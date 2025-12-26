Новини
Биоложка посочи защо е опасна идеята на Павел Дуров да забременява самотни дами до 38

26 Декември, 2025 08:10

Основателят на „Телеграм“ е готов да плаща, за да стане биологичен родител на децата на жени без партньор

Биоложка посочи защо е опасна идеята на Павел Дуров да забременява самотни дами до 38 - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Инициативата на основателя на месинджъра Telegram Павел Дуров за финансиране на инвитро процедури за самотни жени, използващи неговия биологичен материал, може да представлява заплаха за генетичния ландшафт на бъдещите поколения и изисква пълна прозрачност.

Това мнение изрази Анча Баранова, доктор на биологичните науки и професор в университета „Джордж Мейсън“ (САЩ).

„Дуров трябва да публикува последователността на своя геном, така че жените, които вземат това решение, да разберат точно какво получават. Експертите трябва да могат да анализират тези генетични данни, да опишат значителни изменения и да обяснят потенциалните рискове за здравето на потомството, като по този начин стимулират професионална дискусия. Между другото, като доброволец съм готова да проведа такъв анализ.“

Сега не знаем какво да очакваме: атаки на извънземни, въстание на зомбита или болезнена смърт от спермата на Дуров, коментира Телеграм каналът @ctrs2018.

Преди дни стана известно, че милиардерът и основател на Телеграм е предложил да покрие разходите за инвитро оплождане на жени, които желаят да забременеят, използвайки неговата донорска сперма.

Потвърдените биологични деца ще имат право да наследят част от състоянието на предприемача, оценено на около 17 милиарда долара, пише „Уолстрийт Джърнъл“.

Павел Дуров обаче е поставил две условия – жените трябва да са неомъжени и на възраст под 38 години.

Инициативата привлече значително внимание като уникален пример за ангажиране на частен капитал в борбата срещу глобалната безплодие.

Този проект може да постави началото на нова тенденция в репродуктивните технологии и да промени практиките за наследяване в бъдеще, отбелязва изданието, цитирано от bTV.

41-годишният руски технологичен предприемач твърди, че вече е баща на повече от 100 деца чрез даряване на сперма, в допълнение към шестте си деца от три партньорки.

Той казва, че разглежда даряването като свой „граждански дълг“ да помогне за преодоляване на недостига на „висококачествен донорски материал“ и да „дестигматизира цялата идея за даряването на сперма“.

Дуров е казвал, че даряването на сперма е започнало през 2010 г., когато се е съгласил да помогне на приятел, който се е борил да има деца. По-късно той продължил да дарява, след като специалисти по фертилност му казали, че има недостиг.

Предстои да разберем колко жени сега ще се възползват от офертата и дали амбициозните цели на Павел Дуров ще бъдат постигнати.


  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    45 11 Отговор
    Дано се оправи човека.

    Коментиран от #22

    08:14 26.12.2025

  • 2 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    13 15 Отговор
    Аз много просто момче, не ми обръщайте внимание и не оценявайге и цитирайте какво съм написал

    08:18 26.12.2025

  • 3 Пич

    51 8 Отговор
    Тъкмо се зарадвах че ще прочета нещо за един истински мъж , и тоя - инвитро ги забременявал...!!!??? Да ме пази Господ от такива модерности !!! И милиардерите излязоха смотаняци !!!

    Коментиран от #19

    08:20 26.12.2025

  • 4 СЪС СИГУРНОСТ

    20 11 Отговор
    Има добър фитнес инструктор.

    Коментиран от #10

    08:28 26.12.2025

  • 5 А, осъзнава ли

    90 6 Отговор
    Някой, колко гротескно и зловещо е желанието на завладелите света с парите си милиардери, да го покорят и биологично - със семето си?!?
    Граждански дълг - дрън, дрън…
    Огромна и извратена мания за величие, добиваща плашещи измерения!

    08:29 26.12.2025

  • 6 Проверих го

    40 7 Отговор
    Нисък с голям нос и големи уши, нямал е и хубави зъби, тези са фасети, няма хубави сини или зелени очи, веждите са му скубани по средата. Изобщо за руснак е грозен и няма хубави гени, даже са лоши гени.

    Коментиран от #53, #54

    08:31 26.12.2025

  • 7 Как

    26 20 Отговор
    Лъже като руснак! Плаща за да им прави деца по нормален начин. А го маскира инвитро!

    Коментиран от #11

    08:34 26.12.2025

  • 8 смях

    22 26 Отговор
    Бори безплодието защото на Путин му трябват войници. В период малчики!

