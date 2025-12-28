Новини
Зеленски: На някои може да не им хареса, но Украйна ще получи $100 милиарда
  Тема: Украйна

Зеленски: На някои може да не им хареса, но Украйна ще получи $100 милиарда

28 Декември, 2025 07:49, обновена 28 Декември, 2025 07:56 3 512 130

  • зеленски-
  • украйна-
  • оръжие-
  • помощ-
  • средства

Нямаме достатъчно средства за производство на оръжия и дронове, заяви украинският президент

Зеленски: На някои може да не им хареса, но Украйна ще получи $100 милиарда - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

„Нуждаем се от подкрепата на света – Европа и Съединените американски щати. А това включва: противовъздушна отбрана – в момента недостатъчна, оръжия – в момента недостатъчни, пари...“.

Това написа украинският президент Володимир Зеленски в своя Telegram канал.

Той призна, че Украйна изпитва постоянен финансов недостиг. Според Зеленски средствата са недостатъчни за производството на оръжия и дронове.

В следващата си публикация политикът представи на съюзниците си законопроект, посочващ сумата, необходима за „възстановяване“ на страната. Той отбеляза, че Украйна се нуждае от приблизително 700-800 милиарда, без да уточни валутата.

„Ще има фонд за възстановяване на Украйна, ще има суверенна инвестиционна платформа за Украйна“, написа той.

Изявлението на Зеленски дойде на фона на заем от 90 милиарда евро за Украйна, финансиран от бюджета на Европейския съюз. ЕС взе подобно решение на срещата на върха в Брюксел на 19 декември. Тези пари ще бъдат използвани за покриване на неотложните финансови нужди на страната през 2026 и 2027 година.

По-рано вчера Зеленски пристигна в Халифакс, Канада, за среща с премиера Марк Карни. Той проведе и разговори с европейски представители.

След разговора украинският лидер благодари на канадския премиер Марк Карни, френския президент Еманюел Макрон, финландския президент Александър Щуб, германския канцлер Фридрих Мерц, италианския премиер Джорджо Мелони, датския премиер Мете Фредериксен, полския премиер Туск, нидерландския премиер Дик Шоф, норвежкия премиер Йонас Гар Щоре и шведския премиер Улф Кристерсон, както и на председателя на Европейския съвет Антониу Коща и председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен за подкрепата им за Киев.

„По време на разговора обсъдихме текущия ни дипломатически напредък. В обобщение, обсъдихме най-важните приоритети. Украйна оценява цялата подкрепа. Ще продължим разговора след срещата ни с президента Тръмп“, написа Зеленски в своя Telegram канал.

Той подчерта, че Киев „се нуждае от силна позиция както на фронтовата линия, така и в дипломацията“. „Светът има достатъчно сила, за да гарантира сигурността и мира“, добави украинският президент.

Според него, по време на разговорите е обсъдил „ключови документи“ за уреждането с европейците, които ще обсъди с президента на САЩ.

„Имаме 20 точки, които вече са готови на 90%, защото има решение. На някои може да им хареса, на други не, но Украйна ще получи 100 милиарда долара. Урсула фон дер Лайен и Антониу Коща подчертаха това за пореден път днес“, каза президентът.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЧъНъГъ на Зъ

    114 132 Отговор
    Засега получава по сто мазни и дебели ракети по кратуната. Ежедневно.

    Коментиран от #72, #102

    07:59 28.12.2025

  • 2 Браво !

    142 164 Отговор
    Зеленски е истински мъжкар и патриот за разлика от бункерния,дърт фюрер.

    Коментиран от #18, #23, #47, #52, #82, #119

    08:01 28.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Руснак без крак

    15 92 Отговор
    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.

    Коментиран от #36

    08:02 28.12.2025

  • 5 Последния Софиянец

    12 99 Отговор
    Ще падне пак яко млатене на пияна вата!

    Коментиран от #38, #100

    08:03 28.12.2025

  • 6 Гошо

    109 8 Отговор
    Дали ще получите пари и найвече колко не сигурно но бой студ а вече и глад ,тово със сигурност

    08:03 28.12.2025

  • 7 БеГемот

    115 7 Отговор
    Тоя не е в ред с главата ....определено....

    08:04 28.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ

    103 8 Отговор
    Зелю ще получи милиарди за да загуби хора и излаз на море.

