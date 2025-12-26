Биоложка посочи защо е опасна идеята на Павел Дуров да забременява самотни дами до 38

Инициативата на основателя на месинджъра Telegram Павел Дуров за финансиране на инвитро процедури за самотни жени, използващи неговия биологичен материал, може да представлява заплаха за генетичния ландшафт на бъдещите поколения и изисква пълна прозрачност.
Това мнение изрази Анча Баранова, доктор на биологичните науки и професор в университета „Джордж Мейсън“ (САЩ).
„Дуров трябва да публикува последователността на своя геном, така че жените, които вземат това решение, да разберат точно какво получават. Експертите трябва да могат да анализират тези генетични данни, да опишат значителни изменения и да обяснят потенциалните рискове за здравето на потомството, като по този начин стимулират професионална дискусия. Между другото, като доброволец съм готова да проведа такъв анализ.“
Сега не знаем какво да очакваме: атаки на извънземни, въстание на зомбита или болезнена смърт от спермата на Дуров, коментира Телеграм каналът @ctrs2018.
Преди дни стана известно, че милиардерът и основател на Телеграм е предложил да покрие разходите за инвитро оплождане на жени, които желаят да забременеят, използвайки неговата донорска сперма.
Потвърдените биологични деца ще имат право да наследят част от състоянието на предприемача, оценено на около 17 милиарда долара, пише „Уолстрийт Джърнъл“.
Павел Дуров обаче е поставил две условия – жените трябва да са неомъжени и на възраст под 38 години.
Инициативата привлече значително внимание като уникален пример за ангажиране на частен капитал в борбата срещу глобалната безплодие.
Този проект може да постави началото на нова тенденция в репродуктивните технологии и да промени практиките за наследяване в бъдеще, отбелязва изданието, цитирано от bTV.
41-годишният руски технологичен предприемач твърди, че вече е баща на повече от 100 деца чрез даряване на сперма, в допълнение към шестте си деца от три партньорки.
Той казва, че разглежда даряването като свой „граждански дълг“ да помогне за преодоляване на недостига на „висококачествен донорски материал“ и да „дестигматизира цялата идея за даряването на сперма“.
Дуров е казвал, че даряването на сперма е започнало през 2010 г., когато се е съгласил да помогне на приятел, който се е борил да има деца. По-късно той продължил да дарява, след като специалисти по фертилност му казали, че има недостиг.
Предстои да разберем колко жени сега ще се възползват от офертата и дали амбициозните цели на Павел Дуров ще бъдат постигнати.
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #22
08:14 26.12.2025
2 ГРАД КОЗЛОДУЙ
08:18 26.12.2025
3 Пич
Коментиран от #19
08:20 26.12.2025
4 СЪС СИГУРНОСТ
Коментиран от #10
08:28 26.12.2025
5 А, осъзнава ли
Граждански дълг - дрън, дрън…
Огромна и извратена мания за величие, добиваща плашещи измерения!
08:29 26.12.2025
6 Проверих го
Коментиран от #53, #54
08:31 26.12.2025
7 Как
Коментиран от #11
08:34 26.12.2025
8 смях
08:37 26.12.2025
9 Злоба
08:39 26.12.2025
10 Епааа
До коментар #4 от "СЪС СИГУРНОСТ":Да си беше тренирал и оная работа идиота ! Коя жена се интересува че имал мускули , като Хор нема...?!
08:39 26.12.2025
11 Факт
До коментар #7 от "Как":Понякога живота е надхвърля всяко изкривено въображение!
08:47 26.12.2025
13 Вие
До коментар #12 от "Истината":От оплодените ли сте? От първа ръка ли ни информирате?
08:51 26.12.2025
15 Тома
Коментиран от #49, #61
09:01 26.12.2025
16 ама то
Афротата ще се учеличат от 1 милиард на 10 милиарда когато последното поколение стане за пенсия.
Това си е чист излишък на плодородие.
09:10 26.12.2025
17 и още нещо
Защо не предложи кинти на жени които искат инвотро по принцип?
Може да си предлжи и неговата семка, но рестрикцията е абсурдна.
09:11 26.12.2025
18 Гонзовица
09:22 26.12.2025
19 Заглавието...
До коментар #3 от "Пич":...подвежда. И аз това си помислих, че предлага секс и бебе. Честита Коледа.
Коментиран от #21
09:26 26.12.2025
20 хммм
Би следвало да подпомогне всеки свой сънародник, който иска да се размножи, ако целта му не е да оправи и/или заплоди колкото се може повече жени в лично качество.
Чингис Хан навремето е успял с хиляди жени, избивайки милиони по пътя си.
09:35 26.12.2025
21 Пич
До коментар #19 от "Заглавието...":Благодаря ! Честита Коледа и на тебе !
09:38 26.12.2025
22 У Столипиново е пълно
До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":с подходящи 13 годишни рецепиентки-))
09:53 26.12.2025
23 Отврат
10:22 26.12.2025
26 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
10:28 26.12.2025
27 мъск
11:51 26.12.2025
28 Коки
11:51 26.12.2025
29 Ами
12:20 26.12.2025
30 Хмм
12:43 26.12.2025
31 ами,
13:13 26.12.2025
32 Минчо
Коментиран от #34
13:49 26.12.2025
33 Ффф
15:41 26.12.2025
34 тони парфюма
До коментар #32 от "Минчо":кокорчо палавник
20:26 26.12.2025
35 Поредният
Ще му намерят зелката някъде да се търкаля.
16:34 28.12.2025
37 Целта е да
16:43 28.12.2025
38 Анализатор
Ще се раждат злобни, ботоксови джуджета....
16:43 28.12.2025
39 Ройтерс
16:45 28.12.2025
40 Питане
16:45 28.12.2025
41 гост
16:48 28.12.2025
42 Тая платена калинка иска ли
16:49 28.12.2025
43 Гонзовица
16:57 28.12.2025
44 Пълни глупости
17:03 28.12.2025
45 ПЕДРО ВОЛГАТА
17:15 28.12.2025
46 Уса
17:15 28.12.2025
47 Факт
17:16 28.12.2025
48 доктор ОХ боли
17:18 28.12.2025
49 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #15 от "Тома":Ще раждат направо пенсионерчета с депутатски пенсии.
17:19 28.12.2025
50 Козлодуй
17:35 28.12.2025
51 Не е ли видно?
17:37 28.12.2025
52 МАЛКИЯ БАРАБАНЧИК
В ШОАТА ЗА ТАЛАНТИ НА БИТИВИ И НОВИ ТЕЛЕВИЗИИ
17:37 28.12.2025
53 резултати
До коментар #6 от "Проверих го":Историята и житейските изследвания учат,че таланта не се унаследява.Наследява се само царската корона и "миньор е моят татко,миньор ще съм и аз,ах....!Наследяват се мазолите по ръцете.
17:39 28.12.2025
54 МАЛКИЯ БАРАБАНЧИК съм пак
До коментар #6 от "Проверих го":КО КО РЧО
ТИ ЛИ СИ ВЕ....
17:40 28.12.2025
56 друг биолог
17:41 28.12.2025
57 Факти
17:43 28.12.2025
58 ГРАД КОЗЛОДУЙ
17:43 28.12.2025
17:45 28.12.2025
60 обмяна на опит
17:54 28.12.2025
61 неверний
До коментар #15 от "Тома":О,с Цецка Сачева на живо зор ще види.Ще му стопи лагерите който и да е той.
18:09 28.12.2025