:21 28.12.2025

  • 30 Я пъ тоа

    1 12 Отговор

    До коментар #26 от "Няма стига":

    Гинат руснаци под ударите на натовско оръжие....Украйна е идеален полигон за избиване на путинисти и Зеленски добре го използва.

    Коментиран от #59

    10:22 28.12.2025

  • 31 прошляк ,

    14 1 Отговор

    До коментар #20 от "Болен мозък":

    Путин може да води СВО още дълго , за разлика от укрите , дето са на просия от половината Свят ! Понял ?!

    Коментиран от #34

    10:23 28.12.2025

  • 32 Я пъ тоа

    1 12 Отговор

    До коментар #29 от "Какви отстъпки, ве?":

    РУСИЯ на кои исторически земи е разположена, че нещо не са разбра....

    Коментиран от #53

    10:24 28.12.2025

  • 33 Факти

    3 15 Отговор
    Путин направи най-големите отстъпки от публично заявените цели - демилитаризация и денацификация на Украйна. Той вече е съгласен Украйна да остане свръх милитаризирана и даже да приеме западни войски, което реално я прави натовска територия. Путин също така е съгласен Украйна да запази своето управление и той да не инсталира марионетен режим, който да работи за него. Путин се отказа и от двете си цели, които публично обяви, нападайки Украйна. От това по-големи отстъпки здраве му кажи. Зеленски спаси 80% от Украйна. Той е национален герой.

    Коментиран от #37

    10:24 28.12.2025

  • 34 СВОто...кошмара на Путин.

    2 11 Отговор

    До коментар #31 от "прошляк ,":

    То и избиването на руснаците ша продължи още дълго....вервай ми.

    Коментиран от #40

    10:25 28.12.2025

  • 35 Ха ХаХа

    9 1 Отговор

    До коментар #16 от "Че кой тогава":

    3000 000 укропи при Шухевич

    Коментиран от #41

    10:26 28.12.2025

  • 36 А може, може да се добави..

    12 1 Отговор

    До коментар #28 от "Зеленски":

    И да загине и последния украинец (цитат Зеленски)
    но и да се въвлекат и мъжете на цяла Източна Европа -

    т.нар. "щастлив" Източен фланг (фланг?!) на щастливото ви
    НАТО, и всичките тези жертви за кефа на един таен тъмен кръг
    от алчни егоисти от Албиона, обладани от дива фобия към народите
    от Източна Европа! ФАКТИ в потвърждение искате ли ...

    10:26 28.12.2025

  • 37 село мое ,

    14 2 Отговор

    До коментар #33 от "Факти":

    ,,Зеленски спаси 80% от Украйна. Той е национален герой.,,..............Къде ви раждат такива смешници , нямам си на идея ......Ха-ха !

    Коментиран от #54

    10:27 28.12.2025

  • 38 И Путин плаче за помощ

    1 13 Отговор

    До коментар #28 от "Зеленски":

    От корейци, китайци, Аятоласи.......

    10:27 28.12.2025

  • 39 АЙДЕ БЕ...

    4 0 Отговор
    АМИ КАТО МОЖЕ , ЗАЩО НЕ ГО НАПРАВИ И ДА РАХАТЯСАМЕ С НОВИНИТЕ ОТ КОНФЛИКТА

    Коментиран от #45

    10:28 28.12.2025

  • 40 минаващия

    5 0 Отговор

    До коментар #34 от "СВОто...кошмара на Путин.":

    Важен е крайният резултат , на война няма как да се мине без жертви .....

    Коментиран от #46

    10:28 28.12.2025

  • 41 Я пъ тоа

    0 10 Отговор

    До коментар #35 от "Ха ХаХа":

    Руснаците във вечните ловни полета са повече....вервай ми.

