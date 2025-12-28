Зеленски: На някои може да не им хареса, но Украйна ще получи $100 милиарда

„Нуждаем се от подкрепата на света – Европа и Съединените американски щати. А това включва: противовъздушна отбрана – в момента недостатъчна, оръжия – в момента недостатъчни, пари...“.
Това написа украинският президент Володимир Зеленски в своя Telegram канал.
Той призна, че Украйна изпитва постоянен финансов недостиг. Според Зеленски средствата са недостатъчни за производството на оръжия и дронове.
В следващата си публикация политикът представи на съюзниците си законопроект, посочващ сумата, необходима за „възстановяване“ на страната. Той отбеляза, че Украйна се нуждае от приблизително 700-800 милиарда, без да уточни валутата.
„Ще има фонд за възстановяване на Украйна, ще има суверенна инвестиционна платформа за Украйна“, написа той.
Изявлението на Зеленски дойде на фона на заем от 90 милиарда евро за Украйна, финансиран от бюджета на Европейския съюз. ЕС взе подобно решение на срещата на върха в Брюксел на 19 декември. Тези пари ще бъдат използвани за покриване на неотложните финансови нужди на страната през 2026 и 2027 година.
По-рано вчера Зеленски пристигна в Халифакс, Канада, за среща с премиера Марк Карни. Той проведе и разговори с европейски представители.
След разговора украинският лидер благодари на канадския премиер Марк Карни, френския президент Еманюел Макрон, финландския президент Александър Щуб, германския канцлер Фридрих Мерц, италианския премиер Джорджо Мелони, датския премиер Мете Фредериксен, полския премиер Туск, нидерландския премиер Дик Шоф, норвежкия премиер Йонас Гар Щоре и шведския премиер Улф Кристерсон, както и на председателя на Европейския съвет Антониу Коща и председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен за подкрепата им за Киев.
„По време на разговора обсъдихме текущия ни дипломатически напредък. В обобщение, обсъдихме най-важните приоритети. Украйна оценява цялата подкрепа. Ще продължим разговора след срещата ни с президента Тръмп“, написа Зеленски в своя Telegram канал.
Той подчерта, че Киев „се нуждае от силна позиция както на фронтовата линия, така и в дипломацията“. „Светът има достатъчно сила, за да гарантира сигурността и мира“, добави украинският президент.
Според него, по време на разговорите е обсъдил „ключови документи“ за уреждането с европейците, които ще обсъди с президента на САЩ.
„Имаме 20 точки, които вече са готови на 90%, защото има решение. На някои може да им хареса, на други не, но Украйна ще получи 100 милиарда долара. Урсула фон дер Лайен и Антониу Коща подчертаха това за пореден път днес“, каза президентът.
1 ЧъНъГъ на Зъ
Коментиран от #72, #102
07:59 28.12.2025
2 Браво !
Коментиран от #18, #23, #47, #52, #82, #119
08:01 28.12.2025
4 Руснак без крак
Коментиран от #36
08:02 28.12.2025
5 Последния Софиянец
Коментиран от #38, #100
08:03 28.12.2025
6 Гошо
08:03 28.12.2025
7 БеГемот
08:04 28.12.2025
9 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ
08:04 28.12.2025
10 Този велик пошитик и държавник
Коментиран от #125
08:04 28.12.2025
11 златен ке.еф
08:05 28.12.2025
13 Ами
Коментиран от #46
08:05 28.12.2025
14 БеГемот
Коментиран от #43, #121
08:05 28.12.2025
16 Хахахахаха
Коментиран от #29
08:06 28.12.2025
17 Редник
08:07 28.12.2025
18 Браво
До коментар #2 от "Браво !":на зелю, пак го хванаха с корумпираните му депутати. Няма да има, дори 2 евро помощ за друсаната зелка.
08:07 28.12.2025
19 Георгиев
Коментиран от #89
08:07 28.12.2025
20 Ясен
08:07 28.12.2025
21 дядото
Коментиран от #76
08:07 28.12.2025
22 Атина Палада
Руските окупатори искаха да проведат военен парад в центъра на украинската столица Киев. И най-накрая той се състоя.
Активистът Серхий Стерненко публикува кадри от централната улица „Крешчатик“, на която е площад Майдан Незалежности, на който се състоя Революцията на достойнството през 2013 г. На булеварда бяха изложени руски военни машини, унищожени от украинската армия след 24 февруари, когато Русия започна пълномащабна непредизвикана война.
