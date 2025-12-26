Биоложка посочи защо е опасна идеята на Павел Дуров да забременява самотни дами до 38

Инициативата на основателя на месинджъра Telegram Павел Дуров за финансиране на инвитро процедури за самотни жени, използващи неговия биологичен материал, може да представлява заплаха за генетичния ландшафт на бъдещите поколения и изисква пълна прозрачност.

Това мнение изрази Анча Баранова, доктор на биологичните науки и професор в университета „Джордж Мейсън“ (САЩ).

„Дуров трябва да публикува последователността на своя геном, така че жените, които вземат това решение, да разберат точно какво получават. Експертите трябва да могат да анализират тези генетични данни, да опишат значителни изменения и да обяснят потенциалните рискове за здравето на потомството, като по този начин стимулират професионална дискусия. Между другото, като доброволец съм готова да проведа такъв анализ.“

Сега не знаем какво да очакваме: атаки на извънземни, въстание на зомбита или болезнена смърт от спермата на Дуров, коментира Телеграм каналът @ctrs2018.

Преди дни стана известно, че милиардерът и основател на Телеграм е предложил да покрие разходите за инвитро оплождане на жени, които желаят да забременеят, използвайки неговата донорска сперма.

Потвърдените биологични деца ще имат право да наследят част от състоянието на предприемача, оценено на около 17 милиарда долара, пише „Уолстрийт Джърнъл“.

Павел Дуров обаче е поставил две условия – жените трябва да са неомъжени и на възраст под 38 години.

Инициативата привлече значително внимание като уникален пример за ангажиране на частен капитал в борбата срещу глобалната безплодие.

Този проект може да постави началото на нова тенденция в репродуктивните технологии и да промени практиките за наследяване в бъдеще, отбелязва изданието, цитирано от bTV.

41-годишният руски технологичен предприемач твърди, че вече е баща на повече от 100 деца чрез даряване на сперма, в допълнение към шестте си деца от три партньорки.

Той казва, че разглежда даряването като свой „граждански дълг“ да помогне за преодоляване на недостига на „висококачествен донорски материал“ и да „дестигматизира цялата идея за даряването на сперма“.

Дуров е казвал, че даряването на сперма е започнало през 2010 г., когато се е съгласил да помогне на приятел, който се е борил да има деца. По-късно той продължил да дарява, след като специалисти по фертилност му казали, че има недостиг.

Предстои да разберем колко жени сега ще се възползват от офертата и дали амбициозните цели на Павел Дуров ще бъдат постигнати.