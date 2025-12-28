Зеленски: На някои може да не им хареса, но Украйна ще получи $100 милиарда

„Нуждаем се от подкрепата на света – Европа и Съединените американски щати. А това включва: противовъздушна отбрана – в момента недостатъчна, оръжия – в момента недостатъчни, пари...“.

Това написа украинският президент Володимир Зеленски в своя Telegram канал.

Той призна, че Украйна изпитва постоянен финансов недостиг. Според Зеленски средствата са недостатъчни за производството на оръжия и дронове.

В следващата си публикация политикът представи на съюзниците си законопроект, посочващ сумата, необходима за „възстановяване“ на страната. Той отбеляза, че Украйна се нуждае от приблизително 700-800 милиарда, без да уточни валутата.

„Ще има фонд за възстановяване на Украйна, ще има суверенна инвестиционна платформа за Украйна“, написа той.

Изявлението на Зеленски дойде на фона на заем от 90 милиарда евро за Украйна, финансиран от бюджета на Европейския съюз. ЕС взе подобно решение на срещата на върха в Брюксел на 19 декември. Тези пари ще бъдат използвани за покриване на неотложните финансови нужди на страната през 2026 и 2027 година.

По-рано вчера Зеленски пристигна в Халифакс, Канада, за среща с премиера Марк Карни. Той проведе и разговори с европейски представители.

След разговора украинският лидер благодари на канадския премиер Марк Карни, френския президент Еманюел Макрон, финландския президент Александър Щуб, германския канцлер Фридрих Мерц, италианския премиер Джорджо Мелони, датския премиер Мете Фредериксен, полския премиер Туск, нидерландския премиер Дик Шоф, норвежкия премиер Йонас Гар Щоре и шведския премиер Улф Кристерсон, както и на председателя на Европейския съвет Антониу Коща и председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен за подкрепата им за Киев.

„По време на разговора обсъдихме текущия ни дипломатически напредък. В обобщение, обсъдихме най-важните приоритети. Украйна оценява цялата подкрепа. Ще продължим разговора след срещата ни с президента Тръмп“, написа Зеленски в своя Telegram канал.

Той подчерта, че Киев „се нуждае от силна позиция както на фронтовата линия, така и в дипломацията“. „Светът има достатъчно сила, за да гарантира сигурността и мира“, добави украинският президент.

Според него, по време на разговорите е обсъдил „ключови документи“ за уреждането с европейците, които ще обсъди с президента на САЩ.

„Имаме 20 точки, които вече са готови на 90%, защото има решение. На някои може да им хареса, на други не, но Украйна ще получи 100 милиарда долара. Урсула фон дер Лайен и Антониу Коща подчертаха това за пореден път днес“, каза президентът.