Киев експо“ представя на гражданите и гостите на Киев „безаналоговите“ руски военни машини, но в не много приличен вид. Армията от военнопрестъпници на Владимир Путин беше разгромена в първите седмици на войната, въпреки че планираше да превземе Киев за 3 дни. Военните стратези в Кремъл не изчислиха правилно своите възможности и волята за съпротива на украинския народ. Така тридневната операция по превземане на Киев вече продължава 1400 дни.
Руските нашественици извършиха ужасяващи престъпления срещу цивилното население на Украйна, които никога няма да бъдат забравени. Унищожените танкове и бронирани машини са напомняне за диктатора Владимир Путин, че не може да спечели тази война. Защото руските фашисти се бият за перални и телевизори. А украинският народ се бие за свободата си.
Коментиран от #50, #123
08:07 28.12.2025
23 ами
До коментар #2 от "Браво !":ха ха ха вярно - последно сурвака канадския премиер, който го дари с 2.5 милиарда долара само от тръмп не знам как ще измъкне пари може би ако заплаче жалостиво все пак е артист
08:08 28.12.2025
24 Тома
08:08 28.12.2025
26 Процентите
08:08 28.12.2025
27 Сатана Z
Коментиран от #61
08:09 28.12.2025
29 Руснак
До коментар #16 от "Хахахахаха":По-зле сме от Папуа Нова Гвинея.
Коментиран от #49
08:10 28.12.2025
30 Трол
08:10 28.12.2025
31 Наивник
По-скоро от изнудване и Делчо Спасов със спонсорите.
08:11 28.12.2025
32 Дедо ви...
08:11 28.12.2025
33 Милярди, Ок дават ви
08:11 28.12.2025
35 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
Великата съветска война е продължила 1418 дни.
„Войната в Украйна“ вече е продължила 1400.
На 1400-ия ден от Великата съветска война съветската армия се приближава до Берлин и започва щурма.
На 1400-ия ден от Великата съветска война Путин губи Купянск.
✍️ Всичко върви ли по план нали скъсани копеи от бунища и сметища?
Коментиран от #48, #56, #58, #70
08:11 28.12.2025
36 някой си
До коментар #4 от "Руснак без крак":едва ли си руснак ама с глава няма да останеш!
08:12 28.12.2025
38 някой си
До коментар #5 от "Последния Софиянец":на бг продажни тв@ри също!
08:13 28.12.2025
39 ТОЯ НАРКО КЛОУН
08:13 28.12.2025
40 Сумут
08:13 28.12.2025
41 някой си
Слава на Украйна
Коментиран от #65, #68
08:13 28.12.2025
42 ИВАН
08:13 28.12.2025
43 Това нормално ли е въобще
До коментар #14 от "БеГемот":Е то това ли са високохуманните и морални ценности на западните общества, претендиращи за световен еталон?
Мерси.
08:14 28.12.2025
46 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺
До коментар #13 от "Ами":Слава на Русия 🇷🇺💪🇷🇺
08:15 28.12.2025
48 Една тайна!
До коментар #35 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":Руснаците превземат Купянск и Покровск за хиляден път.
08:16 28.12.2025
50 Брендо
До коментар #22 от "Атина Палада":Предозирала си, добре, че още дишаш.
08:16 28.12.2025
51 някой си
Коментиран от #62
08:17 28.12.2025
52 Прав си
До коментар #2 от "Браво !":Има нещо много мъжествено в това, всеки ден пари да просиш!
08:17 28.12.2025
53 Признал за финансов дедостиг
Цяла Европа го усети по изтръсканите джобове на данъкоплатците за да подддържат Украйна на системи, Украйна спря плащанията по дълговете, без просене няма заплати и пенсии...ама медиите чакали Зеленски да признае, че Украйна била във финансов дедостиг???
Не се усещат че Зеленски просто намеква, че и партьорите му са вече, във финансов дедостиг!
08:17 28.12.2025
54 Боруна Лом
До коментар #25 от "Добро утро!":НАМАКЯТИПОДПОЛАТА!
08:17 28.12.2025
55 Тико
08:18 28.12.2025
56 хи хи хи хих
До коментар #35 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":"Великата съветска война е продължила...", браво, нова война измисли!
08:18 28.12.2025
57 И триста млд
Защо ни занимавате с този корумпиран индивид и полуразложеният друп Украйна. От сутринта.
08:18 28.12.2025
58 някой си
До коментар #35 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":на 1418тия ден си в мазе и квичиш като заек пред заколение
08:18 28.12.2025
59 Дайте ги на Ганя
08:19 28.12.2025
60 Тико
Милион и 500 хиляди МОГИЛНИЦИ?
Хахаха. Хахахахаха
На този въпрос даже и
Пучя Въшката не иска да отговори .
Само през 2025 година
Траурните Агенции в Мускалието
Отчитат Милиарди Рубли печалба.
