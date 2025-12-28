Новини
Русия изстреля три ирански сателита в околоземна орбита

28 Декември, 2025 20:26, обновена 28 Декември, 2025 20:27 999 25

Новите комуникационни спътници ще подпомагат селското стопанство, управлението на водите и наблюдението на околната среда

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия днес успешно изстреля три ирански комуникационни сателита в околоземна орбита - второ подобно изстрелване от юли насам, съобщава Асошиейтед прес, позовавайки се на ирански медии, предава БТА.

Ракетата е поставила спътниците на 500-километрова орбита от космодрума „Восточни“. Сателитите носят имената „Пая“, „Ковсар“ и „Зафар-2“ (фарси: „Непоколебим“, „Изобилие“ и „Триумф“). „Пая“, с тегло 150 килограма, е най-тежкият ирански спътник изстрелван досега. „Ковсар“ тежи 35 килограма, а за „Зафар-2“ не се посочва теглото.

Сателитите ще предлагат изображения с резолюция до 3 метра и ще се използват за наблюдение на околната среда, управление на водните ресурси и селскостопански нужди. Очакваният срок на експлоатация е до пет години.

Русия периодично изстрелва ирански спътници, което подчертава тясното партньорство между двете страни. През юли руска ракета вече изпрати в орбита иранския комуникационен спътник Нахид-2 („Планетата Венера“).

Москва остро осъди израелските и американските удари срещу Иран по време на 12-дневната въздушна война през юни, които доведоха до смъртта на близо 1100 иранци, включително военни и учени. От своя страна Иран отговори с ракетни обстрели, при които загинаха 28 души в Израел.

САЩ предупреждават, че иранските изстрелвания на сателити противоречат на резолюции на Съвета за сигурност на ООН и призовават Техеран да се въздържа от дейности с балистични ракети, способни да носят ядрени бойни глави. Санкциите на ООН, свързани с иранската балистична програма, изтекоха през 2023 г.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 18 гласа.