    Коментиран от #44

    10:29 28.12.2025

  • 42 ТОЧНО

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "ФЕЙК":

    Точно е така,... и ако не беше ИИ да си ги съчинява

    10:29 28.12.2025

  • 43 хихи

    8 1 Отговор

    До коментар #6 от "Бонев":

    А България пак е от страната на Булката както през ПСВ и ВСВ

    Коментиран от #61

    10:30 28.12.2025

  • 44 ха-ха

    5 1 Отговор

    До коментар #41 от "Я пъ тоа":

    СТАТИСТИКАТА ДРУГО КАЗВА , АМА ТИ НЯМА С КАКВО ДА Я РАЗБЕРЕШ .....Дефицити , какво да се прави ....

    10:31 28.12.2025

  • 45 мисирка

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "АЙДЕ БЕ...":

    Пвпе ти на клавиатурата...тогава какво щяхме да работим ние мисирките

    10:31 28.12.2025

  • 46 СВОто...кошмара на Путин.

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "минаващия":

    Тоя краен резултат е невидим бре

    10:31 28.12.2025

  • 47 Проф. Герхард..Хамбург

    8 1 Отговор
    В историята Зеренски ще остане като най големият убиец на народа си.
    Продажният клоун не се съгласи през 1922 г на руското предложение ,а взе 1,5 млрд.лири от Борис Джонсън и продължи войната заради което ще бъде заровен в Ада

    10:31 28.12.2025

  • 48 Трима депутати на Върховната рада

    9 0 Отговор
    в Украйна са обвинени в корупция след претърсванията. Украинското бюро за борба с корупцията е провело претърсвания във Върховната рада и офиса на партията "Слуга на народа". По-специално, "близкият приятел" на Володимир Зеленски, депутатът Юрий Кисел е бил ударен. Той и още двама представители на управляващата партия са обвинени в корупция. Според разследването те са получавали подкупи за "правилното" гласуване в парламента. Проведени са разследващи действия в Конгресния и изложбен център "Паркови", където се намира офисът на управляващата партия "Слуга на народа". Според публикацията, служители на НАБУ са влезли в правителствения квартал на Киев следобед на 27 декември. Медиите са съобщили, че се извършват обиски в домовете на депутати от партията "Слуга на народа" – "близки приятели" на президента Владимир Зеленски, Юрий Кисел и Юрий Корявченков (известен като Юзик). "Според разследването членовете на групата систематично са получавали незаконни помощи пари в брой за гласуване във Върховната рада на Украйна по правилния начин". Според източници Юрий Корявченков е бил предопреден и вече е успял да напусне Украйна.

    10:31 28.12.2025

  • 49 СМЕХОРИИ

    4 0 Отговор
    КЕРВАНЪТ си върви, КУЧЕТАТА /разбирай ние / си лаем

    10:32 28.12.2025

  • 50 Ало,сайта?

    7 1 Отговор
    Не, може, а,ще направи и то всичко,което каже Путин

    10:34 28.12.2025

  • 51 Абе

    9 2 Отговор

    До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Щом върната руска територия колкото цяла България ви се струва малко:)))),може и още :)Той Бисмарк и без туй пак излезе прав,иначе вижте границите от Минските споразумения и сегашните и ще разберете,че капитулацията е факт и с Купянск и без все тая:)))

    10:34 28.12.2025

  • 52 Гръм и мълнии

    6 0 Отговор
    Тези,все още си правят сметки без Русия

    10:35 28.12.2025

  • 53 България

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Я пъ тоа":

    На чии земи се разполага?

    10:35 28.12.2025

  • 54 Факти

    2 6 Отговор

    До коментар #37 от "село мое ,":

    Защо? Путин нали каза, че целите са демилитаризация и денацификация? Това означава капитулация на Украйна и инсталиране на марионетен режим. Накратко - Украйна става като Беларус - 100% руска губерния. Ами Зеленски не избяга и не го позволи. Зеленски спаси 80% от Украйна. Зеленски направи Путин за смях и го принуди да се откаже от целите си.

    Коментиран от #56, #63

    10:37 28.12.2025

  • 55 Посочете

    8 0 Отговор
    Името на един цар на Украйна..

    Коментиран от #60

    10:37 28.12.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Англосаксонска арогантност и безпомощн

    5 0 Отговор
    Зеленски нищо не може да направи, докато САЩ, Великобритания и ЕС подкрепят войната в Украйна. След това ще му кажат, какви ще са отстъпките, а Русия всеки ден му намаля възможностите за отстъпки.