Русия се превърна в едно Голямо Кладбище
Коментиран от #75
08:19 28.12.2025
61 Много си се объркал
До коментар #27 от "Сатана Z":Или си пил нещо от на цар Киро.
Я сега разкажи и приказката за Кашчей Безсмертней.
08:19 28.12.2025
62 любопитен
До коментар #51 от "някой си":Не ти ли омръзна три дена копи пейст едно и също?
08:19 28.12.2025
63 Я пък тоя
Коментиран от #108
08:19 28.12.2025
64 някой си
Коментиран от #78
08:20 28.12.2025
65 някой си
До коментар #41 от "някой си":Слава на Русия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺
Коментиран от #95
08:20 28.12.2025
66 Ний ша Ва упрайм
08:21 28.12.2025
67 Зелен наркоман
08:21 28.12.2025
68 някой си
До коментар #41 от "някой си":пулно унищ0жение на уср@йна и всички подкрепящи я
08:21 28.12.2025
69 Вижте кво!
Русия винаги е била и си остава наш враг!!!
Коментиран от #74
08:21 28.12.2025
70 Две нули
До коментар #35 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":След революцията и гражданската война, до 1945-годинс, колко дни са? Ако ти е трудно да смяташ на пръсти, ползвай евро калкулатор и изкуствен интелект. Складовете на НАТО са на минимум, икономиката на ЕС е почти срината, а армията на зелените гоблени избита. Ще трябва да приемат условията на САЩ, РФ и КНР. Рано или късно.
08:22 28.12.2025
71 Замсъзина
08:22 28.12.2025
72 Само с пари не става
До коментар #1 от "ЧъНъГъ на Зъ":Според неотдавнашна британска оценка 650 000 украински мъже в бойна възраст са избягали от Украйна, а броят на дезертьорите, според украинския депутат Анна Скороход, е достигнал почти 400 000
08:23 28.12.2025
73 Баце
Трябва да си психомазохист.
08:23 28.12.2025
74 някой си
До коментар #69 от "Вижте кво!":който е против Русия брак
08:23 28.12.2025
75 Хахахахаха
До коментар #60 от "Тико":Ко става наркоманче, Зеленски при теб ли се крие, кажи му че народа му го търси да го награди подобаващо, за тези 2 млн избити невинни украинци, кажи му че фронта гори и всеки ден губите, време е двамката да спрете да се целувате и да идвате
08:23 28.12.2025
76 Зеленски
До коментар #21 от "дядото":На някои може да не им хареса, но Украйна ще получи $100 милиарда,,и никой няма да ви пита.
Както не ви питаха за еврото.
Ще мърморите, но ще си траете!
Коментиран от #107, #130
08:24 28.12.2025
77 Баце
08:24 28.12.2025
78 някой си
До коментар #64 от "някой си":издирих та,очаквай гости!
08:24 28.12.2025
79 Съмнявам
08:24 28.12.2025
80 Слава на Русия 🇷🇺
Коментиран от #81
08:25 28.12.2025
81 някой си
До коментар #80 от "Слава на Русия 🇷🇺":много правилно казано
08:28 28.12.2025
82 Гошо
До коментар #2 от "Браво !":Нищо подобно,в голяма заблуда си - Зеления е слуга на Цион и техните интереси, слаб актьор,играл във филм като президент преди наистина да стане президент. Работи за техните интереси и целта му е да удължи възможно най -дълго войната.
08:31 28.12.2025
83 Иван
08:31 28.12.2025
84 Зелю
08:31 28.12.2025
85 До браво
08:33 28.12.2025
86 ха ха
08:33 28.12.2025
87 Значи
08:37 28.12.2025
88 Тома
Лични пари, платени с чужда кръв.
Добра сделка.
08:37 28.12.2025
89 Факт
До коментар #19 от "Георгиев":Добре е да кажеш как става това!
08:37 28.12.2025
90 Заглавието е предизвикателство
08:39 28.12.2025
91 ?????
Дайте да дадем за да повоюват още до последния украинец.
А може ли някак си без нас? Като Унгария, Чехия, Словакия.
А Бацета, Кикита, Шишита, БСП-та и т.н.
08:39 28.12.2025
92 Навремето
08:40 28.12.2025
93 Мюлен Ганиив -блатната подлога
08:41 28.12.2025
94 Нагло
И
Тъпо
08:42 28.12.2025
95 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА
До коментар #65 от "някой си":Ква просия бе подлога с празна чутура,ще казваш калния к@неФ ?!!!🤣🤣🤣
08:43 28.12.2025
96 Разбира се
08:43 28.12.2025
97 Механик
И сега кво излезе? Русия свърши оръжие, пари и войници още 22-ра (така писаха по вестниците), а Укра въпреки това не може да я победи тая "изостанала, блатна" държава, дето се разпадна вече на "феоди".