    08:04 28.12.2025

  • 10 Този велик пошитик и държавник

    15 48 Отговор
    заслужава да бъде избран за служебен министър председател за да изработи бюджета на нашата закъсала държава. Дори ще си го гласува сам, вместо тия 240 хрантутника.

    Коментиран от #125

    08:04 28.12.2025

  • 11 златен ке.еф

    76 6 Отговор
    Иха ще има и за златен самолет

    08:05 28.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ами

    17 39 Отговор
    СЛАВА УКРОНАЦИСТАМИ !

    Коментиран от #46

    08:05 28.12.2025

  • 14 БеГемот

    6 67 Отговор
    От пародичния и трагичен руски парад в Киев? По случай 1400 дни от превземането им на Украинската столица! На огромна видео стена се прожектира руската атака към столицата която стигна само до предградията Буча и Ирпин! И няма нищо нередно и сцени на насилие които не са защото са съблечени чисто голи руски орки,сложени са им кучешки нашийници и така дефинират на руския парад в столицата на Украйна! Няма сцени на нссилие,излъчва се от много световни телевизии

    Коментиран от #43, #121

    08:05 28.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Хахахахаха

    66 8 Отговор
    Ххахах, нали Нато щяха да фалират руснаците, а каква стана тя-нато фалираха Украйна и себе си, руснаците с 1 к.. шум 2 заека хаххахах, много тъжно Нато

    Коментиран от #29

    08:06 28.12.2025

  • 17 Редник

    37 8 Отговор
    Джрорджа Мелони, не Джорджо! Олиго френи

    08:07 28.12.2025

  • 18 Браво

    50 25 Отговор

    До коментар #2 от "Браво !":

    на зелю, пак го хванаха с корумпираните му депутати. Няма да има, дори 2 евро помощ за друсаната зелка.

    08:07 28.12.2025

  • 19 Георгиев

    60 7 Отговор
    Отворил една уста, няма напълване. Политиката за просия на пари и оръжие е ясна: част от тях за Окраина, част на него и обкръжение, част за даващия ги лидер. Ако е в Европа, и за Урсула ще има. Вече всички го разбрахме. Борба за близост до финансовия поток и яко гребане л личната лъжица.

    Коментиран от #89

    08:07 28.12.2025

  • 20 Ясен

    78 6 Отговор
    Как цял живот не срещнах един свестен украинец или украинка, винаги са надменни, високомерни, алчни, груби, крадливи и некадърни. Най-противното население на Европа. Имам в предвид оригиналните украинци от Галиция и около Лвов. Дано няма държава Украйна на картата през 2027! Стига с това уродливо бандеро-фашизирано творение на терористи! Синьо жълтия парцал ще бъде заврян там където не огрява слънцето. Ние всички ще живеем по-спокойно, по-хубаво и по-богато ако няма държава наречена Украйна на картата!

    08:07 28.12.2025

  • 21 дядото

    74 7 Отговор
    нагъл просяк.ще получиш 100 милиарда,които ще бъдат извадени от джоба на гражданите на европа.затова и толкова ви мразим.

    Коментиран от #76

    08:07 28.12.2025

  • 22 Атина Палада

    8 56 Отговор
    Случи се - Военния парад на Руската армия в Киев все пак се състоя 😂😁
    Руските окупатори искаха да проведат военен парад в центъра на украинската столица Киев. И най-накрая той се състоя.
    Активистът Серхий Стерненко публикува кадри от централната улица „Крешчатик“, на която е площад Майдан Незалежности, на който се състоя Революцията на достойнството през 2013 г. На булеварда бяха изложени руски военни машини, унищожени от украинската армия след 24 февруари, когато Русия започна пълномащабна непредизвикана война.
    Киев експо“ представя на гражданите и гостите на Киев „безаналоговите“ руски военни машини, но в не много приличен вид. Армията от военнопрестъпници на Владимир Путин беше разгромена в първите седмици на войната, въпреки че планираше да превземе Киев за 3 дни. Военните стратези в Кремъл не изчислиха правилно своите възможности и волята за съпротива на украинския народ. Така тридневната операция по превземане на Киев вече продължава 1400 дни.
    Руските нашественици извършиха ужасяващи престъпления срещу цивилното население на Украйна, които никога няма да бъдат забравени. Унищожените танкове и бронирани машини са напомняне за диктатора Владимир Путин, че не може да спечели тази война. Защото руските фашисти се бият за перални и телевизори. А украинският народ се бие за свободата си.