    Коментиран от #68

    10:39 28.12.2025

  • 58 В В.П.

    9 0 Отговор
    Зелю фашиста е един огромен лузър..Всичко това можеше да се избегне през декември 2021 ВА .Сега панорамата е отчайваща за Крайната .Искаха лобут ,,и го получиха ..

    Коментиран от #65

    10:42 28.12.2025

  • 59 Клоуна

    7 0 Отговор

    До коментар #30 от "Я пъ тоа":

    използва най-добре "белото" . Как мислиш, така ли е?

    Коментиран от #62

    10:45 28.12.2025

  • 60 АМИ УКРО ПЪРВИ

    7 1 Отговор

    До коментар #55 от "Посочете":

    БИЛО Е ТОЛКОВА ОТДАВНА ЧЕ ДАЖЕ Е БИЛ НЕЕДЕРТАЛЕЦ
    ПОТВЪРЖДАВА СЕ ОТ СЕГАШНОТО УКРАИНСКО ТЪП......ОУМИЕ

    10:51 28.12.2025

  • 61 Я пъ тоа

    1 3 Отговор

    До коментар #43 от "хихи":

    Българско оръжие избива руснаци....кой ли е булката....

    Коментиран от #64

    10:54 28.12.2025

  • 62 Тоа пъ

    2 3 Отговор

    До коментар #59 от "Клоуна":

    То и бункерният съслек са утешава с водка, ама айде

    Коментиран от #83

    10:55 28.12.2025

  • 63 ЗАЩО ВСИЧКИ

    3 1 Отговор

    До коментар #54 от "Факти":

    УКРОМИС...ИРИ ДИ СЛАГАТ ГРЪМКИ ИМЕНА
    ФАКТИ
    ИСТИНАТА
    БЪЛГАРИН
    ДА НЕ Е ОТ КОМПЛЕКС ЗА МАЛОЦЕННОСТ
    ВСЪЩНОСТ НАПЪЛНО ОСНОВАТЕЛЕН
    А ЗЕЛЕНСКИ ИЗЛЕЗЕ ОТ БУНКЕРА ЕДВА КОГАТО НАТАНЯХУ ГО УВЕДОМИ ЧЕ ПУТИН Е ПОЕЛ АНГАЖИМЕНТ ДА НЕ ГО ТРЕПЕ
    ДОКУМЕНТИТЕ СА В ТУБАТА
    А ИМА И ОБЯСНЕНИЕ
    РАДКО СЕ НАМИРА ТАКЪВ ТЪ.....ПАНАР

    Коментиран от #85

    10:56 28.12.2025

  • 64 СПОКОЙНО НЕ СИ ТИ

    2 1 Отговор

    До коментар #61 от "Я пъ тоа":

    ОТ МЪЖКА КУ.......А БУЛКА НЕ СТАВА

    Коментиран от #66

    10:58 28.12.2025

  • 65 Путин ПОЧНА ВОЙНА

    0 2 Отговор

    До коментар #58 от "В В.П.":

    Нема басма да му цепят

    Коментиран от #75

    10:59 28.12.2025

  • 66 Я пъ тоа

    1 2 Отговор

    До коментар #64 от "СПОКОЙНО НЕ СИ ТИ":

    Българско оръжие избива руснаци....и от тях става булка, па и мъжка....

    Коментиран от #70, #71

    11:01 28.12.2025

  • 67 Иван

    3 0 Отговор
    Гнусната еврейска са.танинска нацистка хазарска коварна сп.ер.ма Еленски трябва да отстъпи Голанските Възвишения на Сирия.

    11:01 28.12.2025

  • 68 Докато натовско оръжие

    0 1 Отговор

    До коментар #57 от "Англосаксонска арогантност и безпомощн":

    Громи Путин, това е добре дошло за англосаксите....Зеленски оправдава получените милиарди.

