Времето днес, прогноза за понеделник, 29 декември: Слънчев следобед с опасни пориви на вятъра в цялата страна

29 Декември, 2025 04:23

Максималните температури ще бъдат между 4° и 9°, в София – около 4°

Снимка: БНТ
Предупреждение за опасно силни пориви, със скорост до около 90 км/ч, остава в сила в почти цялата страна.

През нощта ще има и слаби превалявания от сняг, главно в планинските и североизточните райони.

Минималните температури утре ще бъдат между минус 5° и 2°, в София – около минус 3°.

През деня ще остане много ветровито, с опасно силни пориви в почти цялата страна. Едва в следобедните часове вятърът ще започне да отслабва.

Максималните температури ще бъдат между 4° и 9°, в София – около 4°, по Черноморието от 5° до 7°, но вятърът ще създава усещането за по-студено от действителното време.

След облачното начало в планинските и североизточните райони, през втората половина на деня в почти цялата страна ще бъде слънчево.

В планините ще продължи да духа временно бурен северозападен вятър, но и там ще бъде предимно слънчево.

През следващите дни ще преобладава слънчево време.

След временно затопляне във вторник, в последния ден от годината предстои ново застудяване. В новогодишната нощ не са изключени и изолирани слаби превалявания от сняг, главно в планинските райони.

Към полунощ температурите в страната ще са от минус 8° на места в Западна България до минус 1° в източните райони. През първите два дни от новата година предстои постепенно затопляне.