    Коментиран от #50, #123

    08:07 28.12.2025

  • 23 ами

    43 20 Отговор

    До коментар #2 от "Браво !":

    ха ха ха вярно - последно сурвака канадския премиер, който го дари с 2.5 милиарда долара само от тръмп не знам как ще измъкне пари може би ако заплаче жалостиво все пак е артист

    08:08 28.12.2025

  • 24 Тома

    56 6 Отговор
    А на Желязков няма ли да благодариш които и той дава милиарди взети от българите за златни клозети

    08:08 28.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Процентите

    34 5 Отговор
    А сега кажи и как ще ги "усвоите".

    08:08 28.12.2025

  • 27 Сатана Z

    7 44 Отговор
    Когато е съществувала Киевска Рус, там където сега е Украйна, никой не е чувал за блатните твари. Сега действат като кукувици в чуждо гнездо. А Киев не е руски и никога няма да бъде. По-скоро ще четем за Китайската Рус. Скоро.....?

    Коментиран от #61

    08:09 28.12.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Руснак

    7 27 Отговор

    До коментар #16 от "Хахахахаха":

    По-зле сме от Папуа Нова Гвинея.

    Коментиран от #49

    08:10 28.12.2025

  • 30 Трол

    36 3 Отговор
    Ха ха ха идиот,на кой няма да му харесва след като си продаваш родината,нищо безплатно нема на тоз свет,идиот тъкъв

    08:10 28.12.2025

  • 31 Наивник

    37 5 Отговор
    Не знаех, че от просия се изкарват толкова пари!?!
    По-скоро от изнудване и Делчо Спасов със спонсорите.

    08:11 28.12.2025

  • 32 Дедо ви...

    29 4 Отговор
    Ще, ще....Ще получи от трите средни най дългия

    08:11 28.12.2025

  • 33 Милярди, Ок дават ви

    41 4 Отговор
    Ама украинците свършват, наемниците все пак не търсят сигурна смърт и те ще започнат да се отказват, тогава какво? Европа се намесва ли?

    08:11 28.12.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    7 32 Отговор
    След 18 дни пълномащабна война с Русия ще се равнява на продължителността на Великата съветска война (Втората световна война).

    Великата съветска война е продължила 1418 дни.

    „Войната в Украйна“ вече е продължила 1400.

    На 1400-ия ден от Великата съветска война съветската армия се приближава до Берлин и започва щурма.

    На 1400-ия ден от Великата съветска война Путин губи Купянск.

    ✍️ Всичко върви ли по план нали скъсани копеи от бунища и сметища?

    Коментиран от #48, #56, #58, #70

    08:11 28.12.2025

  • 36 някой си

    23 6 Отговор

    До коментар #4 от "Руснак без крак":

    едва ли си руснак ама с глава няма да останеш!

    08:12 28.12.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 някой си

    14 3 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    на бг продажни тв@ри също!

    08:13 28.12.2025

  • 39 ТОЯ НАРКО КЛОУН

    36 6 Отговор
    ЩЕ ЗАРОБИ ДЪРЖАВАТА ДО КАТО СВЯТ СЪЩЕСТВУВА. И ТО ЗАЩО. ЗАЩОТО.. ПЪРВО УНИЖАВА СЕ ПРОСИ И ЗАДЛЪЖНЯВА. ПОСЛЕ ОТ ТЕЗИ ПАРИ ЗАДЕЛЯ КРАДЕ ДОСТА ЗА СЕБЕ СИ. И НАЙ ПОДЛО И ЛИЦЕМЕРНО ЧЕ ЩЕ ГИ ИЗПОЛЗВА ЗА ОРЪЖИЯ ДА УБИВА. НО НЕ СЕБЕ СИ А НАРОДА СИ. С ТОВА ИСКАНЕ ПРОСИЯ НАГЛОСТ КРАЖБИ ЩЕ РАЗПРОДАДЕ И ТЕРИТОРИИ И БОГАТСТВАТА НА СТРАНАТА. ЩЕ ОСТАНАТ ГОЛИ КЪТ ВЪШКИ. А ТОЙ НЯКЪДЕ НА КРУИЗ ПОЧИВКА СЪС ЖЕНКА СИ. АБЕ ТОЯ ДЕЦА ИМАЛИ.