    08:37 26.12.2025

  • 9 Злоба

    14 9 Отговор
    За тоя и това нещо телеграма разбирам чак сега .и след малко го забравям безсмислен информация за безполезен човек .

    08:39 26.12.2025

  • 10 Епааа

    10 6 Отговор

    До коментар #4 от "СЪС СИГУРНОСТ":

    Да си беше тренирал и оная работа идиота ! Коя жена се интересува че имал мускули , като Хор нема...?!

    08:39 26.12.2025

  • 11 Факт

    21 1 Отговор

    До коментар #7 от "Как":

    Понякога живота е надхвърля всяко изкривено въображение!

    08:47 26.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Вие

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "Истината":

    От оплодените ли сте? От първа ръка ли ни информирате?

    08:51 26.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Тома

    24 4 Отговор
    При това момче ред чакат и нашите красавици Наталия Киселова и Теменужка Йорданова нищо че са по дърти

    Коментиран от #49, #61

    09:01 26.12.2025

  • 16 ама то

    11 0 Отговор
    Безплодието не е глобално.
    Афротата ще се учеличат от 1 милиард на 10 милиарда когато последното поколение стане за пенсия.
    Това си е чист излишък на плодородие.

    09:10 26.12.2025

  • 17 и още нещо

    23 1 Отговор
    Що само неговата сперма?
    Защо не предложи кинти на жени които искат инвотро по принцип?
    Може да си предлжи и неговата семка, но рестрикцията е абсурдна.

    09:11 26.12.2025

  • 18 Гонзовица

    18 0 Отговор
    Каде да дойда

    09:22 26.12.2025

  • 19 Заглавието...

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    ...подвежда. И аз това си помислих, че предлага секс и бебе. Честита Коледа.

    Коментиран от #21

    09:26 26.12.2025

  • 20 хммм

    13 0 Отговор
    Доста безгранична ревност демонстрира милиардерът.
    Би следвало да подпомогне всеки свой сънародник, който иска да се размножи, ако целта му не е да оправи и/или заплоди колкото се може повече жени в лично качество.
    Чингис Хан навремето е успял с хиляди жени, избивайки милиони по пътя си.

    09:35 26.12.2025

  • 21 Пич

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Заглавието...":

    Благодаря ! Честита Коледа и на тебе !

    09:38 26.12.2025

  • 22 У Столипиново е пълно

    14 3 Отговор

    До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    с подходящи 13 годишни рецепиентки-))

    09:53 26.12.2025

  • 23 Отврат

    22 3 Отговор
    Тоя е по-голям нарцис и от Найлон Мъск🤮

    10:22 26.12.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    6 4 Отговор
    Да остави тези инвитро процедури и да им предложи направо tet a tet...

    10:28 26.12.2025

  • 27 мъск

    2 3 Отговор
    пък го забременявал

    11:51 26.12.2025

  • 28 Коки

    4 1 Отговор
    Да качи още възрастта, навита съм. Поне докъм 50 съм на педала

    11:51 26.12.2025

  • 29 Ами

    2 5 Отговор
    Путин се е възползвал и вече е вирнал Шкембака..

    12:20 26.12.2025

  • 30 Хмм

    11 0 Отговор
    сбърканяк

    12:43 26.12.2025

  • 31 ами,

    14 1 Отговор
    Руските милиардери копират 1/1 западните такива.Дуров копира Илон Мъск,и двамата са с визуално неприятни гени и безкрайно его.

    13:13 26.12.2025

  • 32 Минчо

    4 0 Отговор
    Мен ще ме оправи ли......

    Коментиран от #34

    13:49 26.12.2025

  • 33 Ффф

    2 0 Отговор
    Айгър

    15:41 26.12.2025

  • 34 тони парфюма

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Минчо":

    кокорчо палавник

    20:26 26.12.2025

  • 35 Поредният

    3 3 Отговор
    сбърканяк с пари.
    Ще му намерят зелката някъде да се търкаля.

    16:34 28.12.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Целта е да

    5 12 Отговор
    се народят още повече руски изроди.Проблемите започват в момента,в който някой реши,че руснаците са хора.Тая паплач требе да се заличи от планетата!9228

    16:43 28.12.2025

  • 38 Анализатор

    6 10 Отговор
    Това ще бъде пагубно за цивилизацията, защото както знаем генетичния му материал е руски...
    Ще се раждат злобни, ботоксови джуджета....