    11:03 28.12.2025

  • 69 Механик

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Здрасти, Котьо. И аз не следя новините, ама чета тука за някакви отстъпки се говори...
    Та в тоя ред на мисли, кво стана с "ще победим Русия на бойното поле", "няма да дадем нито педя украинска земя", "ще нанесем стратегическо поражение на Русия" и "ще разпаднем Русия на феоди"?
    Що запяхте друга песен ми е въпроса???

    Коментиран от #73

    11:04 28.12.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 ДЕ ДА ЗНАМ

    3 2 Отговор

    До коментар #66 от "Я пъ тоа":

    НЯКЪДЕ В МИРНОГРАД СИГУРНО
    ИЛИ В ПОКРОВСК
    ИЛИ В ГУЛЯЙПОЛЕ
    ИЛИ ВЪВ ВОЛЧАНСК
    ИЛИ В ПОКРАЙНИНИТЕ НА КУПЯНСК
    АЙДЕ НЯМА ДА РЕВЕШ
    ПОЛЗВАЙ ВАЗЕЛИН И С ВРЕМЕТО ЩЕ СВИКНЕШ

    Коментиран от #74

    11:05 28.12.2025

  • 72 ЛОШО е

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    В Гуляйполе 1-ви батальон на 106-та бригада на отбранителните войски е изоставил щаба си с цялото си оборудване

    11:06 28.12.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Я пъ тоа

    0 1 Отговор

    До коментар #71 от "ДЕ ДА ЗНАМ":

    Там руските булки са най търсени, па и мъжки да са....

    Коментиран от #77

    11:06 28.12.2025

  • 75 НЕ ЗНАМ ДАЛИ Я ПОЧНА

    3 0 Отговор

    До коментар #65 от "Путин ПОЧНА ВОЙНА":

    АМА ЩЕ Я ЗАВЪРШИ

    11:07 28.12.2025

  • 76 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 1 Отговор
    Тока в Одесса пуснаха ли го ?
    А в Киев тока и парното?
    А в Херсон?
    Аз в Москва всичко имам.

    11:07 28.12.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Ново пет

    4 0 Отговор

    До коментар #70 от "Ха ХаХа":

    Руснак може и негър да роди.....я що тъмни субекти са бият за Путин

    Коментиран от #81

    11:08 28.12.2025

  • 79 Елементарно Уотсън !

    3 0 Отговор
    Зеленски няма да направи никакви отстъпки от обявените досега ,защото в Украйна има влиятелни сили които са твърдо против тях.
    Путлер ,Тръмп ,рашистите и русофилите ще бъдат тотално разочаровани в това отношение .

    11:08 28.12.2025

  • 80 Българско оръжие

    3 0 Отговор

    До коментар #77 от "Ха ХаХа":

    Избива руснаци.....кой ли е булката.....нека ражда квото си иска

    Коментиран от #84, #106

    11:09 28.12.2025

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Никой не казва

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Руските войски напредват в Гуляйполе, Покровск (Красноармейск) и Мирноград (Димитров). Най-трудната ситуация остава в Покровското направление и в Запорожка област. Руските войски продължават настъплението си в няколко региона едновременно. За промяна на фронтовата линия в няколко района към 28 декември 2025 г. съобщава украинският аналитичен мониторингов проект DeepState

    Коментиран от #89

    11:09 28.12.2025

  • 83 Ееееее ся пък

    3 2 Отговор

    До коментар #62 от "Тоа пъ":

    Целият свят видя белите птички, излитащи от пиперката на клоуна. Обаче никой не е видял Путин да пие водка.

    Коментиран от #91

    11:10 28.12.2025

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Факти

    2 1 Отговор

    До коментар #63 от "ЗАЩО ВСИЧКИ":

    Зеленски не избяга от "могучая", както Путин избяга от Пригожин. Зеленски каза - не искам транспорт, искам муниции. Путин каза - палете самолета. Зеленски е смел. Путин е страхлив. Зеленски е велик. Путин е дребосък.

    11:11 28.12.2025

  • 86 СВОто на ПУТИН

    3 0 Отговор
    Продължи колкото Великата Отечествена....и Путин е там откъдето тръгна....Донбас.....отстъпки нема, но избитите руснаци нарастват.