Що така, ва Мими?
08:43 28.12.2025
98 мдаааа
08:45 28.12.2025
99 Ами
08:48 28.12.2025
100 Механик
До коментар #5 от "Последния Софиянец":От 4 години пишеш "Ще падне пак яко млатене на пияна вата!".
Кога ще падне бе, козлоду-ец? Бях си купил пуканки за "вликата перемога"- гранясаха от чакане. Купих си нови, че да гледам как "натофските Еф-16" ще събарят Кремъл. И те гранясаха. После чакахме някакви "квадратни ракети". За тях си купих един свински бут и го осолих за ХАМОН. За 2 години хамона стана и даже премина. Май ще го изхвърлям и него скоро...
Та, кога? Кога да чакам да почва да "фарчи ватата"? М?
08:48 28.12.2025
101 Отнася се и за тези тука
08:50 28.12.2025
102 Критик
До коментар #1 от "ЧъНъГъ на Зъ":Освен да злорадствате русофили,друго не можете😁
Коментиран от #118, #120
08:53 28.12.2025
103 Абе докарват го ....
Коментиран от #109
08:55 28.12.2025
104 Гуляяполйе
08:57 28.12.2025
105 ПАРИ ЩЕ ИМА
09:00 28.12.2025
106 Боа
В противен случай Ти си пионкатв!
09:01 28.12.2025
107 Тези които са сложили минусите
До коментар #76 от "Зеленски":са несъгласните ли, които няма само да мърморят, но и ще действат?
09:03 28.12.2025
108 наблюдател
До коментар #63 от "Я пък тоя":до 63 то и путин изпроси три милиона снаряда балестични ракети шахеди от кимчу и ятоласите ама за тях не казваш
09:03 28.12.2025
109 Вики Нулата
До коментар #103 от "Абе докарват го ....":Ааа, забравяш "Източният Фланг", ако мъ разбираш?
09:04 28.12.2025
110 смотань бандерець..
09:07 28.12.2025
111 НЕма се пУашите!
09:08 28.12.2025
112 Ха ха ха
То хубаво ще вземеш 100млрд$ ама ако има кой да ги даде...
Демента отдавна го няма вече...
И $@ш вече не пускат аванта...
Коментиран от #113
09:08 28.12.2025
113 Ти пък...САЩ,не давали вече пари...?!
До коментар #112 от "Ха ха ха":В замяна на това наш РоскУ,хем е в оставка,дава с пълни шепи...!
Е тва е...-Благороден Чиляк е наш РоскУ...
09:14 28.12.2025
114 Пенсионер 69 годишен
09:15 28.12.2025
115 Гост
Коментиран от #128
09:16 28.12.2025
117 Уффффффф
09:21 28.12.2025
118 И за какво да
До коментар #102 от "Критик":злорадстват русофилите? За това, че зелената еуглена закопа страната си за следващите поне 50 години, а може и повече, но той ще с@ре в златна тоалетна чиния?
Няма за какво да злорадстват, просто защото няма повод да се злорадства, а само да се съчувства и съжалява за бедните украинци, които попаднаха в ръцете на алчни продажници! Жалко за народа украински!
09:22 28.12.2025
119 И откога
До коментар #2 от "Браво !":Просяците-фашисти са мъжкари?
09:23 28.12.2025
120 Брюнеткофил
До коментар #102 от "Критик":Зелената сметдня не се понася вече.
09:24 28.12.2025
121 Споко
До коментар #14 от "БеГемот":Както е тръгнало ще има втори рунд. Интересно е тогава какво ще се излъчва на видеостената. Аз залагам на краха на НАТО-то.
09:26 28.12.2025
122 Перо
09:27 28.12.2025
123 Повтарянето
До коментар #22 от "Атина Палада":На Урсулски наративи не помага на Украйна нито на НАТО, че които към момента губят катастрофално тая война.
09:30 28.12.2025
124 Рублевка
09:31 28.12.2025
125 Шопо
До коментар #10 от "Този велик пошитик и държавник":С помощ от България и ЕС Зеленски може да победи Русия.
09:33 28.12.2025
126 Може
09:34 28.12.2025
127 Факт
09:34 28.12.2025
128 Е как какво?
До коментар #115 от "Гост":Тоя вероятно все още има имения за обзавеждане със златни тоалетни чинии...
09:35 28.12.2025
129 Данко Харсъзина
09:36 28.12.2025
130 Перо
До коментар #76 от "Зеленски":Удари ли се световната ционистка менаджерия и Украйна ще клекне!
09:37 28.12.2025