    16:43 28.12.2025

  • 39 Ройтерс

    4 2 Отговор
    Човека предпочита да лъска, ама иска и да му чуе гласа! :))

    16:45 28.12.2025

  • 40 Питане

    2 6 Отговор
    Мис Бони, Паркетния лъв, Кокорка - няма ли да се наредят на опашката ?

    16:45 28.12.2025

  • 41 гост

    7 6 Отговор
    Поредният изтрещял руски мозък...

    16:48 28.12.2025

  • 42 Тая платена калинка иска ли

    0 0 Отговор
    Може би не е кривокрако, сополиво команчи, може би не е редно българите да са гено здрави, всичко е защото да няма истински българи на тази земя.

    16:49 28.12.2025

  • 43 Гонзовица

    0 1 Отговор
    Каде да се запиша

    16:57 28.12.2025

  • 44 Пълни глупости

    3 4 Отговор
    Путин му издърпа ушите и му е казал да плаща и да прави войници за СВО, че в Украйна много вата даде фира. Трябва да се компенсират загубите.

    17:03 28.12.2025

  • 45 ПЕДРО ВОЛГАТА

    0 1 Отговор
    Да си даде адреса

    17:15 28.12.2025

  • 46 Уса

    2 0 Отговор
    Дори черните жени в САЩ мечтаят за бели деца,след като разбраха,че раждат само увредени мозъчно и физически,защото всеки втори вече е пропадляк.След като узакониха марихуаната стана още по-зле и за белите жени

    17:15 28.12.2025

  • 47 Факт

    0 0 Отговор
    Хомо-дружинката се вълнува!

    17:16 28.12.2025

  • 48 доктор ОХ боли

    2 0 Отговор
    За какво ни е той ? Та ние си имаме исполини и юнаци като ББ и ДП , за които мечтаят дори всички от ЛЕЛКИ - ГЕРБ !

    17:18 28.12.2025

  • 49 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Тома":

    Ще раждат направо пенсионерчета с депутатски пенсии.

    17:19 28.12.2025

  • 50 Козлодуй

    1 2 Отговор
    За руснаците не ми е жал.Знам,че там свестни въоще не се раждат.Те са нещо като скъсаното звено от веригата на Дарвин.Генетично обременени и сгрешени същества.

    17:35 28.12.2025

  • 51 Не е ли видно?

    1 1 Отговор
    Щото ще се пръкнат още джендърляци като него.

    17:37 28.12.2025

  • 52 МАЛКИЯ БАРАБАНЧИК

    1 0 Отговор
    СЕГА ЩЕ ИМА БЕЙБИ БУМ
    В ШОАТА ЗА ТАЛАНТИ НА БИТИВИ И НОВИ ТЕЛЕВИЗИИ

    17:37 28.12.2025

  • 53 резултати

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Проверих го":

    Историята и житейските изследвания учат,че таланта не се унаследява.Наследява се само царската корона и "миньор е моят татко,миньор ще съм и аз,ах....!Наследяват се мазолите по ръцете.

    17:39 28.12.2025

  • 54 МАЛКИЯ БАРАБАНЧИК съм пак

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Проверих го":

    КО КО РЧО
    ТИ ЛИ СИ ВЕ....

    17:40 28.12.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 друг биолог

    1 2 Отговор
    От някой с името Дуров само дуращини може да се очакват.

    17:41 28.12.2025

  • 57 Факти

    1 3 Отговор
    След 18 години пушечното месо на Дуров ще е готово за фронта. Тогава Путин ще е на 90. Като го гледам как се пази, още ще е в кондиция да води война. Нали с другаря Си правят планове да живеят до 150. Давай, Дуров, произвеждай био маса за диктатора.

    17:43 28.12.2025

  • 58 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    1 1 Отговор
    Павел Дуров?Да питам само,това Дуров,от дур Ак ли идва?Звучи ми много сакрално.

    17:43 28.12.2025

  • 59 сбъркани

    0 1 Отговор
    хромозоми

    17:45 28.12.2025

  • 60 обмяна на опит

    1 0 Отговор
    То не е много за разправяне,но навремето метода за оплождането го практикувахме на жива по плажовете.Тогава абортите бяха забранени,а презервативи нямаше.В СССР беше по любов,само заради дружбата и спорта.В Нигерия пък се цени по-светъл цвят на кожата и родените по дози метод имаха предимство.Там жадуваха да забременеят от бял мъж.В Конго,Кения и Мозамбик е същото.Въобще метода на живото забременяване е истината.

    17:54 28.12.2025

  • 61 неверний

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Тома":

    О,с Цецка Сачева на живо зор ще види.Ще му стопи лагерите който и да е той.

    18:09 28.12.2025