    08:13 28.12.2025

  • 40 Сумут

    20 6 Отговор
    Нищо добро от евреин

    08:13 28.12.2025

  • 41 някой си

    9 32 Отговор
    И Хитлер се е мислил за всемогъщ, обаче историята му я знаем. Сащ при Тръмп също се мислят за всемогъщи.
    Слава на Украйна

    Коментиран от #65, #68

    08:13 28.12.2025

  • 42 ИВАН

    23 2 Отговор
    Не знам какво ще получите, но тая планета още дълго няма да търпи разрушения, замърсявания ....

    08:13 28.12.2025

  • 43 Това нормално ли е въобще

    29 3 Отговор

    До коментар #14 от "БеГемот":

    Е то това ли са високохуманните и морални ценности на западните общества, претендиращи за световен еталон?
    Мерси.

    08:14 28.12.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺

    25 6 Отговор

    До коментар #13 от "Ами":

    Слава на Русия 🇷🇺💪🇷🇺

    08:15 28.12.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Една тайна!

    7 20 Отговор

    До коментар #35 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Руснаците превземат Купянск и Покровск за хиляден път.

    08:16 28.12.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Брендо

    9 5 Отговор

    До коментар #22 от "Атина Палада":

    Предозирала си, добре, че още дишаш.

    08:16 28.12.2025

  • 51 някой си

    7 22 Отговор
    На Путлер му поникнаха два косъма на плешивата кратуна откакто бай Дончо е президент.Иначе 70% от избитите руснаци са с американски оръжия насочвани от американския Старлинк.

    Коментиран от #62

    08:17 28.12.2025

  • 52 Прав си

    18 14 Отговор

    До коментар #2 от "Браво !":

    Има нещо много мъжествено в това, всеки ден пари да просиш!

    08:17 28.12.2025

  • 53 Признал за финансов дедостиг

    27 6 Отговор
    и чак сега медиите го научиха???

    Цяла Европа го усети по изтръсканите джобове на данъкоплатците за да подддържат Украйна на системи, Украйна спря плащанията по дълговете, без просене няма заплати и пенсии...ама медиите чакали Зеленски да признае, че Украйна била във финансов дедостиг???
    Не се усещат че Зеленски просто намеква, че и партьорите му са вече, във финансов дедостиг!

    08:17 28.12.2025

  • 54 Боруна Лом

    1 5 Отговор

    До коментар #25 от "Добро утро!":

    НАМАКЯТИПОДПОЛАТА!

    08:17 28.12.2025

  • 55 Тико

    37 6 Отговор
    Зеле получи милиардите за златни тоалетни, а ние, които ще дарим 2.5 милиарда лева, събираме капачки за болни деца и мрем по пътищата, защото няма пари за ремонти и магистрали. Копаем дъното.

    08:18 28.12.2025

  • 56 хи хи хи хих

    12 8 Отговор

    До коментар #35 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    "Великата съветска война е продължила...", браво, нова война измисли!

    08:18 28.12.2025

  • 57 И триста млд

    24 7 Отговор
    да получите си оставате бити и е..... . Излъгани и изоставени.
    Защо ни занимавате с този корумпиран индивид и полуразложеният друп Украйна. От сутринта.

    08:18 28.12.2025

  • 58 някой си

    11 4 Отговор

    До коментар #35 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    на 1418тия ден си в мазе и квичиш като заек пред заколение

    08:18 28.12.2025

  • 59 Дайте ги на Ганя

    9 6 Отговор
    Да си плати данъците, да измаже кочината, да напълни мазата с ракия ...

    08:19 28.12.2025

  • 60 Тико

    5 21 Отговор
    Къде изчезнаха

    Милион и 500 хиляди МОГИЛНИЦИ?

    Хахаха. Хахахахаха


    На този въпрос даже и

    Пучя Въшката не иска да отговори .


    Само през 2025 година

    Траурните Агенции в Мускалието

    Отчитат Милиарди Рубли печалба.

    Русия се превърна в едно Голямо Кладбище

    Коментиран от #75

    08:19 28.12.2025

  • 61 Много си се объркал

    4 6 Отговор

    До коментар #27 от "Сатана Z":

    Или си пил нещо от на цар Киро.
    Я сега разкажи и приказката за Кашчей Безсмертней.

    08:19 28.12.2025

  • 62 любопитен

    6 3 Отговор

    До коментар #51 от "някой си":

    Не ти ли омръзна три дена копи пейст едно и също?