    Коментиран от #90

    11:11 28.12.2025

  • 87 Чеп за зеле

    2 0 Отговор
    не става от Тръмп!

    11:12 28.12.2025

  • 88 Българско оръжие

    2 1 Отговор

    До коментар #84 от "Ха ХаХа":

    Избива руснаците....булката е ясна, а бащата е българин, вервай ми.

    Коментиран от #93, #96

    11:12 28.12.2025

  • 89 1400 дни напредват

    3 0 Отговор

    До коментар #82 от "Никой не казва":

    И да по-назад от където бяха през есента на 2022

    11:13 28.12.2025

  • 90 Идиот

    1 2 Отговор

    До коментар #86 от "СВОто на ПУТИН":

    25% от Украйна даваше 80% от приходите в бюджета.Т.е. Украйна е фалирала.
    Западна Украйна са бедни въшкари

    Коментиран от #92, #100

    11:13 28.12.2025

  • 91 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #83 от "Ееееее ся пък":

    Как ша го видиш у бункери бре.....

    11:13 28.12.2025

  • 92 Не го мисли...

    2 0 Отговор

    До коментар #90 от "Идиот":

    Щом украински оръжие обезкостява руснаци.....значи и сами си.произвеждат...

    Коментиран от #94

    11:15 28.12.2025

  • 93 Кой ще ти вярвам на тец

    0 1 Отговор

    До коментар #88 от "Българско оръжие":

    След като си родил 3 негърчета ?
    Простак Сър Джон

    Коментиран от #102

    11:15 28.12.2025

  • 94 Ха ХаХа

    1 1 Отговор

    До коментар #92 от "Не го мисли...":

    Обезкостени 3 000 000 укрофашисти и 2 000 000 осакатени.
    Марш на фронта за оборска тор

    Коментиран от #98

    11:16 28.12.2025

  • 95 Болен мозък

    2 1 Отговор
    Отстъпките на Украйна са ясни.....избиват все повече руснаци вместо с Натовско, с украинско оръжие

    Коментиран от #99

    11:16 28.12.2025

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 ДА ЩЕ ПРОДАДЕ

    0 1 Отговор
    И ТЕРИТОРИЯ И ПОЛЕЗНИ СКЪПИ ПРИРОДНИ БОГАТСТВА ЩЕ ПОПРОСИ ОЩЕ МАЛКО И ЩЕ ИЗБЯГА. ЩЕ ОСТАНЕ В ИСТОРИЯТА КАТО УБИЕЦ И ПРЕДАЛ НАРОДА СИ. САМО КЪДЕ СЕ ПЕНЯВИШЕ.

    11:17 28.12.2025

  • 98 Я пъ тоа

    1 0 Отговор

    До коментар #94 от "Ха ХаХа":

    Заповеди ша даваш в къщи на жена си.....тук никой не та бръсне

    Коментиран от #103, #104

    11:17 28.12.2025

  • 99 Ха ХаХа

    0 1 Отговор

    До коментар #95 от "Болен мозък":

    Окачи се на първия клон

    11:18 28.12.2025

  • 100 Не обиждай

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "Идиот":

    Пумияр гладен.

    11:18 28.12.2025

  • 101 Величко

    1 1 Отговор
    Оффф ... , няма нужда зелената листна въшка да прави отстъпки ! Русия ще си вземе своето и без него ... Тизи неща ги решава Бог дедя Вова !

    Коментиран от #105

    11:18 28.12.2025

  • 102 Не ми вервай

    1 0 Отговор

    До коментар #93 от "Кой ще ти вярвам на тец":

    Важно е руснаци да гинат под ударите на българско оръжие...и никакви отстъпки за Путин....

    Коментиран от #108

    11:19 28.12.2025

  • 103 доктор

    1 0 Отговор

    До коментар #98 от "Я пъ тоа":

    След като бъде избито доволно количество копейки България ще се оправи.

