Тръмп: Постигнахме голям напредък към прекратяване на войната ВИДЕО

29 Декември, 2025 03:43, обновена 29 Декември, 2025 04:05 564 1

Президентите на САЩ и Украйна дадоха пресконференция след срещата си във Флорида

Тръмп: Постигнахме голям напредък към прекратяване на войната ВИДЕО - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

„Срещата ни премина отлично. Обсъдихме – някои биха казали 95% – не знам точно колко, но постигнахме голям напредък към прекратяване на тази война“, това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп на пресконференцията след срещата си с украинския държавен глава Володимир Зеленски във Флорида.

Разговорът между лидерите на САЩ и Украйна се проведе във Флорида, в имението на Тръмп „Мар-а-Лаго“ и продължи повече от два часа. Основната тема на разговора беше 20-точковият мирен план, разработен от украинската страна.

Страните обсъдиха разпоредбите на контрамирния план, предложен от Европа и Украйна в отговор на предложенията на Русия и САЩ.

След разговорите Тръмп и Зеленски дадоха пресконференция, за да отчетат хода на преговорите.

В отговор на въпрос за напредъка, който двете страни са постигнали по осигуряването на гаранции за сигурност, Тръмп също оцени напредъка на 95%.

„Но не обичам да говоря за проценти. Просто мисля, че се справяме много добре. Вероятно сме много близо. Има един или два много трънливи въпроса, много сложни въпроса“, каза Тръмп.

Тръмп призна, че Украйна ще трябва да проведе референдум.

В началото на декември държавният секретар на САЩ Марко Рубио определи 20-те процента от територията на Донбас, оставащи под контрола на Киев, като ключов момент в спора.

Преди преговорите Тръмп проведе телефонен разговор с руския президент Владимир Путин, изразявайки увереност, че и двамата лидери са решени да постигнат споразумение и са ангажирани с мирното разрешаване на конфликта и заяви, че ще се обади отново на Путин след преговорите.

Според Тръмп, Русия, Съединените щати и Украйна сега са „много по-близо“ до споразумение от всякога и то може да бъде постигнато в рамките на няколко седмици.

Срещата със Зеленски и разговорът с Путин "бяха отлични, но в преговорите обаче остават трудни въпроси".

Териториалният въпрос - суверенитетът на Донбас - е един от нерешените. Американския президент смята, че Украйна трябва да постигне споразумение сега, за да избегне още повече загуби.

Путин е обявил готовността на Русия да съдейства за възстановяването на Украйна. Тръмп и руският президент са обсъдили възможното време и място на нова среща, а разговор между Путин и Зеленски е възможен „в подходящ момент“, сподели Тръмп и потвърди позицията на Путин за "безсмислието на временното прекратяване на огъня".

Според Тръмп се очакват се много контакти със Зеленски през следващите седмици, а гаранциите за сигурност за Украйна трябва да дойдат предимно от Европа. Той заяви, че по-голямата част от украинците искат край на военните действия.

Американският президент смята, че Русия не е обстрелвала Запорожката атомна електроцентрала и няма неотложна нужда от негово посещение в Украйна.


  • 1 побърканяк

    3 1 Отговор
    Значи обсъдили 95% следващите 5% след референдума който ще се проведе на кукуво лято.

    04:03 29.12.2025