    08:19 28.12.2025

  • 63 Я пък тоя

    25 5 Отговор
    На Украйна толкова пари и оръжие дадоха и такава голяма армия имаше, че вече трябваше да са превзели РФ, половината Сееверна Корея и половин Китай.

    Коментиран от #108

    08:19 28.12.2025

  • 64 някой си

    4 22 Отговор
    В Петербург разшири най-големият крематоруим в света. Също така в Ростов местните се оплакват от непоносима миризма идваща от тамошния крематоруим. Чак в Тюмен откриха чисто ново гробище за бивши "освободители"

    Коментиран от #78

    08:20 28.12.2025

  • 65 някой си

    16 5 Отговор

    До коментар #41 от "някой си":

    Слава на Русия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺

    Коментиран от #95

    08:20 28.12.2025

  • 66 Ний ша Ва упрайм

    11 4 Отговор
    наглец! Американците да му ги дават

    08:21 28.12.2025

  • 67 Зелен наркоман

    15 3 Отговор
    Сега ще си направя златен диван

    08:21 28.12.2025

  • 68 някой си

    17 3 Отговор

    До коментар #41 от "някой си":

    пулно унищ0жение на уср@йна и всички подкрепящи я

    08:21 28.12.2025

  • 69 Вижте кво!

    3 26 Отговор
    Ние сме част от ЕС и НАТО 🇪🇺🇺🇲
    Русия винаги е била и си остава наш враг!!!

    Коментиран от #74

    08:21 28.12.2025

  • 70 Две нули

    16 2 Отговор

    До коментар #35 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    След революцията и гражданската война, до 1945-годинс, колко дни са? Ако ти е трудно да смяташ на пръсти, ползвай евро калкулатор и изкуствен интелект. Складовете на НАТО са на минимум, икономиката на ЕС е почти срината, а армията на зелените гоблени избита. Ще трябва да приемат условията на САЩ, РФ и КНР. Рано или късно.

    08:22 28.12.2025

  • 71 Замсъзина

    13 2 Отговор
    Нали знаеш че няма да си ги храчиш със здраве

    08:22 28.12.2025

  • 72 Само с пари не става

    21 3 Отговор

    До коментар #1 от "ЧъНъГъ на Зъ":

    Според неотдавнашна британска оценка 650 000 украински мъже в бойна възраст са избягали от Украйна, а броят на дезертьорите, според украинския депутат Анна Скороход, е достигнал почти 400 000

    08:23 28.12.2025

  • 73 Баце

    18 2 Отговор
    Този знае защо се изхвърля така, ама още ми е чудно за киевските лапнишарани, които са в някакъв транс и заради прищефките и кражбите на един наркоман умират и затъват, те не знаят ли, че и тези милиони са ЗАЕМ, който Запада под една или друга форма ще си вземе, а те ще го изстрадат?
    Трябва да си психомазохист.

    08:23 28.12.2025

  • 74 някой си

    4 6 Отговор

    До коментар #69 от "Вижте кво!":

    който е против Русия брак

    08:23 28.12.2025

  • 75 Хахахахаха

    17 2 Отговор

    До коментар #60 от "Тико":

    Ко става наркоманче, Зеленски при теб ли се крие, кажи му че народа му го търси да го награди подобаващо, за тези 2 млн избити невинни украинци, кажи му че фронта гори и всеки ден губите, време е двамката да спрете да се целувате и да идвате

    08:23 28.12.2025

  • 76 Зеленски

    10 8 Отговор

    До коментар #21 от "дядото":

    На някои може да не им хареса, но Украйна ще получи $100 милиарда,,и никой няма да ви пита.
    Както не ви питаха за еврото.
    Ще мърморите, но ще си траете!

    Коментиран от #107, #130

    08:24 28.12.2025

  • 77 Баце

    1 15 Отговор
    Леле, леле, леле....миротворецът Тръп, обещава на завователя Путлер, че това което той не може да го завоюва, Зеленски под натиска на оранжевия покерджия ще му го предаде с преклонена главица! Е @ ти лидера на свободния свят! Д 0 л на безкнижна, низша тв @ р!

    08:24 28.12.2025

  • 78 някой си

    1 7 Отговор

    До коментар #64 от "някой си":

    издирих та,очаквай гости!

    08:24 28.12.2025

  • 79 Съмнявам

    13 2 Отговор
    се да стигнат до украинският народ!? Но пък върхушката ще гушне по няколко!