    11:19 28.12.2025

  • 104 Ха ХаХа

    1 0 Отговор

    До коментар #98 от "Я пъ тоа":

    Разчепатиха те руснаците тъпако.Чеченците те осемениха и роди негри.
    Пфу у у

    Коментиран от #109

    11:20 28.12.2025

  • 105 КГБ шофьорчето

    1 0 Отговор

    До коментар #101 от "Величко":

    Са мъчи четири годинии със Зеленски.....и комика го направи за смях.

    11:20 28.12.2025

  • 106 Механик

    1 2 Отговор

    До коментар #80 от "Българско оръжие":

    Абе, не знам как ги избивате тия руснаци, ама резултата при последните няколко размени на убити бойци, съотношението е 1000 украински трупа за едва около 50-60 руски. Това никак не говори добре за ВСУ.
    То инак по твоите думи, жив руснак не остана, ама реалността говори съвсем друго.

    Коментиран от #110

    11:20 28.12.2025

  • 107 Моето семейство е с чисто Украински

    2 0 Отговор
    произход. Известния конструктор на самолети от Киев Игор Сикорски, на когото са кръстени летището в Киев, улица в Киев (на която се намира посолството на САЩ) и един от най-големите университети в страната - Техническият университет на Киевския политехнически институт.
    Сикорски, който е в емигрирал в САЩ през 30-те години казва: "Моето семейство е с чисто Украински произход от село в Киевска област, където прадядо ми и неговия прадядо също са били свещеници. Въпреки това, ние се смятаме за семейство с Руски произход от определена част на Русия, като възприемаме Украинския народ като интегрирана част от Русия по същия начин, по който Тексас или Луизиана са интегрирана част от Съединените щати."

    11:21 28.12.2025

  • 108 Някой

    2 0 Отговор

    До коментар #102 от "Не ми вервай":

    На българските снаряди за Украйна пише уйЗа Путин.В заводите работят много копейки.

    11:21 28.12.2025

  • 109 Мен не ме мисли

    1 0 Отговор

    До коментар #104 от "Ха ХаХа":

    Важно е че българското оръжие разчепатва май руснаците....реално де.

    Коментиран от #117

    11:22 28.12.2025

  • 110 Така де

    1 0 Отговор

    До коментар #106 от "Механик":

    Руснаците ги копат в масови гробове.....като животните. Толкова били много.

    Коментиран от #114, #119

    11:23 28.12.2025

  • 111 Пере

    0 1 Отговор
    От президент клоун става. но от клоун президент не става

    Коментиран от #115

    11:23 28.12.2025

  • 112 Освен зеленски да са смили

    2 0 Отговор
    Над пленените руснаци, други отстъпки нема да прави.

    11:24 28.12.2025

  • 113 И Киев е Руски

    0 2 Отговор
    Не само отстъпки но и на флейта ще просФири

    Коментиран от #116

    11:25 28.12.2025

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Я пъ тоа

    2 0 Отговор

    До коментар #111 от "Пере":

    Този Рейгън уж бе клоун, пък прати СССР в небитието.

    11:25 28.12.2025

  • 116 Я пъ тоа

    1 0 Отговор

    До коментар #113 от "И Киев е Руски":

    Засега натовските ракети свирят над русия, пък ша видим

    Коментиран от #120

    11:26 28.12.2025

  • 117 Тунгус от Сибир

    0 0 Отговор

    До коментар #109 от "Мен не ме мисли":

    Скоро си при нас и ще ти се радваме.
    Ще родиш и чукчи

    11:26 28.12.2025

  • 118 Миротвореца

    0 0 Отговор
    Тръмп да дава томахавките!Само така ше спре войната!

    11:27 28.12.2025

  • 119 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #110 от "Така де":

    И кой ги копа тия руснаци, че нещо не ми стана ясно?
    Определено не ги копат укрите, защото това противоречи на логиката. Вместо да покажат на цял свят, че умират милиони руснаци, което е добре за пропагандата, укрите копат руснаците?!??!?! Ако така мислиш, з начи никак не с и добре с мисленето.

    11:28 28.12.2025

  • 120 Свирят натовските ракети

    0 0 Отговор

    До коментар #116 от "Я пъ тоа":

    На Марко Тотев на дреболиите.
    Руснаците ги п раскат във вагони и кораби

    11:28 28.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания