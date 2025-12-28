"Страна": Зеленски може да направи много по-големи отстъпки, отколкото е заявил публично

Володимир Зеленски може да направи много по-големи отстъпки в уреждането на конфликта в Украйна, отколкото е заявил публично, съобщи изданието "Страна".
Тази възможност бе лансирана след изявления на президента на САЩ Доналд Тръмп, че предложеният от Киев мирен план е безсмислен без неговото одобрение.
Зеленски твърди, че 20-точковият документ е бил съгласуван между Украйна и САЩ "на 90%, но както отбелязва "Страна", планът може да е по-скоро визията на Киев за параметрите на мирното споразумение.
Отбелязва се, че под въпрос може да са и въпроси като изтеглянето на украинските сили от територията на Донбас.
На 24 декември Зеленски представи 20-точков план, който Украйна обсъждала по време на преговорите в САЩ. Той включва числеността на украинските въоръжени сили да е фиксирана на 800 000 души персонал в мирно време; неядреният статут на Украйна; гаранции за сигурност за Киев, моделирани по член 5 от Договора за НАТО; присъединяването на Украйна към ЕС в определен момент; Въвеждането в украинските училища образователни програми, насърчаващи толерантността към различните култури; свободата на корабоплаването по река Днепър с демилитаризацията на Кинбърнската коса; размяната на пленници по формулата „всички за всички“; и провеждането на президентски избори в Украйна. Документът съдържа и разпоредби относно териториалните въпроси и Запорожката АЕЦ.