    08:24 28.12.2025

  • 80 Слава на Русия 🇷🇺

    22 4 Отговор
    Как цял живот не срещнах един свестен украинец или украинка, винаги са надменни, високомерни, алчни, груби, крадливи и некадърни. Най-противното население на Европа. Имам в предвид оригиналните украинци от Галиция и около Лвов. Дано няма държава Украйна на картата през 2027! Стига с това уродливо бандеро-фашизирано творение на терористи! Синьо жълтия парцал ще бъде заврян там където не огрява слънцето. Ние всички ще живеем по-спокойно, по-хубаво и по-богато ако няма държава наречена Украйна на картата!

    Коментиран от #81

    08:25 28.12.2025

  • 81 някой си

    7 3 Отговор

    До коментар #80 от "Слава на Русия 🇷🇺":

    много правилно казано

    08:28 28.12.2025

  • 82 Гошо

    13 5 Отговор

    До коментар #2 от "Браво !":

    Нищо подобно,в голяма заблуда си - Зеления е слуга на Цион и техните интереси, слаб актьор,играл във филм като президент преди наистина да стане президент. Работи за техните интереси и целта му е да удължи възможно най -дълго войната.

    08:31 28.12.2025

  • 83 Иван

    14 2 Отговор
    Да но тези пари отиват за война и смърт а на за благоденствието на Украинския народ.още СМЪРТ.гн Зеленски и още апартаменти в Монако.голяма част отиват в западните оръжейни фирми..на вас харесва ли ви.🤔

    08:31 28.12.2025

  • 84 Зелю

    12 1 Отговор
    Ама само как въртя кючек и свиря на пиано, с тези ми феноменални умения вижте ме сега къде съм, въртя милиарди и загробвам милиони.

    08:31 28.12.2025

  • 85 До браво

    18 1 Отговор
    ,,истинския мъжкар ,, е бил само 5 дена в окраината за декември ,толкова е истински че го е страх да се върне ! Ха Ха !

    08:33 28.12.2025

  • 86 ха ха

    18 0 Отговор
    на никой не му харесва да ви финансира , с изключение на шепа клептократи преяли с власт открадната от хората с идиотски закони

    08:33 28.12.2025

  • 87 Значи

    13 0 Отговор
    сега бързо му трябват едни около 100 милиарда. После 700-800. Може би иде реч за евро. Но това са само предварителни оценки. В процесът ще се доуточнят и точните суми.

    08:37 28.12.2025

  • 88 Тома

    16 1 Отговор
    Oooooo, едва ли някой се съмнява, че тия нови 100 млрд хвърлят Зеленски и крадците около него в еуфория, толкова им се усладиха тези 30% от досегашните 450, че наистина са готови да пратят на фронта и децата. Чуждите деца. Своите ще натоварят с тежката задача да похарчат припечелените с честен труд парици.
    Лични пари, платени с чужда кръв.
    Добра сделка.

    08:37 28.12.2025

  • 89 Факт

    0 2 Отговор

    До коментар #19 от "Георгиев":

    Добре е да кажеш как става това!

    08:37 28.12.2025

  • 90 Заглавието е предизвикателство

    18 1 Отговор
    или по - точно подигравка с Европа.Няма защо да се чудим защо цените навсякъде поголовно ръстът и Европа обеднява със страшна сила. Просещият да си прибере първо милионерите от Европа , които възмутиха даже и синът на Тръмп, който е бил в Монако, където очудено установява, че половината от колите Ламборджини са с украински номера. Създаваме украински милиардери и милионери .

    08:39 28.12.2025

  • 91 ?????

    12 1 Отговор
    Ха ха
    Дайте да дадем за да повоюват още до последния украинец.
    А може ли някак си без нас? Като Унгария, Чехия, Словакия.
    А Бацета, Кикита, Шишита, БСП-та и т.н.

    08:39 28.12.2025

  • 92 Навремето

    7 2 Отговор
    циганите разхождаха проскубани мечки по градските главни улици. Използваха ги за циркова атракция.

    08:40 28.12.2025

  • 93 Мюлен Ганиив -блатната подлога

    0 12 Отговор
    Блатния ратай на хонорар от блатото пак ръси неумна и будеща смях тинеста пропаганда....😂😂😂

    08:41 28.12.2025

  • 94 Нагло

    6 2 Отговор
    Хи хи хи
    И
    Тъпо

    08:42 28.12.2025

  • 95 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА

    0 11 Отговор

    До коментар #65 от "някой си":

    Ква просия бе подлога с празна чутура,ще казваш калния к@неФ ?!!!🤣🤣🤣

    08:43 28.12.2025

  • 96 Разбира се

    6 1 Отговор
    Германия ще даде най-много.

    08:43 28.12.2025

  • 97 Механик

    17 1 Отговор
    Когато се биеха в гърдите и се кълняха, че ще се къпят в руска кръв, изобщо не идеше реч, че някой трябва постоянно да им помага. Тогава изглеждаха като самодостатъчни да победят Русия и да я "разпадат".
    И сега кво излезе? Русия свърши оръжие, пари и войници още 22-ра (така писаха по вестниците), а Укра въпреки това не може да я победи тая "изостанала, блатна" държава, дето се разпадна вече на "феоди".
    Що така, ва Мими?

    08:43 28.12.2025

  • 98 мдаааа

    9 2 Отговор
    Ами трябва да събира човека от губещата страна е и има да плаща репарации на победителя Путин!!!

    08:45 28.12.2025

  • 99 Ами

    9 1 Отговор
    И евро шайката прибира процент. Той затова е убеден, че ще му се даде. Схемата е доказана

    08:48 28.12.2025

  • 100 Механик

    13 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    От 4 години пишеш "Ще падне пак яко млатене на пияна вата!".
    Кога ще падне бе, козлоду-ец? Бях си купил пуканки за "вликата перемога"- гранясаха от чакане. Купих си нови, че да гледам как "натофските Еф-16" ще събарят Кремъл. И те гранясаха. После чакахме някакви "квадратни ракети". За тях си купих един свински бут и го осолих за ХАМОН. За 2 години хамона стана и даже премина. Май ще го изхвърлям и него скоро...
    Та, кога? Кога да чакам да почва да "фарчи ватата"? М?

    08:48 28.12.2025

  • 101 Отнася се и за тези тука

    11 2 Отговор
    Наркоманче, ти твоят хонорар ще си получиш, дали ще го харчиш е друг въпрос, но за укроробите да знаят, че едно е запада да ти обещае, друго е да ти дава, трето е да стигне до теб, а четвърто и пето е да им връщаш, тогава ще предпочетеш да ти източат кило кръв и да ти отрежат едната ръка. Роби на веки.

    08:50 28.12.2025

  • 102 Критик

    16 6 Отговор

    До коментар #1 от "ЧъНъГъ на Зъ":

    Освен да злорадствате русофили,друго не можете😁

    Коментиран от #118, #120

    08:53 28.12.2025

  • 103 Абе докарват го ....

    6 9 Отговор
    На пари и джепанета го докарват, но свършва пушечното месо... много фира се даде територията се осея с паркове, а и масово се бяга в чужбина от мобилизация и от фронта посока Русия!!!

    Коментиран от #109

    08:55 28.12.2025

  • 104 Гуляяполйе

    6 5 Отговор
    падна!

    08:57 28.12.2025

  • 105 ПАРИ ЩЕ ИМА

    3 2 Отговор
    Но окраина няма да има.

    09:00 28.12.2025

  • 106 Боа

    3 2 Отговор
    Имаш увереност за заем,-трябва и да знаеш,че ТИ, Зе Зе го върнеш!!
    В противен случай Ти си пионкатв!

    09:01 28.12.2025

  • 107 Тези които са сложили минусите

    0 4 Отговор

    До коментар #76 от "Зеленски":

    са несъгласните ли, които няма само да мърморят, но и ще действат?

    09:03 28.12.2025

  • 108 наблюдател

    1 6 Отговор

    До коментар #63 от "Я пък тоя":

    до 63 то и путин изпроси три милиона снаряда балестични ракети шахеди от кимчу и ятоласите ама за тях не казваш

    09:03 28.12.2025

  • 109 Вики Нулата

    0 4 Отговор

    До коментар #103 от "Абе докарват го ....":

    Ааа, забравяш "Източният Фланг", ако мъ разбираш?

    09:04 28.12.2025

  • 110 смотань бандерець..

    3 1 Отговор
    Гушестио зеленяк се хили че пак прецака джендър урсулците и бгбандерците-тва па племе дека дойде на балканите с конска опашка вързана за тоягата,извади и левчетата си из под дюшеците-за да ги даде на кieвската хунта..а бе големи будали ще излезнат тия-дека все стъпват на криво

    09:07 28.12.2025

  • 111 НЕма се пУашите!

    5 0 Отговор
    Наливането на безотчетни пари в бездънната каца-,,Украйна"-продължава...!

    09:08 28.12.2025

  • 112 Ха ха ха

    3 1 Отговор
    Поредния бисер рожба на клоуна...
    То хубаво ще вземеш 100млрд$ ама ако има кой да ги даде...
    Демента отдавна го няма вече...
    И $@ш вече не пускат аванта...

    Коментиран от #113

    09:08 28.12.2025

  • 113 Ти пък...САЩ,не давали вече пари...?!

    3 1 Отговор

    До коментар #112 от "Ха ха ха":

    В замяна на това наш РоскУ,хем е в оставка,дава с пълни шепи...!
    Е тва е...-Благороден Чиляк е наш РоскУ...

    09:14 28.12.2025

  • 114 Пенсионер 69 годишен

    5 2 Отговор
    На пенсионерите от ЕС определено няма да им хареса, че пенсиите им ще бъдат замразени и парите за които са работили десетилетия ще бъдат дадени на един корумпиран режим.

    09:15 28.12.2025

  • 115 Гост

    3 0 Отговор
    100 милиарда. Какво ще бъде постигнато с тях?

    Коментиран от #128

    09:16 28.12.2025

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Уффффффф

    4 0 Отговор
    Все едно и също. Този като се събуди започва да иска пари. Като се наобядва почва да иска оръжия, а като се на вечеря почва да проси ток.

    09:21 28.12.2025

  • 118 И за какво да

    3 1 Отговор

    До коментар #102 от "Критик":

    злорадстват русофилите? За това, че зелената еуглена закопа страната си за следващите поне 50 години, а може и повече, но той ще с@ре в златна тоалетна чиния?
    Няма за какво да злорадстват, просто защото няма повод да се злорадства, а само да се съчувства и съжалява за бедните украинци, които попаднаха в ръцете на алчни продажници! Жалко за народа украински!

    09:22 28.12.2025

  • 119 И откога

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Браво !":

    Просяците-фашисти са мъжкари?

    09:23 28.12.2025

  • 120 Брюнеткофил

    4 2 Отговор

    До коментар #102 от "Критик":

    Зелената сметдня не се понася вече.

    09:24 28.12.2025

  • 121 Споко

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "БеГемот":

    Както е тръгнало ще има втори рунд. Интересно е тогава какво ще се излъчва на видеостената. Аз залагам на краха на НАТО-то.

    09:26 28.12.2025

  • 122 Перо

    4 1 Отговор
    Като няма финансов и материален ресурс, защо му трябваше на ционисткия шут да провокира войната и шайката да прави военни преврати и геноцид! Никой не е длъжен да го издържа, освен това Украйна няма законен Президент! Зеленски корегира Конституцията по негов тертип още на първия месец от започване на войната! Сега подготвя и фалшиви избори!

    09:27 28.12.2025

  • 123 Повтарянето

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Атина Палада":

    На Урсулски наративи не помага на Украйна нито на НАТО, че които към момента губят катастрофално тая война.

    09:30 28.12.2025

  • 124 Рублевка

    2 1 Отговор
    Все чакам долара да стане 200 рубли и да забогатея, а той падна на 70 рубли, колкото преди СВО! Моля не ме лъжете, че ще фалирам като германците от Volkswagen. 30 000 са изгонили от работа, поради недофинансиране и спад на продажбите.

    09:31 28.12.2025

  • 125 Шопо

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Този велик пошитик и държавник":

    С помощ от България и ЕС Зеленски може да победи Русия.

    09:33 28.12.2025

  • 126 Може

    0 1 Отговор
    Да не ти е приятно, но ще ти влезе до камбаните!

    09:34 28.12.2025

  • 127 Факт

    0 1 Отговор
    Засега срещата с Тръмп е преместена с два часа по-рано!

    09:34 28.12.2025

  • 128 Е как какво?

    0 0 Отговор

    До коментар #115 от "Гост":

    Тоя вероятно все още има имения за обзавеждане със златни тоалетни чинии...

    09:35 28.12.2025

  • 129 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Украинците са меко казано нагли. Тези пари не са на Урсула и на Коща.

    09:36 28.12.2025

  • 130 Перо

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "Зеленски":

    Удари ли се световната ционистка менаджерия и Украйна ще клекне!

    09:37 28.12.2025

